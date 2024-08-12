Индивидуальная экскурсия из Анапы: Путешествие на микроавтобусе бизнес-класса
Если вы жаждете приключений, готовьтесь! Поездка на минивэне бизнес класса — это ваш билет в мир приятных впечатлений.
Полюбуйтесь на красивые лотосы и отдохните, а мы обещаем вам дорожное путешествие, которое запомнится надолго.
Полюбуйтесь на красивые лотосы и отдохните, а мы обещаем вам дорожное путешествие, которое запомнится надолго.
Ближайшие даты:
12
авг
авг
Описание
Что вас ожидает: Сказочные кадры на долгую память Мы предлагаем вам уникальную возможность полюбоваться на знаменитые лотосы. Я отвезу вас на место, а далее уже капитан покажет вам лиман и те самые лотосы, которые привели вас сюда. Эта удивительные цветы подарят вам яркие краски, вы также сможете посетить зоопарк. Столовая порадует вас вкусной едой, а рынок сувениров даст возможность вернуться домой с памятными сувенирами. На месте работают фотографы, готовые запечатлеть самые яркие моменты вашего путешествия. Снимки, которые будут напоминать вам о незабвенном дне. Важная информация: Комфорт и безопасность — наша забота. Наш минивэн бизнес-класса создан для вашего удовольствия. Мы также предлагаем детские кресла, чтобы даже маленькие путешественники были в безопасности и комфорте.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Транспортные услуги (туда и обратно)
- Ожидание час
Что не входит
- Билеты на катер (800 руб. /чел.)
- Личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
ул. Новороссийская, 281, Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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