1 чел.
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Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по Крыму: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри, Ласточкино гнездо
Посетите главные достопримечательности Крыма за один день: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Ласточкино гнездо. Незабываемое путешествие
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре и по запросу
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Сафари в Крыму. В гостях у человека льва
Мечтали увидеть львов в дикой природе? Парк «Тайган» в Алуште предлагает уникальную возможность наблюдать за африканскими львами на территории в 30 гектаров
Начало: Улица Горького, 7, Алушта
Расписание: согласно расписанию в календаре
11 июня в 10:00
12 июня в 13:45
1 700₽ за человека
Групповая
2 часа
Историческое путешествие в Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, Успенский монастырь
Откройте для себя историю Крыма на экскурсии по Бахчисараю. Ханский дворец, Фонтан слез, Чуфут-Кале и Успенский монастырь ждут вас
Расписание: См. календарь
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
1 800₽ за человека
Групповая
10 часов
Генуэзская крепость - тропа Голицына
Путешествие вдоль побережья и горных склонов между Алуштой и Судаком. Посещение средневековой крепости и прогулка по тропе Голицына в Новом Свете
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия по Национальному парку Крымский в Алуште
Путешествие по Крымскому национальному парку - уникальная возможность увидеть самые высокие горы и истоки крупных рек. Откройте для себя природу Крыма
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
6 сен в 13:30
1 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Музей подводных лодок - Балаклава - Севастополь
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Дворец графа Воронцова в Алупке - Ласточкино гнездо
Погрузитесь в атмосферу Южного берега Крыма: дворец Воронцова, Ласточкино гнездо, прогулка на теплоходе и набережная Ялты ждут вас
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Дворец Александра III и дегустация вин в Массандре
Посетите сказочный замок, знаменитые винные подвалы и великолепный парк. Прогуляйтесь по старинному Массандровскому парку и аллее роз
Начало: Ул. Симферопольская, 1, Алушта, автовокзал
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия на винзавод «Массандра» с дегустацией
Погрузитесь в мир виноделия на винзаводе «Массандра» в Алуште. Узнайте историю, попробуйте лучшие вина и посетите исторические маршруты
Начало: Алушта, ул. Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 14:15
11 июня в 15:45
1 300₽ за человека
Групповая
7 часов
Незабываемая экскурсия на Ай-Петри: канатная дорога и потрясающие виды
Лучше гор могут быть только горы, в которых вы ещё не бывали. Канатная дорога поднимет вас на высоту более километра, где откроются потрясающие виды
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 13:30
17 июня в 13:45
1 600₽ за человека
Групповая
11 часов
Крымская мозаика: Форосская церковь, озеро Мангуп, Бисерный храм, скит Святой Анастасии
Посетите Форосскую церковь, озеро Мангуп, Бисерный храм и скит Святой Анастасии. Погрузитесь в атмосферу крымских мест силы и получите заряд энергии
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Волшебный Южный берег Крыма: Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец, Ай-Петри
Волшебный Южный берег Крыма: Ялта, Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец и Ай-Петри за один день
Начало: Заберем по месту отдыха, в пределах г. Алушта
Расписание: В любой день, начало в 8-30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
9 часов
Семь чудес Крыма за один день - экскурсия из Алушты
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Крыму! За один день вы увидите Никитскую расселину, сосну Палласа, водопад Учан-Су и многое другое
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
6 окт в 08:30
1 300₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия в Никитский ботанический сад, Алушта
Никитский ботанический сад - уникальное место, где собраны тысячи видов растений. Насладитесь красотой природы и великолепными видами
Начало: Г. Алушта ул. Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
13 июня в 13:45
26 сен в 13:30
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина27 мая 2024Было интересно, но хотелось бы побольше времени нахождения в храмах.
- РРимма21 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Первое - все что мы видели очень красиво, интересно, позновательно! Второе- экскурсовод Наталья кладезь информации про Крым,
- ГГришин20 мая 2024Хорошая экскурсия. Интерессный гид Андрей
- ЭЭрик12 мая 2024Всё, что наметил, увидел.
- ММарина4 мая 2024Экскурсия понравилась, осталась море фотографий и впечатлений, поедем еще на другие экскурсии от этого агентства 👍
- ЕЕЛЕНА5 апреля 2024Александр, - гид, уровень БОГ! Восхищены его харизмой, стилем, эрудицией!
- ТТатьяна1 апреля 2024В целом экскурсия понравилась. Но называлась она - Крымская кругосветка. Я сначала подумала, что ошиблась, но места были те же… Форосская церковь, Байдарская долина, Бисерный храм, Свято-Успенский пещерный монастырь….
- ООльга23 октября 2023Очень насыщенная экскурсия! Пещерный город Чуфут-Кале, Успенский мужской монастырь. Обед в ресторане Алие. Ханский дворец, Бисерный храм. Озеро Мангул, Форосская
- ИИрина2 октября 2023Севастополь - Херсонес Таврический - БалаклаваМоя мечта побывать в Севастополе и Балаклава сбылась! Спасибо организаторам и экскурсоводу Наталье! Благодаря ей, я полюбила наш Крым ещё
- ГГринь15 сентября 2023По дворцам ЮжнобережьяОчень интересная экскурсия,необыкновенная природа и архитектура. Организаторы просто молодцы,под'ехали,забрали в точке максимально близко к отелю.
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «На автобусе»
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