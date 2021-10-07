История, достопримечательности, современная жизнь города-курорта — вы узнаете обо всем понемногу. Разберетесь, что в Анапе делали греки, турки и итальянцы. Вот наша программа на 2 интересных часа:
В историческом центре вы увидите остатки античного города Горгиппия, стоявшего на месте Анапы 2000 лет назад. Это настоящий археологический музей под открытым небом.
Следом найдем ворота турецкой крепости, которая располагалась здесь 200 лет назад, и символ города — белую шляпу. Вспомним человека, который основал курорт.
Прогуляемся по набережной и посмотрим на черно-белый маяк на высоком берегу.
А взглянув на Анапу изнутри, отправимся на смотровую площадку «Ласточкины гнезда». Здесь, с высоты Лысой горы, вы полюбуетесь дивными видами на город, первые отроги Кавказских гор и гладь Черного моря. Смотря на Анапу сверху, вы поймете смысл ее названия. По желанию можно спуститься поближе к морю по 400 или 800 ступеням.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном авто с кондиционером (легковая машина или минивэн)
Дополнительных расходов нет
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В теплое время возможно купание
Ответы на вопросы
Место начала и завершения
Памятник Ленину в Анапе
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Мы команда гидов и экскурсоводов в Анапе. Профессионалы, любящие свое дело и город, в котором живем и работаем. Каждый из нас индивидуален, кому-то ближе природа, кто-то больше любит историю, а кто-то лучше познакомит с современностью Анапы. Будем рады открыть вам наш край!
Отличная экскурсия! Рассказано с любовью к родному краю, интересно, живо и познавательно. Узнали и об истории Анапы и о современной жизни города. Получили информацию об интересных местах вблизи Анапы. Появилось желание продолжить знакомство с краем, хотя изначально были настроены скептически.
Данил
20 сен 2021
Экскурсия прошла замечательно. За 2 часа я узнал об Анапе все, что хотел и даже не хотел. Из экскурсии вы узнаете сколько стоит сотка земли в центре города а дом идет в подарок, почему в городе нет неармянских ресторанов, отчего нельзя купаться на центральном пляже и когда наконец Анапу смоет в море после очередного дождя. Как служится в местных воинских частях и когда же в Су-Псех застроят панельками последний виноградник. В финале была фото сессия на Лысой горе, над фотками с которой будут рыдать от зависти все ваши коллеги.