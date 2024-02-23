Приглашаю вас отправиться в легкий треккинг по красивейшему месту Крыма и получить на память фото и видео.
Вы увидите самое сказочное место Крыма саму Долину Привидений, мы поднимемся на Солнечную поляну, с которой откроется вид на всю Алуштинскую долину, на самые высокие горы Крыма.
Вы увидите самое сказочное место Крыма саму Долину Привидений, мы поднимемся на Солнечную поляну, с которой откроется вид на всю Алуштинскую долину, на самые высокие горы Крыма.
Ближайшие даты:
23
фев
фев
24
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Долина Привидений
- Алуштинская долина
- Самые высокие горы Крыма
Описание
Что вас ожидает:Отправиться в легкий треккинг по красивейшему месту Крыма и получить на память фото и видео. Крым и Долина Привидений — как елка и Новый год. Одно без другого не существует! Я проведу вас живописными тропами по моим любимым местам на склонах горы Демерджи. Не спеша мы пройдем по лесу мимо причудливых каменных изваяний, выйдем на скалы и взглянем на таинственную Долину с высоты. Попутно сделаем сотни ваших снимков и поговорим об этой уникальной земле.
Дружеское приключение в Крыму
Сейчас я живу у подножия горы Демерджи — смотрю на эту красоту каждый день и не могу налюбоваться. С радостью поделюсь этим с вами, покажу те детали, о которых не рассказать в описании на сайте, нужно видеть вживую. По ходу нашего маршрута будут интересные истории и секреты, но главная цель — насладиться удивительными видами и сделать незабываемые кадры. Кроме того, я поснимаю вас и после встречи пришлю мини-фильм о нашем треккинге. Мы поднимемся на Солнечную поляну, с которой откроется вид на всю Алуштинскую долину, на самые высокие горы Крыма, издесь вы найдете самые причудливые фигурки из камня, созданные самой природой — стража долины, Будду, инопланетятина, множество персонажей из мультильмов. Организационные детали:• Мы встречаемся в селе Лучистое, куда возможно добраться из Алушты самостоятельно. По запросу возможен трансфер из Алушты, Ялты и обратно.
- Очень важно надеть удобную нескользящую обувь и головной убор (летом) • Что взять с собой: сидушку, чай/кофе, перекус и 0,5 л воды, треккинговые палки (по желанию), дождевик или непромокаемую куртку/ветровку, перчатки. Если у вас нет чего-то из перечисленного, можно взять напрокат заранее. Также при необходимости возьмите инд. аптечку.
- Треккинг можно начать в разное время суток, в том числе проводить закат в долине.
по субботам и воскресеньям в несезон
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услги гида
- Фото и видео на память
- Что не входит
- Трансфер в Алушту — 700 руб.
- В Рабочий Уголок — 850 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Лучистое, ул. имени Леонида Гайдая 1БЗавершение: Турбаза «Золотая подкова»
- Когда и сколько длится?
- Когда: по субботам и воскресеньям в несезонЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Организационные детали
- Мы встречаемся в селе Лучистое, куда возможно добраться из Алушты самостоятельно. По запросу возможен трансфер из Алушты, Ялты и обратно.
- Очень важно надеть удобную нескользящую обувь и головной убор (летом)
- Что взять с собой: сидушку, чай/кофе, перекус и 0,5 л воды, треккинговые палки (по желанию), дождевик или непромокаемую куртку/ветровку, перчатки. Если у вас нет чего-то из перечисленного, можно взять напрокат заранее. Также при необходимости возьмите инд. аптечку.
- Треккинг можно начать в разное время суток, в том числе проводить закат в долине
- Место встречи
- Начало экскурсии в селе Лучистое
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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