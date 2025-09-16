Таманский полуостров омывают воды трёх морей — Чёрного, Азовского и море кубанского вина.
Приглашаем вас провести день на их берегах: вы увидите один из лучших пляжей Азова, продегустируете тихие и игристые вина в живописном «Поместье Голубицком», узнаете о виноградарстве.
Приглашаем вас провести день на их берегах: вы увидите один из лучших пляжей Азова, продегустируете тихие и игристые вина в живописном «Поместье Голубицком», узнаете о виноградарстве.
Описание экскурсии
От Чёрного — к Азовскому!
Наш путь лежит на восточный берег Азовского моря, к чудесному золотому пляжу, покрытому приятным песком и мелкими ракушками. Здесь у вас будет пара часов свободного времени: вы сравните ландшафт, цвет и характер двух южных морей, насладитесь пляжным отдыхом и необыкновенно теплой водой.
Поместье Голубицкое — край азовских вин
Что может быть лучше отдыха на берегу моря? только отдых на берегу моря с бокалом вина! Прямо над золотым пляжем расположилось винодельческое хозяйство «Поместье Голубицкое», которое мы сможем посетить. Вы прогуляетесь по одной из красивейших виноделен России и сможете оценить тихие и игристые вина, которыми сладится Голубицкое.
Организационные детали
- Экскурсия начинается от места вашего отдыха. Время в пути в одну сторону — чуть более часа
- Дополнительные расходы (по желанию): питание и сувениры, экскурсия по винодельческому хозяйству (1000 ₽. без дегустации и 1500 ₽ с дегустацией), купание в грязевых ваннах — от 500 ₽
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Анапа, памятник Ленину, улица Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 2491 туриста
Экскурсовод во втором поколении, родившийся на анапской земле и очень любящий малую Родину. Работаю гидом почти 20 лет. Провожу экскурсии для организованных групп и индивидуальных путешественников, стараюсь показать гораздо больше, чем можно увидеть в рамках стандартных туров. Люблю проводить свободное время на природе, знакомить с ней путешественников и рассказывать об истории Краснодарского края.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Отличный гид. Тот случай, когда от экскурсии получаешь больше, чем ожидал. Рекомендую Александра как одного из лучших гидов Анапы. Брали экскурсию на винодельню Голубицкая, заодно посетили Фанагорию и действующий грязевой вулкан.
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Б
С удовольствием провели время, посмотрели всё что хотели и даже с учетом непогоды на море, без проблем изменили маршрут. Экскурсовод Евгений, знает и живет своим любимым городом, поэтому поездка и беседа были интересны, легкими и не принужденными!!!
Спасибо
Спасибо
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Прекрасный день.
Экскурсия по сути на винный завод Оч интересно Не перегружено Евгений аккуратный водитель, интересный рассказчик, пунктуальный и вежливый Рекомендую
Экскурсия по сути на винный завод Оч интересно Не перегружено Евгений аккуратный водитель, интересный рассказчик, пунктуальный и вежливый Рекомендую
+1
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Е
Очень понравился гид Александр. Работает 23 года и знает все про Анапу и окресности. Расскажет про каждый длм и улицу. Была очень приятно удивлена.
Прекрасная поездка. Спасибо.
Прекрасная поездка. Спасибо.
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Е
У нас получилась просто шикарная экскурсия с гидом Дмитрием. Хороший комфортный автомобиль, в течении всей поездки очень много попутной информации про все места, где мы проезжали и не только, очень познавательно. Сложилась очень комфортная и уютная атмосфера. Всем рекомендуем посетить эту экскурсию 100%,останетесь довольны!
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О
В целом все понравилось, хороший автомобиль, гид много дал информации, были вопросы к самим локациям, тут только вопросы к тому, что вы слишком хорошо описываете программу тура и ожидаешь немного
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