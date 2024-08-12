Описание

Что вас ожидает: Сказочные кадры на долгую память Мы предлагаем вам уникальную возможность полюбоваться на знаменитые лотосы. Я отвезу вас на место, а далее уже капитан покажет вам лиман и те самые лотосы, которые привели вас сюда. Эта удивительные цветы подарят вам яркие краски, вы также сможете посетить зоопарк. Столовая порадует вас вкусной едой, а рынок сувениров даст возможность вернуться домой с памятными сувенирами. На месте работают фотографы, готовые запечатлеть самые яркие моменты вашего путешествия. Снимки, которые будут напоминать вам о незабвенном дне. Важная информация: Комфорт и безопасность — наша забота. Наш минивэн бизнес-класса создан для вашего удовольствия. Мы также предлагаем детские кресла, чтобы даже маленькие путешественники были в безопасности и комфорте.