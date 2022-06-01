Маршрут начинается от простого к сложному. Организованной колонной участники тура направляются к подножью гор, вдоль великолепных озер, откуда можно запечатлеть живописный вид горных вершин. Затем мы двигаемся по лесной тропе и перед вами открывается чудесная смотровая площадка. Здесь предусмотрена остановка, где можно лицезреть прекрасную панораму горных вершин, увидеть город-курорт и перевести дух для второй части пути!
И так, продолжаем наше путешествие вдоль живописных полей и лесов девственной природы. Немного поплутаем по лесным тропам, преодолеем броды, крутые спуски и подъёмы. Сделаем несколько остановок для фотосьемки и с полными рюкзаками эмоций и впечатлений возвращаемся на базу!
Организационные моменты:
Большая часть маршрута проходит в тени деревьев, поэтому кататься у нас комфортно даже в полдень.
Мощные, 500-кубовые квадроциклы. Модели Х5 Basic, Yamaha Grizzly,CF MOTO 500А.
Всем выдается экипировка, очки,шлем, камуфляж.
Опыт не требуется.
Маршрут очень живописный и насыщенный, протяжённостью до 20 км. Пролегает в районе станицы Гостагаевской, у предгорья Кавказских гор.
Трансфер до базы и обратно.
Инструктаж по технике безопасности и основам управления, где каждый участник в течении 10 мин. может поближе познакомится с техникой и преодолеть свои страхи с помощью наших опытных инструкторов.
Важная информация
За руль с 16 лет.
В зависимости от погодных условий, перенесем на удобное вам время.
Продолжительность 1 час чистого времени за рулем.
Отправления с Витязево Паралия, с Пионерского проспекта происходит на спец. остановках, В Анапе, если нет пробок приезжаем за вами, а так со автобусных спец. остановок.
На один квадроцикл можно 2 взрослых и 1 ребёнок до 5 лет бесплатно.
Ответы на вопросы
Что входит
Квадроциклы
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Место начала и завершения?
Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: 8:30, 10:00, 13:30, 15:00, 16:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Отправления с Витязево Паралия
С Пионерского проспекта происходит на спец. остановках
В Анапе
Если нет пробок приезжаем за вами
А так со автобусных спец. остановок
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
8:30, 10:00, 13:30, 15:00, 16:30
Александр — ваш гид в Анапе
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