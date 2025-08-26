читать дальше

о Дмитрии от блогера Алисы Лазаренко: ее сторис и видео из Крыма вдохновили на экскурсию по самым необычным местам и обязательно с гидом Дмитрием. Из множества авторских туров на любой интерес, мы выбрали посещение необычных, красочных и аутинтичных локаций, скрытых от групповых туров: скала Дива, старая Севастопольская дорога, Форосская церковь, мыс Фиолент, катание на яхте - скалы и величественные горы, лазурное, прозрачное море и уютнейшие бухты, от которых перехватывает дыхание! От увиденного послевкусие как от вина🍷 - расплывается негой воспоминаний и красивых картинок в памяти, эмоциями счастья и радости в сердце!

В нашем путешествии было продумано все до мелочей: встреча, истории, локации, секретные смотровые площадки с красивейшими видами, наивкуснейший обед. Дмитрий даже смог организовать в дороге незапланированное катание на яхте с купанием в море, что стало пиком нашего восторга! Отдельно стоит отметить, что Дмитрий учитывает предпочтения всех членов группы от детей до взрослых, составляет маршрут так, что будет интересно и комфортно всем – от экстрима до комфортного уединения. Дмитрий прекрасный собеседник и экскурсовод, нет такой темы о которой бы он не мог рассказать, он знает все про удивительный Крым, и это нестранно – он вырос на этой прекрасной земле, от этого в каждом рассказе, истории ощущается любовь и гордость за родной край.

Дмитрий, пусть ваш творческий путь будет наполнен счастливыми улыбкам ваших гостей, продолжайте дать эмоции и впечатления!