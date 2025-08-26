Данный маршрут идеально подойдёт для первого свидания с Крымом. Эта экскурсия — абсолютный хит среди широкой аудитории.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсииДанный маршрут идеально подойдёт для первого свидания с Крымом. Головокружительные виды, лучшие смотровые, фантастические природные локации влюбят вас в Крым раз и навсегда! Эта экскурсия — абсолютный хит среди широкой аудитории. Насыщенная, живописная программа не оставляет равнодушным никого! Важная информация: Организационные детали: - Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида. - С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности. - Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! - При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Услуги водителя
- Фото и видео на айфон
- Напитки
- Холодильник
- Куртки и пледы
- Дождевики и зонты
- Сюрприз
- Маски
- Аптечка с кремом от солнца
Что не входит в цену
- Билеты
- Питание
- Морская прогулка
- Дегустация
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, Московксая 5
Завершение: Ялта, Московская 5
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Организационные детали:
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
- С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
- Я обучался на фото - и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач - оставить этот день не только в вашей памяти
- При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно)
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
5
К
Ксения
26 авг 2025
Хотим поблагодарить Дмитрия за обзорную экскурсию по ЮБК! Индивидуальный гибкий подход в соответствии с нашими пожеланиями, супер крутые нераскрученные локации (особенно нереальный обед в ресторане на винограднике), много любопытной и
И
Ирина
28 авг 2024
Маршрут «Покупайте не вещи, а впечатления»
«Покупайте не вещи, а впечатления», именно так хочется отозваться о нашем путешествии с Дмитрием - это было самое эмоциональное и яркое путешествие по Крыму! Узнала
