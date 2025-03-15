Индивидуальная
до 7 чел.
От Алушты до Ялты: микс впечатлений
Индивидуальная экскурсия от Алушты до Ялты предлагает разнообразие впечатлений: природа, история, культура. Подходит для всей семьи
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
Расписание: В любой день
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:00
18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ялта неизвестная: в гости к князьям и графам
Погрузитесь в атмосферу Ялты, где создавали свои гнёзда русские правители и искали вдохновения знаменитости. Исторические дворцы и природа ждут вас
Начало: Ялта, Московксая 5
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:00
18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ялта - царица Крыма: красота сквозь века
Увлекательное путешествие по Ялте, где можно увидеть величественные дворцы и природные чудеса. Гид поможет создать незабываемые воспоминания
Начало: Ялта или Севастополь ресепшен вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9.00
Завтра в 09:00
17 мар в 09:00
17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
В секретную Балаклаву и героический Севастополь
Узнайте тайны Балаклавы и Севастополя, посетив уникальные бухты и секретные форты. Ощутите атмосферу героических событий прошлого
Начало: Ялта
Расписание: Ежедневно в 9.00
Завтра в 09:00
17 мар в 09:00
18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Дом-музей Сергеева-Ценского»
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