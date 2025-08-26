Мои заказы

Золотое кольцо Крыма: любовь с первого взгляда

Золотое кольцо Крыма
Данный маршрут идеально подойдёт для первого свидания с Крымом. Эта экскурсия — абсолютный хит среди широкой аудитории.
5
2 отзыва
Золотое кольцо Крыма: любовь с первого взгляда
Золотое кольцо Крыма: любовь с первого взгляда
Золотое кольцо Крыма: любовь с первого взгляда
Ближайшие даты:
1
дек2
дек3
дек4
дек5
дек6
дек7
дек
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Данный маршрут идеально подойдёт для первого свидания с Крымом. Головокружительные виды, лучшие смотровые, фантастические природные локации влюбят вас в Крым раз и навсегда! Эта экскурсия — абсолютный хит среди широкой аудитории. Насыщенная, живописная программа не оставляет равнодушным никого! Важная информация: Организационные детали: - Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида. - С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности. - Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! - При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Услуги водителя
  • Фото и видео на айфон
  • Напитки
  • Холодильник
  • Куртки и пледы
  • Дождевики и зонты
  • Сюрприз
  • Маски
  • Аптечка с кремом от солнца
Что не входит в цену
  • Билеты
  • Питание
  • Морская прогулка
  • Дегустация
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, Московксая 5
Завершение: Ялта, Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
  • С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
  • Я обучался на фото - и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач - оставить этот день не только в вашей памяти
  • При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
К
Ксения
26 авг 2025
Хотим поблагодарить Дмитрия за обзорную экскурсию по ЮБК! Индивидуальный гибкий подход в соответствии с нашими пожеланиями, супер крутые нераскрученные локации (особенно нереальный обед в ресторане на винограднике), много любопытной и
читать дальше

разноплановой информации, адекватное ненапряжное общение в поездке, внимательное отношение к гостям даже в мелочах (водичка, сувенир). Отдельно отмечу, что часто гид-водитель с трудом выполняет эти две роли сразу, но это не про Дмитрия, он много и увлекательно рассказывал о своем крае, и при этом мы себя чувствовали спокойно в машине. Большое спасибо, желаем процветания, рекомендуем от души!

И
Ирина
28 авг 2024
Маршрут «Покупайте не вещи, а впечатления»
«Покупайте не вещи, а впечатления», именно так хочется отозваться о нашем путешествии с Дмитрием - это было самое эмоциональное и яркое путешествие по Крыму! Узнала
читать дальше

о Дмитрии от блогера Алисы Лазаренко: ее сторис и видео из Крыма вдохновили на экскурсию по самым необычным местам и обязательно с гидом Дмитрием. Из множества авторских туров на любой интерес, мы выбрали посещение необычных, красочных и аутинтичных локаций, скрытых от групповых туров: скала Дива, старая Севастопольская дорога, Форосская церковь, мыс Фиолент, катание на яхте - скалы и величественные горы, лазурное, прозрачное море и уютнейшие бухты, от которых перехватывает дыхание! От увиденного послевкусие как от вина🍷 - расплывается негой воспоминаний и красивых картинок в памяти, эмоциями счастья и радости в сердце!
В нашем путешествии было продумано все до мелочей: встреча, истории, локации, секретные смотровые площадки с красивейшими видами, наивкуснейший обед. Дмитрий даже смог организовать в дороге незапланированное катание на яхте с купанием в море, что стало пиком нашего восторга! Отдельно стоит отметить, что Дмитрий учитывает предпочтения всех членов группы от детей до взрослых, составляет маршрут так, что будет интересно и комфортно всем – от экстрима до комфортного уединения. Дмитрий прекрасный собеседник и экскурсовод, нет такой темы о которой бы он не мог рассказать, он знает все про удивительный Крым, и это нестранно – он вырос на этой прекрасной земле, от этого в каждом рассказе, истории ощущается любовь и гордость за родной край.
Дмитрий, пусть ваш творческий путь будет наполнен счастливыми улыбкам ваших гостей, продолжайте дать эмоции и впечатления!

Входит в следующие категории Алушты

Похожие экскурсии из Алушты

Алушты древний лик
Пешая
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Алушты древний лик
Начало: Алушта, улица 15 апреля, д. 21
Расписание: Ежедневно, по договоренности
24 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Начало: Ваше место пребывания в Алуште
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Затерянный мир Крыма: трекинг к Ай-Йори
Пешая
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Затерянный мир Крыма: трекинг к Ай-Йори
Начало: Остановка на трассе Алушта-Ялта «Виноградное»
Расписание: Ежедневно в 9:00 или 10:00
11 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алуште. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алуште