Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вы увидите Крым многогранным - каждый найдет для себя свою частичку Юго-Восточного Крыма! 5 1 отзыв

Дмитрий Ваш гид в Алуште Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-7 человек

Описание экскурсии Мы отправимся в романтическое и авантюрное путешествие вдоль самого моря до Нового Света. Этот маршрут включает в себя природное разнообразие, лёгкий хайкинг, дегустацию всемирно известного шампанского, морское свидание с дельфинами! Важная информация: Организационные детали: - Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида. - С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности. - Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! - При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).

Ответы на вопросы Что включено Гид-экскурсвод

Водитель

Фото-видео на айфон

Напитки

Автохолодильник

Дождевики и зонты

Толстовки и пледы

Инвентарь для пикника

Аптечка с солнцезащитным кремом Что не входит в цену Входные билеты

Морская прогулка

Питание Где начинаем и завершаем? Начало: Ялта, Московксая 5 Завершение: Ялта, Московская 5 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Важная информация Организационные детали:

Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида

С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности

Я обучался на фото - и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач - оставить этот день не только в вашей памяти

При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно)