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позитивно и легко. По дороге Алексей советовал разные красивые и интересные места для посещения и фотографирования, никуда нас не торопил и на часы не поглядывал. Я очень благодарна ему за прекрасную фотосессию! Исходники фотографий уже у нас. Сидим… Любуемся…