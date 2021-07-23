Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Из Анапы — в долину Лефкадия

Погулять по виноградным плантациям, увидеть озеро Гечепсин и посетить музей Виноделия

5
11 отзывов
Долина Лефкадия — один из самых красивых уголков Краснодарского края.

Вы насладитесь горным воздухом с ароматом душистых трав, познакомитесь с семьей цапель и сфотографируетесь на мосту Долголетия.

А также погрузитесь в винную культуру региона и продегустируете местные напитки.
Из Анапы — в долину Лефкадия
Из Анапы — в долину Лефкадия
Из Анапы — в долину Лефкадия
Из Анапы — в долину Лефкадия
Из Анапы — в долину Лефкадия
Из Анапы — в долину Лефкадия
Из Анапы — в долину Лефкадия
Из Анапы — в долину Лефкадия
Из Анапы — в долину Лефкадия
Из Анапы — в долину Лефкадия
Из Анапы — в долину Лефкадия
Из Анапы — в долину Лефкадия
Из Анапы — в долину Лефкадия

Что вас ожидает

Винное путешествие

Вы услышите историю виноградарства и виноделия с античных времен до наших дней. Побываете на знаменитой гравитационной винодельне с авторским оборудованием, раскроете секреты местного производства, попробуете вино и нежнейший сыр. Полюбуетесь виноградными плантациями, платанами, лавандой, трюфельными полями и одним из красивейших озер Краснодарского края — Гечепсин.

Древняя Греция в Краснодарском крае

В музее Виноделия вас ждет коллекция винных экспонатов со всего мира: древние амфоры и бутылки, причудливые штопоры и знаменитый дистиллятор инженера Дорна. А на воссозданной древнегреческой рыночной площади Агора вы ощутите атмосферу Боспорского царства, рассмотрите античные статуи и фонтаны.

Организационные детали

  • Входные билеты в музей Виноделия не включены в стоимость — 300 рублей с человека
  • По желанию мы можем добавить в программу внутренние экскурсии с местными гидами: плантации Лефкадии — 500 рублей, завод — 650 рублей
  • Дети — от 5 лет
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я родилась и выросла в Анапе. Получила два высших образования в сфере туризма и курортного дела. Экскурсии провожу более 10 лет. С удовольствием покажу самые интересные места любимого края и сделаю все, чтобы вы вспоминали нашу встречу с радостью и теплотой.
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11 реальных отзывов от туристов

М
23 июля 2021
Наталья - потрясающий гид с огромным багажом знаний об Анапе, которая прекрасно знает город и край, многое может рассказать о достопримечательностях и истории и знает нетуристические тропы.

Долина Лефкадия - очень живописное, по-тоскански пасторальное место с красивейшими виноградниками, садами и аллеями, полянами лаванды (нам немного не повезло - в июле она уже отцветает). Увидели даже табун верблюдов.
На самой винодельне очень интересная экскурсия об истоках виноделия в долине и об особенностях производства конкретных вин прямо в производственных цехах с последующей дегустацией.
Мы не пожалели, рекомендуем!
Н
11 июля 2021
Экскурсия хорошая, но мои ожидания были выше. Экскурсию проводил Сергей, знающий свое дело. Спасибо.
М
28 июня 2021
классная экскурсия!
И
26 июня 2021
Отличная экскурсия, красивые пейзажи, хорошая дегустация, замечательная Наталья, много интересной и новой информации.
Т
15 июня 2021
Нас вез помощник Натальи Сергей! Он же и вел экскурсию. Я понимаю, что вести машину в непростых условиях и рассказывать совсем непросто. Мы проезжали по трем районам и они действительно разные и по ландшафту и по растительности. Сергей рассказал много необычных и неизвестных нам фактов о родном крае и его истории. Виноделня в Лефкадии порадовала современным оборудованием, а на дегустации мы поняли, что виноделы этого довольно большого терруара предлагают необычную концепцию своего вина. Будем теперь искать на полках и пробовать. В целом остались очень довольны. Спасибо Сергею!
А
31 мая 2021
Экскурсия очень понравилась, время пролетело незаметно. Возможно, детям будет не очень интересно - стоит учитывать, что все-таки рассчитано на взрослых, и дети будут скучать. Взрослые скучать точно не будут. Детям лучше взять какой-то перекус, если они будут с вами на время дегустации.
Валерия
27 мая 2021
Потрясающая экскурсия в волшебный мир виноделия! Наталья – великолепный гид, рассказ был интересным и насыщенным, полным и историческими фактами, и личными историями. Особо хочется отметить комфортный автомобиль и плавную манеру вождения. Также большое спасибо за фотографии на территории Долины Лефкадия. Рекомендую!
С
19 мая 2021
Наталья просто замечательная, приятная, интересно рассказывает, сразу видно, что любит свою работу, голос очень приятный, рассказывает так как будто поет=)спасибо большое за прекрасный день!
Е
15 мая 2021
Посетив с Натальей замечательную долину Лефкадия, мы остались в абсолютном восторге! Солнце, зелёные бескрайние холмы, прогулки по виноградникам, - мы словно оказались на несколько часов в Тоскане. Потрясающий дегустационный набор, предложенный винодельней, не оставит никого равнодушным. Почти все гости уехали с улыбкой и бутылочкой коллекционного вина.
Безмятежность зелёных полей, тёплый летний бриз - время там будто остановилось и на фоне звучит музыка из старого итальянского фильма. Мы слушали, смотрели, вдохновлялись. Наталия очень интересно рассказывала факты о этом крае и была экспертом во всех наших каверзных вопросах, а спокойная езда по серпантинам нам понравилась в особенности. Всем очень советуем эту экскурсию, мы остались безумно довольны!
Г
5 мая 2021
Хочу отметить во-первых, четкость и пунктуальность в организации экскурсии. Во-вторых, интересный рассказ о географии, природе и истории края по дороге на винодельню. Было интересно и познавательно. Спасибо за внимание к деталям. Осталось приятное впечатление
В
26 апр 2021
Для тех, кто хочет узнать о виноделии в Краснодарском крае, отлично подойдёт эта экскурсия. Очень интересно узнать, как бросив все, энтузиасты восстанавливают былое и преумножают его. Во время поездки, благодаря профессиональному экскурсоводу Наталье, мы узнали много интересного не только о том месте, куда ехали, но и в целом об Анапе и прилегающих районах края. В самой долине Лефкадия познакомились с виноградниками, увидели лавандовое поле (хоть пока и не цветущее, так как только апрель месяц) и дубки, под которыми растут трюфели. Долина Лефкадия - чудесное место. По завершении экскурсии нас ждала дегустация местных вин с сырами. Все было очень вкусно. Поездка была лёгкой, насыщенной новыми знаниями и интересной.

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