Т Татьяна Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском море читать дальше пути экскурсовод рассказывала про станицы, лиманы, реку Кубань и немного истории. Интересно и достаточно, не перегруженно. Автобус комфортный, новый и современный, кондиционер и хорошие кресла. Первая локация была к лотосам- шикарные фото прилагаются. Потом осетры, подворье, азовское море, грязевой лиман и дегустация. Рекомендую❤ Самое главное, что понравилось- отношение организаторов! Наталья очень внимательная, помогла, соориентировала. Сама экскурсия обширная и разнообразная, на целый день. В

О Ольга Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском море Прекрасное место, где можно посмотреть, как растут рыбы, сделать с ними фото. А поездка на катере к месту, где растут лотосы - это просто замечательно! Море впечатлений и отличная память о красивых водных растениях. Впечатлило!

А Анастасия Долина лотосов и Азовское море Лотосов мало, но они есть. Скоростная поездка на катере до лотосов - это круто!) экскурсовод Оксана очень интересно все рассказывала. Мы под хорошим впечатлением. Спасибо)

А Андрей Долина лотосов читать дальше на Амазонке. Балл снял за плохую слышимость гида в автобусе. Половина рассказа не слышно. Плохая акустическая система. Замените и будет вам счастье. Саму экскурсию настоятельно рекомендую. Гид отличный. Видно, что любит свою работу. Просто не повезло с акустикой, а так респект!!! Сами лотосы прекрасны, а мчаться на быстроходном катере по казачьему ерику вообще отпад. Если развито воображение, то можно представить себя

Р Руслан Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море Прокатились на быстроходном катере, посетили долину лотосов,искупались в грязевом вулкане и азовском море. 13.08.23 была эта экскурсия нашим гидом был Александр. Человек знает свое дело и свой край. Внимательный отзывчивый, всем рекомендую поездки с Александром,не пожалеете.

Т Татьяна Долина лотосов - поездка из Анапы Ездили с друзьями. Всё очень понравилось. Спасибо большое организаторам.

Н Наталья Долина лотосов читать дальше у водителя отстутствует вобще какое-то чувство уважения чтоль, вся группа на жаре стоит перед автобусом, а он сидит в телефоне видео смотрит. экскурсовод-тоже бубнил в микрофон что-то, мы не могли ничего разобрать даже-ужас,доехали до долины, там пересели на катер-вот злесь прекрасный водитель:все рассказал, показал, повеселил-мы довольны. Прекрасная долина, красивые цветы, мы в восторге от самой долины, все остальное…. Забрали от остановки на автобусе- автобус имел ужасный запах,