Экскурсия в горы к Солнечной (Лунной) поляне через Долину Привидений из поселка Лучистое идеальна для тех, кто хочет пойти на короткую прогулку в горы в приятной компании и увидеть красивейшие места урочища Долина Привидений.
Ближайшие даты:
1
мая
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2
мая
мая
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мая
мая
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мая
мая
5
мая
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мая
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Что вас ожидает:
- Лучистое
- Заброшенные сады и каменный хаос
- Камень разбитое сердце
- Долина Привидений
- Поляна Солнечная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Экскурсия в горы к Солнечной (Лунной) поляне через Долину Привидений из поселка Лучистое идеальна для тех, кто хочет пойти на короткую прогулку в горы в приятной компании и увидеть красивейшие места урочища Долина Привидений.
Маршрут несложный, с большим количеством остановок для отдыха и фотографирования и видовых точек.
Финальная точка маршрута — это уникальное место, которая называется Поляна Солнечная. По мере подъема мы пройдем через Долину Привидений, знаменитую своими фигурами выветривания/b>.
Поход простой, но очень красивый.
Мы увидим:
- места, известные еще по советским фильмам (камень, где, предположительно, танцевала Наталья Варлей), Никулинский Орех,
- камень «разбитое сердце», с огромной трещиной внутри, есть легенда, что каждый, прошедший по этой трещине, будет счастлив в любви,
- долину привидений и ее знаменитые «японские» сосны,
- Солнечную или Лунную, как ее еще называют, поляну, абсолютно круглую, не только мощное место Силы, но и просто безумно красивое место,
- Каменных драконов Южного Склона.
- Если повезет, пообщаемся с жителями этой части Южной Демерджи: козочками и лошадьми, понаблюдаем за воронами, кружащими над долиной.
- Сделаем массу потрясающих кадров. Желающие смогут позаниматься йогой или помедитировать. Это дает колоссальный прилив сил и положительных эмоций. На поляне мы будем пить чай из горных трав и любоваться открывающимися видами на море и долину поселка Лучистое.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- сопровождение гида,
- чай из горных трав,
- легкий походный обед,
- трансфер,
- фото с маршрута.
Желательно бронировать экскурсию за несколько дней до планируемой даты. Горные треккинговые маршруты сильно зависят от погоды, а так же требуют подготовки со стороны гидов для вашего комфорта (трансфер, питание на маршруте и т. д.)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида
- Чай из горных трав/кофе
- Легкий походный обед
- Трансфер
- Фото с маршрута
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Желательно бронировать экскурсию за несколько дней до планируемой даты. Горные треккинговые маршруты сильно зависят от погоды, а так же требуют подготовки со стороны гидов для вашего комфорта (трансфер, питание на маршруте и т. д.)Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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