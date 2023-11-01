Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум

Это путешествие подарит вам море впечатлений! На комфортабельном автобусе вы отправитесь исследовать интересные места Абхазии. Начнем с небольшой экскурсии по Сочи и после отправимся прямиком в Абхазию. Через знаменитые Гагры
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заедем в национальный парк «Рица», где увидим невероятные озера и водопады. Посетим Новый Афон, Пицунду, Сухум и Лыхны, древнюю столицу Абхазии. Все экосборы, транспорт и номер в гостинице уже включены в стоимость.

4.73
30 отзывов
Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00

Что вас ожидает:

  • Дача И.В. Сталина на Холодной горе
  • Бзыбское ущелье
  • Юпшарский каньон
  • Гегское ущелье
  • Голубое озеро
  • Каменный мешок
  • Озеро Рица
  • Пицунда - набережная
  • Сухум - набережная
  • Лыхны - храм VIII в., руины княжеского дворца XVI в., поляна Лыхнашта
  • Новый Афон - монастырь, пещера, водопад, храм

Описание тура

По абхазским просторам На несколько дней мы отправимся знакомиться с Абхазией или, как ее называют местные, Страной Души. Программа первого дня представит Вам курортный городок Гагры. Мы прогуляемся по району Старой Гагры, увидим легендарный ресторан «Гагрипш» в окружении цветущей зелени пальм. По пути заглянем на дачу Сталина, а после отправимся в национальный парк, где расположилась жемчужина абхазского края — озеро Рица. Там же мы прогуляемся к Бзыбскому ущелью и попробуем свежий мед на пасеке. Не забудем посетить и «Каменный мешок» — Юпшарский каньон. Завершим первый день отдыхом на набережной Пицунды. Во второй день нас ждет посещение древней столицы Абхазии — Лыхны, и экскурсионная программа по святым местам Нового Афона с прогулкой вдоль набережной Сухума. При желании Вы сможете посетить уникальные Новоафонские пещеры, а перед возвращением мы проведем прощальную дегустацию вин. Рекомендуем взять с собой для комфортного путешествия:• Подголовник, плед, питьевую воду, перекус, переносной аккумулятор для зарядки, фотоаппарат;
  • Из вещей — удобную обувь (без каблуков), кофту, купальник, дождевик (зонт) — смотря по прогнозу и по сезону.
  • Если планируете посещать храм в Лыхны и в Новом Афоне, женщинам обязательно покрыть голову и надеть юбку ниже колена. Мужчинам — надеть брюки. При входе можно взять общественные покрывала.

• Если планируете посещать пещеру — берите теплые вещи, в пещере +11 градусов. Важная информация:

  • Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, места проживания и/или замену на равнозначные, сохраняя программу в целом.
  • В некоторых местах банковские карты не принимают. Иногда возможна оплата переводом, продавцы помогут подключиться к интернету.

• Ваш мобильный тариф будет в роуминге. В кафе есть Wi-Fi. При себе необходимо иметь:

  • внутренний паспорт (граница открыта только для граждан с паспортом РФ, Беларусь, ЛНР, ДНР) или заграничный паспорт; детям до 14 лет — свидетельство о рождении; детям с 14 до 18 лет — паспорт и свидетельство о рождении; детям до 18 лет, без сопровождающего родителя — нотариально заверенное согласие родителей на выезд ребенка из РФ в Абхазию;
  • страховой медицинский полис;
  • наличные деньги.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый (14+)7 500 ₽
Детский (с 6 до 12)7 000 ₽
Детский (до 6 лет)6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дача И.В. Сталина на Холодной горе
  • Бзыбское ущелье
  • Юпшарский каньон
  • Гегское ущелье
  • Голубое озеро
  • Каменный мешок
  • Озеро Рица
  • Пицунда - набережная
  • Сухум - набережная
  • Лыхны - храм VIII в., руины княжеского дворца XVI в., поляна Лыхнашта
  • Новый Афон - монастырь, пещера, водопад, храм
Что включено
  • Трансфер
  • Проживание в небольших гостевых домах (удобства на этаже)
  • Экскурсионное сопровождение
  • Страховка пассажира
  • Экосбор в Пицунде и Лыхны
Что не входит в цену
  • Рицинский парк - 700 руб. (обязательно)
  • Дача Сталина - 200 руб. (по желанию)
  • Новоафонская пещера - 700 руб. (по желанию)
  • Питание в кафе и столовых (средний чек - 500-800 руб.)
  • Сувениры, мёд, сыр и другие вкусности.
Место начала и завершения?
Анапа, ул. Ленина 24, ул. Самбурова, Автовокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Спасибо, что забронировали экскурсию у нас
  • Свяжемся с вами в WhatsApp или позвоним по номеру, который вы оставили
  • При себе необходимо иметь:
  • Внутренний паспорт (граница открыта только для граждан с паспортом РФ, Беларусь, ЛНР, ДНР) или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет - свидетельство о рождении
  • Детям с 14 до 18 лет - паспорт и свидетельство о рождении
  • Детям до 18 лет, без сопровождающего родителя - нотариально заверенное согласие родителей на выезд ребенка из РФ в Абхазию
  • Страховой медицинский полис
  • Наличные деньги
  • Рекомендуем взять с собой для комфортного путешествия:
  • Подголовник, плед, питьевую воду, перекус, переносной аккумулятор для зарядки, фотоаппарат
  • Из вещей - удобную обувь (без каблуков), кофту, купальник, дождевик (зонт) - смотря по прогнозу и по сезону
  • Обратите внимание:
  • В некоторых местах банковские карты не принимают. Иногда возможна оплата переводом, продавцы помогут подключится к интернету
  • Если планируете посещать храм в Лыхны и в Новом Афоне. Женщинам обязательно покрыть голову и надеть юбку ниже колена. Мужчинам - брюки. При входе можно взять общественные покрывала
  • Если планируете посещать пещеру - берите теплые вещи. В пещере +11 градусов
  • Ваш мобильный тариф будет в роуминге. В кафе есть wi-fi
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Б
1 ноя 2023
Хорошо продуманная экскурсия. Грамотный ГИД. Очень интересно рассказывал.
Хочется ещё раз побывать, но теперь в другое время года.
Водители профессионалы, было комфортно!
Н
16 окт 2023
В Абхазии очень красивая природа. Очень понравилась экскурсия в пещеру,дача Сталина,оз. Рица,прогулка по г. Сухум. Нас встретил,проводил и сопровождал в пути замечательный профессионал водитель Алексей Николаевич очень внимательный и ответственный. Меньше повезло с гидом,а размещение на ночь оставляет желать лучшего,было совсем не удобно. хочется сказать организатору экскурсии:"если Вы организовываете экскурсии,то делайте это качественно,с душой."
Ю
9 окт 2023
Крепости хотелось посмотреть
L
2 окт 2023
Понравилось все
Г
15 сен 2023
Экскурсия 2х дневная по Абхазии очень понравилась. Нам очень повезло с гидом Екатериной,которая делала все возможное что бы нам было комфортно в поездке,чутко реагировала на все просьбы и помогала во
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всех проблемах. Экскурсовод Алхаз очень много интрресного рассказал нам об истории Абхазии,культуре и быте абхазспого народа. Все объекты запланированные посетили,в свободное время от экскурсии,Екатерина привезла нас на пляж в Пицунде и Новом Афоне и мы насладились купанием в чистом и тёплом морем.

О
11 сен 2023
Все понравилось, места изумительные, природа красивая. Проблемы с банкоматам и, картами в Абхазии.. Водитель опытный, провез нас по серпантину. Гид Паша, очень спокойный много знает и нам рассказал про историю Абхазии
К
1 сен 2023
Д
24 авг 2023
Доработать есть что.
Экскурсия а ля" галопом по Европам"
Е
14 авг 2023
Хорошая поездка, очень много мест посмотрели,покупались, надегустировались местного вина) Дорога, конечно, уматывает,но оно того стоит.
Дача Сталина, Гагры, Пицунда,Новый Афон, Сухум, Новоафонская пещера, село Лыхны,озеро Рица, отдыхали в Гудауте.
Очень все здорово, спасибо организаторам,водителю.
С
5 авг 2023
В целом всё хорошо, только немного нелогичный маршрут, новый Афон, потом Гудаута, потом опять Новый Афон… где нужно больше времени там даётся 30 минут, в местах, где смотреть нечего зачем-то
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дают целый час… столовые, в которых останавливались, в одной очень вкусно, а во второй отвратительно и долго готовят. Гид русский Павел Павлович молодец, очень интересно рассказывает, НО пожалуйста, вставьте ему зубы, это же лицо/ престиж компании! В целом всё понравилось, благодарю за экскурсию!

Л
31 июля 2023
В
18 июля 2023
Абхазия очень понравилась. Природа бесконечно красивая, очень понравилось в Новом Афоне пещера. ПИЦУНДА очень красивый город. Я вообще в восторге от этой поездки. Гид Павел и абхазкий гид очень доступно всё объясняли с чувством юмора. Следующую поездку я обязательно обращусь к вам, большое спасибо! 💞
Н
14 июля 2023
Очень понравилась природа. Красивые леса, субтропические растения. Горы с отвесными скалами, горные реки. Природа сказочная. Очень впечатлила экскурсия в Новоафонскую пещеру, шедевральная экскурсия!!!
Гостеприимный народ, гордящийся своей историей.
Водитель автобуса Алексей и
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Павел, сопровождающий группу, выше всяких похвал.
Минус в том, что предлагается экскурсия на две ночи и три дня, но в итоге все наоборот. Две ночи в автобусе и одна в гостинице и два дня экскурсии.
Все же рекомендую.

А
8 июля 2023
О
29 июня 2023
Необыкновенная красота. Море, воздух, пещеры и озера. Хочется вернуться ещё.
Замечательный водитель Алексей, тут сто процентов водитель от Бога, пусть у него и его семьи будет всё отлично.
Очень внимательный, добрый, отзывчивый
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к каждому находит подход, ведёт автобус очень аккуратно.
Чудесный экскурсовод Екатерина, прекрасная, заботливая, открытая.
Очень много знает и захватывающее рассказывает, жаль, что она не была нашим Экскурсовод в Абхазии…
Впечатлений море.
Спасибо за теплоту и доброту.

Тур входит в следующие категории Анапы

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