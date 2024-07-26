Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсииЛюбители природы и истории оценят этот насыщенный маршрут. Ядром тура являются две красивейшие пещеры полуострова. Вас удивит природное разнообразие локаций на нашем пути, а также исторические объекты и детская программа. Авторская экскурсия с посещением закрытых от публичных глаз смотровых площадок. Путешествие длиной в день. День длиной в жизнь. Полное сопровождение тура — исторические справки, мифы и факты, уникальные природные объекты, питание в проверенных местах. Важная информация: Организационные детали: Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).
- Услуги гида-экскурсовода
- Услуги водителя
- Напитки
- Фото и видео на айфон
- Аптечка с солнцезащитным кремом
- Пледы и куртки
- Дождевики и зонты
- Автохолодильник
- Детское кресло и бустер
Г. Ялта, ул. Московская 5
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
26 июл 2024
Огромное спасибо Диме за две прекрасные экскурсии! Узнали много нового, хорошо провели время. Дима прекрасный гид, вам с ним будет не скучно и вы не заметите, как быстро пролетит время.
