1 чел.
По популярности
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по живописным уголкам Анапы: незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир красоты Анапы с профессиональной фотопрогулкой. Живописные локации и качественные снимки ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Шато Пино и русская Швейцария: уникальное путешествие по винодельням Анапы
Погрузитесь в мир виноделия и живописных пейзажей Анапы. Узнайте тайны производства вина и насладитесь дегустацией
Начало: В районе Анапского шоссе
10 июня в 17:00
11 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»: встреча с античностью
Погрузитесь в удивительный мир античного города Фанагория, исследуйте его историю и наследие в компании знающего гида
Завтра в 08:00
10 июня в 14:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Экскурсия на Кипарисовое и Абрау озера с вечерним шоу фонтанов
Откройте для себя красоту Кипарисового и Абрау озер, насладитесь панорамными видами и завершите день светомузыкальным шоу фонтанов
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко, 177
Расписание: среда; суббота 14:00
Сегодня в 14:00
12 июня в 14:00
2 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Популярное предложение
Джип-тур в Анапе: грязевые вулканы и винодельни в мини-группе
Откройте для себя сокровища Анапы: грязевые вулканы, горные родники и лесные купели в увлекательном джип-туре
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
46004 140₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
Погрузитесь в приключение по долине реки Жане и окрестностям Геленджика. Вас ждут дольмены, водопады, сафари-парк и Кабардинка
Начало: Место проживания туристов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Закат на яхте с шампанским: эксклюзивное путешествие в Анапе
Представьте себе идеальный вечер: мягкий морской бриз, бокал шампанского и захватывающие виды заката над Анапой
Начало: Морской вокзал, Ленина 1
Расписание: Ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 200₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море
Незабываемое путешествие в долину лотосов, грязевой вулкан Гефест и купание в Азовском море. Уникальная возможность насладиться природой и оздоровиться
Начало: Место проживания туриста
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Энотур «Лучшие винодельни Таманского полуострова» в Анапе
Погрузитесь в мир виноделия: дегустация вин, история виноградарства и живописные виды Таманского полуострова
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Расписание: В удобных для туристов день, не позже 9:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винный калейдоскоп: Тристория, Sikory, FERVINO, Семигорье
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 по запросу.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Анапы на винодельню «Сухая гора»
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Расписание: В удобное для туристов время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Анапы в Долину Лефкадия
Начало: Анапа, ул. Ленина, 22
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горные красоты Анапы
Начало: Анапа, ул. Ленина-2
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
1 час
Нити Анапы: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу
Начало: Улица Пушкина, 30
Расписание: Экскурсия доступна в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Из Анапы в Новороссийск с посещением улиточной фермы Шато Пино
Начало: Анапа, ул. Ленина 22, памятник Ленину
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Анапа: иммерсивный аудиоспектакль, путешествие по истории города
Погрузитесь в атмосферу Анапы с нашим аудиогидом. Станьте частью уникального радиоэфира и исследуйте город под новым углом
Начало: У памятника Будзинскому
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Катание на вейкборде и вейксёрфе в Анапе
Начало: Анапа, пер. Кордонный, 1
Расписание: Дата и время оговаривается индивидуально. Гость может выбрать любое из предложенного времени.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поездка в Сафари Парк Геленджика и Канатную дорогу
Начало: Ул. Новороссийская, 310
Расписание: По запросу
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная поездка в Этнографический комплекс Атамань
Начало: Новороссийская 310
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила27 мая 2024Спасибо Владимир! Очень уютная получилась Экскурсия - советуем однозначно!
- ВВладимир27 мая 2024Очень хороший знающий гид, умеющий показать больше, чем ожидаешь
- ДДмитрий27 мая 2024Прекрасная поездка. Ландшафты, пейзажи и конечно вина были великолепны, а собеседники интересны и позитивны. Гид Владимир-организованный, пунктуальный, предупредительный и вежливый. Очень хорошо знает край, отлично ориентируется в самых разных вопросах виноделия. Без малейшего напряга адаптирует программу и тайминг под запросы.
- ЛЛариса22 мая 2024Всё понравилось. Гид и водитель всё подробно рассказывал. Дочери понравилось экстремальное вождение в лесу ро бездорожью. Вообще экскурсия интересная.
- ВВладислав19 мая 2024Михаил просто супер, интересная и экстремальная экскурсия. Всё расскажет и покажет. Очень понравилось, надеюсь ещё встретимся. Спасибо за экскурсию 👍
- ЮЮлия11 мая 2024С большой благодарностью Владимиру, очень много полезной информации о местном виноделье и рекомендаций по их продуктам. Экскурсия была четко организованной, насыщенной и интересной. С благодарностью из Калужской области.
- ТТатьяна18 апреля 2024Однозначно рекомендую, провели замечательный день. Водитель экскурсовод очень положительный и эрудированый, узнали много нового и интересного хотя сами местные жители.
- ЕЕлена15 ноября 2023Замечательная познавательная поездка в компании и под руководством блестящего гида. Все грамотно организованно, комфортная машина. Дорога прошла незаметно за прекрасно
- ТТатьяна30 сентября 2023Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском мореСамое главное, что понравилось- отношение организаторов! Наталья очень внимательная, помогла, соориентировала. Сама экскурсия обширная и разнообразная, на целый день. В
- AA_c_k24 сентября 2023Данную экскурсию подкупала для родителей. От себя хочу сказать и попросить, чтоб обновили описание условий, написано, что трансфер есть, по
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Необычные" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 690 до 18 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 19 экскурсий в Анапе на 2024 год по теме «Необычные», 124 ⭐ отзыва, цены от 690₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август