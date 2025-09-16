Таманский полуостров омывают воды трёх морей — Чёрного, Азовского и море кубанского вина. Приглашаем вас провести день на их берегах: вы увидите один из лучших пляжей Азова, продегустируете тихие и игристые вина в живописном «Поместье Голубицком», узнаете о виноградарстве.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

От Чёрного — к Азовскому!

Наш путь лежит на восточный берег Азовского моря, к чудесному золотому пляжу, покрытому приятным песком и мелкими ракушками. Здесь у вас будет пара часов свободного времени: вы сравните ландшафт, цвет и характер двух южных морей, насладитесь пляжным отдыхом и необыкновенно теплой водой.

Поместье Голубицкое — край азовских вин

Что может быть лучше отдыха на берегу моря? только отдых на берегу моря с бокалом вина! Прямо над золотым пляжем расположилось винодельческое хозяйство «Поместье Голубицкое», которое мы сможем посетить. Вы прогуляетесь по одной из красивейших виноделен России и сможете оценить тихие и игристые вина, которыми сладится Голубицкое.

Организационные детали