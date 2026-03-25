Александр проводит ещё 3 экскурсии

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Кипарисовое озеро долины Сукко

Прогулка по живописной долине Сукко с посещением Кипарисового озера. Уникальные виды, высокогорные панорамы и интересные факты о местной природе и истории
Одной из самых ярких достопримечательностей Анапы является живописная долина Сукко.

На ее окраине расположено рукотворное озеро с роскошными североамериканскими болотными кипарисами, растущими прямо в воде.

Во время экскурсии вы прогуляетесь по уникальному
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природному оазису, полюбуетесь захватывающими видами и познакомитесь с флорой, фауной и историей края.

Маршрут проходит через горную часть Анапы, откуда открываются потрясающие виды на полуостров Большой Утриш.

В долине Сукко вы узнаете о местных поверьях, истории создания водохранилища и сможете отдохнуть, катаясь на лодках, катамаранах или SUP-бордах

5
108 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальная природа
  • 🏞️ Высокогорные панорамы
  • 📜 Интересные факты о крае
  • 🚣 Катание на лодках и SUP-бордах
  • 🌅 Захватывающие виды

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Кипарисового озера долины Сукко - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь тепло, вода в озере комфортна для купания, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для посещения, но температура может быть ниже, что делает купание менее комфортным. В остальные месяцы, хотя и возможны прогулки, погода может быть прохладной, и многие активности недоступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Кипарисовое озеро долины Сукко
Кипарисовое озеро долины Сукко
Кипарисовое озеро долины Сукко

Что можно увидеть

  • Кипарисовое озеро
  • Полуостров Большой Утриш
  • Долина Сукко

Описание экскурсии

Высокогорные панорамы

Наш путь лежит через горную часть Анапы, откуда берет начало Большой Кавказ. Мы поговорим о местном климате, флоре и фауне, а также остановимся на лучшей обзорной площадке, открывающей вид на полуостров Большой Утриш. Чем он знаменит и какую легенду рассказывают о его происхождении, — узнаете на экскурсии.

Секреты долины Сукко

За склонами зеленых сопок, у подножия Кавказских гор, расположился парк «Долина Сукко». Вы узнаете, как это место связано с кабанами, услышите народные поверья о водоеме и подышите целительным воздухом ароматерапевтической здравницы, пропитанным эфирными маслами. Я расскажу о 32 витязях-кипарисах, поделюсь историей создания водохранилища и песчаного пляжа. А после у вас будет время для отдыха: катания на лодках, катамаранах или SUP-бордах.

На обратном пути мы непременно навестим особенную смотровую. Взглянув отсюда на город и прилегающие окрестности, вы откроете происхождение его названия.

Организационные детали

  • В теплое время возможно купание в озере, возьмите с собой купальные принадлежности
  • Прокат лодок, катамаранов и SUP-бордов по желанию и оплачивается отдельно. Также на территории парка можно будет пообедать ароматным шашлыком на берегу озера.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный1800 ₽
Групповой1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Памятник Ленину, Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 2491 туриста
Экскурсовод во втором поколении, родившийся на анапской земле и очень любящий малую Родину. Работаю гидом почти 20 лет. Провожу экскурсии для организованных групп и индивидуальных путешественников, стараюсь показать гораздо больше, чем можно увидеть в рамках стандартных туров. Люблю проводить свободное время на природе, знакомить с ней путешественников и рассказывать об истории Краснодарского края.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 108 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
106
4
2
3
2
1
Виталий
Выражаю огромную благодарность Юрию за увлекательное путешествие по окрестностям Анапы! Благодаря ему я не просто увидел красивейшие места, а по-настоящему проникся их атмосферой. Юрий знает каждую тропку и каждое дерево
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в первозданном лесу Большого Утриша, его рассказ о реликтовых можжевельниках, уникальной природе и истории этого места сделал прогулку невероятно увлекательной. А озеро Сукко с его знаменитыми кипарисами — это вообще отдельный подарок!
Отдельное спасибо за внимание к мелочам, четкую организацию и душевность. Юрий — настоящий профессионал и очень увлеченный человек, он любит свое дело и свою родную землю, что придает экскурсии ощущение уюта и безопасности. Обязательно вернусь и порекомендуем Вас всем друзьям!

Выражаю огромную благодарность Юрию за увлекательное путешествие по окрестностям Анапы! Благодаря ему я не просто увидел
Выражаю огромную благодарность Юрию за увлекательное путешествие по окрестностям Анапы! Благодаря ему я не просто увидел
Выражаю огромную благодарность Юрию за увлекательное путешествие по окрестностям Анапы! Благодаря ему я не просто увидел
Выражаю огромную благодарность Юрию за увлекательное путешествие по окрестностям Анапы! Благодаря ему я не просто увидел
Александр
Александр
Ответ организатора:
Здравствуйте, Виталий. Большое вам спасибо за отзыв. Это любимый маршрут гида и он действительно проводит его очень душевно и эмоционально, старясь передать все свои чувства к Утришу.
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О
Очень хорошая экскурсия. К сожалению, не запомнила имя парня ее проводившую! Огромное ему спасибо! Очень интересно рассказывал. Были с детьми, им тоже понравилось. Рекомендую!
Очень хорошая экскурсия. К сожалению, не запомнила имя парня ее проводившую! Огромное ему спасибо! Очень интересно
Очень хорошая экскурсия. К сожалению, не запомнила имя парня ее проводившую! Огромное ему спасибо! Очень интересно
Очень хорошая экскурсия. К сожалению, не запомнила имя парня ее проводившую! Огромное ему спасибо! Очень интересно
Очень хорошая экскурсия. К сожалению, не запомнила имя парня ее проводившую! Огромное ему спасибо! Очень интересно
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В
Немало путешествуем и везде обращаемся к услугам гидов, но такого уникального, интересного и душевного специалиста, как Юрий, я не встречала. Образованный, интеллигентный, эрудированный, заботливый, невероятно доброжелательный, позитивный и светлый человек.
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Индивидуальная экскурсия была на комфортном, чистом минивэне Тойота, прекрасно водит автомобиль и одновременно рассказывает интересные факты о местностях. Интересно было всем(два разных поколения), были бы дети – и они были бы в восторге. Великолепно поставленный голос, комфортная подача информации. Рассказывает не только исторические факты, но и о жизни и культуре Анапчан, очень познавательно и увлекательно. Места и виды Анапы были подобраны потрясающие, все фотографии сделанные лично Юрием оказались самыми лучшими, нужный ракурс, свет – все великолепно подобранно. Попутно останавливались на различных смотровых площадках с захватывающими видами. Все четыре часа экскурсии прошли «на одном дыхании», раставатся не хотелось. Обязательно обратимся к вам снова.
Ещё раз большое спасибо, Юрий! Огромных успехов вам и процветания! 🙌

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О
Юрий — это самый классный экскурсовод в Анапе))) Такого, как он, редко встретишь. Мы посетили с ним «Ласточкины гнезда», кипарисовое озеро и Утриш. Он не просто рассказывает факты, а сочувствует,
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сопереживает тому, о чём говорит. От этого история становится живой, своей. Юра очень любит свой родной край, и это чувствуется в каждом слове. Доброжелательный, душевный, заряжает позитивом.

Всем, кто хочет необычного, настоящего и очень классного отдыха, — рекомендую Юрия не думая. Спасибо тебе, Юрий, за такой день!
При следующем отдыхе в Анапе обязательно будем еще обращаться к тебе

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В
Спустя больше чем через полгода пишу отзыв на это событие – я была на многих экскурсиях, но этот маршрут до сих пор вспоминаю с теплотой. Прогулка была похожа на встречу со старым другом и наполнена колоритом. После озера мы продолжили экскурсию в Утрише – это место, которое заставляет ощутить настоящий дух приключений.
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Е
Большое спасибо Юрию за чудесный день, Анапа открылась для нас с совершенно другой стороны, мы посмотрели на нее глазами местного жителя, любящего свои родные места. В Анапе можно отдыхать без
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моря. Юра, спасибо за искренность, за искорку любви к природе, которой Вы с нами поделились. Нам довелось увидеть кипарисовое озеро без воды, но это не стало разочарованием, а наоборот незабываемыми впечатлениями от кипарисов, от их "неземных" корней. А виды от ласточкиных гнезд просто захватывают дух. Это была очень комфортная и душевная поездка. С удовольствием встретимся еще раз. Спасибо.

Большое спасибо Юрию за чудесный день, Анапа открылась для нас с совершенно другой стороны, мы посмотрели
Большое спасибо Юрию за чудесный день, Анапа открылась для нас с совершенно другой стороны, мы посмотрели
Большое спасибо Юрию за чудесный день, Анапа открылась для нас с совершенно другой стороны, мы посмотрели
Большое спасибо Юрию за чудесный день, Анапа открылась для нас с совершенно другой стороны, мы посмотрели
Большое спасибо Юрию за чудесный день, Анапа открылась для нас с совершенно другой стороны, мы посмотрели
Большое спасибо Юрию за чудесный день, Анапа открылась для нас с совершенно другой стороны, мы посмотрели
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Входит в следующие категории Анапы

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