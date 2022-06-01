На Квадроциклах по Анапе

Катание на квадроциклах по красивейшим местам с посещением обзорных точек. Будем кататься по лесным тропам, преодолеем

Катание на квадроциклах по красивейшим местам с посещением обзорных точек. Будем кататься по лесным тропам, преодолеем броды, крутые спуски и подъёмы. Сделаем несколько остановок для фотосьемки и запечатлеем живописный вид горных вершин.
На Квадроциклах по Анапе
На Квадроциклах по Анапе
На Квадроциклах по Анапе
На Квадроциклах по Анапе
На Квадроциклах по Анапе
На Квадроциклах по Анапе

Что вас ожидает 🤩

  • Горы
  • Озера
  • Смотровая площадка

Что вас ждет

Маршрут начинается от простого к сложному. Организованной колонной участники тура направляются к подножью гор, вдоль великолепных озер, откуда можно запечатлеть живописный вид горных вершин. Затем мы двигаемся по лесной тропе и перед вами открывается чудесная смотровая площадка. Здесь предусмотрена остановка, где можно лицезреть прекрасную панораму горных вершин, увидеть город-курорт и перевести дух для второй части пути!
И так, продолжаем наше путешествие вдоль живописных полей и лесов девственной природы. Немного поплутаем по лесным тропам, преодолеем броды, крутые спуски и подъёмы. Сделаем несколько остановок для фотосьемки и с полными рюкзаками эмоций и впечатлений возвращаемся на базу!

Организационные моменты:

  • Большая часть маршрута проходит в тени деревьев, поэтому кататься у нас комфортно даже в полдень.
  • Мощные, 500-кубовые квадроциклы. Модели Х5 Basic, Yamaha Grizzly,CF MOTO 500А.
  • Всем выдается экипировка, очки,шлем, камуфляж.
  • Опыт не требуется.
  • Маршрут очень живописный и насыщенный, протяжённостью до 20 км. Пролегает в районе станицы Гостагаевской, у предгорья Кавказских гор.
  • Трансфер до базы и обратно.
  • Инструктаж по технике безопасности и основам управления, где каждый участник в течении 10 мин. может поближе познакомится с техникой и преодолеть свои страхи с помощью наших опытных инструкторов.

Важная информация

  • За руль с 16 лет.
  • В зависимости от погодных условий, перенесем на удобное вам время.
  • Продолжительность 1 час чистого времени за рулем.
  • Отправления с Витязево Паралия, с Пионерского проспекта происходит на спец. остановках, В Анапе, если нет пробок приезжаем за вами, а так со автобусных спец. остановок.
  • На один квадроцикл можно 2 взрослых и 1 ребёнок до 5 лет бесплатно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Квадроциклы
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: 8:30, 10:00, 13:30, 15:00, 16:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Отправления с Витязево Паралия
  • С Пионерского проспекта происходит на спец. остановках
  • В Анапе
  • Если нет пробок приезжаем за вами
  • А так со автобусных спец. остановок
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

8:30, 10:00, 13:30, 15:00, 16:30

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