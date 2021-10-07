Экскурсия прошла замечательно. За 2 часа я узнал об Анапе все, что хотел и даже не хотел. Из экскурсии вы узнаете сколько стоит сотка земли в центре города а дом идет в подарок, почему в городе нет неармянских ресторанов, отчего нельзя купаться на центральном пляже и когда наконец Анапу смоет в море после очередного дождя. Как служится в местных воинских частях и когда же в Су-Псех застроят панельками последний виноградник. В финале была фото сессия на Лысой горе, над фотками с которой будут рыдать от зависти все ваши коллеги.