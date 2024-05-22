Экскурсии к горам Анапы

Найдено 10 экскурсий в категории «Горы» в Анапе, цены от 1 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кипарисовое озеро долины Сукко
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
87 отзывов
Кипарисовое озеро долины Сукко: жемчужина Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты и тайн на экскурсии к Кипарисовому озеру в долине Сукко
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«За склонами зеленых сопок, у подножия Кавказских гор, расположился парк «Долина Сукко»»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 000 за всё до 6 чел.
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
Пройдите по хребту на высоте 500 м, вдохните аромат реликтовых деревьев и узнайте легенды о Прометее и амазонках. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: У Анапского маяка
«Вам останется только любоваться эффектными видами на море и горы, дышать целебным ароматом реликтовых растений и получать удовольствие от пьянящего духа свободы»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500 за человека
Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Джип-тур в Анапе: грязевые вулканы и винодельни в мини-группе
Откройте для себя сокровища Анапы: грязевые вулканы, горные родники и лесные купели в увлекательном джип-туре
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
«Всего за несколько часов вы увидите грязевые вулканы, горный родник и лесную купель»
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
46004 140 за человека
Знакомство с Анапой за 5 часов
Мини-группа
5 часов
57 отзывов
Знакомство с Анапой: Ласточкины гнезда, Кипарисовое озеро и дегустация напитков
Погрузитесь в красоту Анапы, посетив её легендарные места. Насладитесь видами, историей и дегустацией местных напитков
Начало: Трансфер от отеля включен в стоимость
«Далее едем на смотровую площадку в начале Кавказских гор, откуда открывается сказочный вид на город и бесконечное море»
Расписание: Каждый день в 9:00 и в 14:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200 за человека
Пять топовых мест в городе Анапа
Мини-группа
4 часа
9 отзывов
Пять топовых мест в городе Анапа: Кипарисовое озеро, 800 ступеней, храм Святой Варвары
Побывайте на Кипарисовом озере, смотровой площадке «800 ступеней», в храме Святой Варвары, у начала Кавказских гор и на смотровой площадке у Поклонного креста
Начало: Забираем с адреса проживания туриста
«Вы сможете насладиться красотами природы, изумительными видами на море, горы и на сам город с высоты птичьего полета»
Расписание: 8:30,14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 350 за человека
Путешествие в заказник Большой Утриш
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Путешествие в заказник Большой Утриш
Начало: Ул. Ленина, 22а
«В уникальном месте, где начинаются Кавказские горы, растут реликтовые леса, и живут птицы и животные из Красной книги»
Расписание: Ежежневно с 7:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 5 чел.
Из Анапы на винодельню «Сухая гора»
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Из Анапы на винодельню «Сухая гора»
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
«Вы узнаете, как складывалась история древней земли виноделов, а также посетите винодельню, расположившуюся на пике горы Сухая и откроете новый интересный терруар»
Расписание: В удобное для туристов время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 8 чел.
Дух Свободы - пешком по горам Анапы
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Дух Свободы - пешком по горам Анапы
Начало: Анапа, ул. Крепостная, д. 2/3, «Анапский Маяк»
«Важная информация• подготовьте удобную одежду и обувь для походов по горной местности»
Расписание: По вторникам и пятницам в 8:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500 за человека
Гора Шизе: Тур медитация
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Гора Шизе: Тур медитация
Начало: Анапское ш., 14, Анапа
«Мы подготовили специальную программу на вершине горы, которая вернет Вас к истокам своего «Я»»
Расписание: По четвергам в 8:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
6 000 за человека
Поход из Бужора на Кипарисовое озеро
🚶 Пешая
Мини-группа
8 часов
Поход из Бужора на Кипарисовое озеро
Начало: Хутор Бужор, ул. Солнечная 2; 44.858603, 37.405618
«Хутор Бужор спрятался в живописных предгорьях Кавказских гор, в 13 километрах к востоку от Анапы, в окружении реликтового леса, сельхозугодий и виноградников»
Расписание: По средам в 8:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
1 450 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    22 мая 2024
    Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе
    Всё понравилось. Гид и водитель всё подробно рассказывал. Дочери понравилось экстремальное вождение в лесу ро бездорожью. Вообще экскурсия интересная.
  • В
    Владислав
    19 мая 2024
    Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе
    Михаил просто супер, интересная и экстремальная экскурсия. Всё расскажет и покажет. Очень понравилось, надеюсь ещё встретимся. Спасибо за экскурсию 👍
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Знакомство с Анапой за 5 часов
    Большое спасибо гиду-водителю Александру. Вежливый, доброжелательный. Всё рассказал, на все вопросы ответил. Локации для знакомства с окрестностями Анапы интересные. Но больше всего понравилось Кипарисовое озеро. Буду теперь смотреть фото и вспоминать …
  • Д
    Диана
    13 мая 2024
    Пять топовых мест в городе Анапа
    Мне понравилось все, и отличная прогулка по Анапе, великолепный гид Владимир Владимирович, который развлекал и рассказывал много интересной и ценной информации 🌸
  • И
    Иван
    7 мая 2024
    Кипарисовое озеро долины Сукко
    Отлично проведенное время, замечательная программа, отличный гид. Наш экскурсовод был Юрий. Очень хороший человек которого приятно слушать, разбавил наш маршрут посещением винодельни, очень приятно что есть такие люди, которые вкладывают в свою работу душу. Рекомендую 👍🏻👍🏻
  • А
    Анна
    30 апреля 2024
    Знакомство с Анапой за 5 часов
    Спасибо большое Владимиру за экскурсию, очень хорошо владеет информацией о местах которые мы посетили, не пожалела, что поехала. Рекомендую!
  • Ф
    Фатима
    27 апреля 2024
    Знакомство с Анапой за 5 часов
    Добрый день. Хочу поблагодарить Владимира за приятную экскурсию. Очень вежливый и начитанный человек. Все понравилось, но больше всего Ласточкино гнездо и Кипорисовое озеро. 😍
  • Я
    Яна
    27 апреля 2024
    Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа)
    Очень понравилось! Насыщенная интересная программа, очень эрудированный гид (Вахтанг), рассказывает увлекательно и подробно. На любые вопросы даст ответ. Увидели потрясающие места, виды захватывающие. Смело рекомендую!
  • Л
    Лилиана
    15 апреля 2024
    Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа)
    Экскурсия на отлично! 👍👏😆 Вахтанг очень интересно рассказывал про все достопримечательности, которые мы проезжали, начиная с Анапы. Заехали к Дольменам,
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    на Водопад любви, в свадебный домик в Абрау, ну и конечно само озеро Абрау. Времени нам хватило и просто погулять, и купить подарки, и пофотографироваться. Никто нас не подгонял, но мы успели насладиться всеми красотами, предложенными в поездке. Экскурсия получилась камерная, практически индивидуальная. В следующий приезд обязательно поеду с Вахтангом на другие его экскурсии.

  • М
    Марина
    9 апреля 2024
    Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа)
    Вся экскурсия, благодаря водителю и гиду Вахтангу, нам очень понравилась. Мы увидели водопад, дольмены, посёлок Абрау, посетили несколько смотровых площадок,
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    побывали на виноградниках Абрау. Из виноградников Абрау открываются шикарные виды на море и озеро Абрау. Во многие точки путешествия можно добраться только на внедорожнике. Узнали много информации об истории этой местности. Вахтанг настоящий профессионал своего дела, прекрасно подает материал, шутит, умело организует поездку. Мы подписались на канал Вахтанга и готовы ехать с ним в новые путешествия! Спасибо за прекрасную поездку!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Горы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Кипарисовое озеро долины Сукко
  2. Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
  3. Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе
  4. Знакомство с Анапой за 5 часов
  5. Пять топовых мест в городе Анапа
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  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
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