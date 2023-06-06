Мои заказы

В секретную Балаклаву и героический Севастополь

Секретные города-форты, хранящие трагические и героические тайны прошлого. Уникальные по своему ландшафту бухты, лучшие дикие пляжи с изумрудной водой и реликтовой флорой.
5
1 отзыв
В секретную Балаклаву и героический Севастополь
В секретную Балаклаву и героический Севастополь
В секретную Балаклаву и героический Севастополь
Ближайшие даты:
1
дек2
дек3
дек4
дек5
дек6
дек7
дек
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем? Важная информация: Организационные детали: - Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида. - С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности. - Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! - При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).

Ежедневно в 9.00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Фото на айфон
  • Напитки
  • Аптечка с кремом от солнца
  • Дождевики и кофты
  • Пледы
  • Маски для плавание
  • Пользование автохолодильником
  • Сюрприз
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
  • Морская прогулка
  • Дегустации
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Ялта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
  • С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
  • Я обучался на фото - и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач - оставить этот день не только в вашей памяти
  • При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Виолетта
6 июн 2023
Выражаем огромную благодарность и надеемся встретимся с Вами ещё не раз!!))
Всем добрый день!!
Если собираетесь в Крым то обязательно доверьте своё путешествие Дмитрию!!!
Расскажет интересно и простым языком историю Крыма (не заученный
читать дальше

текст, как это бывает на обычных экскурсиях).
Дмитрий покажет невероятно красивые незаезженные места, где не будет толпы туристов!
Подскажет хорошие ракурсы для фото, и да в целом сфотографирует отлично(актуально если ваш муж не умеет нормально фоткать😀)Этот гид, действительно, мастер своего дела!!! очень вдохновлённый своей профессией и он постоянно развивается в данном направлении!!
Если у вас ещё есть сомнения брать экскурсию или не брать!?!! То обязательно берите- не пожалеете!!!
Даже мой муж, которого не затащить ни на какие экскурсии,
да и вообще которому все данные мероприятия не по душе-остался в полном восторге!!!
P.S: Если вы хотите, находясь в Крыму, тупо купаться в море, или в бассейне, не посмотреть на красоты Крымского полуострова. Или посмотреть на них частично, при этом, добираясь на душных потных автобусах, с толпой других людей, из-за которых будет сложно даже сфотографироваться, и слушать монотонную неинтересную речь экскурсоводов, то конечно проходите мимо 😀
Но я думаю Вы не зря остановились на этом сайте))И комфорт это одна из важных составляющих Вашего отдыха, не сомневайтесь. Вы не пожалеете!!

Входит в следующие категории Алушты

Похожие экскурсии из Алушты

Севастополь - 35 Береговая Батарея - Балаклава
На автобусе
12 часов
12 отзывов
Групповая
Севастополь - 35 Береговая Батарея - Балаклава
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: среда 8:30
13 ноя в 08:15
2700 ₽ за человека
Севастополь, Балаклава, Фиолент
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Севастополь, Балаклава, Фиолент
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алуште. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алуште