В Крыму есть множество так называемых "мест силы", они помогают человеку восполнить утраченную энергию, переосмыслить важные жизненные ситуации, получить заряд для будущих свершений. После посещения таких мест, Вы почувствуете прилив сил, позитивный настрой, сбалансируете внутренние силы. Приглашаем вас в это удивительное путешествие!
Что входит
Экскурсионное обслуживание (транспорт, гид)
Что не входит
Входные билеты на объекты показа - прогулка на внедорожнике 800 рублей
посещение пещерного города Качи-Кальон 100 рублей. Обед.
Начало
🚩 г. Алушта ул Горького, 7
Место завершения
🏁 Алушта
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.