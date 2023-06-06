читать дальше

текст, как это бывает на обычных экскурсиях).

Дмитрий покажет невероятно красивые незаезженные места, где не будет толпы туристов!

Подскажет хорошие ракурсы для фото, и да в целом сфотографирует отлично(актуально если ваш муж не умеет нормально фоткать😀)Этот гид, действительно, мастер своего дела!!! очень вдохновлённый своей профессией и он постоянно развивается в данном направлении!!

Если у вас ещё есть сомнения брать экскурсию или не брать!?!! То обязательно берите- не пожалеете!!!

Даже мой муж, которого не затащить ни на какие экскурсии,

да и вообще которому все данные мероприятия не по душе-остался в полном восторге!!!

P.S: Если вы хотите, находясь в Крыму, тупо купаться в море, или в бассейне, не посмотреть на красоты Крымского полуострова. Или посмотреть на них частично, при этом, добираясь на душных потных автобусах, с толпой других людей, из-за которых будет сложно даже сфотографироваться, и слушать монотонную неинтересную речь экскурсоводов, то конечно проходите мимо 😀

Но я думаю Вы не зря остановились на этом сайте))И комфорт это одна из важных составляющих Вашего отдыха, не сомневайтесь. Вы не пожалеете!!