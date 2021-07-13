Что вас ожидает

От Черного — к Азовскому.

Наш путь лежит на восточный берег Азовского моря, к чудесному золотому пляжу, покрытому приятным песком и мелкими ракушками. Здесь у вас будет пара часов свободного времени: вы сравните ландшафт, цвет и характер двух южных морей, насладитесь пляжным отдыхом и необыкновенно теплой водой.

Целебные грязевые ванны

По пути мы сделаем остановку у заливов-лиманов с растущими нежными лотосами и доберемся до знаменитых вулканов, извергающих лечебную грязь, которая благотворно влияет на состояние кожи и обменные процессы. Вы сможете опробовать природные спа-процедуры: погрузиться в кратер вулкана или специальные грязевые ванны.

Поместье Голубицкое — край азовских вин

Что может быть лучше отдыха на берегу моря? только отдых на берегу моря с бокалом вина! Прямо над золотым пляжем расположилось винодельческое хозяйство «Поместье Голубицкое», которое мы сможем посетить. Вы прогуляетесь по одной из красивейших виноделен России и сможете оценить тихие и игристые вина, которыми сладится Голубицкое.

Организационные детали