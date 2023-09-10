Экскурсии по пещерам Алушты

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры» в Алуште, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур по пещерным городам Крыма
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по пещерным городам Крыма
Начало: Ваш отель
«Легкий экстрим и адреналин Фишка маршрута — посещение нескольких «пещерных городов Крыма», расположенных в регионе Внутренней гряды Крымских гор в Бахчисарайском районе»
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Завтра в 09:00
21 июня в 09:00
25 000 за всё до 4 чел.
Тайны Красных пещер
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Тайны Красных пещер: уникальная экскурсия по древним местам
Погрузитесь в историю древних тавров, посетите водопад Су-Уч-Хан и откройте для себя уникальную пещеру Кизил-Коба. Экскурсия доступна для всех возрастов
Начало: Ул. Симферопольская, 1, Автовокзал, Алушта
«Что вас ожидает: Уникальная пещера, стоянка тавров и водопад Долина Красных пещер — место, где люди жили с самых древних времён»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Пещерный город Качи-Кальон
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Пещерный город Качи-Кальон в Алуште
Путешествие в пещерный город Качи-Кальон в Алуште. Узнайте о жизни в пещерных городах Крыма, насладитесь видами и получите уникальные фото и видео с дрона
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Пещерные города — визитная карточка Крыма и Бахчисарайского района»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
21 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    10 сентября 2023
    Пещеры Мамонтовая и Мраморная
    Спасибо что вы есть. Все очень организовано,забрали, вернули назад, интересный рассказ экскурсовода на протяжении всей дороги к пещерам, легко и
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    познавательно, хорошее аккуратное вождение водителя, перед пещерами все организовано… В пещерах конечно все зависит от инструктора,. Мраморная не впечатлила…. Зато благодаря Руслану во второй пещере узнали ооочень много познавательного и интересного, видно, что человек живет этим, настоящий знающий спелеолог. Спасибо Вам и успехов в новых открытиях

  • J
    Julkad
    17 июля 2023
    Пещеры Мамонтовая и Мраморная
    Понравилось: автобус, экскурсовод Елена, Мамонтовая пещера и её экскурсовод. Мраморная и её спелеолог оставили более блёклое впечатление) Туалет у Мраморной пещеры, конечно, ужасен.
  • Т
    Татьяна
    8 октября 2022
    Пещеры Мамонтовая и Мраморная
    Все супер! Пещеры прекрасны, гид Татьяна Яковлевна восхитительна! Организация приличная, все во время. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Пещеры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алуште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джип-тур по пещерным городам Крыма
  2. Тайны Красных пещер
  3. Пещерный город Качи-Кальон
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  2. Ай-Петри
  3. Ласточкино гнездо
Сколько стоит экскурсия по Алуште в июне 2024
Сейчас в Алуште в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 25 000.
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