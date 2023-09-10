Пещеры Мамонтовая и Мраморная

читать дальше познавательно, хорошее аккуратное вождение водителя, перед пещерами все организовано… В пещерах конечно все зависит от инструктора,. Мраморная не впечатлила…. Зато благодаря Руслану во второй пещере узнали ооочень много познавательного и интересного, видно, что человек живет этим, настоящий знающий спелеолог. Спасибо Вам и успехов в новых открытиях

Спасибо что вы есть. Все очень организовано,забрали, вернули назад, интересный рассказ экскурсовода на протяжении всей дороги к пещерам, легко и