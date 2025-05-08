Мои заказы

В сердце российской Шампани: из Анапы в Абрау-Дюрсо

Погрузитесь в мир виноделия, отправившись на экскурсию из Анапы в Абрау-Дюрсо. Узнайте секреты производства шампанских вин и насладитесь видами
В сердце Навагирского хребта скрывается уникальное место - Абрау-Дюрсо. Здесь, среди живописных виноградников, производится знаменитое игристое вино.

Экскурсия предлагает путешествие по винодельческим районам Анапы и Новороссийска, посещение заводских тоннелей и знакомство
с историей региона.

Участники смогут насладиться панорамными видами с берегов озера и узнать, как создаются лучшие шампанские вина России.

Это идеальная возможность для ценителей вин и любителей истории открыть для себя новые грани южного гостеприимства

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍇 Уникальная история виноделия
  • 🏞 Живописные виды на озеро
  • 🚢 Возможность прокатиться на теплоходе
  • 🏰 Посещение заводских тоннелей
  • 🎓 Профессиональные гиды
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Завод шампанских вин
  • Смотровая площадка
  • Озеро Абрау

Описание экскурсии

Путевая экскурсия

По пути в Абрау-Дюрсо я познакомлю вас с виноградарством на территориях Анапского и Новороссийского районов. Когда на склонах покажутся молодые плантации, объясню, на каких склонах растёт самый вкусный виноград. И посоветую, какие винодельни лучше всего посетить, отдыхая в Анапе.

Дорогами русской Швейцарии

По прибытии в Абрау-Дюрсо я прокачу вас по берегам знаменитого озера. Затем поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается отличный вид. А ещё по озеру ходит ретро-теплоход — если захотите, сможете подняться на борт и послушать экскурсию от капитана.

Заводские тоннели

Основной целью экскурсии является посещение завода шампанских вин. Местный гид проведёт экскурсию по заводу, где вы познакомитесь с историей производства и технологиями, которые применяют для изготовления игристого напитка. Вам предстоит увлекательная прогулка по тоннелям, где хранятся тысячи бутылок созревающего напитка.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Рекомендуемый возраст участников 16+
  • Экскурсия по заводу оплачивается отдельно на месте: без дегустации 1200 ₽ за чел., с дегустацией 1700 ₽ за чел. Детей на экскурсию с дегустацией не пускают. Для малышей есть детская комната
  • В тоннелях завода всегда прохладно (15-16 °C) — заранее подумайте, что надеть или взять с собой

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Северного рынка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 304 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы команда энергичных гидов в Анапе с большим опытом работы. С радостью покажем любимый край и расскажем о нём самое интересное.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Наталья
8 мая 2025
Ездили на индивидуальную экскурсию в Абрау-Дюрсо. Дмитрий прекрасный рассказчик и очень аккуратный водитель. Всё наши пожелания и интересы были учтены и маршрут экскурсии немного скорректирован. Остались очень довольны всем, что
посмотрели и услышали, узнали много нового и интересного про здешние места. Дима очень хорошо знает историю этих мест, прекрасно ориентируется на местности, интересуется мнением туристов, может легко ответить на любой вопрос. Спасибо за экскурсию!!!

Входит в следующие категории Анапы

