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Главные достопримечательности Крыма за один день

5
1 отзыв
Виктория К.
Виктория К. – Гид из Алушты
Еще с советских времен Крым был главным курортом страны.

Популярность курорта до сих пор держится на высокой отметке.

Каждый год сотни туристов приезжают сюда, чтобы увидеть открыточные виды.

Предлагаем присоединиться к нашей экскурсии 🧭 по Крыму.

За один день вы увидите главные достопримечательности 🏛️ полуострова — гору Ай-Петри, замок 🏰 Ласточкино гнездо и Воронцовский дворец в Алупке.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 29 человек

  • 1 400 ₽ за человека

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Главные достопримечательности Крыма за один день
Главные достопримечательности Крыма за один день

Что вы увидите

  • гора Ай-Петри
  • парк и северный фасад Воронцовского дворца
  • Ялта
  • Ласточкино гнездо обзорно с теплохода
Данная экскурсия ⛳ - абсолютный хит! Вы увидите в один день несколько самых известных достопримечательностей 🏛️ Крыма! Поднимитесь по канатной дороге на гору Ай-Петри, прогуляетесь 👣 по плато и на зубцы 1234м. Осмотрите парк 🌳 и северный фасад Воронцовского дворца в Алупке, посетите Ялту и в завершение дня на теплоходе совершите увлекательное путешествие к замку Ласточкино гнездо.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание (транспорт, гид)
Что не входит
  • Входные билеты: теплоход 500
  • экскурсия по парку Воронцовского дворца 50
  • канатная дорога 400 (возможен вариант спуска по канатной дороге +400) Уточняйте! Обед.
Начало
🚩 г. Алушта ул Горького, 7
Место завершения
🏁 Алушта
Главные достопримечательности Крыма за один день
Главные достопримечательности Крыма за один день
Главные достопримечательности Крыма за один день
Главные достопримечательности Крыма за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 29 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктория К.
Виктория К.
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