Александр проводит ещё 3 экскурсии

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Кипарисовое озеро долины Сукко

Насладиться горными пейзажами Анапы, увидеть «американскую» рощу и отдохнуть на легендарном озере

Александр
Александр – Гид из Анапы
Одна из самых ярких достопримечательностей 🏛️ Анапы — живописная долина Сукко.

На ее окраине притаилось рукотворное озеро с растущими прямо в воде роскошными североамериканскими болотными кипарисами.

Вы прогуляетесь 👣 по уникальному природному оазису, полюбуетесь захватывающими видами и познакомитесь с флорой, фауной и историей 📖 края.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Кипарисовое озеро долины Сукко
Кипарисовое озеро долины Сукко

Что вас ожидает

Высокогорные панорамы
Наш путь лежит через горную часть Анапы, откуда берет начало Большой Кавказ. Мы поговорим о местном климате, флоре и фауне, а также остановимся на лучшей обзорной площадке, открывающей вид на полуостров Большой Утриш. Чем он знаменит и какую легенду рассказывают о его происхождении, — узнаете на экскурсии 🧭.

Секреты долины Сукко
За склонами зеленых сопок, у подножия Кавказских гор ⛰️, расположился парк 🌳 «Долина Сукко». Вы узнаете, как это место связано с кабанами, услышите народные поверья о водоеме и подышите целительным воздухом ароматерапевтической здравницы, пропитанным эфирными маслами. Я расскажу о 32 витязях-кипарисах, поделюсь историей 📖 создания водохранилища и песчаного пляжа. А после у вас будет время для отдыха: катания на лодках, катамаранах или SUP-бордах.

На обратном пути мы непременно навестим особенную смотровую. Взглянув отсюда на город 🏙️ и прилегающие окрестности, вы откроете происхождение его названия.

Организационные детали

  • В теплое время возможно купание в озере, возьмите с собой купальные принадлежности
  • Прокат лодок, катамаранов и SUP-бордов по желанию и оплачивается отдельно. Также на территории парка можно будет пообедать ароматным шашлыком на берегу озера.
Кипарисовое озеро долины Сукко
Кипарисовое озеро долины Сукко
Кипарисовое озеро долины Сукко
Кипарисовое озеро долины Сукко
Кипарисовое озеро долины Сукко
Кипарисовое озеро долины Сукко
Кипарисовое озеро долины Сукко
Кипарисовое озеро долины Сукко
Кипарисовое озеро долины Сукко
Кипарисовое озеро долины Сукко
Кипарисовое озеро долины Сукко
Кипарисовое озеро долины Сукко

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Экскурсовод во втором поколении, родившийся на анапской земле и очень любящий малую Родину. Работаю гидом почти 20 лет. Провожу экскурсии для организованных групп и индивидуальных путешественников, стараюсь показать гораздо больше, чем можно увидеть в рамках стандартных туров. Люблю проводить свободное время на природе, знакомить с ней путешественников и рассказывать об истории Краснодарского края.
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