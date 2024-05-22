1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Кипарисовое озеро долины Сукко: жемчужина Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты и тайн на экскурсии к Кипарисовому озеру в долине Сукко
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«За склонами зеленых сопок, у подножия Кавказских гор, расположился парк «Долина Сукко»»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
Пройдите по хребту на высоте 500 м, вдохните аромат реликтовых деревьев и узнайте легенды о Прометее и амазонках. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: У Анапского маяка
«Вам останется только любоваться эффектными видами на море и горы, дышать целебным ароматом реликтовых растений и получать удовольствие от пьянящего духа свободы»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Популярное предложение
Джип-тур в Анапе: грязевые вулканы и винодельни в мини-группе
Откройте для себя сокровища Анапы: грязевые вулканы, горные родники и лесные купели в увлекательном джип-туре
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
«Всего за несколько часов вы увидите грязевые вулканы, горный родник и лесную купель»
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
46004 140₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Знакомство с Анапой: Ласточкины гнезда, Кипарисовое озеро и дегустация напитков
Погрузитесь в красоту Анапы, посетив её легендарные места. Насладитесь видами, историей и дегустацией местных напитков
Начало: Трансфер от отеля включен в стоимость
«Далее едем на смотровую площадку в начале Кавказских гор, откуда открывается сказочный вид на город и бесконечное море»
Расписание: Каждый день в 9:00 и в 14:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Пять топовых мест в городе Анапа: Кипарисовое озеро, 800 ступеней, храм Святой Варвары
Побывайте на Кипарисовом озере, смотровой площадке «800 ступеней», в храме Святой Варвары, у начала Кавказских гор и на смотровой площадке у Поклонного креста
Начало: Забираем с адреса проживания туриста
«Вы сможете насладиться красотами природы, изумительными видами на море, горы и на сам город с высоты птичьего полета»
Расписание: 8:30,14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 350₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в заказник Большой Утриш
Начало: Ул. Ленина, 22а
«В уникальном месте, где начинаются Кавказские горы, растут реликтовые леса, и живут птицы и животные из Красной книги»
Расписание: Ежежневно с 7:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Анапы на винодельню «Сухая гора»
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
«Вы узнаете, как складывалась история древней земли виноделов, а также посетите винодельню, расположившуюся на пике горы Сухая и откроете новый интересный терруар»
Расписание: В удобное для туристов время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
10 часов
Дух Свободы - пешком по горам Анапы
Начало: Анапа, ул. Крепостная, д. 2/3, «Анапский Маяк»
«Важная информация• подготовьте удобную одежду и обувь для походов по горной местности»
Расписание: По вторникам и пятницам в 8:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Гора Шизе: Тур медитация
Начало: Анапское ш., 14, Анапа
«Мы подготовили специальную программу на вершине горы, которая вернет Вас к истокам своего «Я»»
Расписание: По четвергам в 8:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
6 000₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Поход из Бужора на Кипарисовое озеро
Начало: Хутор Бужор, ул. Солнечная 2; 44.858603, 37.405618
«Хутор Бужор спрятался в живописных предгорьях Кавказских гор, в 13 километрах к востоку от Анапы, в окружении реликтового леса, сельхозугодий и виноградников»
Расписание: По средам в 8:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
1 450₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса22 мая 2024Всё понравилось. Гид и водитель всё подробно рассказывал. Дочери понравилось экстремальное вождение в лесу ро бездорожью. Вообще экскурсия интересная.
- ВВладислав19 мая 2024Михаил просто супер, интересная и экстремальная экскурсия. Всё расскажет и покажет. Очень понравилось, надеюсь ещё встретимся. Спасибо за экскурсию 👍
- ООльга15 мая 2024Большое спасибо гиду-водителю Александру. Вежливый, доброжелательный. Всё рассказал, на все вопросы ответил. Локации для знакомства с окрестностями Анапы интересные. Но больше всего понравилось Кипарисовое озеро. Буду теперь смотреть фото и вспоминать …
- ДДиана13 мая 2024Мне понравилось все, и отличная прогулка по Анапе, великолепный гид Владимир Владимирович, который развлекал и рассказывал много интересной и ценной информации 🌸
- ИИван7 мая 2024Отлично проведенное время, замечательная программа, отличный гид. Наш экскурсовод был Юрий. Очень хороший человек которого приятно слушать, разбавил наш маршрут посещением винодельни, очень приятно что есть такие люди, которые вкладывают в свою работу душу. Рекомендую 👍🏻👍🏻
- ААнна30 апреля 2024Спасибо большое Владимиру за экскурсию, очень хорошо владеет информацией о местах которые мы посетили, не пожалела, что поехала. Рекомендую!
- ФФатима27 апреля 2024Добрый день. Хочу поблагодарить Владимира за приятную экскурсию. Очень вежливый и начитанный человек. Все понравилось, но больше всего Ласточкино гнездо и Кипорисовое озеро. 😍
- ЯЯна27 апреля 2024Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа)Очень понравилось! Насыщенная интересная программа, очень эрудированный гид (Вахтанг), рассказывает увлекательно и подробно. На любые вопросы даст ответ. Увидели потрясающие места, виды захватывающие. Смело рекомендую!
- ЛЛилиана15 апреля 2024Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа)Экскурсия на отлично! 👍👏😆 Вахтанг очень интересно рассказывал про все достопримечательности, которые мы проезжали, начиная с Анапы. Заехали к Дольменам,
- ММарина9 апреля 2024Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа)Вся экскурсия, благодаря водителю и гиду Вахтангу, нам очень понравилась. Мы увидели водопад, дольмены, посёлок Абрау, посетили несколько смотровых площадок,
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