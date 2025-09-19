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мало что бы все осмотреть. Концовка экскурсии по Батареи очень душевная, хочется даже по плакать. Поле идет обед, в столовой кормят вкусно. Центр Севастополя очень красивый, были на памятнике павших кораблей, погода была не очень, шел дождь по этому долго там не задержались. Далее отправившись в бухту подводной лодки, шикарная экскурсия, чувствуется что она создавалась с душой, что бы передалась все суть и мощь строения того времени. Отвагу бойцов которые стояли там. Время отведено было 1.20-1.30 но там можно и весь день провести, там все на столько интересно что время пролетает в миг.

Данный маршрут экскурсии советую.