Виктория К. – Гид из Алушты

Еще с советских времен Крым был главным курортом страны.



Популярность курорта до сих пор держится на высокой отметке.



Каждый год сотни туристов приезжают сюда, чтобы увидеть открыточные виды.



Предлагаем присоединиться к нашей экскурсии 🧭 по Крыму.



За один день вы увидите главные достопримечательности 🏛️ полуострова — гору Ай-Петри, замок 🏰 Ласточкино гнездо и Воронцовский дворец в Алупке.