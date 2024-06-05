🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 79 отзывов Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор: путешествие по вашему сценарию Погрузитесь в уникальный мир Анапы с экскурсией, созданной специально для вас. От исторических памятников до живописных природных локаций Начало: В удобном вам месте в черте Анапы 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 26 отзывов Утриш и Кипарисовое озеро: эксклюзивный тур в Анапе Откройте для себя сокровища Анапы: заповедник Утриш и Кипарисовое озеро с индивидуальным гидом Начало: У вашего отеля 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине ⛴ На теплоходе Индивидуальная 6.5 часов 23 отзыва Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау Начало: Памятник Ленину, Анапа 9 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 39 отзывов Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Анапа 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 28 отзывов Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре Начало: От места вашего проживания 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 87 отзывов Кипарисовое озеро долины Сукко: жемчужина Анапы Погрузитесь в мир природной красоты и тайн на экскурсии к Кипарисовому озеру в долине Сукко Начало: Памятник Ленину, Анапа 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 80 отзывов Путешествие из Анапы в заповедник Утриш: реликтовые рощи и морские пейзажи Приглашаем на увлекательное путешествие по тропам Утриша, где вас ждут реликтовые рощи, скала Прометея и многое другое Начало: Анапа, памятник Ленину 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 26 отзывов Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов Начало: От отеля 9 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Экскурсия по Анапе: Секреты старинной Анапы, путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу старинной Анапы, исследуйте ее удивительные уголки и узнайте невероятные истории Начало: Анапская набережная 2 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Идиллический Большой Утриш: экскурсия из Анапы с личным гидом Погрузитесь в красоту природы Утриша: реликтовый можжевеловый лес, скалистое побережье и удивительные панорамы Черного моря ждут вас Начало: Анапа 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 10 отзывов Анапа детям: семейная экскурсия-игра, погружение в историю с заданиями Совместите обучение с развлечением на семейной экскурсии-игре в Анапе. Интересно, познавательно и весело для всех участников Начало: На площади у Центра культуры «Родина» 3 000 ₽ за всё до 8 чел.

Мини-группа 2 часа 3 отзыва Групповая экскурсия по заповеднику Утриш: природа и дельфины Погрузитесь в мир первозданной природы Утриша. Наблюдайте за дельфинами, купайтесь в открытом море и восхищайтесь водопадом Жемчужный Начало: В с. Большой Утриш Расписание: ежедневно в 12:00 3 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 2 отзыва Долина лотосов - поездка из Анапы Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию в Анапу, чтобы увидеть Долину лотосов и Ахтанизовский лиман. Катер, легенды и природа полуострова Тамань ждут вас Начало: По договорённости 9 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Путешествие по винодельням Анапы: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор с дегустацией Путешествие по современным винодельням Анапы. Вас ждут инновационные подходы, необычная архитектура и эксклюзивные вина Начало: Анапское шоссе 14 10 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 4 отзыва Старый парк Кабардинки и Геленджик: путешествие мировой архитектуры и вина из Анапы Путешествие из Анапы в Старый парк Кабардинки и Геленджик: от Древнего Египта до Японии, завершая дегустацией изысканных вин Начало: Г. Анапа 12 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Азовское море и Поместье Голубицкое: путешествие по миру вин и пляжей Проведите незабываемый день на берегу Азовского моря, наслаждаясь солнцем, вином и красотами природы Начало: Анапа, памятник Ленину, улица Ленина 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Первая встреча с Анапой: история, достопримечательности и советы по отдыху Погрузитесь в уникальную атмосферу Анапы, где история и современность переплетаются на каждом шагу Начало: Памятник Ленину в Анапе 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 2 отзыва Экскурсия по заповеднику Утриш в Анапе: природа, редкие виды и легенды Прогулка по заповеднику Утриш подарит вам уникальные впечатления от природы, редких животных и захватывающих видов со смотровых площадок Начало: В поселке Большой Утриш Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00 1 000 ₽ за человека

🚣 Прогулки на каяках Индивидуальная 5 часов 7 отзывов На каяках к заповеднику Утриш: уникальное приключение в Анапе Погрузитесь в мир природной красоты и активного отдыха с экскурсией на каяках к заповеднику Утриш Начало: По договоренности 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

Фотопрогулка 3 часа 1 отзыв Фотопрогулка по живописным уголкам Анапы: незабываемые впечатления Погрузитесь в мир красоты Анапы с профессиональной фотопрогулкой. Живописные локации и качественные снимки ждут вас 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Экскурсия «Огни вечерней Анапы»: путешествие по свету и тени Откройте вечернюю Анапу: исторические кварталы, маяк, смотровая площадка и загадочный Большой Утриш Начало: У памятника Ленину 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия Индивидуальная экскурсия по винодельням Шато Пино и Долина Лефкадия в Анапе. Погружение в историю русского виноделия и дегустация редких сортов вина Начало: От отеля 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 10 отзывов Уникальное путешествие из Анапы в парк живой природы До-До Погрузитесь в мир дикой природы и встретьте удивительных животных в парке До-До. Экскурсия обещает незабываемые впечатления для детей и взрослых 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 14 отзывов Путешествие по приморским городам Краснодарского края: Анапа, Новороссийск, Геленджик Приглашаем на увлекательное путешествие по живописным городам Краснодарского края. Откройте для себя красоту Анапы, Новороссийска и Геленджика в один день Начало: Памятник Ленину, Анапа 13 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 24 отзыва Из Анапы в долину Лефкадия: путешествие по винным традициям Приглашаем вас на уникальное путешествие из Анапы в долину Лефкадия, где вас ждет встреча с историей виноделия и живописной природой 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»: встреча с античностью Погрузитесь в удивительный мир античного города Фанагория, исследуйте его историю и наследие в компании знающего гида 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 10 часов 6 отзывов Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы Пройдите по хребту на высоте 500 м, вдохните аромат реликтовых деревьев и узнайте легенды о Прометее и амазонках. Гарантируем незабываемые впечатления Начало: У Анапского маяка 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотопрогулка по Анапе: живописные уголки и профессиональные снимки Откройте для себя красоту Анапы через объектив профессионального фотографа. Незабываемые впечатления и качественные фотографии ждут вас Начало: Возле культурного центра «Родина» 9 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус Посетить живописное озеро Сукко и несколько локаций с активностями для всех членов семьи за 1 день 5 500 ₽ за всё до 6 чел.

20% скидка Мини-группа 5 часов 88 отзывов Другая Анапа: уникальные места и природные красоты в уютной мини-группе Откройте для себя скрытые жемчужины Анапы: от заповедника Большой Утриш до Кипарисового озера, в компании знающего гида Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно в 09.00 и в 15.00 1500 1 200 ₽ за человека

Индивидуальная 1 час 9 отзывов Морская прогулка на катере в Анапе с купанием в море Откройте для себя волшебство Черного моря, наслаждаясь эксклюзивной прогулкой на катере с капитаном Начало: Анапа, пер. Кордонный, 1 Расписание: Ежедневно, выход в море каждый час, до 18.00 6 000 ₽ за всё до 7 чел.

Мини-группа 4 часа 63 отзыва Дайвинг в заповедной зоне Большого Утриша: незабываемое приключение Погрузитесь в чарующий подводный мир Большого Утриша. Вас ждет незабываемое путешествие с персональным инструктором и уникальными впечатлениями Начало: Анапа / Витязево Паралия / Пионерский проспект Расписание: Ежедневно по погодным условиям 3 000 ₽ за человека

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Винные дороги Анапы: Усадьба Семигорье и Шато Гай-Кодзор Отправьтесь в незабываемое путешествие по винодельням Анапы, узнайте секреты виноделия и насладитесь великолепными пейзажами Начало: Анапа, Анапское шоссе 14 Расписание: В удобное для туристов время 7 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе 20% скидка Групповая 5 часов 249 отзывов Кипарисовое озеро и Большой Утриш: уникальные места Анапы Погрузитесь в мир природной красоты Анапы, посетив Кипарисовое озеро и Большой Утриш. Путешествие, полное открытий и впечатлений Начало: Анапа, забираем от отеля Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00. от 1500 1 200 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 20% скидка Мини-группа 5 часов 1 отзыв Другая Анапа на внедорожнике: пляж, кипарисы, горы и заповедник Отправляйтесь в захватывающее путешествие на УАЗ Патриот! Вас ждут пляж горного озера, Болотные Кипарисы, панорамные виды на Анапу и заповедник Большой Утриш Начало: В Анапе - по адресу. Витязево по договоренности Расписание: Ежедневно в 09:00 и в 14:00 2000 1 600 ₽ за человека

Мини-группа 5 часов 57 отзывов Знакомство с Анапой: Ласточкины гнезда, Кипарисовое озеро и дегустация напитков Погрузитесь в красоту Анапы, посетив её легендарные места. Насладитесь видами, историей и дегустацией местных напитков Начало: Трансфер от отеля включен в стоимость Расписание: Каждый день в 9:00 и в 14:00. 1 200 ₽ за человека

Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море Незабываемое путешествие в долину лотосов, грязевой вулкан Гефест и купание в Азовском море. Уникальная возможность насладиться природой и оздоровиться Начало: Место проживания туриста 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 22 отзыва Долина лотосов и Азовское море Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко,177 Расписание: среда; воскресенье в 8:15 1 400 ₽ за человека

10% скидка Мини-группа 5 часов 2 отзыва Райские уголки Анапы за 5 часов Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания Расписание: Каждый день 09:00, 15:00 1333 1 200 ₽ за человека

Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Долина Лефкадия - отдых со вкусом Начало: От места отдыха туристов, в черте города Расписание: По договоренности 7 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Путешествие в заказник Большой Утриш Начало: Ул. Ленина, 22а Расписание: Ежежневно с 7:00 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Природные чудеса Большого Утриша и Кипарисового озера в Анапе Начало: Анапа, ул. Ленина, 22 Расписание: В любой удобный день 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Из Анапы в Долину Лефкадия Начало: Анапа, ул. Ленина, 22 Расписание: Ежедневно 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов 8 отзывов Горные красоты Анапы Начало: Анапа, ул. Ленина-2 Расписание: ежедневно 7 000 ₽ за всё до 5 чел.