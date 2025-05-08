По пути в Абрау-Дюрсо я познакомлю вас с виноградарством на территориях Анапского и Новороссийского районов. Когда на склонах покажутся молодые плантации, объясню, на каких склонах растёт самый вкусный виноград. И посоветую, какие винодельни лучше всего посетить, отдыхая в Анапе.
Дорогами русской Швейцарии
По прибытии в Абрау-Дюрсо я прокачу вас по берегам знаменитого озера. Затем поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается отличный вид. А ещё по озеру ходит ретро-теплоход — если захотите, сможете подняться на борт и послушать экскурсию от капитана.
Заводские тоннели
Основной целью экскурсии является посещение завода шампанских вин. Местный гид проведёт экскурсию по заводу, где вы познакомитесь с историей производства и технологиями, которые применяют для изготовления игристого напитка. Вам предстоит увлекательная прогулка по тоннелям, где хранятся тысячи бутылок созревающего напитка.
Н
Наталья
8 мая 2025
Ездили на индивидуальную экскурсию в Абрау-Дюрсо. Дмитрий прекрасный рассказчик и очень аккуратный водитель. Всё наши пожелания и интересы были учтены и маршрут экскурсии немного скорректирован. Остались очень довольны всем, что читать дальше
посмотрели и услышали, узнали много нового и интересного про здешние места. Дима очень хорошо знает историю этих мест, прекрасно ориентируется на местности, интересуется мнением туристов, может легко ответить на любой вопрос. Спасибо за экскурсию!!!