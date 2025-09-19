Приглашаем вас в историческое путешествие по Севастополю и Балаклаве.
Первые упоминания о полуострове предположительно относятся к Одиссеи Гомера и, именно в Балаклавской бухте жил циклоп. Представляете?! Также жили тут римляне, генуэзцы и турки. Над бухтой возвышаются остатки крепости Чембало.
Первые упоминания о полуострове предположительно относятся к Одиссеи Гомера и, именно в Балаклавской бухте жил циклоп. Представляете?! Также жили тут римляне, генуэзцы и турки. Над бухтой возвышаются остатки крепости Чембало.
Описание экскурсииВы прогуляетесь по центральной Севастопольской бухте и окунетесь в историю. Севастополь – город русской славы, «город русских моряков», горд-герой. О героическом прошлом красноречиво говорят его многочисленные памятники. Автобусная обзорная экскурсия по городу и пешеходная прогулка – центр Севастополя, памятник затопленным кораблям, исторический бульвар и Графская пристань. Осмотрите Музейный историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя "35-я Береговая Батарея" В Балаклаве обзорно крепость Чембало, господствующая над бухтой Важная информация:
- На экскурсию можно с детьми старше 7 лет.
- Перед бронированием уточняйте пожалуйста есть ли места на экскурсию!
среда 8:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Севастополь - центр города
- Артиллерийская бухта
- Памятник затопленным кораблям
- Графская пристань
- 35 Береговая Батарея
- Балаклава
- Музей по ремонту подводных лодок
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
- 35-я береговая батарея
Что не входит в цену
- Музей подводных лодок 700руб
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближайшее место посадки)
Завершение: Алушта
Когда и сколько длится?
Когда: среда 8:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- На экскурсию можно с детьми старше 7 лет
- Перед бронированием уточняйте пожалуйста есть ли места на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсия очень понравилось, экскурсовод рассказывает интересно, приятно слушать. Дорога в Севостополь идет по побережью, виды шикарные. Побывав на 35 Батареи все понравилось, экскурсия идет 1.20-1.30 минут, и даже этого времени
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Т
Отличная экскурсия! Посетили два самых интересных и важных музея Севастополя!
Отличная работа экскурсовода и водителя,который возил нас весь день в дождь!
Отличная работа экскурсовода и водителя,который возил нас весь день в дождь!
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А
Очень понравилось, экскурсию проводила Наталья интересно рассказывала, отвечала на заданные вопросы полностью раскрывая всю суть по вопросам. В Балаклаве прогулка на катере и купание в открытом море классно. Очень впечатлил
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Л
Экскурсия была просто огонь. Спасибо большое и экскурсоводу Наталье, и водителю за их работу! Мы побывали в самых важных и красивых местах по городу Севастополю и Балаклаве. Наталья очень грамотный
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Д
Спасибо Вам огромное за незабываемую, потрясающую, хорошо спланированную экскурсию! Получили массу ярких впечатлений. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу, такого встретили впервые, поразил широкими знаниями, грамотной, свободной и несбивчивой речью. Было приятно слушать от начала до завершения экскурсии. Обязательно обратимся снова, когда будем в Крыму.
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А
Добрый день! Хотелось бы выразить слова благодарности за проведенную экскурсию организаторам и нашему экскурсоводу Михаилу Ивановичу. Дети и взрослые получили незабываемые эмоции от крымских исторических и природных мест по маршруту. Было красиво, интересно и весело. Спасибо! Желаю вам хороших заинтересованных туристов с прекрасным настроением!
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Входит в следующие категории Алушты
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