Провести идеальный день в городе и его окрестностях на ваш выбор
Анапа — город на стыке культур и природных зон, ей всегда есть чем удивить своих гостей.
Пусть ваша встреча с ней будет такой, как вы мечтали! В первой части экскурсии вы познакомитесь с памятниками в центре города, а дальнейшую программу мы спланируем по вашим интересам. В любом случае я расскажу об особенностях нашего края и подскажу, как организовать ваш отдых.
Основа этой экскурсии — главные достопримечательности и погружение в многовековое прошлое солнечного курорта. Вы увидите раскопки древнего греческого полиса и место, где находился «Кавказский Измаил», услышите легенды турецкой крепости. Узнаете, чем живет черноморский город сегодня. И конечно, взглянете на Анапу с лучшей смотровой площадки — рядом со стелой «Парящий орел», где начинаются Кавказские горы. Здесь я угощу вас чаем из горных трав.
Дополнить путешествие: локации на ваш выбор
1. Ласточкины гнезда и 400 ступеней к морю. Это обязательные локации для любителей фотографироваться и любоваться морскими пейзажами. Вы сделаете кадры с фактурными скалами и деревянной петляющей лестницей.
2. Кипарисовое озеро в долине Сукко. По пути мы остановимся на смотровой площадке на Муркином перевале и поднимемся на гору Экономическая. А затем вы прогуляетесь вдоль озера с видом на горы и рощу болотных кипарисов. По желанию можно подплыть к ним поближе, арендовав катамаран, лодку или сап-борд.
3. Винодельни Анапы. Прогулка по территориям виноделен «Шато Гайкодзор» (в летний период возможна дегустация вина с видом на виноградники) и «Скалистый берег» (при желании включим экскурсию на производство с дегустацией).
4. Заповедные тропы Большого Утриша. Это царство реликтовых можжевельников и наслаждение целебным воздухом. Выбрав поездку сюда, вы сможете исследовать заповедник с местным гидом, узнаете о названии поселка Утриш и раскроете, где был прикован Прометей. В свободное время посетите Утришский дельфинарий под открытым небом или искупаетесь в кристально чистой воде.
Организационные детали
Это автопешеходная экскурсия, транспорт — Hyundai Solaris с кондиционером
Стоимость указана за экскурсию продолжительностью 3 часа. При добавлении локаций время экскурсии увеличивается и оплачивается дополнительно из расчета 1500 ₽/час
По желанию также можно включить морскую или конную прогулки, дегустации вина и меда (уточняйте в переписке)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте в черте Анапы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1718 туристов
Меня зовут Юлия. И мне очень повезло, ведь я живу в Анапе — городе с богатой историей и фантастическими пейзажами. С удовольствием делюсь интересными фактами о любимом городе и советами читать дальшеуменьшить
местного жителя! Поэтому я гид не только по образованию, но и по состоянию души. Хочу, чтобы каждый человек любил своё место и гордился своими предками.
Рада сообщить, что экскурсии я провожу не одна, а с проверенным экскурсоводом Ольгой. Мы готовы предложить вам те же интересные локации и надёжное путешествие, но с бОльшим выбором дат и времени!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 175 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
172
4
2
3
–
2
–
1
1
С
Светлана
Спасибо Юлии за ее душу, открытость и любовь к своему делу! Потому что только с этим набором можно так классно делать из экскурсии — увлекательное приключение с полным набором положительных читать дальшеуменьшить
эмоций. С первых минут понимаешь, что это твой человек, для меня это очень важно. Благодаря Юлии узнавали Анапу вмести с ребенком, который назвал это день — лучшим в отпуске, а это дорогого стоит.) Искренне благодарю за качество, чистоту и увлеченность, с которой создаётся этот экскурсионный день. С уверенностью — это была одна из лучших экскурсий в жизни! Ни капли лести, только восторг. Мы с дочкой очень рады, что познакомились с таким человеком. И будем рады увидеться вновь, чтобы послушать/посмотреть ещё интересное о местной истории.
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Огромнейшее спасибо Юлии за необыкновенное путешествие с новой Анапой. Столько знаний, столько красивых мест, мы до сих пор просматриваем фотографии и вспоминаем. Особенно благодарны за старого орла в парке 30ти-летия читать дальшеуменьшить
Победы. А что за чудо парк Крещения Руси!!! Юля привезла нас туда уже в конце, мы устали, а там такая красота! Очень рекомендую этого экскурсовода. Бережная, заботливая, внимательная, забрала от дома, привезла домой, нам не пришлось искать место встречи в незнакомом городе, да ещё и дом мы снимали не в самой Анапе.
Вам был полезен этот отзыв?
Айслу
Экскурсия прошла на отлично! Юлия учла наши пожелания, очень интересно и доступно рассказала историю Анапы. Рекомендую именно этот формат экскурсии(конструктор, индивидуальная)!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Лилия
Это самая лучшая экскурсия на который мы побывали, Юлия просто чудесный человек, невероятно рады что именно с ней встретились и провели такой замечательный день! С улыбками, смехом и прекрасным настроением, читать дальшеуменьшить
Юля угадала все наши пожелания, побывали в местах которые были интересны на 1000%. Мой супруг который был категорически против экскурсий в таком восторге, когда приедем в Анапу обязательно поедем на экскурсию с Юлией 💫♥️
Вам был полезен этот отзыв?
Роман
Экскурсия очень понравилась огромное спасибо Юлии!!
Взял экскурсию конструктор, чтобы увидеть максимум красивых мест за день, и не прогадал! Формат „конструктора“ сработал идеально: сначала Юлия спросила, что для меня в приоритете читать дальшеуменьшить
и собрала маршрут под мои желания, она не просто везла нас от точки к точке, а по пути рассказывала интересные истории, так что красивые пейзажи дополнялись увлекательными фактами. Ещё она помогала с кадрами и подсказывала лучшие углы для съёмки.
Однозначно рекомендую этот формат тем, кто хочет гибко спланировать день и увидеть самые живописные уголки Анапы и окрестностей!»
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Впечатления только положительные. Даже не расстроила сильная жара. Спасал кондиционер в машине. Выбрали не долгую экскурсию. Хотя можно с Юлией обсудить заранее маршрут. Очень удобно. Интересный гид Юлия, все классно рассказывает. Благодарим Юлия и Tripster
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Анапы
Похожие экскурсии на «Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор»