Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия предлагает погружение в атмосферу Ялты, где создавали свои резиденции князья и графы.



Посетители смогут насладиться видами величественных гор и вековых сосновых лесов, а также прогуляться по узким улочкам, сохранившим исторический облик.



Ялта всегда привлекала творческих людей, и сегодня каждый может найти здесь вдохновение и умиротворение. Это идеальное место для тех, кто ценит сочетание природы и истории

🏛 Исторические дворцы

🌲 Вековые сосновые леса

🎨 Место вдохновения для творцов

🏖 Ласковое чистое море

Что можно увидеть Дворцы

Усадьбы

Церкви

Узкие улочки

Описание экскурсии Во все времена люди стремились в Ялту: здесь создавали семейные гнёзда русские правители, искали вдохновения знаменитые художники, писатели, актёры и музыканты, местные здравницы высоко ценятся и по сей день, — каждый находит здесь счастье и умиротворение. Большая Ялта выгодно сочетает в себе буйство южнобережной природы (величественные горы вокруг, вековые сосновые леса, ласковое чистое море) и хорошо сохранившийся до наших дней исторический облик (дворцы и усадьбы, церкви, узкие улочки).

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида-экскурсовода

Услуги водителя

Фото и видео на айфон

Напитки

Куртки и пледы

Зонты и дождевики

Аптечка и солнцезащитный крем

Детское кресло и бустер

Автохолодильник Что не входит в цену Входной билет

