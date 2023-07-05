читать дальше

мне с совершенно другой стороны: невероятные горы, о которых я раньше не слышала; потрясающие закаты на мысе и пляжах, о которых я и не подозревала, и конечно, нереальные цветочные поля! Такого я сама бы точно не нашла и не увидела! Притом всё было настолько душевно организовано, что нам только и оставалось восхищаться удивительной красотой Крыма, а все тонкости и вопросы были с лёгкостью решены. Также хочу отметить крутую программу, юмор и непринуждённую атмосферу которая была на протяжении всех экскурсий! В общем, было ооооочень круто, комфортно и душевно! 😊Так держать! 😉

Желаю вам успехов, постоянного везения и благополучия!



Светлана Бородина, руководитель фотошколы Сила света