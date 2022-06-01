Что вас ждет

Маршрут начинается от простого к сложному. Организованной колонной участники тура направляются к подножью гор, вдоль великолепных озер, откуда можно запечатлеть живописный вид горных вершин. Затем мы двигаемся по лесной тропе и перед вами открывается чудесная смотровая площадка. Здесь предусмотрена остановка, где можно лицезреть прекрасную панораму горных вершин, увидеть город-курорт и перевести дух для второй части пути!

И так, продолжаем наше путешествие вдоль живописных полей и лесов девственной природы. Немного поплутаем по лесным тропам, преодолеем броды, крутые спуски и подъёмы. Сделаем несколько остановок для фотосьемки и с полными рюкзаками эмоций и впечатлений возвращаемся на базу!

Организационные моменты:

Большая часть маршрута проходит в тени деревьев, поэтому кататься у нас комфортно даже в полдень.

Мощные, 500-кубовые квадроциклы. Модели Х5 Basic, Yamaha Grizzly,CF MOTO 500А.

Всем выдается экипировка, очки,шлем, камуфляж.

Опыт не требуется.

Маршрут очень живописный и насыщенный, протяжённостью до 20 км. Пролегает в районе станицы Гостагаевской, у предгорья Кавказских гор.

Трансфер до базы и обратно.

Инструктаж по технике безопасности и основам управления, где каждый участник в течении 10 мин. может поближе познакомится с техникой и преодолеть свои страхи с помощью наших опытных инструкторов.

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