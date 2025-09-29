Форосская церковь, Байдарские ворота и Байдарская долина обзорно, озеро Мангуп (Девичье), Бисерный храм, скит Святой Анастасии, пещерный город Качи-Кальон, исторический центр Бахчисарая, Успенский действующий мужской скальный монастырь, Марсианское озеро с купанием (только летом) – всё это в рамках нашей вдохновляющей однодневной экскурсии.
Описание экскурсииВ Крыму есть множество так называемых «мест силы», они помогают человеку восполнить утраченную энергию, переосмыслить важные жизненные ситуации, получить заряд для будущих свершений. После посещения таких мест, Вы почувствуете прилив сил, позитивный настрой, сбалансируете внутренние силы. Приглашаем вас в это удивительное путешествие! Организационные детали:
- Обратите внимание, входные билеты на объекты показа оплачиваются дополнительно;
- С собой необходимо иметь удобную обувь и одежду по погоде, головной убор, деньги на обед, личные расходы и входные билеты, воду в дорогу;
- Проведение экскурсии зависит от времени года и погодных условий, необходимо уточнить перед бронированием, состоится ли экскурсия. Важная информация: Перед бронированием уточняйте пожалуйста есть ли места на экскурсию! Лавандовые поля входят в экскурсию только в период цветения.
воскресенье в 8:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форосская церковь
- Байдарские ворота
- Байдарская долина
- Озеро Мангуп
- Бисерный храм
- Скит Святой Анастасии
- Пещерный город Качи Кальон обзорно
- Успенский скальный монастырь
- Ханский дворец
- Лавандовые поля в Тургеневке в период цветения (с 20 июня примерно до 10-15 июля)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Обед
- Лавандовые поля в Тургеневке 500 рублей
- Ханский дворец по желанию 600 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближайшее место посадки)
Завершение: Алушта
Когда и сколько длится?
Когда: воскресенье в 8:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 29 человек.
Важная информация
- Перед бронированием уточняйте пожалуйста есть ли места на экскурсию
- Лавандовые поля входят в экскурсию только в период цветения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсия насыщенная, много мест посетили. Спасибо, очень понравилось!
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К
Очень понравилась экскурсия! Насыщенная программа!
Огромное спасибо экскурсоводу Наталье, так много рассказывает, а какой голос приятный. Спасибо водителю Николаю, сложный маршрут,дорога, а он так замечательно водит автобус. Привезли обедать в такое атмосферное местечко) всё супер!!!
Огромное спасибо экскурсоводу Наталье, так много рассказывает, а какой голос приятный. Спасибо водителю Николаю, сложный маршрут,дорога, а он так замечательно водит автобус. Привезли обедать в такое атмосферное местечко) всё супер!!!
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П
Потрясающая экскурсия, очень объемная и интересная.
Предоставили комфортный автобус с кондиционером - супер!
Водителю респект - очень хорошо водит транспорт!
Экскурсовод интересно преподносила всю информацию, вежливое общение.
Спасибо за экскурсию!!!
Предоставили комфортный автобус с кондиционером - супер!
Водителю респект - очень хорошо водит транспорт!
Экскурсовод интересно преподносила всю информацию, вежливое общение.
Спасибо за экскурсию!!!
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С
Хочу поблагодарить организатора экскурсии Ольгу за доброжелательность, профессионализм и индивидуальный подход. Получили огромное удовольствие! Мы заядлые, опытные путешественники, но даже для нас здесь нашлось что-то новое, интересное и удивительное!
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Е
Хотели посмотреть Ханский дворец, был на реставрации. Обращусь в вашу турфирму еще@
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Т
В целом экскурсия понравилась. Но называлась она - Крымская кругосветка. Я сначала подумала, что ошиблась, но места были те же… Форосская церковь, Байдарская долина, Бисерный храм, Свято-Успенский пещерный монастырь….
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