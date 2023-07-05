Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсииКрым прекрасен в любое время, но особенно очарователен во время цветения. В одно из них приглашаю окунуться и вас! Это комбинированный тур: в дополнение к обзорной экскурсии предлагаю фотосъёмку в цветущих лавандовых полях. Важная информация: Организационные детали: Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Услуги водителя
- Фото и видео на айфон
- Напитки
- Аптечка с солнцезащитным кремом
- Дождевики и зонты
- Пледы и куртки
- Автохолодильник
- Разный инвентарь для пикников
- Детское кресло и бустер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Джипы
- Питание
- Дегустация
Место начала и завершения?
Г. Ялта, ул. Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
5 июл 2023
Крым открылся с совершенно другой стороны Хочу поблагодарить Дмитрия и Станислава за отлично проведенные экскурсии по Крыму! И хоть я ранее была в этом замечательном месте, но теперь Крым открылся
