Экскурсии по набережной Анапы

Найдено 9 экскурсий в категории «Набережная» в Анапе, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
6.5 часов
23 отзыва
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«Вы прогуляетесь по цветущей набережной, посетите арт-парк Абрау-Дюрсо с концептуальными скульптурами, а затем сможете прокатиться по озеру на теплоходе, лодочке или катамаране»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 5 чел.
Анапа - первое знакомство
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
«Погуляете по живописной набережной, подниметесь на смотровую площадку Супсех с шикарным видом на город и увидите, где начинаются отроги Кавказских гор»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5 000 за всё до 4 чел.
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов
Начало: От отеля
«В завершение вы посетите живописную набережную у озера Абрау, погуляете по парку, откроете прекрасные панорамы и, конечно, побываете на знаменитом заводе игристых вин»
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 400 за всё до 4 чел.
Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Путешествие по винодельням Анапы: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор с дегустацией
Путешествие по современным винодельням Анапы. Вас ждут инновационные подходы, необычная архитектура и эксклюзивные вина
Начало: Анапское шоссе 14
«Скалистый берег – молодая гравитационная винодельня в селе Варваровка»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
10 000 за всё до 8 чел.
Первая встреча с Анапой
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Первая встреча с Анапой: история, достопримечательности и советы по отдыху
Погрузитесь в уникальную атмосферу Анапы, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Памятник Ленину в Анапе
«Прогуляемся по набережной и посмотрим на черно-белый маяк на высоком берегу»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Путешествие по приморским городам Краснодарского края: Анапа, Новороссийск, Геленджик
Приглашаем на увлекательное путешествие по живописным городам Краснодарского края. Откройте для себя красоту Анапы, Новороссийска и Геленджика в один день
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«Далее погуляете по живописной набережной самого Геленджика и отыщете его символ — бронзовую скульптуру Белая невеста»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Винные открытия: "Скалистый берег", "Шумринка" и "Гай-Кодзор"
Индивидуальная
7 часов
Винные открытия: "Скалистый берег", "Шумринка" и "Гай-Кодзор"
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
«Винодельни Скалистый берег, Шумринка, Гай-Кодзор, • Храм Святого Георгия Победоносца — вы рассмотрите этот уютный храм в селе Гай-Кадзор и узнаете историю его строительства»
Расписание: В удобный для туристов день, не позже 9:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 8 чел.
Поездка с Анапы в Геленджик на набережную на новом минивэне
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
Поездка с Анапы в Геленджик на набережную на новом минивэне
Начало: Анапа центр
«Посмотрите погуляете по набережной Геленджика»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
8 900 за всё до 6 чел.
Винодельня Мысхако и набережная Новороссийска
Индивидуальная
6.5 часов
Винодельня Мысхако и набережная Новороссийска
Начало: Г. Анапа ул. Ленина 22
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    2 июня 2024
    Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор
    Кому интересно современное анапское виноделие очень рекомендуем, и конечно любителям сухих вин🍷
  • В
    Владимир
    27 мая 2024
    Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор
    Все очень хорошо состыкованы по времени при этом всегда есть возможность что-то переиграть
  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор
    Прекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминаний о красивых местах, вине
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    и потрясающих людях. Спасибо Владимиру за профессионализм и чуткость. Особое спасибо за перекус мидиями, которое Владимир нам организовал между винодельнями. С удовольствием встретимся с вами вновь

    Прекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминанийПрекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминанийПрекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминанийПрекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминанийПрекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминанийПрекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминанийПрекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминанийПрекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминаний
  • Р
    Ренат
    29 апреля 2024
    Первая встреча с Анапой
    Всё очень понравилось, все очень довольны.
  • В
    Виктория
    25 апреля 2024
    Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
    Огромное спасибо Александру за такую замечательную возможность побывать на Абрау-Дюрсо, побывав первый раз в этом месте, появилось желание вернуться сюда снова
  • И
    Инна
    18 марта 2024
    Анапа - первое знакомство
    Кратко: интересно, познавательно, очень комфортно, великолепно! А теперь подробности:) Перед экскурсией подвернула ногу, сказали об этом Наталье. Она тут же скорректировала
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    маршрут. Экскурсия длилась 3 часа, было очень много интересного, Наталья - великолепный рассказчик, владеет большим количеством информации. И это всё вместе сделало экскурсию и легкой, и интересной - 3 часа пролетели незаметно. . Возили нас на комфортабельном автомобиле, максимально близко подъезжали ко всем достопримечательностям (про ногу я даже забыла). И я даже немного расстроилась, когда экскурсия закончилась, хотелось продолжения))). А с учетом того, что у Натальи много разных маршрутов и экскурсий, такое очень даже возможно!

  • М
    Марина
    24 ноября 2023
    Анапа - первое знакомство
    Прекрасный, грамотный, владеющий предметом гид. Очень приятная доброжелательная молодая женщина. Показала и рассказала больше запланированной программы. Чувствуется, что человек любит и знает своё дело!
  • А
    Алла
    18 сентября 2023
    Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
    Экскурсия очень понравилась! Дмитрий настоящий профессионал!
  • И
    Ирина
    14 сентября 2023
    Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
    Интересный тур. Мария знает о виноделии Краснодарского края всё, ее рассказ по дороге был очень познавательный. Экскурсия в Абрау-Дюрсо приобретается
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    отдельно и проводится местными гидами. Она больше про историю винзавода, за час гид пытается вложить максимум, но торопится. Вместо Семигорья посетили ресторан винодельни. Получили эстетическое и вкусовое наслаждение. Прекрасное место. Гай-Кодзор стоит посетить с дегустацией (приобретается отдельно). Местный гид очень увлекательно и вовлечено рассказывает про историю создания винодельни. Даже хозяин винодельни сам немного рассказал про культуру вина. Вина - достойные.

  • М
    Максим
    31 августа 2023
    Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
    Спасибо, Диме. Классный гид. Все рассказал, все показал. Единственное, но…, все было "галопом по европам", быстро, поторапливал. Сравниваю трипстер с Кисловодском, там был гид другой, было все не торопливо и не принужденно.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Набережная»

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  1. Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
  2. Анапа - первое знакомство
  3. Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
  4. Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор
  5. Первая встреча с Анапой
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Набережная" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 5 000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Анапе, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Анапы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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