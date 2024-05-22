Л Лариса Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе Всё понравилось. Гид и водитель всё подробно рассказывал. Дочери понравилось экстремальное вождение в лесу ро бездорожью. Вообще экскурсия интересная.

В Владислав Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе Михаил просто супер, интересная и экстремальная экскурсия. Всё расскажет и покажет. Очень понравилось, надеюсь ещё встретимся. Спасибо за экскурсию 👍

О Ольга Знакомство с Анапой за 5 часов Большое спасибо гиду-водителю Александру. Вежливый, доброжелательный. Всё рассказал, на все вопросы ответил. Локации для знакомства с окрестностями Анапы интересные. Но больше всего понравилось Кипарисовое озеро. Буду теперь смотреть фото и вспоминать …

Д Диана Пять топовых мест в городе Анапа Мне понравилось все, и отличная прогулка по Анапе, великолепный гид Владимир Владимирович, который развлекал и рассказывал много интересной и ценной информации 🌸

И Иван Кипарисовое озеро долины Сукко Отлично проведенное время, замечательная программа, отличный гид. Наш экскурсовод был Юрий. Очень хороший человек которого приятно слушать, разбавил наш маршрут посещением винодельни, очень приятно что есть такие люди, которые вкладывают в свою работу душу. Рекомендую 👍🏻👍🏻

А Анна Знакомство с Анапой за 5 часов Спасибо большое Владимиру за экскурсию, очень хорошо владеет информацией о местах которые мы посетили, не пожалела, что поехала. Рекомендую!

Ф Фатима Знакомство с Анапой за 5 часов Добрый день. Хочу поблагодарить Владимира за приятную экскурсию. Очень вежливый и начитанный человек. Все понравилось, но больше всего Ласточкино гнездо и Кипорисовое озеро. 😍

Я Яна Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа) Очень понравилось! Насыщенная интересная программа, очень эрудированный гид (Вахтанг), рассказывает увлекательно и подробно. На любые вопросы даст ответ. Увидели потрясающие места, виды захватывающие. Смело рекомендую!

Л Лилиана Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа) читать дальше на Водопад любви, в свадебный домик в Абрау, ну и конечно само озеро Абрау. Времени нам хватило и просто погулять, и купить подарки, и пофотографироваться. Никто нас не подгонял, но мы успели насладиться всеми красотами, предложенными в поездке. Экскурсия получилась камерная, практически индивидуальная. В следующий приезд обязательно поеду с Вахтангом на другие его экскурсии. Экскурсия на отлично! 👍👏😆 Вахтанг очень интересно рассказывал про все достопримечательности, которые мы проезжали, начиная с Анапы. Заехали к Дольменам,