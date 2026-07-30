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Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор

Провести идеальный день в городе и его окрестностях на ваш выбор
Анапа — город на стыке культур и природных зон, ей всегда есть чем удивить своих гостей.

Пусть ваша встреча с ней будет такой, как вы мечтали! В первой части экскурсии вы познакомитесь с памятниками в центре города, а дальнейшую программу мы спланируем по вашим интересам. В любом случае я расскажу об особенностях нашего края и подскажу, как организовать ваш отдых.
5
175 отзывов
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор

Описание экскурсии

Историческая и горная части Анапы

Основа этой экскурсии — главные достопримечательности и погружение в многовековое прошлое солнечного курорта. Вы увидите раскопки древнего греческого полиса и место, где находился «Кавказский Измаил», услышите легенды турецкой крепости. Узнаете, чем живет черноморский город сегодня. И конечно, взглянете на Анапу с лучшей смотровой площадки — рядом со стелой «Парящий орел», где начинаются Кавказские горы. Здесь я угощу вас чаем из горных трав.

Дополнить путешествие: локации на ваш выбор

1. Ласточкины гнезда и 400 ступеней к морю. Это обязательные локации для любителей фотографироваться и любоваться морскими пейзажами. Вы сделаете кадры с фактурными скалами и деревянной петляющей лестницей.

2. Кипарисовое озеро в долине Сукко. По пути мы остановимся на смотровой площадке на Муркином перевале и поднимемся на гору Экономическая. А затем вы прогуляетесь вдоль озера с видом на горы и рощу болотных кипарисов. По желанию можно подплыть к ним поближе, арендовав катамаран, лодку или сап-борд.

3. Винодельни Анапы. Прогулка по территориям виноделен «Шато Гайкодзор» (в летний период возможна дегустация вина с видом на виноградники) и «Скалистый берег» (при желании включим экскурсию на производство с дегустацией).

4. Заповедные тропы Большого Утриша. Это царство реликтовых можжевельников и наслаждение целебным воздухом. Выбрав поездку сюда, вы сможете исследовать заповедник с местным гидом, узнаете о названии поселка Утриш и раскроете, где был прикован Прометей. В свободное время посетите Утришский дельфинарий под открытым небом или искупаетесь в кристально чистой воде.

Организационные детали

  • Это автопешеходная экскурсия, транспорт — Hyundai Solaris с кондиционером
  • Стоимость указана за экскурсию продолжительностью 3 часа. При добавлении локаций время экскурсии увеличивается и оплачивается дополнительно из расчета 1500 ₽/час
  • По желанию также можно включить морскую или конную прогулки, дегустации вина и меда (уточняйте в переписке)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте в черте Анапы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1718 туристов
Меня зовут Юлия. И мне очень повезло, ведь я живу в Анапе — городе с богатой историей и фантастическими пейзажами. С удовольствием делюсь интересными фактами о любимом городе и советами
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местного жителя! Поэтому я гид не только по образованию, но и по состоянию души. Хочу, чтобы каждый человек любил своё место и гордился своими предками. Рада сообщить, что экскурсии я провожу не одна, а с проверенным экскурсоводом Ольгой. Мы готовы предложить вам те же интересные локации и надёжное путешествие, но с бОльшим выбором дат и времени!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 175 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
172
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2
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Спасибо Юлии за ее душу, открытость и любовь к своему делу! Потому что только с этим набором можно так классно делать из экскурсии — увлекательное приключение с полным набором положительных
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эмоций. С первых минут понимаешь, что это твой человек, для меня это очень важно. Благодаря Юлии узнавали Анапу вмести с ребенком, который назвал это день — лучшим в отпуске, а это дорогого стоит.) Искренне благодарю за качество, чистоту и увлеченность, с которой создаётся этот экскурсионный день. С уверенностью — это была одна из лучших экскурсий в жизни! Ни капли лести, только восторг. Мы с дочкой очень рады, что познакомились с таким человеком. И будем рады увидеться вновь, чтобы послушать/посмотреть ещё интересное о местной истории.

Спасибо Юлии за ее душу, открытость и любовь к своему делу! Потому что только с этим
Спасибо Юлии за ее душу, открытость и любовь к своему делу! Потому что только с этим
Спасибо Юлии за ее душу, открытость и любовь к своему делу! Потому что только с этим
Спасибо Юлии за ее душу, открытость и любовь к своему делу! Потому что только с этим
Спасибо Юлии за ее душу, открытость и любовь к своему делу! Потому что только с этим
Спасибо Юлии за ее душу, открытость и любовь к своему делу! Потому что только с этим
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Анна
Огромнейшее спасибо Юлии за необыкновенное путешествие с новой Анапой. Столько знаний, столько красивых мест, мы до сих пор просматриваем фотографии и вспоминаем. Особенно благодарны за старого орла в парке 30ти-летия
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Победы. А что за чудо парк Крещения Руси!!! Юля привезла нас туда уже в конце, мы устали, а там такая красота! Очень рекомендую этого экскурсовода. Бережная, заботливая, внимательная, забрала от дома, привезла домой, нам не пришлось искать место встречи в незнакомом городе, да ещё и дом мы снимали не в самой Анапе.

Огромнейшее спасибо Юлии за необыкновенное путешествие с новой Анапой. Столько знаний, столько красивых мест, мы до
Огромнейшее спасибо Юлии за необыкновенное путешествие с новой Анапой. Столько знаний, столько красивых мест, мы до
Огромнейшее спасибо Юлии за необыкновенное путешествие с новой Анапой. Столько знаний, столько красивых мест, мы до
Огромнейшее спасибо Юлии за необыкновенное путешествие с новой Анапой. Столько знаний, столько красивых мест, мы до
Огромнейшее спасибо Юлии за необыкновенное путешествие с новой Анапой. Столько знаний, столько красивых мест, мы до
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Айслу
Экскурсия прошла на отлично! Юлия учла наши пожелания, очень интересно и доступно рассказала историю Анапы. Рекомендую именно этот формат экскурсии(конструктор, индивидуальная)!
Экскурсия прошла на отлично! Юлия учла наши пожелания, очень интересно и доступно рассказала историю Анапы. Рекомендую
Экскурсия прошла на отлично! Юлия учла наши пожелания, очень интересно и доступно рассказала историю Анапы. Рекомендую
Экскурсия прошла на отлично! Юлия учла наши пожелания, очень интересно и доступно рассказала историю Анапы. Рекомендую
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Л
Это самая лучшая экскурсия на который мы побывали, Юлия просто чудесный человек, невероятно рады что именно с ней встретились и провели такой замечательный день! С улыбками, смехом и прекрасным настроением,
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Юля угадала все наши пожелания, побывали в местах которые были интересны на 1000%. Мой супруг который был категорически против экскурсий в таком восторге, когда приедем в Анапу обязательно поедем на экскурсию с Юлией 💫♥️

Это самая лучшая экскурсия на который мы побывали, Юлия просто чудесный человек, невероятно рады что именно
Это самая лучшая экскурсия на который мы побывали, Юлия просто чудесный человек, невероятно рады что именно
Это самая лучшая экскурсия на который мы побывали, Юлия просто чудесный человек, невероятно рады что именно
Это самая лучшая экскурсия на который мы побывали, Юлия просто чудесный человек, невероятно рады что именно
Это самая лучшая экскурсия на который мы побывали, Юлия просто чудесный человек, невероятно рады что именно
Это самая лучшая экскурсия на который мы побывали, Юлия просто чудесный человек, невероятно рады что именно
Это самая лучшая экскурсия на который мы побывали, Юлия просто чудесный человек, невероятно рады что именно
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Роман
Экскурсия очень понравилась огромное спасибо Юлии!!

Взял экскурсию конструктор, чтобы увидеть максимум красивых мест за день, и не прогадал! Формат „конструктора“ сработал идеально: сначала Юлия спросила, что для меня в приоритете
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и собрала маршрут под мои желания, она не просто везла нас от точки к точке, а по пути рассказывала интересные истории, так что красивые пейзажи дополнялись увлекательными фактами. Ещё она помогала с кадрами и подсказывала лучшие углы для съёмки.

Однозначно рекомендую этот формат тем, кто хочет гибко спланировать день и увидеть самые живописные уголки Анапы и окрестностей!»

Экскурсия очень понравилась огромное спасибо Юлии!!
Экскурсия очень понравилась огромное спасибо Юлии!!
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Елена
Впечатления только положительные. Даже не расстроила сильная жара. Спасал кондиционер в машине. Выбрали не долгую экскурсию. Хотя можно с Юлией обсудить заранее маршрут. Очень удобно. Интересный гид Юлия, все классно рассказывает. Благодарим Юлия и Tripster
Впечатления только положительные. Даже не расстроила сильная жара. Спасал кондиционер в машине. Выбрали не долгую экскурсию.
Впечатления только положительные. Даже не расстроила сильная жара. Спасал кондиционер в машине. Выбрали не долгую экскурсию.
Впечатления только положительные. Даже не расстроила сильная жара. Спасал кондиционер в машине. Выбрали не долгую экскурсию.
Впечатления только положительные. Даже не расстроила сильная жара. Спасал кондиционер в машине. Выбрали не долгую экскурсию.
Впечатления только положительные. Даже не расстроила сильная жара. Спасал кондиционер в машине. Выбрали не долгую экскурсию.
Впечатления только положительные. Даже не расстроила сильная жара. Спасал кондиционер в машине. Выбрали не долгую экскурсию.
Впечатления только положительные. Даже не расстроила сильная жара. Спасал кондиционер в машине. Выбрали не долгую экскурсию.
Впечатления только положительные. Даже не расстроила сильная жара. Спасал кондиционер в машине. Выбрали не долгую экскурсию.
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