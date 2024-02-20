1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
Увидеть 7 курортов, отдохнуть на берегу крупнейшего озера страны и посетить уникальные объекты
Начало: Анапа/Витязево/Новороссийск, с 18:00
«Последний впечатлит нас своими кипарисовыми аллеями и рукотворным водопадом»
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
7 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня 2 часа
Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
Начало: Анапа, ул. Ленина 24, ул. Самбурова, Автовокзал
«Через знаменитые Гагры заедем в национальный парк «Рица», где увидим невероятные озера и водопады»
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
7 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Поход к водопаду «Крыло Ангела»
Начало: Мы Вас заберем с Вашего адреса
«Увидеть чудо природы и испытать на себе его свойства можно в нашем туре»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
8 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Винная карта Краснодарского края: дегустационный тур с гастрономическими обедами
Научиться разбираться в винах, пройти мастер-класс по сабражу и оказаться в море лаванды
Начало: Анапа, отель, 12:00
«Затем вас ждёт эногастрономический обед в ресторане «Вилла Роз» с видом на изумрудное озеро Абрау»
27 июня в 12:00
12 сен в 12:00
75 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлёна20 февраля 2024Ездила на 2-х дневную экскурсию в Абхазию. Экскурсия очень понравилась,куча эмоций и море впечатлений. Ночевали у очень гостеприимных хозяев,которые угощали
- ББрехер1 ноября 2023Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, СухумХорошо продуманная экскурсия. Грамотный ГИД. Очень интересно рассказывал. Хочется ещё раз побывать, но теперь в другое время года. Водители профессионалы, было комфортно!
- ЮЮрий9 октября 2023Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, СухумКрепости хотелось посмотреть
- ООльга22 сентября 2023Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)Отличный гид, прекрасные виды, профессиональный водитель) всё на высшем уровне! Спасибо за отличный отдых!!!
- РРута29 августа 2023Отличное путешествие, насыщенное информацией, видами Абхазии, ни одной минуты не было потрачено впустую, Прекрасные гиды. Спасибо за тур на выходные.
- ЕЕлена24 августа 2023Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)экскурсия очень насыщенная, маршруты интересные. Гид Николай очень интересно рассказывал про Адыгею, про черкесов и историю Кавказа
- ЯЯна24 августа 2023Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)Экскурсия хорошая, очень красивые и не забываемые виды гор, сыну понравился рафтинг🔥👍 Николай замечательный экскурсовод, рассказывает очень интересно👏
- TTatyana Motovilova14 марта 2023Джип-тур «Импровизация с джигитом» в ДагестанеМикрогруппа из 3 женщин бальзаковского возраста решила немного отдохнуть. Но замечательные гиды по Чечне (Абухасан) и Дагестану Сайпа) не дали
- TTatyana Motovilova14 марта 2023Джип-тур «Импровизация с джигитом» в ДагестанеВсе хорошо. Замечаний нет.
- ББэла Брук10 марта 2023Сияние не поймали, но в целом поездка оставила очень хорошее впечатление.
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные туры этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 тура от 7 500 до 75 000. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Анапе на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 32 ⭐ отзыва, цены от 7500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август