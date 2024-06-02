1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«Вы прогуляетесь по цветущей набережной, посетите арт-парк Абрау-Дюрсо с концептуальными скульптурами, а затем сможете прокатиться по озеру на теплоходе, лодочке или катамаране»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
«Погуляете по живописной набережной, подниметесь на смотровую площадку Супсех с шикарным видом на город и увидите, где начинаются отроги Кавказских гор»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов
Начало: От отеля
«В завершение вы посетите живописную набережную у озера Абрау, погуляете по парку, откроете прекрасные панорамы и, конечно, побываете на знаменитом заводе игристых вин»
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по винодельням Анапы: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор с дегустацией
Путешествие по современным винодельням Анапы. Вас ждут инновационные подходы, необычная архитектура и эксклюзивные вина
Начало: Анапское шоссе 14
«Скалистый берег – молодая гравитационная винодельня в селе Варваровка»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
10 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первая встреча с Анапой: история, достопримечательности и советы по отдыху
Погрузитесь в уникальную атмосферу Анапы, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Памятник Ленину в Анапе
«Прогуляемся по набережной и посмотрим на черно-белый маяк на высоком берегу»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по приморским городам Краснодарского края: Анапа, Новороссийск, Геленджик
Приглашаем на увлекательное путешествие по живописным городам Краснодарского края. Откройте для себя красоту Анапы, Новороссийска и Геленджика в один день
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«Далее погуляете по живописной набережной самого Геленджика и отыщете его символ — бронзовую скульптуру Белая невеста»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винные открытия: "Скалистый берег", "Шумринка" и "Гай-Кодзор"
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
«Винодельни Скалистый берег, Шумринка, Гай-Кодзор, • Храм Святого Георгия Победоносца — вы рассмотрите этот уютный храм в селе Гай-Кадзор и узнаете историю его строительства»
Расписание: В удобный для туристов день, не позже 9:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Поездка с Анапы в Геленджик на набережную на новом минивэне
Начало: Анапа центр
«Посмотрите погуляете по набережной Геленджика»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
8 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Винодельня Мысхако и набережная Новороссийска
Начало: Г. Анапа ул. Ленина 22
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения2 июня 2024Кому интересно современное анапское виноделие очень рекомендуем, и конечно любителям сухих вин🍷
- ВВладимир27 мая 2024Все очень хорошо состыкованы по времени при этом всегда есть возможность что-то переиграть
- ЛЛюдмила27 мая 2024Прекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминаний о красивых местах, вине
- РРенат29 апреля 2024Всё очень понравилось, все очень довольны.
- ВВиктория25 апреля 2024Огромное спасибо Александру за такую замечательную возможность побывать на Абрау-Дюрсо, побывав первый раз в этом месте, появилось желание вернуться сюда снова
- ИИнна18 марта 2024Кратко: интересно, познавательно, очень комфортно, великолепно! А теперь подробности:) Перед экскурсией подвернула ногу, сказали об этом Наталье. Она тут же скорректировала
- ММарина24 ноября 2023Прекрасный, грамотный, владеющий предметом гид. Очень приятная доброжелательная молодая женщина. Показала и рассказала больше запланированной программы. Чувствуется, что человек любит и знает своё дело!
- ААлла18 сентября 2023Экскурсия очень понравилась! Дмитрий настоящий профессионал!
- ИИрина14 сентября 2023Интересный тур. Мария знает о виноделии Краснодарского края всё, ее рассказ по дороге был очень познавательный. Экскурсия в Абрау-Дюрсо приобретается
- ММаксим31 августа 2023Спасибо, Диме. Классный гид. Все рассказал, все показал. Единственное, но…, все было "галопом по европам", быстро, поторапливал. Сравниваю трипстер с Кисловодском, там был гид другой, было все не торопливо и не принужденно.
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Набережная" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 5 000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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