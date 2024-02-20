Туры из Анапы в Абхазию

Найдено 3 тура в категории «Абхазия» в Анапе, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
Увидеть 7 курортов, отдохнуть на берегу крупнейшего озера страны и посетить уникальные объекты
Начало: Анапа/Витязево/Новороссийск, с 18:00
21 июня в 18:00
29 июня в 18:00
7 500 за человека
Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 2 часа
30 отзывов
Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
Начало: Анапа, ул. Ленина 24, ул. Самбурова, Автовокзал
21 июня в 18:00
28 июня в 18:00
7 500 за человека
Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 2 часа
5 отзывов
Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум
Расписание: Пятница 20:00
21 июня в 19:00
28 июня в 19:00
7 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алёна
    20 февраля 2024
    Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
    Ездила на 2-х дневную экскурсию в Абхазию. Экскурсия очень понравилась,куча эмоций и море впечатлений. Ночевали у очень гостеприимных хозяев,которые угощали
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    нас настоящим вином) Охватили много достопримечательностей Абхазии- страны души. Пляж в Пицунде очень понравился,ну и конечно же монастырь🔥 Экскурсия была очень познавательной и веселой. Спасибо организаторам,гидам и водителям! 👍

  • Б
    Брехер
    1 ноября 2023
    Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
    Хорошо продуманная экскурсия. Грамотный ГИД. Очень интересно рассказывал. Хочется ещё раз побывать, но теперь в другое время года. Водители профессионалы, было комфортно!
  • Ю
    Юрий
    9 октября 2023
    Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
    Крепости хотелось посмотреть
  • Р
    Рута
    29 августа 2023
    Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
    Отличное путешествие, насыщенное информацией, видами Абхазии, ни одной минуты не было потрачено впустую, Прекрасные гиды. Спасибо за тур на выходные.
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    Мы сами из Республики Коми и приехали на отдых в Анапу, разнообразить отдых так же удалось с этой поездкой, познакомились с соседней радушной страной.

  • С
    Сергей
    7 августа 2023
    Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум
    Понравилось всё! Супер впечатление!
  • Ф
    Флюра
    23 июля 2023
    Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум
    Поездка понравилась. Спасибо большое нашему водителю Алексею Николаевичу, экскурсоводам Павлу Павловичу и Алхазу увидели Новый Афон, пещеры, монастырь, посетили Гагру, Пицунду, Лыхны, Сухум, искупались в Пицунде и Гудауте, пили вкусный кофе, ели вкусную солянку и многое другое.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Абхазия»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
  2. Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
  3. Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум
Сколько стоит тур в Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Абхазия" можно забронировать 3 тура от 7 500 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Хотите посетить Абхазию из Анапы? Самый лучший вариант – купить однодневную тур с экскурсоводом на автобусе в группе, либо индивидуально с личным гидом на автомобиле, где вы увидите интересные места Абхазии с выездом из Анапы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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