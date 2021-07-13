Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань

Провести день на золотом пляже, оценить азовские вина и искупаться в грязевом вулкане

5
1 отзыв
Таманский полуостров омывают воды трех морей — Черного, Азовского и моря кубанского вина.

Приглашаем вас провести день на их берегах: вы отдохнете на лучшем азовском пляже, продегустируете тихие и игристые вина в живописном «Поместье Голубицкое», узнаете о виноградарстве Тамани, увидите цветущие лотосы и сможете принять грязевые ванны.
Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань

Что вас ожидает

От Черного — к Азовскому.

Наш путь лежит на восточный берег Азовского моря, к чудесному золотому пляжу, покрытому приятным песком и мелкими ракушками. Здесь у вас будет пара часов свободного времени: вы сравните ландшафт, цвет и характер двух южных морей, насладитесь пляжным отдыхом и необыкновенно теплой водой.

Целебные грязевые ванны

По пути мы сделаем остановку у заливов-лиманов с растущими нежными лотосами и доберемся до знаменитых вулканов, извергающих лечебную грязь, которая благотворно влияет на состояние кожи и обменные процессы. Вы сможете опробовать природные спа-процедуры: погрузиться в кратер вулкана или специальные грязевые ванны.

Поместье Голубицкое — край азовских вин

Что может быть лучше отдыха на берегу моря? только отдых на берегу моря с бокалом вина! Прямо над золотым пляжем расположилось винодельческое хозяйство «Поместье Голубицкое», которое мы сможем посетить. Вы прогуляетесь по одной из красивейших виноделен России и сможете оценить тихие и игристые вина, которыми сладится Голубицкое.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается от места вашего отдыха. Время в пути в одну сторону — чуть более часа
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы (по желанию): питание и сувениры, экскурсия по винодельческому хозяйству и дегустация — от 450руб., купание в грязевых ваннах — от 500 руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Экскурсовод во втором поколении, родившийся на анапской земле и очень любящий малую Родину. Работаю гидом почти 20 лет. Провожу экскурсии для организованных групп и индивидуальных путешественников, стараюсь показать гораздо больше, чем можно увидеть в рамках стандартных туров. Люблю проводить свободное время на природе, знакомить с ней путешественников и рассказывать об истории Краснодарского края.
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1 реальный отзыв

О
13 июля 2021
В целом все понравилось, хороший автомобиль, гид много дал информации, были вопросы к самим локациям, тут только вопросы к тому, что вы слишком хорошо описываете программу тура и ожидаешь немного большего, чем есть на самом деле. Грязевые бассейны без кабинок и раздевалок. Грязь не отстирывается с вещей. Раздевалки и душевые у моря ужасные - некуда сложить вещи. Море вот очень понравилось!

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