Погрузитесь в уникальный мир Анапы с экскурсией, созданной специально для вас. От исторических памятников до живописных природных локаций

Начало: В удобном вам месте в черте Анапы

«В первой части экскурсии вы познакомитесь с памятниками в центре города, а дальнейшую программу мы спланируем по вашим интересам»