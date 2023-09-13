Приглашаем вас в увлекательное путешествие, за время которого мы сможем обследовать Абхазию. В нашем распоряжении будет два дня и активный маршрут по всей Стране Души. Вас ждут курорты, море, горы и вкусная еда.

Дорогами Страны Души

Наше путешествие стартует в Анапе — всего 9 часов на автобусе, и мы уже находимся на границе с Абхазией. Так начинается наше путешествие по Стране Души. В первый день мы прогуляемся по курорту Гагра, где посетим легендарный парк и ресторан «Гагрипш». После нас ждут природные красоты Абхазии: через Бзыбское ущелье, колыбель величественных карстовых образований, мы попадем на Голубое озеро и в сказочный Юпшарский каньон. Нас ждет жемчужина Абхазии — невероятное озеро Рица, а вечером мы познакомимся с Пицундой. Второй день начнется с остановки в селе Лыхны — древней столице Абхазии. Мы посетим храма VIII века, руины княжеского дворца и прогуляемся по Сухуму и его набережной. Вы побываете в Новом Афоне и Новоафонской пещере, продегустируете местное вино, и только после этого мы отправимся обратно в Анапу.