Вход на ферму платный — стоимость составляет 500 рублей за человека. Оплата производится на месте.

Сезон цветения короткий — успейте посетить лавандовые поля, пока лаванда еще цветет!

С середины июня лавандовые поля в Анапском районе расцветают, наполняя воздух нежным и неповторимым ароматом. Это удивительное зрелище стоит увидеть своими глазами, ведь цветение лаванды продолжается недолго. Что вас ждет на экскурсии: Неповторимая атмосфера — когда лаванда начинает цвести, она превращает поля в настоящее море фиолетовых цветов, от которого захватывает дух. Это идеальное место для красивых фотографий и приятных воспоминаний. Насыщенные ароматы лаванды наполняют воздух, создавая атмосферу умиротворения и покоя. Время для отдыха и наслаждения — у вас будет около часа, чтобы насладиться прогулкой по лавандовым полям, сделать потрясающие фотографии и погрузиться в красоту природы. В поездку не входит экскурсионное сопровождение, мы отвезем и привезем вас обратно на авто бизнес-класса до 6 мест, есть детские кресла. Важная информация: