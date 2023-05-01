Что вас ждет

Экскурсия в горы к Солнечной (Лунной) поляне через Долину Привидений из поселка Лучистое идеальна для тех, кто хочет пойти на короткую прогулку в горы в приятной компании и увидеть красивейшие места урочища Долина Привидений.

Маршрут несложный, с большим количеством остановок для отдыха и фотографирования и видовых точек.

Финальная точка маршрута — это уникальное место, которая называется Поляна Солнечная. По мере подъема мы пройдем через Долину Привидений, знаменитую своими фигурами выветривания/b>.

Поход простой, но очень красивый.

Мы увидим:

места, известные еще по советским фильмам (камень, где, предположительно, танцевала Наталья Варлей), Никулинский Орех,

камень «разбитое сердце», с огромной трещиной внутри, есть легенда, что каждый, прошедший по этой трещине, будет счастлив в любви,

долину привидений и ее знаменитые «японские» сосны,

Солнечную или Лунную, как ее еще называют, поляну, абсолютно круглую, не только мощное место Силы, но и просто безумно красивое место,

Каменных драконов Южного Склона.

Если повезет, пообщаемся с жителями этой части Южной Демерджи: козочками и лошадьми, понаблюдаем за воронами, кружащими над долиной.

Сделаем массу потрясающих кадров. Желающие смогут позаниматься йогой или помедитировать. Это дает колоссальный прилив сил и положительных эмоций. На поляне мы будем пить чай из горных трав и любоваться открывающимися видами на море и долину поселка Лучистое.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено: