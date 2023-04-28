Экскурсия предлагает погружение в атмосферу Ялты, где создавали свои резиденции князья и графы.
Посетители смогут насладиться видами величественных гор и вековых сосновых лесов, а также прогуляться по узким улочкам, сохранившим исторический облик.
Ялта всегда привлекала творческих людей, и сегодня каждый может найти здесь вдохновение и умиротворение. Это идеальное место для тех, кто ценит сочетание природы и истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Величественные горы
- 🏛 Исторические дворцы
- 🌲 Вековые сосновые леса
- 🎨 Место вдохновения для творцов
- 🏖 Ласковое чистое море
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Что можно увидеть
- Дворцы
- Усадьбы
- Церкви
- Узкие улочки
Описание экскурсииВо все времена люди стремились в Ялту: здесь создавали семейные гнёзда русские правители, искали вдохновения знаменитые художники, писатели, актёры и музыканты, местные здравницы высоко ценятся и по сей день, — каждый находит здесь счастье и умиротворение. Большая Ялта выгодно сочетает в себе буйство южнобережной природы (величественные горы вокруг, вековые сосновые леса, ласковое чистое море) и хорошо сохранившийся до наших дней исторический облик (дворцы и усадьбы, церкви, узкие улочки).
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Услуги водителя
- Фото и видео на айфон
- Напитки
- Куртки и пледы
- Зонты и дождевики
- Аптечка и солнцезащитный крем
- Детское кресло и бустер
- Автохолодильник
Что не входит в цену
- Входной билет
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, Московксая 5
Завершение: Ялта, Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лилия
28 апр 2023
Всё прекрасно После первой экскурсии захотелось повторить. Очень интересно рассказывает, создаётся непринуждённая обстановка как будто знаем Дмитрия долгие годы. Все очень информативно, доходчиво доносится до слушателей. Большое спасибо за доставленное удовольствие за экскурсии.
Входит в следующие категории Алушты
