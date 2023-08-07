Новый минивэн для индивидуальной экскурсии по Анапе без посредников
Приглашаю вас на захватывающую индивидуальную экскурсию по популярным и топовым местам Анапы.
Занимаюсь экскурсиями без посредников, работаю не на количество, а на качество, и искренне радуюсь, даря туристам положительные эмоции от показа новых мест!
Занимаюсь экскурсиями без посредников, работаю не на количество, а на качество, и искренне радуюсь, даря туристам положительные эмоции от показа новых мест!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подробнее:
- Вы познакомитесь с удивительной и уютной Анапой без спешки и суеты! Услуги аренды минивэна бизнес класса, до 6 мест с водителем покатаемся по Анапе подьедим посмотрите наши достопримечательности.
- Побываете в знаковых исторических и современных местах города, увидите топовые достопримечательности и завораживающие панорамные виды на морское побережье. Бонусом я сделаю вам эффектные фото в красивых локациях.
- Маршрут с центра Анапы Новороссийская 281 адрес куда подойти если заехать до вас др место не в центре Анапы доп стоимость, подъедим посмотрим визитные карточки Анапы, раскопки Горгиппии, руссо турецкие ворота, памятник Будзинскому, Анапский маяк, детский парк колесо обозрения, набережную новую, морской порт Анапы, ореховую рощу, смотровую площадку в Анапе, и обратно в центр Анапы. 2 часа на все можно изменить маршрут по желанию.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Билеты еда
- Место начала и завершения?
- Анапа Новороссийская 281
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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