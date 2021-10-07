Первая встреча с Анапой

Найти следы истории, полюбоваться пейзажами и узнать о городе вчера и сегодня

5
2 отзыва
С радостью познакомим вас с самым солнечным курортом Черноморского побережья! Здесь, вблизи начала Кавказских гор, вас ждут раскопки античной Горгиппии, ворота турецкой крепости, живописный маяк и завораживающие морские виды с Лысой горы.

Вы откроете хроники Анапы, услышите о ее развитии и получите полезные советы по отдыху.
Первая встреча с Анапой
Первая встреча с Анапой
Первая встреча с Анапой
Первая встреча с Анапой
Первая встреча с Анапой
Первая встреча с Анапой
Первая встреча с Анапой
Первая встреча с Анапой

Что вас ожидает

Узнать и полюбить Анапу

История, достопримечательности, современная жизнь города-курорта — вы узнаете обо всем понемногу. Разберетесь, что в Анапе делали греки, турки и итальянцы. Вот наша программа на 2 интересных часа:

  • В историческом центре вы увидите остатки античного города Горгиппия, стоявшего на месте Анапы 2000 лет назад. Это настоящий археологический музей под открытым небом.
  • Следом найдем ворота турецкой крепости, которая располагалась здесь 200 лет назад, и символ города — белую шляпу. Вспомним человека, который основал курорт.
  • Прогуляемся по набережной и посмотрим на черно-белый маяк на высоком берегу.
  • А взглянув на Анапу изнутри, отправимся на смотровую площадку «Ласточкины гнезда». Здесь, с высоты Лысой горы, вы полюбуетесь дивными видами на город, первые отроги Кавказских гор и гладь Черного моря. Смотря на Анапу сверху, вы поймете смысл ее названия. По желанию можно спуститься поближе к морю по 400 или 800 ступеням.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном авто с кондиционером (легковая машина или минивэн)
  • Дополнительных расходов нет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В теплое время возможно купание

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Памятник Ленину в Анапе
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Катерина
Катерина
Мы команда гидов и экскурсоводов в Анапе. Профессионалы, любящие свое дело и город, в котором живем и работаем. Каждый из нас индивидуален, кому-то ближе природа, кто-то больше любит историю, а кто-то лучше познакомит с современностью Анапы. Будем рады открыть вам наш край!
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2 настоящих отзыва от туристов

Т
7 окт 2021
Отличная экскурсия! Рассказано с любовью к родному краю, интересно, живо и познавательно. Узнали и об истории Анапы и о современной жизни города. Получили информацию об интересных местах вблизи Анапы. Появилось желание продолжить знакомство с краем, хотя изначально были настроены скептически.
Данил
20 сен 2021
Экскурсия прошла замечательно. За 2 часа я узнал об Анапе все, что хотел и даже не хотел. Из экскурсии вы узнаете сколько стоит сотка земли в центре города а дом идет в подарок, почему в городе нет неармянских ресторанов, отчего нельзя купаться на центральном пляже и когда наконец Анапу смоет в море после очередного дождя. Как служится в местных воинских частях и когда же в Су-Псех застроят панельками последний виноградник. В финале была фото сессия на Лысой горе, над фотками с которой будут рыдать от зависти все ваши коллеги.

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