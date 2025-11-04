Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет лучший тур в Анапе. Наше путешествие пройдет в небольшой комфортной группе. Вы увидите Кипарисовое озеро и Большой Утриш, подниметесь к Ласточкиным гнездам и статуе Орла. А еще мы заглянем в храм Варвары с горной водой и попробуем лучшие вина Кубани. 4.8 50 отзывов

Описание экскурсии Лучший тур в Анапе: Кипарисовое озеро и Большой Утриш, ласточкины гнезда и золотой орел, храм Варвары с горной водой и лучшие вина Кубани. И все это в мини-группе до 8 человек. Забираем от вашего отеля. (Анапа, Джимите, Витязево, Сукко, Пионерский проспект) Экскурсия занимает 4,5 часа, выезд два раза в день в 09:00 и в 14:00 Важная информация: Не забывайте указывать номер телефона при бронировании

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Кипарисовое озеро

Большой Утриш

Ласточкины гнёзда

Храм Варвары великомученицы

Родник

Что можно увидеть на экскурсии? Кипарисовое озеро

Большой Утриш

Ласточкины гнёзда

Храм Варвары великомученицы

Родник

Парящий орёл Где начинаем и завершаем? Начало: Забираем с адреса вашего проживания Завершение: Ваш санаторий, гостиница, пансионат Когда и сколько длится? Когда: Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00 Экскурсия длится около 4.5 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек. Важная информация Не забывайте указывать номер телефона при бронировании