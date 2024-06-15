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Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по живописным уголкам Анапы: незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир красоты Анапы с профессиональной фотопрогулкой. Живописные локации и качественные снимки ждут вас
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Поездка на цветущие поля лаванды на авто бизнес-класса до 6 мест
Начало: Ул. Новороссийская, 310, Анапа
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Поездка на Лавандовое поле на авто бизнес-класса (до 6 мест)
Начало: Ул. Новороссийская, 310, Анапа
«лавандовые поля в Анапском районе расцветают, наполняя воздух нежным и неповторимым ароматом»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника15 июня 2024Мы с самого начала хотели ехать по своему маршруту. Алексей - потрясающий фотограф. Он сделал всё, чтобы фотосессия прошла максимально
- ООльга22 июля 2023Все было очень замечательно, рассказал где и какие места можно посетить находясь в Анапе)))
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Лавандовые поля»
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Сколько стоит экскурсия по Анапе в июле 2024
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