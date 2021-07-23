Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Что вас ожидает

Винное путешествие

Вы услышите историю виноградарства и виноделия с античных времен до наших дней. Побываете на знаменитой гравитационной винодельне с авторским оборудованием, раскроете секреты местного производства, попробуете вино и нежнейший сыр. Полюбуетесь виноградными плантациями, платанами, лавандой, трюфельными полями и одним из красивейших озер Краснодарского края — Гечепсин.

Древняя Греция в Краснодарском крае

В музее Виноделия вас ждет коллекция винных экспонатов со всего мира: древние амфоры и бутылки, причудливые штопоры и знаменитый дистиллятор инженера Дорна. А на воссозданной древнегреческой рыночной площади Агора вы ощутите атмосферу Боспорского царства, рассмотрите античные статуи и фонтаны.

Организационные детали