Что вас ожидает:Отправиться в легкий треккинг по красивейшему месту Крыма и получить на память фото и видео. Крым и Долина Привидений — как елка и Новый год. Одно без другого не существует! Я проведу вас живописными тропами по моим любимым местам на склонах горы Демерджи. Не спеша мы пройдем по лесу мимо причудливых каменных изваяний, выйдем на скалы и взглянем на таинственную Долину с высоты. Попутно сделаем сотни ваших снимков и поговорим об этой уникальной земле.

Дружеское приключение в Крыму

Сейчас я живу у подножия горы Демерджи — смотрю на эту красоту каждый день и не могу налюбоваться. С радостью поделюсь этим с вами, покажу те детали, о которых не рассказать в описании на сайте, нужно видеть вживую. По ходу нашего маршрута будут интересные истории и секреты, но главная цель — насладиться удивительными видами и сделать незабываемые кадры. Кроме того, я поснимаю вас и после встречи пришлю мини-фильм о нашем треккинге. Мы поднимемся на Солнечную поляну, с которой откроется вид на всю Алуштинскую долину, на самые высокие горы Крыма, издесь вы найдете самые причудливые фигурки из камня, созданные самой природой — стража долины, Будду, инопланетятина, множество персонажей из мультильмов. Организационные детали:• Мы встречаемся в селе Лучистое, куда возможно добраться из Алушты самостоятельно. По запросу возможен трансфер из Алушты, Ялты и обратно.