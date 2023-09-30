Экскурсии в долину лотосов из Анапы

Найдено 4 экскурсии в категории «Долина лотосов» в Анапе, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Долина лотосов - поездка из Анапы
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
2 отзыва
Долина лотосов - поездка из Анапы
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию в Анапу, чтобы увидеть Долину лотосов и Ахтанизовский лиман. Катер, легенды и природа полуострова Тамань ждут вас
Начало: По договорённости
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
9 500 за всё до 5 чел.
Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море
Незабываемое путешествие в долину лотосов, грязевой вулкан Гефест и купание в Азовском море. Уникальная возможность насладиться природой и оздоровиться
Начало: Место проживания туриста
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Долина лотосов и Азовское море
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
22 отзыва
Долина лотосов и Азовское море
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко,177
Расписание: среда; воскресенье в 8:15
7 июля в 08:15
10 июля в 08:15
1 400 за человека
Поездка в Долину лотосов на новом минивэне (бизнес-класс, до 6 мест)
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Поездка в Долину лотосов на новом минивэне (бизнес-класс, до 6 мест)
Начало: Ул. Новороссийская, 281, Анапа
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    30 сентября 2023
    Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском море
    Самое главное, что понравилось- отношение организаторов! Наталья очень внимательная, помогла, соориентировала. Сама экскурсия обширная и разнообразная, на целый день. В
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    пути экскурсовод рассказывала про станицы, лиманы, реку Кубань и немного истории. Интересно и достаточно, не перегруженно. Автобус комфортный, новый и современный, кондиционер и хорошие кресла. Первая локация была к лотосам- шикарные фото прилагаются. Потом осетры, подворье, азовское море, грязевой лиман и дегустация. Рекомендую❤

  • О
    Ольга
    14 сентября 2023
    Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском море
    Прекрасное место, где можно посмотреть, как растут рыбы, сделать с ними фото. А поездка на катере к месту, где растут лотосы - это просто замечательно! Море впечатлений и отличная память о красивых водных растениях. Впечатлило!
  • А
    Анастасия
    4 сентября 2023
    Долина лотосов и Азовское море
    Лотосов мало, но они есть. Скоростная поездка на катере до лотосов - это круто!) экскурсовод Оксана очень интересно все рассказывала. Мы под хорошим впечатлением. Спасибо)
  • А
    Андрей
    22 августа 2023
    Долина лотосов
    Сами лотосы прекрасны, а мчаться на быстроходном катере по казачьему ерику вообще отпад. Если развито воображение, то можно представить себя
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    на Амазонке. Балл снял за плохую слышимость гида в автобусе. Половина рассказа не слышно. Плохая акустическая система. Замените и будет вам счастье. Саму экскурсию настоятельно рекомендую. Гид отличный. Видно, что любит свою работу. Просто не повезло с акустикой, а так респект!!!

  • Р
    Руслан
    14 августа 2023
    Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море
    Прокатились на быстроходном катере, посетили долину лотосов,искупались в грязевом вулкане и азовском море. 13.08.23 была эта экскурсия нашим гидом был Александр. Человек знает свое дело и свой край. Внимательный отзывчивый, всем рекомендую поездки с Александром,не пожалеете.
  • Т
    Татьяна
    11 августа 2023
    Долина лотосов - поездка из Анапы
    Ездили с друзьями. Всё очень понравилось. Спасибо большое организаторам.
    Ездили с друзьями. Всё очень понравилось. Спасибо большое организаторамЕздили с друзьями. Всё очень понравилось. Спасибо большое организаторамЕздили с друзьями. Всё очень понравилось. Спасибо большое организаторам
  • Н
    Наталья
    11 августа 2023
    Долина лотосов
    Прекрасная долина, красивые цветы, мы в восторге от самой долины, все остальное…. Забрали от остановки на автобусе- автобус имел ужасный запах,
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    у водителя отстутствует вобще какое-то чувство уважения чтоль, вся группа на жаре стоит перед автобусом, а он сидит в телефоне видео смотрит. экскурсовод-тоже бубнил в микрофон что-то, мы не могли ничего разобрать даже-ужас,доехали до долины, там пересели на катер-вот злесь прекрасный водитель:все рассказал, показал, повеселил-мы довольны.

  • С
    Сергей
    28 августа 2022
    Долина лотосов - поездка из Анапы
    Любая экскурсия зависит от организатора. Нам с этим очень повезло! Сергей интересный рассказчик и собеседник,отвечал на все наши вопросы. Объяснил,как
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    лучше провести свободное время. Довёз нас с места до места. Очень позитивный и весёлый. Приехали в хорошем настроении, очень довольны. Огромное спасибо!

    Любая экскурсия зависит от организатора. Нам с этим очень повезло! Сергей интересный рассказчик и собеседник,отвечал на

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Долина лотосов»

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  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
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Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Долина лотосов" можно забронировать 4 экскурсии от 1 400 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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