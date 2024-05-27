Экскурсии на автобусе в Алуште

Найдено 14 экскурсий в категории «На автобусе» в Алуште, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главные достопримечательности Крыма за один день
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
46 отзывов
Групповая экскурсия по Крыму: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри, Ласточкино гнездо
Посетите главные достопримечательности Крыма за один день: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Ласточкино гнездо. Незабываемое путешествие
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре и по запросу
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
2 000 за человека
Сафари в Крыму. В гостях у человека льва
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
2 отзыва
Сафари в Крыму. В гостях у человека льва
Мечтали увидеть львов в дикой природе? Парк «Тайган» в Алуште предлагает уникальную возможность наблюдать за африканскими львами на территории в 30 гектаров
Начало: Улица Горького, 7, Алушта
Расписание: согласно расписанию в календаре
11 июня в 10:00
12 июня в 13:45
1 700 за человека
Бахчисарай - столица Крымского ханства
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
7 отзывов
Историческое путешествие в Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, Успенский монастырь
Откройте для себя историю Крыма на экскурсии по Бахчисараю. Ханский дворец, Фонтан слез, Чуфут-Кале и Успенский монастырь ждут вас
Расписание: См. календарь
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
1 800 за человека
Генуэзская крепость - тропа Голицына
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
8 отзывов
Генуэзская крепость - тропа Голицына
Путешествие вдоль побережья и горных склонов между Алуштой и Судаком. Посещение средневековой крепости и прогулка по тропе Голицына в Новом Свете
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
2 000 за человека
Национальный парк Крымский
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
8 отзывов
Групповая экскурсия по Национальному парку Крымский в Алуште
Путешествие по Крымскому национальному парку - уникальная возможность увидеть самые высокие горы и истоки крупных рек. Откройте для себя природу Крыма
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
6 сен в 13:30
1 700 за человека
Музей подводных лодок - Балаклава - Севастополь
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Музей подводных лодок - Балаклава - Севастополь
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
2 000 за человека
Дворец графа Воронцова в Алупке - Ласточкино гнездо
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
1 отзыв
Дворец графа Воронцова в Алупке - Ласточкино гнездо
Погрузитесь в атмосферу Южного берега Крыма: дворец Воронцова, Ласточкино гнездо, прогулка на теплоходе и набережная Ялты ждут вас
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
1 600 за человека
Дивная Массандра
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Дворец Александра III и дегустация вин в Массандре
Посетите сказочный замок, знаменитые винные подвалы и великолепный парк. Прогуляйтесь по старинному Массандровскому парку и аллее роз
Начало: Ул. Симферопольская, 1, Алушта, автовокзал
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 000 за всё до 5 чел.
Винзавод «Массандра»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия на винзавод «Массандра» с дегустацией
Погрузитесь в мир виноделия на винзаводе «Массандра» в Алуште. Узнайте историю, попробуйте лучшие вина и посетите исторические маршруты
Начало: Алушта, ул. Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 14:15
11 июня в 15:45
1 300 за человека
Ай-Петри - корона Крымских гор
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
11 отзывов
Незабываемая экскурсия на Ай-Петри: канатная дорога и потрясающие виды
Лучше гор могут быть только горы, в которых вы ещё не бывали. Канатная дорога поднимет вас на высоту более километра, где откроются потрясающие виды
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 13:30
17 июня в 13:45
1 600 за человека
Крымская мозаика
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
4 отзыва
Крымская мозаика: Форосская церковь, озеро Мангуп, Бисерный храм, скит Святой Анастасии
Посетите Форосскую церковь, озеро Мангуп, Бисерный храм и скит Святой Анастасии. Погрузитесь в атмосферу крымских мест силы и получите заряд энергии
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
2 000 за человека
Волшебный Южный берег Крыма
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Волшебный Южный берег Крыма: Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец, Ай-Петри
Волшебный Южный берег Крыма: Ялта, Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец и Ай-Петри за один день
Начало: Заберем по месту отдыха, в пределах г. Алушта
Расписание: В любой день, начало в 8-30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 000 за всё до 8 чел.
Семь чудес Крыма за один день
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Семь чудес Крыма за один день - экскурсия из Алушты
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Крыму! За один день вы увидите Никитскую расселину, сосну Палласа, водопад Учан-Су и многое другое
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
6 окт в 08:30
1 300 за человека
Никитский ботанический сад
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия в Никитский ботанический сад, Алушта
Никитский ботанический сад - уникальное место, где собраны тысячи видов растений. Насладитесь красотой природы и великолепными видами
Начало: Г. Алушта ул. Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
13 июня в 13:45
26 сен в 13:30
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Крымская мозаика
    Было интересно, но хотелось бы побольше времени нахождения в храмах.
  • Р
    Римма
    21 мая 2024
    Бахчисарай - столица Крымского ханства
    Экскурсия очень понравилась! Первое - все что мы видели очень красиво, интересно, позновательно! Второе- экскурсовод Наталья кладезь информации про Крым,
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    с любовью к местам по которым мы ходили, старалась передать нам тонкие нюансы по истории этих мест! Водитель очень бережно и ловко нас везде возил! Спасибо вам крымчане! ❤️❤️❤️

  • Г
    Гришин
    20 мая 2024
    Главные достопримечательности Крыма за один день
    Хорошая экскурсия. Интерессный гид Андрей
  • Э
    Эрик
    12 мая 2024
    Генуэзская крепость - тропа Голицына
    Всё, что наметил, увидел.
  • М
    Марина
    4 мая 2024
    Ай-Петри - корона Крымских гор
    Экскурсия понравилась, осталась море фотографий и впечатлений, поедем еще на другие экскурсии от этого агентства 👍
  • Е
    ЕЛЕНА
    5 апреля 2024
    Винзавод «Массандра»
    Александр, - гид, уровень БОГ! Восхищены его харизмой, стилем, эрудицией!
  • Т
    Татьяна
    1 апреля 2024
    Крымская мозаика
    В целом экскурсия понравилась. Но называлась она - Крымская кругосветка. Я сначала подумала, что ошиблась, но места были те же… Форосская церковь, Байдарская долина, Бисерный храм, Свято-Успенский пещерный монастырь….
  • О
    Ольга
    23 октября 2023
    Бахчисарай - столица Крымского ханства
    Очень насыщенная экскурсия! Пещерный город Чуфут-Кале, Успенский мужской монастырь. Обед в ресторане Алие. Ханский дворец, Бисерный храм. Озеро Мангул, Форосская
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    церковь. Впечатлений море! Экскурсовод Михаил не умолкал ни на минуту. Очень познавательно. Микроавтобус Мерседес, водитель Станислав очень отзывчив и доброжелателен. 4 года назад зв те же деньги я была с экскурсией из Ялты, посетили Чуфут-Кале, Ханский дворец, на Успенский монастырь времени не хватило. А вчера, 22.10.2023 всё успели!!!

  • И
    Ирина
    2 октября 2023
    Севастополь - Херсонес Таврический - Балаклава
    Моя мечта побывать в Севастополе и Балаклава сбылась! Спасибо организаторам и экскурсоводу Наталье! Благодаря ей, я полюбила наш Крым ещё
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    сильнее. Удивительно интересный рассказ о Севастополе, о природе и истории Крыма. Всё организовано и расчитано по минутам. Спасибо и до новых встреч!

  • Г
    Гринь
    15 сентября 2023
    По дворцам Южнобережья
    Очень интересная экскурсия,необыкновенная природа и архитектура. Организаторы просто молодцы,под'ехали,забрали в точке максимально близко к отелю.

Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «На автобусе»

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  3. Бахчисарай - столица Крымского ханства
  4. Генуэзская крепость - тропа Голицына
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  1. Набережная
  2. Ай-Петри
  3. Ласточкино гнездо
Сколько стоит экскурсия по Алуште в июне 2024
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