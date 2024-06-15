Экскурсии на лавандовые поля из Анапы

Найдено 3 экскурсии в категории «Лавандовые поля» в Анапе, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по Анапе
Фотопрогулка
3 часа
2 отзыва
Фотопрогулка по живописным уголкам Анапы: незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир красоты Анапы с профессиональной фотопрогулкой. Живописные локации и качественные снимки ждут вас
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Поездка на цветущие поля лаванды на авто бизнес-класса до 6 мест
Индивидуальная
2 часа
Поездка на цветущие поля лаванды на авто бизнес-класса до 6 мест
Начало: Ул. Новороссийская, 310, Анапа
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 6 чел.
Поездка на Лавандовое поле на авто бизнес-класса (до 6 мест)
Индивидуальная
2 часа
Поездка на Лавандовое поле на авто бизнес-класса (до 6 мест)
Начало: Ул. Новороссийская, 310, Анапа
«лавандовые поля в Анапском районе расцветают, наполняя воздух нежным и неповторимым ароматом»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    15 июня 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Мы с самого начала хотели ехать по своему маршруту. Алексей - потрясающий фотограф. Он сделал всё, чтобы фотосессия прошла максимально
    читать дальше

    позитивно и легко. По дороге Алексей советовал разные красивые и интересные места для посещения и фотографирования, никуда нас не торопил и на часы не поглядывал. Я очень благодарна ему за прекрасную фотосессию! Исходники фотографий уже у нас. Сидим… Любуемся…

  • О
    Ольга
    22 июля 2023
    Фотопрогулка по Анапе
    Все было очень замечательно, рассказал где и какие места можно посетить находясь в Анапе)))

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Лавандовые поля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотопрогулка по Анапе
  2. Поездка на цветущие поля лаванды на авто бизнес-класса до 6 мест
  3. Поездка на Лавандовое поле на авто бизнес-класса (до 6 мест)
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Лавандовые поля
  9. Озеро Абрау
  10. Горгиппия
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июле 2024
Сейчас в Анапе в категории "Лавандовые поля" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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