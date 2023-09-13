Приглашаем вас в 2-дневное путешествие по Абхазии. Это экскурсия идеально подойдет для тех, кто любит горы и море.
Вы прогуляетесь по улочкам курорта Гагра, насладитесь видами на озеро Рица и познакомитесь с историей Нового Афона. Конечно же, вы продегустируете местную кухню и вино.
Вы прогуляетесь по улочкам курорта Гагра, насладитесь видами на озеро Рица и познакомитесь с историей Нового Афона. Конечно же, вы продегустируете местную кухню и вино.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Описание тура
Приглашаем вас в увлекательное путешествие, за время которого мы сможем обследовать Абхазию. В нашем распоряжении будет два дня и активный маршрут по всей Стране Души. Вас ждут курорты, море, горы и вкусная еда.
Дорогами Страны Души
Наше путешествие стартует в Анапе — всего 9 часов на автобусе, и мы уже находимся на границе с Абхазией. Так начинается наше путешествие по Стране Души. В первый день мы прогуляемся по курорту Гагра, где посетим легендарный парк и ресторан «Гагрипш». После нас ждут природные красоты Абхазии: через Бзыбское ущелье, колыбель величественных карстовых образований, мы попадем на Голубое озеро и в сказочный Юпшарский каньон. Нас ждет жемчужина Абхазии — невероятное озеро Рица, а вечером мы познакомимся с Пицундой. Второй день начнется с остановки в селе Лыхны — древней столице Абхазии. Мы посетим храма VIII века, руины княжеского дворца и прогуляемся по Сухуму и его набережной. Вы побываете в Новом Афоне и Новоафонской пещере, продегустируете местное вино, и только после этого мы отправимся обратно в Анапу.
Пятница 20:00
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|7 500 ₽
|Детский (6-12)
|7 000 ₽
|Детский (до 6 лет)
|5 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Экскурсионное сопровождение
- Страховка пассажира
Что не входит в цену
- Пещера в Новом Афоне - 700 руб. (по желанию)
- Проживание в гостинице - 1500 руб.
- Эко сбор - 350 руб.
- Озеро Рица - 700 руб.
- Дача Сталина 150 руб.
- Пицунда - 100 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница 20:00
Экскурсия длится около 2 дней 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Что с собой взять? - Паспорт обязательно - Удобная в дороге одежда и обувь без высоких каблуков. Купальные принадлежности - Фото и видеотехника
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кинцель
13 сен 2023
С
Сергей
7 авг 2023
Понравилось всё! Супер впечатление!
Ф
Флюра
23 июля 2023
Поездка понравилась. Спасибо большое нашему водителю Алексею Николаевичу, экскурсоводам Павлу Павловичу и Алхазу увидели Новый Афон, пещеры, монастырь, посетили Гагру, Пицунду, Лыхны, Сухум, искупались в Пицунде и Гудауте, пили вкусный кофе, ели вкусную солянку и многое другое.
А
Астафурова
16 сен 2022
В
Владимирова
26 июля 2022
Сама Абхазия понравилась, красивая страна, особенно впечатлила Гагра, ущелье, национальной парк "Рица".
Тур входит в следующие категории Анапы
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