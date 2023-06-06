Секретные города-форты, хранящие трагические и героические тайны прошлого. Уникальные по своему ландшафту бухты, лучшие дикие пляжи с изумрудной водой и реликтовой флорой.
Описание экскурсииЭти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем? Важная информация: Организационные детали: - Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида. - С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности. - Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! - При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).
Ежедневно в 9.00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Фото на айфон
- Напитки
- Аптечка с кремом от солнца
- Дождевики и кофты
- Пледы
- Маски для плавание
- Пользование автохолодильником
- Сюрприз
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Морская прогулка
- Дегустации
- Сувениры
Место начала и завершения?
Ялта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Организационные детали:
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
- С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
- Я обучался на фото - и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач - оставить этот день не только в вашей памяти
- При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виолетта
6 июн 2023
Выражаем огромную благодарность и надеемся встретимся с Вами ещё не раз!!))
Всем добрый день!!
Если собираетесь в Крым то обязательно доверьте своё путешествие Дмитрию!!!
Расскажет интересно и простым языком историю Крыма (не заученный
Всем добрый день!!
Если собираетесь в Крым то обязательно доверьте своё путешествие Дмитрию!!!
Входит в следующие категории Алушты
