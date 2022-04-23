Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор

Провести идеальный день в городе и его окрестностях на ваш выбор

Индивидуальная
Анапа — город на стыке культур и природных зон, ей всегда есть чем удивить своих гостей.

Пусть ваша встреча с ней будет такой, как вы мечтали! В первой части экскурсии вы познакомитесь с памятниками в центре города, а дальнейшую программу мы спланируем по вашим интересам.

В любом случае я расскажу об особенностях нашего края и подскажу, как организовать ваш отдых.
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Историческая и горная части Анапы

Основа этой экскурсии — главные достопримечательности и погружение в многовековое прошлое солнечного курорта. Вы увидите раскопки древнего греческого полиса и место, где находился «Кавказский Измаил», услышите легенды турецкой крепости. Узнаете, чем живет черноморский город сегодня. И конечно, взглянете на Анапу с лучшей смотровой площадки — рядом со стелой «Парящий орел», где начинаются Кавказские горы. Здесь я угощу вас чаем из горных трав.

Дополнить путешествие: локации на ваш выбор

1. Ласточкины гнезда и 400 ступеней к морю. Это обязательные локации для любителей фотографироваться и любоваться морскими пейзажами. Вы сделаете кадры с фактурными скалами и деревянной петляющей лестницей.

2. Кипарисовое озеро в долине Сукко. По пути мы остановимся на смотровой площадке на Муркином перевале и поднимемся на гору Экономическая. А затем вы прогуляетесь вдоль озера с видом на горы и рощу болотных кипарисов. По желанию можно подплыть к ним поближе, арендовав катамаран, лодку или сап-борд.

3. Варваровское ущелье — экологически чистое место в окрестностях Анапы. Здесь вы не встретите толпы туристов, поэтому сюда стоит приехать тем, кто ищет покоя и единения с природой. В программе прогулки по горам, дикий пляж и осмотр двух храмов с сильной энергетикой: храма Варвары Великомученицы у святого источника и Армянской церкви Сурб Геворг с видом на виноградники.

4. Заповедные тропы Большого Утриша. Это царство реликтовых можжевельников и наслаждение целебным воздухом. Выбрав поездку сюда, вы сможете исследовать заповедник с местным гидом, узнаете о названии поселка Утриш и раскроете, где был прикован Прометей. В свободное время посетите Утришский дельфинарий под открытым небом или искупаетесь в кристально чистой воде.

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия, транспорт — Hyundai Solaris с кондиционером
  • Стоимость указана за экскурсию продолжительностью 3 часа. При добавлении локаций время экскурсии увеличивается и оплачивается дополнительно из расчета 1000 руб. /час.
  • По желанию также можно включить морскую или конную прогулки, дегустации вина и меда (уточняйте в переписке)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном вам месте в черте Анапы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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