Данная экскурсия ⛳ - абсолютный хит! Вы увидите в один день несколько самых известных достопримечательностей 🏛️ Крыма! Поднимитесь по канатной дороге на гору Ай-Петри, прогуляетесь 👣 по плато и на зубцы 1234м. Осмотрите парк 🌳 и северный фасад Воронцовского дворца в Алупке, посетите Ялту и в завершение дня на теплоходе совершите увлекательное путешествие к замку Ласточкино гнездо.
Что входит
Экскурсионное обслуживание (транспорт, гид)
Что не входит
Входные билеты: теплоход 500
экскурсия по парку Воронцовского дворца 50
канатная дорога 400 (возможен вариант спуска по канатной дороге +400) Уточняйте! Обед.
Начало
🚩 г. Алушта ул Горького, 7
Место завершения
🏁 Алушта
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 29 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.