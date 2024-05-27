Фотопрогулка 3 часа 1 отзыв Фотопрогулка по живописным уголкам Анапы: незабываемые впечатления Погрузитесь в мир красоты Анапы с профессиональной фотопрогулкой. Живописные локации и качественные снимки ждут вас 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 9 отзывов Шато Пино и русская Швейцария: уникальное путешествие по винодельням Анапы Погрузитесь в мир виноделия и живописных пейзажей Анапы. Узнайте тайны производства вина и насладитесь дегустацией Начало: В районе Анапского шоссе 12 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»: встреча с античностью Погрузитесь в удивительный мир античного города Фанагория, исследуйте его историю и наследие в компании знающего гида 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе Групповая 9 часов 3 отзыва Экскурсия на Кипарисовое и Абрау озера с вечерним шоу фонтанов Откройте для себя красоту Кипарисового и Абрау озер, насладитесь панорамными видами и завершите день светомузыкальным шоу фонтанов Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко, 177 Расписание: среда; суббота 14:00 2 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 10% скидка Мини-группа 5 часов 27 отзывов Популярное предложение Джип-тур в Анапе: грязевые вулканы и винодельни в мини-группе Откройте для себя сокровища Анапы: грязевые вулканы, горные родники и лесные купели в увлекательном джип-туре Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00. 4600 4 140 ₽ за человека

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск Погрузитесь в приключение по долине реки Жане и окрестностям Геленджика. Вас ждут дольмены, водопады, сафари-парк и Кабардинка Начало: Место проживания туристов 8 500 ₽ за всё до 6 чел.

🛥 На яхте Мини-группа 2 часа 59 отзывов Закат на яхте с шампанским: эксклюзивное путешествие в Анапе Представьте себе идеальный вечер: мягкий морской бриз, бокал шампанского и захватывающие виды заката над Анапой Начало: Морской вокзал, Ленина 1 Расписание: Ежедневно в 18:00 2 200 ₽ за человека

Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море Незабываемое путешествие в долину лотосов, грязевой вулкан Гефест и купание в Азовском море. Уникальная возможность насладиться природой и оздоровиться Начало: Место проживания туриста 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Энотур «Лучшие винодельни Таманского полуострова» в Анапе Погрузитесь в мир виноделия: дегустация вин, история виноградарства и живописные виды Таманского полуострова Начало: От места отдыха туристов, в черте города Расписание: В удобных для туристов день, не позже 9:30 12 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Винный калейдоскоп: Тристория, Sikory, FERVINO, Семигорье Начало: От места отдыха туристов, в черте города Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 по запросу. 12 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Из Анапы на винодельню «Сухая гора» Начало: От места отдыха туристов, в черте города Расписание: В удобное для туристов время 7 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Из Анапы в Долину Лефкадия Начало: Анапа, ул. Ленина, 22 Расписание: Ежедневно 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов 8 отзывов Горные красоты Анапы Начало: Анапа, ул. Ленина-2 Расписание: ежедневно 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1 час Нити Анапы: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу Начало: Улица Пушкина, 30 Расписание: Экскурсия доступна в любое время 690 ₽ за человека

Индивидуальная 4 часа Из Анапы в Новороссийск с посещением улиточной фермы Шато Пино Начало: Анапа, ул. Ленина 22, памятник Ленину Расписание: Ежедневно 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1.5 часа Анапа: иммерсивный аудиоспектакль, путешествие по истории города Погрузитесь в атмосферу Анапы с нашим аудиогидом. Станьте частью уникального радиоэфира и исследуйте город под новым углом Начало: У памятника Будзинскому 690 ₽ за человека

Индивидуальная 1 час Катание на вейкборде и вейксёрфе в Анапе Начало: Анапа, пер. Кордонный, 1 Расписание: Дата и время оговаривается индивидуально. Гость может выбрать любое из предложенного времени. от 7 000 ₽ за всё до 11 чел.

Индивидуальная 6 часов Поездка в Сафари Парк Геленджика и Канатную дорогу Начало: Ул. Новороссийская, 310 Расписание: По запросу 18 000 ₽ за всё до 6 чел.