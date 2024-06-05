1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор: путешествие по вашему сценарию
Погрузитесь в уникальный мир Анапы с экскурсией, созданной специально для вас. От исторических памятников до живописных природных локаций
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
«Здесь вы не встретите толпы туристов, поэтому сюда стоит приехать тем, кто ищет покоя и единения с природой»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Утриш и Кипарисовое озеро: эксклюзивный тур в Анапе
Откройте для себя сокровища Анапы: заповедник Утриш и Кипарисовое озеро с индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
«Заповедник Утриш — волшебный уголок планеты, где природа собрала редких представителей средиземноморской флоры и фауны»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«Вы узнаете о тонкостях производства шампанского, продегустируете местное игристое в погребах винного завода и исследуете окрестности озера Абрау, напоминающие пейзажи Швейцарии»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия
Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре
Начало: От места вашего проживания
«Вы полюбуетесь вулканическими сопками и курганами, посетите древнегреческий полис Фанагория и погрузитесь в его 2500-летнюю историю»
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кипарисовое озеро долины Сукко: жемчужина Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты и тайн на экскурсии к Кипарисовому озеру в долине Сукко
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«Вы прогуляетесь по уникальному природному оазису, полюбуетесь захватывающими видами и познакомитесь с флорой, фауной и историей края»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие из Анапы в заповедник Утриш: реликтовые рощи и морские пейзажи
Приглашаем на увлекательное путешествие по тропам Утриша, где вас ждут реликтовые рощи, скала Прометея и многое другое
Начало: Анапа, памятник Ленину
«Самое интересное о природе Анапы»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов
Начало: От отеля
«Узнаете о тонкостях производства алкогольного напитка и продегустируете лучшие образцы, а также оцените пейзажи Абрау-Дюрсо»
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Идиллический Большой Утриш: экскурсия из Анапы с личным гидом
Погрузитесь в красоту природы Утриша: реликтовый можжевеловый лес, скалистое побережье и удивительные панорамы Черного моря ждут вас
Начало: Анапа
«Я покажу вам лучшие смотровые площадки, проведу по заповедным экотропам и расскажу удивительные факты о местной природе и ее обитателях»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
Кипарисовое озеро, храм Святой Варвары и фантастические смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Мы подготовили для вас маршрут, раскрывающий природную красоту Краснодарского края»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 490₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по заповеднику Утриш: природа и дельфины
Погрузитесь в мир первозданной природы Утриша. Наблюдайте за дельфинами, купайтесь в открытом море и восхищайтесь водопадом Жемчужный
Начало: В с. Большой Утриш
«Утриш — оазис тишины и первозданной природы»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Долина лотосов - поездка из Анапы
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию в Анапу, чтобы увидеть Долину лотосов и Ахтанизовский лиман. Катер, легенды и природа полуострова Тамань ждут вас
Начало: По договорённости
«В путешествии вы не только оцените природу полуострова, но и узнаете, как он формировался»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Старый парк Кабардинки и Геленджик: путешествие мировой архитектуры и вина из Анапы
Путешествие из Анапы в Старый парк Кабардинки и Геленджик: от Древнего Египта до Японии, завершая дегустацией изысканных вин
Начало: Г. Анапа
«Морские пейзажи, променад по Геленджику и дегустация вин дополнят путешествие»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Азовское море и Поместье Голубицкое: путешествие по миру вин и пляжей
Проведите незабываемый день на берегу Азовского моря, наслаждаясь солнцем, вином и красотами природы
Начало: Анапа, памятник Ленину, улица Ленина
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первая встреча с Анапой: история, достопримечательности и советы по отдыху
Погрузитесь в уникальную атмосферу Анапы, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Памятник Ленину в Анапе
«Здесь, с высоты Лысой горы, вы полюбуетесь дивными видами на город, первые отроги Кавказских гор и гладь Черного моря»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Экскурсия по заповеднику Утриш в Анапе: природа, редкие виды и легенды
Прогулка по заповеднику Утриш подарит вам уникальные впечатления от природы, редких животных и захватывающих видов со смотровых площадок
Начало: В поселке Большой Утриш
«Утриш запомнится вам целебным воздухом с хвойным ароматом, первозданной природой и бескрайними морскими просторами»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
На каяках к заповеднику Утриш: уникальное приключение в Анапе
Погрузитесь в мир природной красоты и активного отдыха с экскурсией на каяках к заповеднику Утриш
Начало: По договоренности
«А также сделаем остановку с фотосессией в природном заказнике Утриш: поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся можжевеловыми рощами»
Сегодня в 08:30
Завтра в 12:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по живописным уголкам Анапы: незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир красоты Анапы с профессиональной фотопрогулкой. Живописные локации и качественные снимки ждут вас
«Пустые песчаные пляжи, отвесные скалы с водопадом, лавандовые и подсолнечные поля, винодельни со средиземноморской архитектурой и сочными виноградниками — выбирайте место мечты»
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Огни вечерней Анапы»: путешествие по свету и тени
Откройте вечернюю Анапу: исторические кварталы, маяк, смотровая площадка и загадочный Большой Утриш
Начало: У памятника Ленину
«С ветерком, по живописной горной дороге, мы отправимся на полуостров Большой Утриш»
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Винные дороги Анапы: путешествие по винодельням с дегустацией
Проведите незабываемый день, исследуя живописные уголки Анапы и вкус местных вин на эксклюзивной индивидуальной экскурсии
«Вы проведете день, наполненный великолепными пейзажами, вином и легкими дружескими рассказами о современной жизни Анапы»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по следам дольменов и водопадов в окрестностях Анапы
Погрузитесь в мир древних тайн и живописной природы, исследуя дольмены и водопады в окрестностях Анапы
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«В тёплое время года в ее бассейне здесь можно искупаться, а в межсезонье насладиться красотой природы, отдохнуть и после отправиться в обратный путь»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
Индивидуальная экскурсия по винодельням Шато Пино и Долина Лефкадия в Анапе. Погружение в историю русского виноделия и дегустация редких сортов вина
Начало: От отеля
«Шикарные виды на Цемесскую бухту, гору Колдун и виноградники дополнят наш визит»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Уникальное путешествие из Анапы в парк живой природы До-До
Погрузитесь в мир дикой природы и встретьте удивительных животных в парке До-До. Экскурсия обещает незабываемые впечатления для детей и взрослых
«Насколько хрупок и прекрасен мир живой природы»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по приморским городам Краснодарского края: Анапа, Новороссийск, Геленджик
Приглашаем на увлекательное путешествие по живописным городам Краснодарского края. Откройте для себя красоту Анапы, Новороссийска и Геленджика в один день
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«Живописное путешествие из Анапы в Новороссийск»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Шато Пино и русская Швейцария: уникальное путешествие по винодельням Анапы
Погрузитесь в мир виноделия и живописных пейзажей Анапы. Узнайте тайны производства вина и насладитесь дегустацией
Начало: В районе Анапского шоссе
«У подножия горы Колдун откроете живописные пейзажи с видами на склоны с виноградной лозой и подышите свежим морским воздухом»
10 июня в 17:00
11 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Анапы в долину Лефкадия: путешествие по винным традициям
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Анапы в долину Лефкадия, где вас ждет встреча с историей виноделия и живописной природой
«Полюбуетесь виноградными плантациями, платанами, лавандой, трюфельными полями и одним из красивейших озер Краснодарского края — Гечепсин»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»: встреча с античностью
Погрузитесь в удивительный мир античного города Фанагория, исследуйте его историю и наследие в компании знающего гида
«В музее заповедника вы увидите керамическую посуду, старинные украшения, таран корабля царя Митридата VI Евпатора и надгробие его жены Гипсикратии»
Завтра в 08:00
10 июня в 14:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Новороссийск, Шато Пино и ферма улиток: путешествие из Анапы
Погрузитесь в мир вина и улиток, исследуйте исторические достопримечательности Новороссийска и насладитесь красотами Черноморского побережья
«Приглашаю в путешествие, сочетающее историю, гастрономию и природу Черноморского побережья»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
12 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
Пройдите по хребту на высоте 500 м, вдохните аромат реликтовых деревьев и узнайте легенды о Прометее и амазонках. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: У Анапского маяка
«Эта экскурсия понравится всем, кто хочет отдохнуть от шума городов и толп туристов, побыть наедине с природой, перезагрузиться, узнать, что такое настоящая команда, познать себя и свои силы»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
Посетить живописное озеро Сукко и несколько локаций с активностями для всех членов семьи за 1 день
«Это памятник природы, необычное скальное образование, с которого открывается захватывающий вид на Черное море и на саму Анапу»
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
5 часов
Другая Анапа: уникальные места и природные красоты в уютной мини-группе
Откройте для себя скрытые жемчужины Анапы: от заповедника Большой Утриш до Кипарисового озера, в компании знающего гида
Начало: По договоренности
«Завершится наш тур на живописном Кипарисовом озере — его пейзажи созданы для фотографий»
Расписание: Ежедневно в 09.00 и в 15.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15001 200₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Джип-тур по живописным уголкам Анапы с дегустацией вина
Приглашаем на захватывающий джип-тур по живописным местам Анапы. Откройте для себя красоту природы и вкус местных вин
Начало: Забираем из отеля
«Всего несколько минут на джипе — и вы переместитесь из курортного городка на природу»
Расписание: ежедневно в 9.00 и 14:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 600₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Морская прогулка на катере в Анапе с купанием в море
Откройте для себя волшебство Черного моря, наслаждаясь эксклюзивной прогулкой на катере с капитаном
Начало: Анапа, пер. Кордонный, 1
Расписание: Ежедневно, выход в море каждый час, до 18.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
9 часов
Экскурсия на Кипарисовое и Абрау озера с вечерним шоу фонтанов
Откройте для себя красоту Кипарисового и Абрау озер, насладитесь панорамными видами и завершите день светомузыкальным шоу фонтанов
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко, 177
«Со смотровых площадок перед вами раскроются пейзажи анапских гор и целые панорамы с впечатляющими видами»
Расписание: среда; суббота 14:00
Сегодня в 14:00
12 июня в 14:00
2 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Популярное предложение
Джип-тур в Анапе: грязевые вулканы и винодельни в мини-группе
Откройте для себя сокровища Анапы: грязевые вулканы, горные родники и лесные купели в увлекательном джип-туре
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
«Всего за несколько часов вы увидите грязевые вулканы, горный родник и лесную купель»
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
46004 140₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
Погрузитесь в приключение по долине реки Жане и окрестностям Геленджика. Вас ждут дольмены, водопады, сафари-парк и Кабардинка
Начало: Место проживания туристов
«Приглашаем в увлекательную поездку в долину дольменов и каскадных водопадов на реке Жане»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Групповая
5 часов
Кипарисовое озеро и Большой Утриш: уникальные места Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты Анапы, посетив Кипарисовое озеро и Большой Утриш. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: Анапа, забираем от отеля
«Большой Утриш — живописный поселок неподалеку от Анапы, окруженный нетронутой природой»
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 15001 200₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
5 часов
Другая Анапа на внедорожнике: пляж, кипарисы, горы и заповедник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на УАЗ Патриот! Вас ждут пляж горного озера, Болотные Кипарисы, панорамные виды на Анапу и заповедник Большой Утриш
Начало: В Анапе - по адресу. Витязево по договоренности
«Вас ждёт встреча с уникальным природным явлением — Болотными Кипарисами»
Расписание: Ежедневно в 09:00 и в 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20001 600₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Знакомство с Анапой: Ласточкины гнезда, Кипарисовое озеро и дегустация напитков
Погрузитесь в красоту Анапы, посетив её легендарные места. Насладитесь видами, историей и дегустацией местных напитков
Начало: Трансфер от отеля включен в стоимость
«Тут находятся чистые пляжи и кристальное чистое море, а так же смешивается морской и горный воздух, дышать здесь нужно полной грудью, чтобы увезти с собой максимум пользы»
Расписание: Каждый день в 9:00 и в 14:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море
Незабываемое путешествие в долину лотосов, грязевой вулкан Гефест и купание в Азовском море. Уникальная возможность насладиться природой и оздоровиться
Начало: Место проживания туриста
«Далее мы проследуем на грязевой вулкан Гефест — место необычное и незабываемое»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Долина лотосов и Азовское море
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко,177
«Здесь ванны с вулканической грязью, прогретой на солнце, можно принимать грязевые аппликации (за дополнительную плату)»
Расписание: среда; воскресенье в 8:15
7 июля в 08:15
10 июля в 08:15
1 400₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Райские уголки Анапы за 5 часов
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
«Памятник «Золотой орел» или Начало Кавказских гор Ласточкины гнезда - это гора с головокружительным видом на море»
Расписание: Каждый день 09:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13331 200₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Пять топовых мест в городе Анапа: Кипарисовое озеро, 800 ступеней, храм Святой Варвары
Побывайте на Кипарисовом озере, смотровой площадке «800 ступеней», в храме Святой Варвары, у начала Кавказских гор и на смотровой площадке у Поклонного креста
Начало: Забираем с адреса проживания туриста
«Вы сможете насладиться красотами природы, изумительными видами на море, горы и на сам город с высоты птичьего полета»
Расписание: 8:30,14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 350₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Геленджик и Кабардинку: Старый Парк и морская прогулка
Погрузитесь в атмосферу курортного релакса и культурного обогащения, исследуя жемчужины Черноморского побережья
Начало: Забираем из отелей Анапы Витязево Джемете
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
6 часов
Термальные источники: Кучугуры и Азов
Начало: Забираем из отелей Анапы, Витязево, Джемете
«Азовское море прекрасно в любой сезон — морской влажный воздух, песочные пляжи, полные ракушек, грязевые вулканы, а также термальные источники с минеральной водой»
Расписание: По субботам в 09.00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в заказник Большой Утриш
Начало: Ул. Ленина, 22а
«В уникальном месте, где начинаются Кавказские горы, растут реликтовые леса, и живут птицы и животные из Красной книги»
Расписание: Ежежневно с 7:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Ездили на экскурсию компанией 4 взрослых людей. От всей души благодарим Юлию за экскурсию.
- ММарина4 июня 2024Хотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнок 9 лет. Понравилось всем,
- ЮЮлия3 июня 2024Огромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потом заглянули на маяк и
- ЕЕвгения2 июня 2024Спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Красивая грамотная речь, которую приятно слушать. Четко выстроенный рассказ, с историей города пока ехали в его черте. Машина комфортная, очень чистая. Наталья аккуратный водитель. Будем рекомендовать!
- ИИван31 мая 2024Если вы интересуетесь возрождающимся виноделием в Краснодарском крае - вам точно стоит посетить винодельню Николаев и сыновья в долине Лефкадия.
- ТТатьяна31 мая 2024Замечательная экскурсия! Все прошло на ура! 😬 Огромнейшее спасибо гиду Ирине! Милейший человечек🤗, очень интересно и увлекательно провела экскурсию, прекрасный
- ААлена29 мая 2024Классная экскурсия, море эмоций, прекрасные виды. Общительный водитель, весёлая компания собралась.
- ЕЕлена29 мая 2024Увидели все что было заявлено в туре. Очень понравилось!
- ААнна28 мая 2024Экскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фоток и впечатлений. Экскурсовод рассказывает много интересного в течении всей экскурсии. Большое спасибо, Наталья, за отличный день.
- ЛЛюдмила27 мая 2024Спасибо Владимир! Очень уютная получилась Экскурсия - советуем однозначно!
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Природа и пейзажи»
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