Александр проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Высокогорные панорамы

Наш путь лежит через горную часть Анапы, откуда берет начало Большой Кавказ. Мы поговорим о местном климате, флоре и фауне, а также остановимся на лучшей обзорной площадке, открывающей вид на полуостров Большой Утриш. Чем он знаменит и какую легенду рассказывают о его происхождении, — узнаете на экскурсии 🧭.

Секреты долины Сукко

За склонами зеленых сопок, у подножия Кавказских гор ⛰️, расположился парк 🌳 «Долина Сукко». Вы узнаете, как это место связано с кабанами, услышите народные поверья о водоеме и подышите целительным воздухом ароматерапевтической здравницы, пропитанным эфирными маслами. Я расскажу о 32 витязях-кипарисах, поделюсь историей 📖 создания водохранилища и песчаного пляжа. А после у вас будет время для отдыха: катания на лодках, катамаранах или SUP-бордах.

На обратном пути мы непременно навестим особенную смотровую. Взглянув отсюда на город 🏙️ и прилегающие окрестности, вы откроете происхождение его названия.

Организационные детали