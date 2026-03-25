Александр проводит ещё 3 экскурсии

Лучшее время для посещения Кипарисового озера долины Сукко - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь тепло, вода в озере комфортна для купания, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для посещения, но температура может быть ниже, что делает купание менее комфортным. В остальные месяцы, хотя и возможны прогулки, погода может быть прохладной, и многие активности недоступны.

Одной из самых ярких достопримечательностей Анапы является живописная долина Сукко.На ее окраине расположено рукотворное озеро с роскошными североамериканскими болотными кипарисами, растущими прямо в воде.Во время экскурсии вы прогуляетесь по уникальному

природному оазису, полюбуетесь захватывающими видами и познакомитесь с флорой, фауной и историей края. Маршрут проходит через горную часть Анапы, откуда открываются потрясающие виды на полуостров Большой Утриш. В долине Сукко вы узнаете о местных поверьях, истории создания водохранилища и сможете отдохнуть, катаясь на лодках, катамаранах или SUP-бордах

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Высокогорные панорамы

Наш путь лежит через горную часть Анапы, откуда берет начало Большой Кавказ. Мы поговорим о местном климате, флоре и фауне, а также остановимся на лучшей обзорной площадке, открывающей вид на полуостров Большой Утриш. Чем он знаменит и какую легенду рассказывают о его происхождении, — узнаете на экскурсии.

Секреты долины Сукко

За склонами зеленых сопок, у подножия Кавказских гор, расположился парк «Долина Сукко». Вы узнаете, как это место связано с кабанами, услышите народные поверья о водоеме и подышите целительным воздухом ароматерапевтической здравницы, пропитанным эфирными маслами. Я расскажу о 32 витязях-кипарисах, поделюсь историей создания водохранилища и песчаного пляжа. А после у вас будет время для отдыха: катания на лодках, катамаранах или SUP-бордах.

На обратном пути мы непременно навестим особенную смотровую. Взглянув отсюда на город и прилегающие окрестности, вы откроете происхождение его названия.

Организационные детали