Из вещей — удобную обувь (без каблуков), кофту, купальник, дождевик (зонт) — смотря по прогнозу и по сезону.

Если планируете посещать храм в Лыхны и в Новом Афоне, женщинам обязательно покрыть голову и надеть юбку ниже колена. Мужчинам — надеть брюки. При входе можно взять общественные покрывала.

• Если планируете посещать пещеру — берите теплые вещи, в пещере +11 градусов. Важная информация:

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, места проживания и/или замену на равнозначные, сохраняя программу в целом.

В некоторых местах банковские карты не принимают. Иногда возможна оплата переводом, продавцы помогут подключиться к интернету.

• Ваш мобильный тариф будет в роуминге. В кафе есть Wi-Fi. При себе необходимо иметь:

внутренний паспорт (граница открыта только для граждан с паспортом РФ, Беларусь, ЛНР, ДНР) или заграничный паспорт; детям до 14 лет — свидетельство о рождении; детям с 14 до 18 лет — паспорт и свидетельство о рождении; детям до 18 лет, без сопровождающего родителя — нотариально заверенное согласие родителей на выезд ребенка из РФ в Абхазию;

страховой медицинский полис;

наличные деньги.

По абхазским просторам На несколько дней мы отправимся знакомиться с Абхазией или, как ее называют местные, Страной Души. Программа первого дня представит Вам курортный городок Гагры. Мы прогуляемся по району Старой Гагры, увидим легендарный ресторан «Гагрипш» в окружении цветущей зелени пальм. По пути заглянем на дачу Сталина, а после отправимся в национальный парк, где расположилась жемчужина абхазского края — озеро Рица. Там же мы прогуляемся к Бзыбскому ущелью и попробуем свежий мед на пасеке. Не забудем посетить и «Каменный мешок» — Юпшарский каньон. Завершим первый день отдыхом на набережной Пицунды. Во второй день нас ждет посещение древней столицы Абхазии — Лыхны, и экскурсионная программа по святым местам Нового Афона с прогулкой вдоль набережной Сухума. При желании Вы сможете посетить уникальные Новоафонские пещеры, а перед возвращением мы проведем прощальную дегустацию вин. Рекомендуем взять с собой для комфортного путешествия:• Подголовник, плед, питьевую воду, перекус, переносной аккумулятор для зарядки, фотоаппарат;