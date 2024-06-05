Главные экскурсионные места в Анапе

Найдено 53 экскурсии в категории «Популярные места» в Анапе, цены от 690 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
79 отзывов
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор: путешествие по вашему сценарию
Погрузитесь в уникальный мир Анапы с экскурсией, созданной специально для вас. От исторических памятников до живописных природных локаций
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
26 отзывов
Утриш и Кипарисовое озеро: эксклюзивный тур в Анапе
Откройте для себя сокровища Анапы: заповедник Утриш и Кипарисовое озеро с индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
6.5 часов
23 отзыва
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 5 чел.
Анапа - первое знакомство
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5 000 за всё до 4 чел.
Тамань: античная история и современное виноделие
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия
Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
10 000 за всё до 6 чел.
Кипарисовое озеро долины Сукко
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
87 отзывов
Кипарисовое озеро долины Сукко: жемчужина Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты и тайн на экскурсии к Кипарисовому озеру в долине Сукко
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
9 000 за всё до 6 чел.
Из Анапы в заповедный Утриш
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
80 отзывов
Путешествие из Анапы в заповедник Утриш: реликтовые рощи и морские пейзажи
Приглашаем на увлекательное путешествие по тропам Утриша, где вас ждут реликтовые рощи, скала Прометея и многое другое
Начало: Анапа, памятник Ленину
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
10 000 за всё до 6 чел.
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов
Начало: От отеля
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 400 за всё до 4 чел.
Секреты старинной Анапы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Экскурсия по Анапе: Секреты старинной Анапы, путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинной Анапы, исследуйте ее удивительные уголки и узнайте невероятные истории
Начало: Анапская набережная
10 июня в 17:00
13 июня в 17:00
2 670 за всё до 4 чел.
Идиллический Большой Утриш
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Идиллический Большой Утриш: экскурсия из Анапы с личным гидом
Погрузитесь в красоту природы Утриша: реликтовый можжевеловый лес, скалистое побережье и удивительные панорамы Черного моря ждут вас
Начало: Анапа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 700 за всё до 4 чел.
Анапа детям: семейная экскурсия-игра
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Анапа детям: семейная экскурсия-игра, погружение в историю с заданиями
Совместите обучение с развлечением на семейной экскурсии-игре в Анапе. Интересно, познавательно и весело для всех участников
Начало: На площади у Центра культуры «Родина»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 000 за всё до 8 чел.
Морская прогулка по заповеднику Утриш
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Групповая экскурсия по заповеднику Утриш: природа и дельфины
Погрузитесь в мир первозданной природы Утриша. Наблюдайте за дельфинами, купайтесь в открытом море и восхищайтесь водопадом Жемчужный
Начало: В с. Большой Утриш
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3 000 за человека
Долина лотосов - поездка из Анапы
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
2 отзыва
Долина лотосов - поездка из Анапы
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию в Анапу, чтобы увидеть Долину лотосов и Ахтанизовский лиман. Катер, легенды и природа полуострова Тамань ждут вас
Начало: По договорённости
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
9 500 за всё до 5 чел.
Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Путешествие по винодельням Анапы: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор с дегустацией
Путешествие по современным винодельням Анапы. Вас ждут инновационные подходы, необычная архитектура и эксклюзивные вина
Начало: Анапское шоссе 14
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
10 000 за всё до 8 чел.
Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
4 отзыва
Старый парк Кабардинки и Геленджик: путешествие мировой архитектуры и вина из Анапы
Путешествие из Анапы в Старый парк Кабардинки и Геленджик: от Древнего Египта до Японии, завершая дегустацией изысканных вин
Начало: Г. Анапа
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Азовское море и Поместье Голубицкое: путешествие по миру вин и пляжей
Проведите незабываемый день на берегу Азовского моря, наслаждаясь солнцем, вином и красотами природы
Начало: Анапа, памятник Ленину, улица Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 5 чел.
Первая встреча с Анапой
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Первая встреча с Анапой: история, достопримечательности и советы по отдыху
Погрузитесь в уникальную атмосферу Анапы, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Памятник Ленину в Анапе
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Групповая прогулка по заповеднику Утриш
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
2 отзыва
Экскурсия по заповеднику Утриш в Анапе: природа, редкие виды и легенды
Прогулка по заповеднику Утриш подарит вам уникальные впечатления от природы, редких животных и захватывающих видов со смотровых площадок
Начало: В поселке Большой Утриш
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1 000 за человека
На каяках - к заповеднику Утриш
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
На каяках к заповеднику Утриш: уникальное приключение в Анапе
Погрузитесь в мир природной красоты и активного отдыха с экскурсией на каяках к заповеднику Утриш
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
11 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Анапе
Фотопрогулка
3 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по живописным уголкам Анапы: незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир красоты Анапы с профессиональной фотопрогулкой. Живописные локации и качественные снимки ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
10 000 за всё до 3 чел.
Огни вечерней Анапы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экскурсия «Огни вечерней Анапы»: путешествие по свету и тени
Откройте вечернюю Анапу: исторические кварталы, маяк, смотровая площадка и загадочный Большой Утриш
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
6 000 за всё до 5 чел.
Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
Индивидуальная экскурсия по винодельням Шато Пино и Долина Лефкадия в Анапе. Погружение в историю русского виноделия и дегустация редких сортов вина
Начало: От отеля
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Из Анапы в парк живой природы До-До для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Уникальное путешествие из Анапы в парк живой природы До-До
Погрузитесь в мир дикой природы и встретьте удивительных животных в парке До-До. Экскурсия обещает незабываемые впечатления для детей и взрослых
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Путешествие по приморским городам Краснодарского края: Анапа, Новороссийск, Геленджик
Приглашаем на увлекательное путешествие по живописным городам Краснодарского края. Откройте для себя красоту Анапы, Новороссийска и Геленджика в один день
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Из Анапы - в долину Лефкадия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Из Анапы в долину Лефкадия: путешествие по винным традициям
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Анапы в долину Лефкадия, где вас ждет встреча с историей виноделия и живописной природой
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
10 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»: встреча с античностью
Погрузитесь в удивительный мир античного города Фанагория, исследуйте его историю и наследие в компании знающего гида
Завтра в 08:00
10 июня в 14:00
8 500 за всё до 4 чел.
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
Пройдите по хребту на высоте 500 м, вдохните аромат реликтовых деревьев и узнайте легенды о Прометее и амазонках. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: У Анапского маяка
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500 за человека
Фотопрогулка по Анапе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по Анапе: живописные уголки и профессиональные снимки
Откройте для себя красоту Анапы через объектив профессионального фотографа. Незабываемые впечатления и качественные фотографии ждут вас
Начало: Возле культурного центра «Родина»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
9 000 за всё до 3 чел.
Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
Посетить живописное озеро Сукко и несколько локаций с активностями для всех членов семьи за 1 день
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
5 500 за всё до 6 чел.
Другая Анапа: обзорная экскурсия по красивейшим местам в мини-группе
скидка
20%
Мини-группа
5 часов
88 отзывов
Другая Анапа: уникальные места и природные красоты в уютной мини-группе
Откройте для себя скрытые жемчужины Анапы: от заповедника Большой Утриш до Кипарисового озера, в компании знающего гида
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09.00 и в 15.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15001 200 за человека
Морская прогулка с купанием в открытом море
Индивидуальная
1 час
9 отзывов
Морская прогулка на катере в Анапе с купанием в море
Откройте для себя волшебство Черного моря, наслаждаясь эксклюзивной прогулкой на катере с капитаном
Начало: Анапа, пер. Кордонный, 1
Расписание: Ежедневно, выход в море каждый час, до 18.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 7 чел.
Дайвинг в заповедной зоне Большого Утриша
Мини-группа
4 часа
63 отзыва
Дайвинг в заповедной зоне Большого Утриша: незабываемое приключение
Погрузитесь в чарующий подводный мир Большого Утриша. Вас ждет незабываемое путешествие с персональным инструктором и уникальными впечатлениями
Начало: Анапа / Витязево Паралия / Пионерский проспект
Расписание: Ежедневно по погодным условиям
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Винные дороги Анапы: Усадьба "Семигорье" и "Шато Гай-Кодзор"
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Винные дороги Анапы: Усадьба Семигорье и Шато Гай-Кодзор
Отправьтесь в незабываемое путешествие по винодельням Анапы, узнайте секреты виноделия и насладитесь великолепными пейзажами
Начало: Анапа, Анапское шоссе 14
Расписание: В удобное для туристов время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 8 чел.
Кипарисовое озеро и Большой Утриш - жемчужины Анапы
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5 часов
249 отзывов
Кипарисовое озеро и Большой Утриш: уникальные места Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты Анапы, посетив Кипарисовое озеро и Большой Утриш. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: Анапа, забираем от отеля
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 15001 200 за человека
Другая Анапа на внедорожнике
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Мини-группа
5 часов
1 отзыв
Другая Анапа на внедорожнике: пляж, кипарисы, горы и заповедник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на УАЗ Патриот! Вас ждут пляж горного озера, Болотные Кипарисы, панорамные виды на Анапу и заповедник Большой Утриш
Начало: В Анапе - по адресу. Витязево по договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00 и в 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20001 600 за человека
Знакомство с Анапой за 5 часов
Мини-группа
5 часов
57 отзывов
Знакомство с Анапой: Ласточкины гнезда, Кипарисовое озеро и дегустация напитков
Погрузитесь в красоту Анапы, посетив её легендарные места. Насладитесь видами, историей и дегустацией местных напитков
Начало: Трансфер от отеля включен в стоимость
Расписание: Каждый день в 9:00 и в 14:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200 за человека
Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море
Незабываемое путешествие в долину лотосов, грязевой вулкан Гефест и купание в Азовском море. Уникальная возможность насладиться природой и оздоровиться
Начало: Место проживания туриста
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Долина лотосов и Азовское море
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
22 отзыва
Долина лотосов и Азовское море
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко,177
Расписание: среда; воскресенье в 8:15
7 июля в 08:15
10 июля в 08:15
1 400 за человека
Райские уголки Анапы за 5 часов
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
2 отзыва
Райские уголки Анапы за 5 часов
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
Расписание: Каждый день 09:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13331 200 за человека
Долина Лефкадия - отдых со вкусом
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Долина Лефкадия - отдых со вкусом
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 8 чел.
Путешествие в заказник Большой Утриш
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Путешествие в заказник Большой Утриш
Начало: Ул. Ленина, 22а
Расписание: Ежежневно с 7:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 5 чел.
Природа Большого Утриша и Кипарисовое озеро
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Природные чудеса Большого Утриша и Кипарисового озера в Анапе
Начало: Анапа, ул. Ленина, 22
Расписание: В любой удобный день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Из Анапы в Долину Лефкадия
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Из Анапы в Долину Лефкадия
Начало: Анапа, ул. Ленина, 22
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Горные красоты Анапы
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Горные красоты Анапы
Начало: Анапа, ул. Ленина-2
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Дух Свободы - пешком по горам Анапы
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Дух Свободы - пешком по горам Анапы
Начало: Анапа, ул. Крепостная, д. 2/3, «Анапский Маяк»
Расписание: По вторникам и пятницам в 8:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Ездили на экскурсию компанией 4 взрослых людей. От всей души благодарим Юлию за экскурсию.
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Хотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнок 9 лет. Понравилось всем,
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    Юлия умеет заинтересовать каждого) Было познавательно, но совершенно не скучно. Были в Анапе не первый раз, но с такой стороны увидели её впервые. Спасибо Юлии за удивительные впечатления 🩷

    Хотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнок
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Огромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потом заглянули на маяк и
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    новую набережную. А затем началась сказка! Винодельни, смотровые площадки, Кипарисовое озеро. По моей просьбе в Утрише зашли в ресторан - мидии обалденные! но недешевые… На обратном пути еще остановились у ласточкиных гнезд. Уложились в 5 часов Кто-то скажет: «Галопом по Европам! Нужно больше времени на каждую локацию!» Но у меня был всего один день. И в этом прелесть индивидуальной экскурсии, когда программа подстраивается под тебя, а не ты под программу:) Экскурсия полностью соответствовала моему запросу. Как будто приехала в гости к друзьям, и они показали мне все самое интересное рядом со своим домом. Рекомендую

    Огромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потомОгромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потомОгромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потом
  • Е
    Евгения
    2 июня 2024
    Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор
    Кому интересно современное анапское виноделие очень рекомендуем, и конечно любителям сухих вин🍷
  • Е
    Евгения
    2 июня 2024
    Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
    Спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Красивая грамотная речь, которую приятно слушать. Четко выстроенный рассказ, с историей города пока ехали в его черте. Машина комфортная, очень чистая. Наталья аккуратный водитель. Будем рекомендовать!
  • И
    Иван
    31 мая 2024
    Из Анапы - в долину Лефкадия
    Если вы интересуетесь возрождающимся виноделием в Краснодарском крае - вам точно стоит посетить винодельню Николаев и сыновья в долине Лефкадия.
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    Очень подробная экскурсия по производству. Потрясающие виды, ландшафтный парк на территории. Видно, что владельцы с душой относятся к своему предприятию. Результат для искушенного любителя вин пока не впечатляет, но думаю у них все впереди. Жаль, на дегустации только 3 образца дают пробовать. Может, Мерло 2017 года было бы поинтереснее.

    Если вы интересуетесь возрождающимся виноделием в Краснодарском крае - вам точно стоит посетить винодельню Николаев и
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
    Замечательная экскурсия! Все прошло на ура! 😬 Огромнейшее спасибо гиду Ирине! Милейший человечек🤗, очень интересно и увлекательно провела экскурсию, прекрасный
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    рассказчик, нам всё очень понравилось 👍👏👏особенно вид сверху🙃👍красотища то какая 😁☺🤗 так что, одевайте удобную обувь и вперед на смотровые площадки😊,озеро тоже заслуживает внимание, обязательно возьмите катамаран в прокате, не пожалеете 👍

  • А
    Андрей
    30 мая 2024
    Анапа детям: семейная экскурсия-игра
    Великолепная экскурсия! То, что нужно для детей, привыкших к тому, что "экскурсия" - это нечто полезное, но скучное) Здесь все
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    совсем по-другому: соревновательный элемент викторины заставлял прислушиваться и запоминать события, названия и имена, поиски следующей локации по карте - ориентироваться и стараться запоминать места, а финальный конкурс привел в полный восторг!) Экскурсовод очень обаятельная и эрудированная. Экскурсия стала изюминкой визита в Анапу для всей семьи. Огромная благодарность и рекомендация!

  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Дайвинг в заповедной зоне Большого Утриша
    Хорошая организация, подробный инструктаж. С каждым человеком отдельный инструктор. Можно купить фото или видео, по 500 р. Советую видео), хотя
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    и фото тоже, но лучше заранее проговорить количество фото А то их может быть и 40, а может быть и более 100, зависит от инструктора, ну и от подгружающего тоже, конечно, так как если человек все время на панике, то его и не пофоткать. Рассчитывайте свои силы. У дочери был супер инструктор,Дмитрий, его искренне советую. Очень внимательный и лёгкий в общении

  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
    Экскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фоток и впечатлений. Экскурсовод рассказывает много интересного в течении всей экскурсии. Большое спасибо, Наталья, за отличный день.
    Экскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фоток

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Популярные места»

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  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
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