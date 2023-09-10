1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по пещерным городам Крыма
Начало: Ваш отель
«Легкий экстрим и адреналин Фишка маршрута — посещение нескольких «пещерных городов Крыма», расположенных в регионе Внутренней гряды Крымских гор в Бахчисарайском районе»
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Завтра в 09:00
21 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тайны Красных пещер: уникальная экскурсия по древним местам
Погрузитесь в историю древних тавров, посетите водопад Су-Уч-Хан и откройте для себя уникальную пещеру Кизил-Коба. Экскурсия доступна для всех возрастов
Начало: Ул. Симферопольская, 1, Автовокзал, Алушта
«Что вас ожидает: Уникальная пещера, стоянка тавров и водопад Долина Красных пещер — место, где люди жили с самых древних времён»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Пещерный город Качи-Кальон в Алуште
Путешествие в пещерный город Качи-Кальон в Алуште. Узнайте о жизни в пещерных городах Крыма, насладитесь видами и получите уникальные фото и видео с дрона
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Пещерные города — визитная карточка Крыма и Бахчисарайского района»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
21 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена10 сентября 2023Пещеры Мамонтовая и МраморнаяСпасибо что вы есть. Все очень организовано,забрали, вернули назад, интересный рассказ экскурсовода на протяжении всей дороги к пещерам, легко и
- JJulkad17 июля 2023Пещеры Мамонтовая и МраморнаяПонравилось: автобус, экскурсовод Елена, Мамонтовая пещера и её экскурсовод. Мраморная и её спелеолог оставили более блёклое впечатление) Туалет у Мраморной пещеры, конечно, ужасен.
- ТТатьяна8 октября 2022Пещеры Мамонтовая и МраморнаяВсе супер! Пещеры прекрасны, гид Татьяна Яковлевна восхитительна! Организация приличная, все во время. Рекомендую!
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