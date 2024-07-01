Подарите себе и своим близким незабываемые моменты среди цветущих лавандовых полей. Это уникальная возможность прикоснуться к природе и насладиться её красотой.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
С середины июня лавандовые поля в Анапском районе расцветают, наполняя воздух нежным и неповторимым ароматом. Это удивительное зрелище стоит увидеть своими глазами, ведь цветение лаванды продолжается недолго. Что вас ждет на экскурсии: Неповторимая атмосфера — когда лаванда начинает цвести, она превращает поля в настоящее море фиолетовых цветов, от которого захватывает дух. Это идеальное место для красивых фотографий и приятных воспоминаний. Насыщенные ароматы лаванды наполняют воздух, создавая атмосферу умиротворения и покоя. Время для отдыха и наслаждения — у вас будет около часа, чтобы насладиться прогулкой по лавандовым полям, сделать потрясающие фотографии и погрузиться в красоту природы. В поездку не входит экскурсионное сопровождение, мы отвезем и привезем вас обратно на авто бизнес-класса до 6 мест, есть детские кресла. Важная информация:
- Вход на ферму платный — стоимость составляет 500 рублей за человека. Оплата производится на месте.
- Сезон цветения короткий — успейте посетить лавандовые поля, пока лаванда еще цветет!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Вход на ферму - 500 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Ул. Новороссийская, 310, Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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