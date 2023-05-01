Путешествие в Долину Привидений

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Экскурсия в горы к Солнечной (Лунной) поляне через Долину Привидений из поселка Лучистое идеальна для тех, кто хочет пойти на короткую прогулку в горы в приятной компании и увидеть красивейшие места урочища Долина Привидений.
Путешествие в Долину Привидений
Путешествие в Долину Привидений
Путешествие в Долину Привидений
Путешествие в Долину Привидений
Путешествие в Долину Привидений
Путешествие в Долину Привидений
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
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мая
5
мая
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Что вас ожидает:

  • Лучистое
  • Заброшенные сады и каменный хаос
  • Камень разбитое сердце
  • Долина Привидений
  • Поляна Солнечная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Экскурсия в горы к Солнечной (Лунной) поляне через Долину Привидений из поселка Лучистое идеальна для тех, кто хочет пойти на короткую прогулку в горы в приятной компании и увидеть красивейшие места урочища Долина Привидений.
Маршрут несложный, с большим количеством остановок для отдыха и фотографирования и видовых точек.
Финальная точка маршрута — это уникальное место, которая называется Поляна Солнечная. По мере подъема мы пройдем через Долину Привидений, знаменитую своими фигурами выветривания/b>.
Поход простой, но очень красивый.

Мы увидим:

  • места, известные еще по советским фильмам (камень, где, предположительно, танцевала Наталья Варлей), Никулинский Орех,
  • камень «разбитое сердце», с огромной трещиной внутри, есть легенда, что каждый, прошедший по этой трещине, будет счастлив в любви,
  • долину привидений и ее знаменитые «японские» сосны,
  • Солнечную или Лунную, как ее еще называют, поляну, абсолютно круглую, не только мощное место Силы, но и просто безумно красивое место,
  • Каменных драконов Южного Склона.
  • Если повезет, пообщаемся с жителями этой части Южной Демерджи: козочками и лошадьми, понаблюдаем за воронами, кружащими над долиной.
  • Сделаем массу потрясающих кадров. Желающие смогут позаниматься йогой или помедитировать. Это дает колоссальный прилив сил и положительных эмоций. На поляне мы будем пить чай из горных трав и любоваться открывающимися видами на море и долину поселка Лучистое.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • сопровождение гида,
  • чай из горных трав,
  • легкий походный обед,
  • трансфер,
  • фото с маршрута.

Желательно бронировать экскурсию за несколько дней до планируемой даты. Горные треккинговые маршруты сильно зависят от погоды, а так же требуют подготовки со стороны гидов для вашего комфорта (трансфер, питание на маршруте и т. д.)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида
  • Чай из горных трав/кофе
  • Легкий походный обед
  • Трансфер
  • Фото с маршрута
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Желательно бронировать экскурсию за несколько дней до планируемой даты. Горные треккинговые маршруты сильно зависят от погоды, а так же требуют подготовки со стороны гидов для вашего комфорта (трансфер, питание на маршруте и т. д.)
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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