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Места силы у истоков веры

Виктория К.
Виктория К. – Гид из Алушты
Места силы у истоков веры
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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Места силы у истоков веры
Места силы у истоков веры

Что вы увидите

  • Успенский монастырь в Бахчисарае
  • родники
  • видовые площадки при переезде на внедорожниках
  • бисерный храм
  • скит Святой Анастасии
  • пещерный город Качи-Кальон
  • озеро.
В Крыму есть множество так называемых "мест силы", они помогают человеку восполнить утраченную энергию, переосмыслить важные жизненные ситуации, получить заряд для будущих свершений. После посещения таких мест, Вы почувствуете прилив сил, позитивный настрой, сбалансируете внутренние силы. Приглашаем вас в это удивительное путешествие!
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание (транспорт, гид)
Что не входит
  • Входные билеты на объекты показа - прогулка на внедорожнике 800 рублей
  • посещение пещерного города Качи-Кальон 100 рублей. Обед.
Начало
🚩 г. Алушта ул Горького, 7
Место завершения
🏁 Алушта
Места силы у истоков веры
Места силы у истоков веры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктория К.
Виктория К.
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