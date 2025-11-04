Вас ждет лучший тур в Анапе. Наше путешествие пройдет в небольшой комфортной группе. Вы увидите Кипарисовое озеро и Большой Утриш, подниметесь к Ласточкиным гнездам и статуе Орла. А еще мы заглянем в храм Варвары с горной водой и попробуем лучшие вина Кубани.
Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кипарисовое озеро
- Большой Утриш
- Ласточкины гнёзда
- Храм Варвары великомученицы
- Родник
- Парящий орёл
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Завершение: Ваш санаторий, гостиница, пансионат
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
- Не забывайте указывать номер телефона при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
4 ноя 2025
Экскурсия прошла хорошо.
М
Марина
1 ноя 2025
Все, что заявлено в экскурсии, увидели! Очень понравилось!
С
Сергей
31 окт 2025
О
Олег
30 окт 2025
О
Ольга
25 окт 2025
Отлично провели время, хорошая насыщенная программа. Очень понравился гид Михаил. Интересно и много рассказал нам про все места где мы побывали.
К
Карина
24 окт 2025
Все понравилось, было душевно.
Е
Екатерина
21 окт 2025
Как экскурсия эта поездка была малоинформативна, информацию об объектах потом читала сама в интернете. Михаил повозил нас по окрестностям Анапы, показал, где находится озеро Сукко и кипарисовая роща, Лысая гора и несколько смотровых площадок. За это благодарю, для меня, как человека впервые побывавшего в Анапе, получилась ознакомительная поездка.
Е
Елена
17 окт 2025
С
София
16 окт 2025
Отличная экскурсия и экскурсовод. Все понравилось 😻
Д
Дмитрий
13 окт 2025
Хорошая поездка Михаил отличный гид, получил удовольствие
К
Ксения
4 окт 2025
С
Семен
27 сен 2025
Экскурсия супер, покатались по окрестностям анапы, заехали на уютную винодельню. Посмотрели с высоты ласточкиных гнезд и породили по Кипарисовому озеру. Гид рассказывает интересно и с любовью к своему делу. Все супер. Огромное спасибо
Т
Татьяна
26 сен 2025
Классно и интересно провели время, спасибо большое.
Д
Дмитрий
26 сен 2025
Утриш вам покажут только со смотровой площадки, группа состоит из разных программ, в следствии чего лишние заезды на автобусе
И
Ирина
18 сен 2025
