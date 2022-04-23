Что вас ожидает

Историческая и горная части Анапы

Основа этой экскурсии — главные достопримечательности и погружение в многовековое прошлое солнечного курорта. Вы увидите раскопки древнего греческого полиса и место, где находился «Кавказский Измаил», услышите легенды турецкой крепости. Узнаете, чем живет черноморский город сегодня. И конечно, взглянете на Анапу с лучшей смотровой площадки — рядом со стелой «Парящий орел», где начинаются Кавказские горы. Здесь я угощу вас чаем из горных трав.

Дополнить путешествие: локации на ваш выбор

1. Ласточкины гнезда и 400 ступеней к морю. Это обязательные локации для любителей фотографироваться и любоваться морскими пейзажами. Вы сделаете кадры с фактурными скалами и деревянной петляющей лестницей.

2. Кипарисовое озеро в долине Сукко. По пути мы остановимся на смотровой площадке на Муркином перевале и поднимемся на гору Экономическая. А затем вы прогуляетесь вдоль озера с видом на горы и рощу болотных кипарисов. По желанию можно подплыть к ним поближе, арендовав катамаран, лодку или сап-борд.

3. Варваровское ущелье — экологически чистое место в окрестностях Анапы. Здесь вы не встретите толпы туристов, поэтому сюда стоит приехать тем, кто ищет покоя и единения с природой. В программе прогулки по горам, дикий пляж и осмотр двух храмов с сильной энергетикой: храма Варвары Великомученицы у святого источника и Армянской церкви Сурб Геворг с видом на виноградники.

4. Заповедные тропы Большого Утриша. Это царство реликтовых можжевельников и наслаждение целебным воздухом. Выбрав поездку сюда, вы сможете исследовать заповедник с местным гидом, узнаете о названии поселка Утриш и раскроете, где был прикован Прометей. В свободное время посетите Утришский дельфинарий под открытым небом или искупаетесь в кристально чистой воде.

Организационные детали