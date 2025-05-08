В сердце Навагирского хребта скрывается уникальное место - Абрау-Дюрсо. Здесь, среди живописных виноградников, производится знаменитое игристое вино.Экскурсия предлагает путешествие по винодельческим районам Анапы и Новороссийска, посещение заводских тоннелей и знакомство

с историей региона. Участники смогут насладиться панорамными видами с берегов озера и узнать, как создаются лучшие шампанские вина России. Это идеальная возможность для ценителей вин и любителей истории открыть для себя новые грани южного гостеприимства

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–2 человек или 3200 ₽ за человека, если вас больше

от 9500 ₽ за 1–2 человек или 3200 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Путевая экскурсия

По пути в Абрау-Дюрсо я познакомлю вас с виноградарством на территориях Анапского и Новороссийского районов. Когда на склонах покажутся молодые плантации, объясню, на каких склонах растёт самый вкусный виноград. И посоветую, какие винодельни лучше всего посетить, отдыхая в Анапе.

Дорогами русской Швейцарии

По прибытии в Абрау-Дюрсо я прокачу вас по берегам знаменитого озера. Затем поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается отличный вид. А ещё по озеру ходит ретро-теплоход — если захотите, сможете подняться на борт и послушать экскурсию от капитана.

Заводские тоннели

Основной целью экскурсии является посещение завода шампанских вин. Местный гид проведёт экскурсию по заводу, где вы познакомитесь с историей производства и технологиями, которые применяют для изготовления игристого напитка. Вам предстоит увлекательная прогулка по тоннелям, где хранятся тысячи бутылок созревающего напитка.

Организационные детали