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церковь. Впечатлений море! Экскурсовод Михаил не умолкал ни на минуту. Очень познавательно. Микроавтобус Мерседес, водитель Станислав очень отзывчив и доброжелателен. 4 года назад зв те же деньги я была с экскурсией из Ялты, посетили Чуфут-Кале, Ханский дворец, на Успенский монастырь времени не хватило. А вчера, 22.10.2023 всё успели!!!