Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)

Однодневный маршрут на верхнее плато горы Чатыр-Даг и одну из его вершин Ангар-Бурун - это интересное приключение

Однодневный маршрут на верхнее плато горы Чатыр-Даг и одну из его вершин Ангар-Бурун — это интересное приключение, которое запомнится вам надолго.

Нас ждет интересная и красивая природа, потрясающие горные пейзажи в каждый из сезонов прекрасные по своему.
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)

Что вас ожидает 🤩

  • Ангарский Перевал
  • Кутузовское озеро и буковый лес
  • Роща Секвойядендрона Мамонтовидного
  • Плато
  • Пепелац (кинодекорации)
  • Гора Ангар-Бурун

Что вас ждет

Начинается наше путешествие в красивом буковом лесу в предгорьях горы Чатыр-Даг. По дороге увидим очень красивые старые буки самых фантастических форм и погуляем по роще секвойядендрона мамонтовидного.
Дальше взойдем на верхнее плато горы Чатыр-Даг по комфортному подъему. Прогуляемся по верхнему плато горы Чатыр-Даг и полюбуемся на виды, которые открываются с одной из его вершин, горы Ангар-Бурун. Довольные и счастливые мы спустимся обратно, к точке старта (маршрут круговой).
Нас ждет интересная и красивая природа, потрясающие горные пейзажи, в каждый из сезонов прекрасные по своему. Зимой это настоящая зимняя сказка, со стоящими в инее травинками, весной и в начале лета — цветущие поля, осенью — золотые леса, а в конце лета — инопланетные степные пейзажи.
На горе Ангар-Бурун можно задержаться и до заката. Спуск в этом случае будет в темное время суток. Это интересно, но не всем подходит. Правда, скажем так, из всех, кто решился на приключение, все получили массу впечатлений. Но в любом случае, решение за Вами.

Важно знать

Поход на верхнее плато горы Чатыр-Даг по маршруту на Ангар-Бурун проводится в индивидуальном формате, с учетом всех ваших пожеланий и в комфортном для вас темпе.
Маршрут средней категории сложности, т. е это все-таки треккинг с существенным набором высоты, но он доступен людям с любой физической подготовкой, главное — иметь желание подняться на вершину, об остальном позаботятся гиды.
В зависимости от времени года, снаряжение будет различное. Инструктора обязательно свяжутся с вами за сутки до выхода, и расскажут, что взять с собой.

В стоимость экскурсии включено:

  • сопровождение на маршруте,
  • чай/кофе,
  • фрукты/сухофрукты,
  • обед.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • медицинская страховка,
  • трансфер за пределы Алушты.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение на маршруте
  • Чай/кофе
  • Фрукты/сухофрукты
  • Обед
Что не входит
  • Медицинская страховка
  • Трансфер за пределы Алушты
Место начала и завершения?
Уточните после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности 09:00 до 20:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Поход на верхнее плато горы Чатыр-Даг по маршруту на Ангар-Бурун проводится в индивидуальном формате, с учетом всех ваших пожеланий и в комфортном для вас темпе.
  • Маршрут средней категории сложности, т. е это все-таки треккинг с существенным набором высоты, но он доступен людям с любой физической подготовкой, главное — иметь желание подняться на вершину, об остальном позаботятся гиды.
  • В зависимости от времени года, снаряжение будет различное. Инструктора обязательно свяжутся с вами за сутки до выхода, и расскажут, что взять с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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