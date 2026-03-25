Александр проводит ещё 3 экскурсии

На ее окраине расположено рукотворное озеро с роскошными североамериканскими болотными кипарисами, растущими прямо в воде.
Во время экскурсии вы прогуляетесь по уникальному
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальная природа
- 🏞️ Высокогорные панорамы
- 📜 Интересные факты о крае
- 🚣 Катание на лодках и SUP-бордах
- 🌅 Захватывающие виды
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Кипарисовое озеро
- Полуостров Большой Утриш
- Долина Сукко
Описание экскурсии
Высокогорные панорамы
Наш путь лежит через горную часть Анапы, откуда берет начало Большой Кавказ. Мы поговорим о местном климате, флоре и фауне, а также остановимся на лучшей обзорной площадке, открывающей вид на полуостров Большой Утриш. Чем он знаменит и какую легенду рассказывают о его происхождении, — узнаете на экскурсии.
Секреты долины Сукко
За склонами зеленых сопок, у подножия Кавказских гор, расположился парк «Долина Сукко». Вы узнаете, как это место связано с кабанами, услышите народные поверья о водоеме и подышите целительным воздухом ароматерапевтической здравницы, пропитанным эфирными маслами. Я расскажу о 32 витязях-кипарисах, поделюсь историей создания водохранилища и песчаного пляжа. А после у вас будет время для отдыха: катания на лодках, катамаранах или SUP-бордах.
На обратном пути мы непременно навестим особенную смотровую. Взглянув отсюда на город и прилегающие окрестности, вы откроете происхождение его названия.
Организационные детали
- В теплое время возможно купание в озере, возьмите с собой купальные принадлежности
- Прокат лодок, катамаранов и SUP-бордов по желанию и оплачивается отдельно. Также на территории парка можно будет пообедать ароматным шашлыком на берегу озера.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Групповой
|1800 ₽