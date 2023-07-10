Мои заказы

Тропами Крыма: хайкинг для всех

Для любителей пеших прогулок разного уровня сложности. Интересно детям, активным пенсионерам.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Для любителей пеших прогулок разного уровня сложности. Интересно детям, активным пенсионерам. ‌В данном маршруте представлены основные тропы. Вы можете выбрать одну или несколько. Многие маршруты проходят по заповедной территории. Возможно совместить трекинг с другими достопримечательностями Важная информация: Организационные детали: Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Услуги водителя
  • Фото и видео на айфон
  • Напитки
  • Дождевики и зонты
  • Толстовки и пледы
  • Аптечка
  • Пикник
  • Детское кресло у бустер
Что не входит в цену
  • Входной билет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, Московксая 5
Завершение: Ялта, Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
  • С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
  • Я обучался на фото - и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач - оставить этот день не только в вашей памяти
  • При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Александр
10 июл 2023
Гид, друг и просто лучший товарищ. Если Вы не фанаты классических маршрутов и академичных гидов, Вам интересна природа и уклад жизни людей этого края, Вашим гидом может стать только Дмитрий.
Мы
читать дальше

с женой, приехали на ЮБК впервые за 40 лет своей жизни, за три дня с Дмитрием стали друзьями. Уезжая домой, мы будто расставались с хорошим давним своим товарищем.
До скорой встречи Дмитрий.

