А Алёна Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные читать дальше нас настоящим вином) Охватили много достопримечательностей Абхазии- страны души. Пляж в Пицунде очень понравился,ну и конечно же монастырь🔥 Экскурсия была очень познавательной и веселой. Спасибо организаторам,гидам и водителям! 👍 Ездила на 2-х дневную экскурсию в Абхазию. Экскурсия очень понравилась,куча эмоций и море впечатлений. Ночевали у очень гостеприимных хозяев,которые угощали

Б Брехер Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум Хорошо продуманная экскурсия. Грамотный ГИД. Очень интересно рассказывал. Хочется ещё раз побывать, но теперь в другое время года. Водители профессионалы, было комфортно!

Ю Юрий Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум Крепости хотелось посмотреть

О Ольга Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь) Отличный гид, прекрасные виды, профессиональный водитель) всё на высшем уровне! Спасибо за отличный отдых!!!

Р Рута Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные читать дальше Мы сами из Республики Коми и приехали на отдых в Анапу, разнообразить отдых так же удалось с этой поездкой, познакомились с соседней радушной страной. Отличное путешествие, насыщенное информацией, видами Абхазии, ни одной минуты не было потрачено впустую, Прекрасные гиды. Спасибо за тур на выходные.

Е Елена Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь) экскурсия очень насыщенная, маршруты интересные. Гид Николай очень интересно рассказывал про Адыгею, про черкесов и историю Кавказа

Я Яна Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь) Экскурсия хорошая, очень красивые и не забываемые виды гор, сыну понравился рафтинг🔥👍 Николай замечательный экскурсовод, рассказывает очень интересно👏

T Tatyana Motovilova Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане читать дальше спокойно сидеть. Этот тур был как живительная влага на сухую почву. Все было замечательно-от организации тура до микроклимата в нашей маленькой компании. Куча ярких эмоций, местного колорита и вкусной еды Микрогруппа из 3 женщин бальзаковского возраста решила немного отдохнуть. Но замечательные гиды по Чечне (Абухасан) и Дагестану Сайпа) не дали

T Tatyana Motovilova Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане Все хорошо. Замечаний нет.