Это путешествие подарит вам море впечатлений! На комфортабельном автобусе вы отправитесь исследовать интересные места Абхазии. Начнем с небольшой экскурсии по Сочи и после отправимся прямиком в Абхазию. Через знаменитые Гагры
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Что вас ожидает:
- Дача И.В. Сталина на Холодной горе
- Бзыбское ущелье
- Юпшарский каньон
- Гегское ущелье
- Голубое озеро
- Каменный мешок
- Озеро Рица
- Пицунда - набережная
- Сухум - набережная
- Лыхны - храм VIII в., руины княжеского дворца XVI в., поляна Лыхнашта
- Новый Афон - монастырь, пещера, водопад, храм
Описание тура
По абхазским просторам На несколько дней мы отправимся знакомиться с Абхазией или, как ее называют местные, Страной Души. Программа первого дня представит Вам курортный городок Гагры. Мы прогуляемся по району Старой Гагры, увидим легендарный ресторан «Гагрипш» в окружении цветущей зелени пальм. По пути заглянем на дачу Сталина, а после отправимся в национальный парк, где расположилась жемчужина абхазского края — озеро Рица. Там же мы прогуляемся к Бзыбскому ущелью и попробуем свежий мед на пасеке. Не забудем посетить и «Каменный мешок» — Юпшарский каньон. Завершим первый день отдыхом на набережной Пицунды. Во второй день нас ждет посещение древней столицы Абхазии — Лыхны, и экскурсионная программа по святым местам Нового Афона с прогулкой вдоль набережной Сухума. При желании Вы сможете посетить уникальные Новоафонские пещеры, а перед возвращением мы проведем прощальную дегустацию вин. Рекомендуем взять с собой для комфортного путешествия:• Подголовник, плед, питьевую воду, перекус, переносной аккумулятор для зарядки, фотоаппарат;
- Из вещей — удобную обувь (без каблуков), кофту, купальник, дождевик (зонт) — смотря по прогнозу и по сезону.
- Если планируете посещать храм в Лыхны и в Новом Афоне, женщинам обязательно покрыть голову и надеть юбку ниже колена. Мужчинам — надеть брюки. При входе можно взять общественные покрывала.
• Если планируете посещать пещеру — берите теплые вещи, в пещере +11 градусов. Важная информация:
- Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, места проживания и/или замену на равнозначные, сохраняя программу в целом.
- В некоторых местах банковские карты не принимают. Иногда возможна оплата переводом, продавцы помогут подключиться к интернету.
• Ваш мобильный тариф будет в роуминге. В кафе есть Wi-Fi. При себе необходимо иметь:
- внутренний паспорт (граница открыта только для граждан с паспортом РФ, Беларусь, ЛНР, ДНР) или заграничный паспорт; детям до 14 лет — свидетельство о рождении; детям с 14 до 18 лет — паспорт и свидетельство о рождении; детям до 18 лет, без сопровождающего родителя — нотариально заверенное согласие родителей на выезд ребенка из РФ в Абхазию;
- страховой медицинский полис;
- наличные деньги.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (14+)
|7 500 ₽
|Детский (с 6 до 12)
|7 000 ₽
|Детский (до 6 лет)
|6 000 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дача И.В. Сталина на Холодной горе
- Бзыбское ущелье
- Юпшарский каньон
- Гегское ущелье
- Голубое озеро
- Каменный мешок
- Озеро Рица
- Пицунда - набережная
- Сухум - набережная
- Лыхны - храм VIII в., руины княжеского дворца XVI в., поляна Лыхнашта
- Новый Афон - монастырь, пещера, водопад, храм
Что включено
- Трансфер
- Проживание в небольших гостевых домах (удобства на этаже)
- Экскурсионное сопровождение
- Страховка пассажира
- Экосбор в Пицунде и Лыхны
Что не входит в цену
- Рицинский парк - 700 руб. (обязательно)
- Дача Сталина - 200 руб. (по желанию)
- Новоафонская пещера - 700 руб. (по желанию)
- Питание в кафе и столовых (средний чек - 500-800 руб.)
- Сувениры, мёд, сыр и другие вкусности.
Место начала и завершения?
Анапа, ул. Ленина 24, ул. Самбурова, Автовокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Спасибо, что забронировали экскурсию у нас
- Свяжемся с вами в WhatsApp или позвоним по номеру, который вы оставили
- При себе необходимо иметь:
- Внутренний паспорт (граница открыта только для граждан с паспортом РФ, Беларусь, ЛНР, ДНР) или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет - свидетельство о рождении
- Детям с 14 до 18 лет - паспорт и свидетельство о рождении
- Детям до 18 лет, без сопровождающего родителя - нотариально заверенное согласие родителей на выезд ребенка из РФ в Абхазию
- Страховой медицинский полис
- Наличные деньги
- Рекомендуем взять с собой для комфортного путешествия:
- Подголовник, плед, питьевую воду, перекус, переносной аккумулятор для зарядки, фотоаппарат
- Из вещей - удобную обувь (без каблуков), кофту, купальник, дождевик (зонт) - смотря по прогнозу и по сезону
- Обратите внимание:
- В некоторых местах банковские карты не принимают. Иногда возможна оплата переводом, продавцы помогут подключится к интернету
- Если планируете посещать храм в Лыхны и в Новом Афоне. Женщинам обязательно покрыть голову и надеть юбку ниже колена. Мужчинам - брюки. При входе можно взять общественные покрывала
- Если планируете посещать пещеру - берите теплые вещи. В пещере +11 градусов
- Ваш мобильный тариф будет в роуминге. В кафе есть wi-fi
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Брехер
1 ноя 2023
Хорошо продуманная экскурсия. Грамотный ГИД. Очень интересно рассказывал.
Хочется ещё раз побывать, но теперь в другое время года.
Водители профессионалы, было комфортно!
Хочется ещё раз побывать, но теперь в другое время года.
Водители профессионалы, было комфортно!
Н
Наталья
16 окт 2023
В Абхазии очень красивая природа. Очень понравилась экскурсия в пещеру,дача Сталина,оз. Рица,прогулка по г. Сухум. Нас встретил,проводил и сопровождал в пути замечательный профессионал водитель Алексей Николаевич очень внимательный и ответственный. Меньше повезло с гидом,а размещение на ночь оставляет желать лучшего,было совсем не удобно. хочется сказать организатору экскурсии:"если Вы организовываете экскурсии,то делайте это качественно,с душой."
Ю
Юрий
9 окт 2023
Крепости хотелось посмотреть
L
Lydmilao
2 окт 2023
Понравилось все
Г
Галина
15 сен 2023
Экскурсия 2х дневная по Абхазии очень понравилась. Нам очень повезло с гидом Екатериной,которая делала все возможное что бы нам было комфортно в поездке,чутко реагировала на все просьбы и помогала во
О
Ольга
11 сен 2023
Все понравилось, места изумительные, природа красивая. Проблемы с банкоматам и, картами в Абхазии.. Водитель опытный, провез нас по серпантину. Гид Паша, очень спокойный много знает и нам рассказал про историю Абхазии
К
Ксения
1 сен 2023
Д
Давыдова
24 авг 2023
Доработать есть что.
Экскурсия а ля" галопом по Европам"
Экскурсия а ля" галопом по Европам"
Е
Елена
14 авг 2023
Хорошая поездка, очень много мест посмотрели,покупались, надегустировались местного вина) Дорога, конечно, уматывает,но оно того стоит.
Дача Сталина, Гагры, Пицунда,Новый Афон, Сухум, Новоафонская пещера, село Лыхны,озеро Рица, отдыхали в Гудауте.
Очень все здорово, спасибо организаторам,водителю.
Дача Сталина, Гагры, Пицунда,Новый Афон, Сухум, Новоафонская пещера, село Лыхны,озеро Рица, отдыхали в Гудауте.
Очень все здорово, спасибо организаторам,водителю.
С
Светлана
5 авг 2023
В целом всё хорошо, только немного нелогичный маршрут, новый Афон, потом Гудаута, потом опять Новый Афон… где нужно больше времени там даётся 30 минут, в местах, где смотреть нечего зачем-то
Л
Любовь
31 июля 2023
В
Ватлашова
18 июля 2023
Абхазия очень понравилась. Природа бесконечно красивая, очень понравилось в Новом Афоне пещера. ПИЦУНДА очень красивый город. Я вообще в восторге от этой поездки. Гид Павел и абхазкий гид очень доступно всё объясняли с чувством юмора. Следующую поездку я обязательно обращусь к вам, большое спасибо! 💞
Н
Наталья
14 июля 2023
Очень понравилась природа. Красивые леса, субтропические растения. Горы с отвесными скалами, горные реки. Природа сказочная. Очень впечатлила экскурсия в Новоафонскую пещеру, шедевральная экскурсия!!!
Гостеприимный народ, гордящийся своей историей.
Водитель автобуса Алексей и
Гостеприимный народ, гордящийся своей историей.
Водитель автобуса Алексей и
А
Анна
8 июля 2023
О
Ольга
29 июня 2023
Необыкновенная красота. Море, воздух, пещеры и озера. Хочется вернуться ещё.
Замечательный водитель Алексей, тут сто процентов водитель от Бога, пусть у него и его семьи будет всё отлично.
Очень внимательный, добрый, отзывчивый
Замечательный водитель Алексей, тут сто процентов водитель от Бога, пусть у него и его семьи будет всё отлично.
Очень внимательный, добрый, отзывчивый
Тур входит в следующие категории Анапы
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