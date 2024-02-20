Познавательные туры на природе в Анапе

Найдено 4 тура в категории «Природа и пейзажи» в Анапе, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
Увидеть 7 курортов, отдохнуть на берегу крупнейшего озера страны и посетить уникальные объекты
Начало: Анапа/Витязево/Новороссийск, с 18:00
«Последний впечатлит нас своими кипарисовыми аллеями и рукотворным водопадом»
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
7 500 за человека
Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 2 часа
30 отзывов
Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
Начало: Анапа, ул. Ленина 24, ул. Самбурова, Автовокзал
«Через знаменитые Гагры заедем в национальный парк «Рица», где увидим невероятные озера и водопады»
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
7 500 за человека
Поход к водопаду «Крыло Ангела»
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Поход к водопаду «Крыло Ангела»
Начало: Мы Вас заберем с Вашего адреса
«Увидеть чудо природы и испытать на себе его свойства можно в нашем туре»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
8 000 за человека
Винная карта Краснодарского края: дегустационный тур с гастрономическими обедами
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Винная карта Краснодарского края: дегустационный тур с гастрономическими обедами
Научиться разбираться в винах, пройти мастер-класс по сабражу и оказаться в море лаванды
Начало: Анапа, отель, 12:00
«Затем вас ждёт эногастрономический обед в ресторане «Вилла Роз» с видом на изумрудное озеро Абрау»
27 июня в 12:00
12 сен в 12:00
75 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алёна
    20 февраля 2024
    Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
    Ездила на 2-х дневную экскурсию в Абхазию. Экскурсия очень понравилась,куча эмоций и море впечатлений. Ночевали у очень гостеприимных хозяев,которые угощали
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    нас настоящим вином) Охватили много достопримечательностей Абхазии- страны души. Пляж в Пицунде очень понравился,ну и конечно же монастырь🔥 Экскурсия была очень познавательной и веселой. Спасибо организаторам,гидам и водителям! 👍

  • Б
    Брехер
    1 ноября 2023
    Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум
    Хорошо продуманная экскурсия. Грамотный ГИД. Очень интересно рассказывал. Хочется ещё раз побывать, но теперь в другое время года. Водители профессионалы, было комфортно!
  • Ю
    Юрий
    9 октября 2023
    Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум
    Крепости хотелось посмотреть
  • О
    Ольга
    22 сентября 2023
    Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)
    Отличный гид, прекрасные виды, профессиональный водитель) всё на высшем уровне! Спасибо за отличный отдых!!!
  • Р
    Рута
    29 августа 2023
    Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
    Отличное путешествие, насыщенное информацией, видами Абхазии, ни одной минуты не было потрачено впустую, Прекрасные гиды. Спасибо за тур на выходные.
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    Мы сами из Республики Коми и приехали на отдых в Анапу, разнообразить отдых так же удалось с этой поездкой, познакомились с соседней радушной страной.

  • Е
    Елена
    24 августа 2023
    Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)
    экскурсия очень насыщенная, маршруты интересные. Гид Николай очень интересно рассказывал про Адыгею, про черкесов и историю Кавказа
  • Я
    Яна
    24 августа 2023
    Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)
    Экскурсия хорошая, очень красивые и не забываемые виды гор, сыну понравился рафтинг🔥👍 Николай замечательный экскурсовод, рассказывает очень интересно👏
  • T
    Tatyana Motovilova
    14 марта 2023
    Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
    Микрогруппа из 3 женщин бальзаковского возраста решила немного отдохнуть. Но замечательные гиды по Чечне (Абухасан) и Дагестану Сайпа) не дали
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    спокойно сидеть. Этот тур был как живительная влага на сухую почву. Все было замечательно-от организации тура до микроклимата в нашей маленькой компании. Куча ярких эмоций, местного колорита и вкусной еды

  • T
    Tatyana Motovilova
    14 марта 2023
    Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
    Все хорошо. Замечаний нет.
  • Б
    Бэла Брук
    10 марта 2023
    Кавказ: через горы к морю (маршрут №30)
    Сияние не поймали, но в целом поездка оставила очень хорошее впечатление.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
  2. Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
  3. Поход к водопаду «Крыло Ангела»
  4. Винная карта Краснодарского края: дегустационный тур с гастрономическими обедами
Сколько стоит тур в Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 тура от 7 500 до 75 000. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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