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Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань

Провести день на золотом пляже, оценить азовские вина и искупаться в грязевом вулкане
Таманский полуостров омывают воды трёх морей — Чёрного, Азовского и море кубанского вина.

Приглашаем вас провести день на их берегах: вы увидите один из лучших пляжей Азова, продегустируете тихие и игристые вина в живописном «Поместье Голубицком», узнаете о виноградарстве.
5
7 отзывов
Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань

Описание экскурсии

От Чёрного — к Азовскому!

Наш путь лежит на восточный берег Азовского моря, к чудесному золотому пляжу, покрытому приятным песком и мелкими ракушками. Здесь у вас будет пара часов свободного времени: вы сравните ландшафт, цвет и характер двух южных морей, насладитесь пляжным отдыхом и необыкновенно теплой водой.

Поместье Голубицкое — край азовских вин

Что может быть лучше отдыха на берегу моря? только отдых на берегу моря с бокалом вина! Прямо над золотым пляжем расположилось винодельческое хозяйство «Поместье Голубицкое», которое мы сможем посетить. Вы прогуляетесь по одной из красивейших виноделен России и сможете оценить тихие и игристые вина, которыми сладится Голубицкое.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается от места вашего отдыха. Время в пути в одну сторону — чуть более часа
  • Дополнительные расходы (по желанию): питание и сувениры, экскурсия по винодельческому хозяйству (1000 ₽. без дегустации и 1500 ₽ с дегустацией), купание в грязевых ваннах — от 500 ₽
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Анапа, памятник Ленину, улица Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 2491 туриста
Экскурсовод во втором поколении, родившийся на анапской земле и очень любящий малую Родину. Работаю гидом почти 20 лет. Провожу экскурсии для организованных групп и индивидуальных путешественников, стараюсь показать гораздо больше, чем можно увидеть в рамках стандартных туров. Люблю проводить свободное время на природе, знакомить с ней путешественников и рассказывать об истории Краснодарского края.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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Р
Отличный гид. Тот случай, когда от экскурсии получаешь больше, чем ожидал. Рекомендую Александра как одного из лучших гидов Анапы. Брали экскурсию на винодельню Голубицкая, заодно посетили Фанагорию и действующий грязевой вулкан.
Отличный гид. Тот случай, когда от экскурсии получаешь больше, чем ожидал. Рекомендую Александра как одного из
Отличный гид. Тот случай, когда от экскурсии получаешь больше, чем ожидал. Рекомендую Александра как одного из
Отличный гид. Тот случай, когда от экскурсии получаешь больше, чем ожидал. Рекомендую Александра как одного из
Отличный гид. Тот случай, когда от экскурсии получаешь больше, чем ожидал. Рекомендую Александра как одного из
Отличный гид. Тот случай, когда от экскурсии получаешь больше, чем ожидал. Рекомендую Александра как одного из
Отличный гид. Тот случай, когда от экскурсии получаешь больше, чем ожидал. Рекомендую Александра как одного из
Отличный гид. Тот случай, когда от экскурсии получаешь больше, чем ожидал. Рекомендую Александра как одного из
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Б
С удовольствием провели время, посмотрели всё что хотели и даже с учетом непогоды на море, без проблем изменили маршрут. Экскурсовод Евгений, знает и живет своим любимым городом, поэтому поездка и беседа были интересны, легкими и не принужденными!!!
Спасибо
С удовольствием провели время, посмотрели всё что хотели и даже с учетом непогоды на море, без
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наталья
Прекрасный день.
Экскурсия по сути на винный завод Оч интересно Не перегружено Евгений аккуратный водитель, интересный рассказчик, пунктуальный и вежливый Рекомендую
Прекрасный день.
Прекрасный день.
Прекрасный день.
Прекрасный день.
Прекрасный день.
Прекрасный день.
Прекрасный день.
Прекрасный день.+1
Прекрасный день.
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Е
Очень понравился гид Александр. Работает 23 года и знает все про Анапу и окресности. Расскажет про каждый длм и улицу. Была очень приятно удивлена.
Прекрасная поездка. Спасибо.
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Е
У нас получилась просто шикарная экскурсия с гидом Дмитрием. Хороший комфортный автомобиль, в течении всей поездки очень много попутной информации про все места, где мы проезжали и не только, очень познавательно. Сложилась очень комфортная и уютная атмосфера. Всем рекомендуем посетить эту экскурсию 100%,останетесь довольны!
У нас получилась просто шикарная экскурсия с гидом Дмитрием. Хороший комфортный автомобиль, в течении всей поездки
У нас получилась просто шикарная экскурсия с гидом Дмитрием. Хороший комфортный автомобиль, в течении всей поездки
У нас получилась просто шикарная экскурсия с гидом Дмитрием. Хороший комфортный автомобиль, в течении всей поездки
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О
В целом все понравилось, хороший автомобиль, гид много дал информации, были вопросы к самим локациям, тут только вопросы к тому, что вы слишком хорошо описываете программу тура и ожидаешь немного
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большего, чем есть на самом деле. Грязевые бассейны без кабинок и раздевалок. Грязь не отстирывается с вещей. Раздевалки и душевые у моря ужасные - некуда сложить вещи. Море вот очень понравилось!

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