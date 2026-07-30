Анапа — город на стыке культур и природных зон, ей всегда есть чем удивить своих гостей. Пусть ваша встреча с ней будет такой, как вы мечтали! В первой части экскурсии вы познакомитесь с памятниками в центре города, а дальнейшую программу мы спланируем по вашим интересам. В любом случае я расскажу об особенностях нашего края и подскажу, как организовать ваш отдых.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Историческая и горная части Анапы

Основа этой экскурсии — главные достопримечательности и погружение в многовековое прошлое солнечного курорта. Вы увидите раскопки древнего греческого полиса и место, где находился «Кавказский Измаил», услышите легенды турецкой крепости. Узнаете, чем живет черноморский город сегодня. И конечно, взглянете на Анапу с лучшей смотровой площадки — рядом со стелой «Парящий орел», где начинаются Кавказские горы. Здесь я угощу вас чаем из горных трав.

Дополнить путешествие: локации на ваш выбор

1. Ласточкины гнезда и 400 ступеней к морю. Это обязательные локации для любителей фотографироваться и любоваться морскими пейзажами. Вы сделаете кадры с фактурными скалами и деревянной петляющей лестницей.

2. Кипарисовое озеро в долине Сукко. По пути мы остановимся на смотровой площадке на Муркином перевале и поднимемся на гору Экономическая. А затем вы прогуляетесь вдоль озера с видом на горы и рощу болотных кипарисов. По желанию можно подплыть к ним поближе, арендовав катамаран, лодку или сап-борд.

3. Винодельни Анапы. Прогулка по территориям виноделен «Шато Гайкодзор» (в летний период возможна дегустация вина с видом на виноградники) и «Скалистый берег» (при желании включим экскурсию на производство с дегустацией).

4. Заповедные тропы Большого Утриша. Это царство реликтовых можжевельников и наслаждение целебным воздухом. Выбрав поездку сюда, вы сможете исследовать заповедник с местным гидом, узнаете о названии поселка Утриш и раскроете, где был прикован Прометей. В свободное время посетите Утришский дельфинарий под открытым небом или искупаетесь в кристально чистой воде.

Организационные детали