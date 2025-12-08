Отправляетесь в путешествие в самые недосягаемые уголки нашей планеты в атмосфере абсолютного комфорта.
Вас ждет знакомство с животным миром — альбатросы, тюлени, горбатые
Программа тура по дням
Ушуайя, Аргентина
Во второй половине дня посадка на борт вашего экспедиционного судна.
Знакомство с командой и экспедиционным персоналом на борту.
Ваши гиды будут информировать вас обо всех деталях путешествия в Антарктику на борту судна.
Пролив Дрейка
Если есть одно место, одно море, один морской переход, которого опасаются туристы, исследователи и закаленные моряки, это, несомненно, пролив Дрейка.
Опытные моряки скажут вам, что вы должны пройти его, чтобы заслужить встречу с Белым континентом.
Пролив Дрейка
Пролив Дрейка укрывает очень разнообразную фауну, но не забывайте смотреть в небо, чтобы не пропустить появление элегантных альбатросов и капских голубков, игриво парящих возле судна.
Антарктический полуостров
На пути к Антарктическому полуострову каждый поворот – это новое приключение.
Паковый лед становится все толще – это значит, мы приближаемся к белой антарктической пустыне.
Здесь вы сможете наблюдать за тюленями, которые принимают солнечные ванны на плавучих льдах, и горбатыми китами, выныривающими из холодных вод Южного океана.
Гибкий маршрут позволит нам использовать погодные и ледовые условия наилучшим образом: в духе великих экспедиций прошлого, капитан и экспедиционный лидер каждый день будут выбирать оптимальный курс.
По плану экспедиции с 4 по 10 день мы будем исследовать Антарктический полуостров. Распределение программы по дням является условным и дает общее представление о том, что мы планируем увидеть и посетить за эти дни.
Антарктический полуостров
По возможности мы каждый день будем совершать высадки на Зодиаках в отдаленных и неизведанных бухтах, чтобы посетить пингвиньи колонии и научные станции или круизировать среди разноцветных айсбергов, переливающихся на солнце.
Антарктический полуостров
Во время этого круиза мы сможем остаться на ночь в палатке на берегу Антарктиды, испытать себя в каякинге, взобраться на вершины нескольких антарктических гор, совершить прогулку на снегоступах и поучаствовать в мастер-классах по фотографии.
Антарктический полуостров
В течение круиза у нас будет возможность посетить одно из самых красивых мест полуострова — бухту Неко, где горы, лед и дикая природа образуют поистине уникальный ландшафт.
Антарктический полуостров
Высадимся на острове Плено, который является убежищем для субантарктических пингвинов, морских слонов и морских леопардов и где вдоль берега на якоре стоит «флот» внушительных айсбергов.
Антарктический полуостров
Во время высадки на берег в заливе Парадайз вы посетите аргентинскую базу Альмиранте Браун.
Антарктический полуостров
И, конечно, не упустите шанс отправить своим близким открытку из самого южного почтового отделения в мире в Порт Лакрой.
Пролив Дрейка
Наше судно идет курсом на Ушуайю.
Но на этом приключения не заканчиваются: мы продолжаем наблюдать за китами и морскими птицами.
Пролив Дрейка
Мероприятия, устраиваемые экспедиционной командой на борту, помогают нам вновь целиком пережить наше путешествие.
Ушуайя, Аргентина
После завтрака сходим на берег в Ушуайе.
Описание данного маршрута является общим планом экспедиции.
Маршрут может меняться под воздействием внешних факторов: погоды, ледовой обстановки и т. д.
Проживание
Тур предусматривает проживание на исследовательском судне ледового класса:
- в турах с датами 27.11.25–09.12.25 и 09.12.25–21.12.2025 судно «Hondius»;
- в турах с датами 28.12.25–09.01.25 судно «Plancius»;
- в туре с датами 29.12.25–10.01.26 судно «Ortelius».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от дат тура и категории каюты:
|Категория кают
Стоимость круизов
27.11.25–09.12.25 и 09.12.25–21.12.2025
Стоимость круиза
28.12.25–09.01.25
Стоимость круиза
29.12.25–10.01.26
|четырехместная
|€ 8 800 (женское место)
|€ 9 600 (мест нет)
|€ 10 100 (мест нет)
|трехместная
|€ 9 900 (мест нет)
|€ 11 800 (мест нет)
|€ 12 400 (мест нет)
|двухместная с иллюминатором
|€ 10 850 (мест нет)
|€ 11 800
|€ 12 400 (мест нет)
|двухместная с окном
|€ 11 450 (мест нет)
|€ 12 300
|€ 13 000
|делюкс
|€ 12 300 (мест нет)
|€ 13 250 (мест нет)
|€ 14 000 (мест нет)
|супериор
|€ 13 100 (мест нет)
|€ 14 000
|€ 15 000
|джуниор сьют
|€ 13 950
|—
|—
|гранд люкс
|€ 15 600
|—
|—
Варианты проживания
Судно «Plancius»
Экспедиционное судно ледового класса «Plancius» было построено в 1976 году для военно-морского флота Дании.
В 2010 году судно было полностью переоборудовано для комфортного размещения пассажиров на экспедиционных круизах. И в этом же году оно впервые вышло в круизы в Антарктике.
Сейчас «Plancius» — комфортабельный пассажирский теплоход ледового класса, полностью отвечающий всем требованиям SOLAS.
Экипаж — интернациональный, состоит из 17 человек. Обслуживающий персонал — 19 человек, 8 членов экспедиционной команды (экспедиционный лидер и 7 лекторов-гидов) и врач.
Судно прекрасно оснащено для экспедиционных круизов: полный комплект надувных лодок «Зодиак», каяки и даже оборудование для дайвинга.
На борту находится ресторан, лаунж-бар с панорамными окнами и лекционный зал.
Технические характеристики:
- Длина — 89 м.
- Ширина — 14,5 м.
- Осадка — 5 м.
- Тоннаж — 3211 тонн.
- Скорость — 10,5 узлов.
- Экипаж — 47 человек.
- Пассажиры — 116 человек.
- Ледовый класс — 1D.
- Год постройки — 1976.
- Год реновации — 2019 (частично).
- Флаг — Нидерланды.
Каюты
Во всех каютах есть:
- душ, туалет;
- стол и стул;
- фен;
- шкаф;
- телевизор с плоским экраном;
- телефон и Wi-fi (за доп. плату).
Отличительные характеристики кают:
- Четырехместная (вместимость до 4 пассажиров в каюте) — иллюминатор, 2 верхних и 2 нижних спальных места.
- Трехместная (вместимость до 3 пассажиров в каюте) — иллюминатор, 1 верхнее и 2 нижних спальных места.
- Двухместная с иллюминатором (вместимость до 2 пассажиров в каюте) — иллюминатор, 2 нижних спальных места.
- Двухместная с окном (вместимость до 2 пассажиров в каюте) — окно, 2 нижних спальных места.
- Делюкс (вместимость до 2 пассажиров в каюте) — 2 окна, 2 нижних спальных места.
- Супериор (вместимость до 2 пассажиров в каюте) — 2 окна, двуспальная кровать, софа, холодильник, набор для приготовления чая и кофе.
Очередность фото кают соответствует порядку описания кают.
Судно «Hondius»
Hondius — первое в мире зарегистрированное судно полярного класса 6, удовлетворяющее последним высочайшим стандартам Регистра Ллойда для круизных судов с ледовым усилением.
Превосходя требования Полярного кодекса, утвержденные Международной морской организацией, Hondius является самым универсальным, современным и инновационным туристическим судном для полярных регионов.
Оно полностью оптимизировано для экспедиционных круизов и призвано обеспечить максимально близкий контакт с природой Арктики и Антарктики.
Hondius обладает богатой инфраструктурой и многочисленными удобствами, которые сделают ваш круиз незабываемым, а также является самым экологически безопасным судном в полярных морях.
Выбирая Hondius, вы можете быть спокойны за безопасность окружающей среды. На судне используется светодиодное освещение, паровое отопление, биоразлагаемые краски и масла, а также современная система энергосбережения, которая сводит к минимуму расход топлива и выделение углекислого газа.
Это означает, что на борту Hondius вы получите максимальное удовольствие от наблюдения экзотических пейзажей и природы, минимально на них влияя.
Общественные зоны выполнены в элегантном стиле и располагают всеми удобствами. На борту имеются уютная лаундж-зона и библиотека, отдельный лекционный зал, просторный ресторан с большими окнами.
Экипаж — интернациональный, состоит из 72 человек (включая обслуживающий персонал, членов экспедиционной команды и врача).
Технические характеристики:
- Длина — 107,6 м.
- Ширина — 17,6 м.
- Осадка — 5,30 м.
- Тоннаж — 5590 тонн.
- Скорость — 15 узлов.
- Экипаж — 72 человек.
- Пассажиры — 174 человек.
- Ледовый класс — 6 (1А-Super).
- Год постройки — 2019.
- Флаг — Нидерланды.
Каюты
Во всех каютах есть:
- душ, туалет;
- стол и стул;
- фен;
- шкаф;
- телевизор с плоским экраном;
- телефон и Wi-fi (за доп. плату).
Отличительные характеристики кают:
- Четырехместная (вместимость до 4 пассажиров в каюте) — 2 иллюминатора, 2 верхних и 2 нижних спальных места, небольшая софа.
- Трехместная (вместимость до 3 пассажиров в каюте) — 2 иллюминатора, 1 верхнее и 2 нижних спальных места.
- Двухместная с иллюминатором (вместимость до 2 пассажиров в каюте) — 2 иллюминатора, 2 нижних спальных места, небольшая софа.
- Двухместная с окном (вместимость до 2 пассажиров в каюте) — окно, 2 нижних спальных места, небольшая софа.
- Делюкс (вместимость до 2 пассажиров в каюте) — 2 окна, 2 нижних спальных места, софа, холодильник, набор для приготовления чая и кофе, халат.
- Супериор (вместимость до 2 пассажиров в каюте) — 2 окна, двуспальная кровать, софа, холодильник, набор для приготовления чая и кофе, халат.
- Джуниор сьют (вместимость до 2 пассажиров в каюте) — двойное окно, двуспальная кровать, софа, холодильник, набор для приготовления чая и кофе, халат.
- Гранд люкс (вместимость до 2 пассажиров в каюте) — двойное окно, балкон, двуспальная кровать, софа, холодильник, набор для приготовления чая и кофе, халат.
Очередность фото кают соответствует порядку описания кают.
Судно «Ortelius»
Экспедиционное судно ледового класса «Ortelius» прекрасно подходит для круизов в Арктику и Антарктику, в том числе к морю Росса и Земле Франца-Иосифа.
Судно было построено в Польше в 1989 году и носило имя «Марина Цветаева», использовалось Российской Академией наук для особых целей. Сменив флаг, оно получило новое название — «Ortelius» в честь фламандского картографа. Абрахам Ортелий (1527-1598) составил первый в мире географический атлас «Театр Мира» в 1570 г. Атлас стал самой дорогой из когда-либо издававшихся на тот момент книг.
Судно было полностью переоборудовано в 2005 году для комфортного размещения 116 пассажиров. Теперь это полноценное экспедиционное судно, предоставляющее все удобства для комфортного размещения и путешествия. В 2012–2017 годах на судне была проведена поэтапная реновация всех палуб.
Просторный капитанский мостик всегда открыт для пассажиров (за исключением экстренных навигационных случаев). На судне имеется 10 резиновых лодок «Зодиак», которые доставят вас в самые труднодоступные места.
Экипаж — интернациональный, состоит из 22 человек. Обслуживающий персонал — 19 человек, 8 членов экспедиционной команды (экспедиционный лидер, 1 ассистент и 6 лекторов-гидов) и один врач.
На борту находится ресторан, бар и лекционный зал.
Технические характеристики:
- Длина — 90,95 м.
- Ширина — 17,20 м.
- Осадка — 5,4 м.
- Тоннаж — 4090 тонн.
- Скорость — 14 узлов.
- Экипаж — 52 человек.
- Пассажиры — 116 человек.
- Ледовый класс — UL 1 (1А).
- Год постройки — 1989.
- Год реновации — 2012–2017.
- Флаг — Нидерланды.
Каюты
Во всех каютах есть:
- душ, туалет;
- стол и стул;
- фен;
- шкаф;
- телевизор с плоским экраном;
- телефон и Wi-fi (за доп. плату).
Отличительные характеристики кают:
- Четырехместная (вместимость до 4 пассажиров в каюте) — 2 иллюминатора, 2 верхних и 2 нижних спальных места.
- Трехместная (вместимость до 3 пассажиров в каюте) — 2 иллюминатора, 1 верхнее и 2 нижних спальных места.
- Двухместная с иллюминатором (вместимость до 2 пассажиров в каюте) — 2 иллюминатора, 2 нижних спальных места.
- Двухместная с окном (вместимость до 2 пассажиров в каюте) — 2 небольших окна, 2 нижних спальных места.
- Делюкс (вместимость до 2 пассажиров в каюте) — 3 небольших окна, 2 нижних спальных места, небольшая софа, холодильник, набор для приготовления чая и кофе.
- Супериор (вместимость до 2 пассажиров в каюте) — 2 небольших окна, двуспальная кровать, небольшая софа, холодильник, набор для приготовления чая и кофе.
Очередность фото кают соответствует порядку описания кают.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение на борту в каюте выбранной категории
- Полный пансион на борту, кофе и чай
- Все высадки и экскурсии на «Зодиаках»
- Все дополнительные опции: каякинг, кемпинг, восхождения, фотошкола, снегоступы
- Услуги лекторов и экспедиционной команды
- Аренда резиновых сапог
- Основные портовые сборы
- Информационный материал до круиза
Что не входит в цену
- Международный авиаперелет до г. Ушуайя и обратно
- Любые мероприятия на берегу до и после круиза
- Визовая поддержка
- Обязательна медицинская страховка, покрывающая экстренную эвакуация из труднодоступных мест
- Персональные расходы: бар, связь, прачечная
- Чаевые
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для наших соотечественников подбор одежды для полярных экспедиционных круизов не составит труда: наша зимняя спортивная одежда вполне соответствует климатическим условиям во время большинства наших путешествий.
Термобелье, ветро- и водонепроницаемая одежда, резиновые сапоги станут надежной основой вашего комфорта в полярных регионах.
Многослойность в одежде – самое важное в арктических экспедициях. Лучше надеть несколько легких предметов одежды, чем один очень теплый. Это поможет вам оптимально приспосабливаться к изменению температуры: всегда легче снять слой одежды, если вам стало жарко, или надеть что-то еще, если стало прохладно.
1) Базовый слой
Термобелье из шерсти мериноса или полипропилена подберите в зависимости от температуры региона и планируемого уровня активности.
2) Средний слой
Шерстяные или флисовые свитера, лонгсливы, водолазки для создания слоев одежды. Средние слои можно носить как под паркой на высадках, так и на борту судна.
3) Верхний слой
Ветро- и водонепроницаемая парка и брюки. Парка может быть однослойной (утепленной с защитой от ветра и воды) или двухслойной (состоять из теплого слоя и верхнего ветро- и водозащитного слоя).
4) Обувь и аксессуары
Резиновые сапоги (обычные или утепленные) – самый подходящий вариант для экспедиций. Возьмите с собой несколько пар перчаток/варежек (1 легкие, 1 теплые водонепроницаемые, 1 запасные), шапку, шарф/бафф, несколько пар теплых (например, шерстяных) и обычных носков.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Необходимы ли визы для путешествия?
Круиз начинается и заканчивается в г. Ушуайя, Аргентина. Граждане РФ имеют право находиться на территории аргентинского государства 90 дней без визы.
Если вы не гражданин РФ, пожалуйста, проверьте, требуется ли вам виза в Аргентину.
Нужна ли специальная подготовка?
Уровень физической подготовки для экспедиционных круизов не важен.
Любой человек, способный поднять и спуститься по трапу судна, пройдет через любую высадку в дичайших местах без затруднений. Наоборот, желающим получить некоторую нагрузку будут предложены более продолжительные прогулки по пересеченной местности.
Но стоит помнить, что вы окажитесь в труднодоступных местах и ближайшая больница может находиться в тысячах километрах от вас, поэтому, если вы страдаете хроническими заболеваниями, перед путешествием проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
Есть ли дресс-код на борту?
Главный фактор при выборе одежды на борту судна – удобство.
Одежда может быть повседневной и неформальной.
Как проходит день в круизе?
Для экспедиционных программ никогда не предлагается фиксированное ежедневное расписание, так как большинство маршрутов пролегают в удаленных, труднодоступных и малоисследованных регионах с экстремальными климатическими условиями.
Предложенные программы служат примерным ориентиром того, что вы можете увидеть или посетить во время путешествия, но посещение определенных мест или встреча определенных животных не может быть гарантирована.
Программа на день, расписание высадок, лекций, время работы ресторана на следующий день будут доступны накануне вечером каждого дня.
Пожалуйста, помните, что во время полярных экспедиций изменения в программе и маршруте происходят каждый день, поэтому, возможно, нам придется корректировать программу и в течение дня. Обо всех новых изменениях капитан или экспедиционный лидер будут информировать вас по громкой связи.
Во время круиза капитан и экспедиционный лидер будут постоянно следить за погодой и ледовой обстановкой, чтобы создать для вас как можно больше возможностей насладиться высадками на берег и круизированиями на зодиаках.
Нужна ли специальная медицинская страховка для круиза? И что будет, если я заболею на борту?
Настоятельно рекомендуем оформить медицинскую страховку (страховое покрытие должно включать, в том числе, срочную эвакуацию из отдаленных районов земного шара). Настоятельно рекомендуем приобретать страховые полисы, включающие в себя страхование на случай отмены поездки и страхование багажа.
Все участники экспедиций без исключения обязаны иметь медицинскую страховку, покрывающую поисково-спасательные мероприятия и эвакуацию с борта судна из труднодоступных регионов. Сумма покрытия зависит от региона путешествия и варьируется от $50 000 до $500 000.
При бронировании наши менеджеры предоставят вам подробную информацию о требованиях к страхованию по вашему региону путешествия и, если требуется, оформят полис медицинского страхования для вас.
Медицинский кабинет с базовым оборудованием для оказания первой помощи доступен на борту. Доктор доступен в любое время, в том числе он сопровождает путешественников на высадках. За консультации и медицинские процедуры, проводимые на борту судна, взимается плата, которая не покрывается медицинским страхованием.
Будет ли у меня морская болезнь?
Мы можем столкнуться с волнениями на море в любой экспедиции. Заранее подберите и возьмите с собой подходящее лекарство от морской болезни: таблетки, лейкопластыри, браслеты от укачивания.
Большинство профилактических лекарств от морской болезни необходимо принимать заранее, пока вы чувствуете себя хорошо.
Если вы склонны к укачиванию, избегайте алкоголь, табак, лишние жидкости и ограниченные пространства.
Мне требуется специальное питание, смогу ли я получить его на борту?
Конечно, но об этом следует известить вашего менеджера в момент бронирования путешествия и заполнить медицинскую анкету.
Общие условия участия в экспедиционных круизах
Маршрут экспедиции может изменяться в процессе выполнения круизного рейса, в том числе по решению экспедиционного лидера в целях безопасности участников (при изменении маршрута и расписания компенсация пассажирам не выплачивается).
Что такое экспедиционный круиз?
Экспедиционные морские круизы – это вид проведения отпуска, а не исследовательские проекты. Главная цель существования экспедиционных круизов: побывать в удаленных и труднодоступных местах, не отказываясь от приемлемого уровня комфорта, узнать и увидеть лично то, с чем большинство сможет только ознакомиться в телепередачах о путешествиях.
Экспедиционные круизы бывают морские и речные. Основная цель таких экспедиций – как можно больше высаживаться на дикие берега, где нет никакой инфраструктуры. Поэтому для экспедиционных круизов используются небольшие суда, способные посещать районы, абсолютно недоступные для классических круизных лайнеров.
Экспедиционные круизы рассчитаны на небольшое количество участников: от 12 до 200 человек. Малое количество пассажиров способствует более тесному контакту с природой, дружескому общению между пассажирами, гибкости в ежедневном расписании, а также сохранению стабильности хрупких экосистем.
Во главе любого круиза стоит экспедиционный лидер – опытный путешественник или ученый, и несколько гидов-натуралистов. Экспедиционный персонал выбирается не только за обширные знания региона, но, главным образом, за желание и умение поделиться своим опытом с пассажирами.
Кому подходят экспедиционные круизы?
Прежде всего, участники наших экспедиционных программ — это люди любознательные, побывавшие, как правило, уже во многих странах.
С нами путешествуют и индивидуальные путешественники, и семьи, и дружеские компании. Всех их объединяет любовь к комфорту и приключениям, желание ярких впечатлений и стремление расширить свой жизненный опыт.
Средний возраст наших путешественников — 30–50 лет, хотя возрастного предела мы не ставим. С нами путешествовали люди, которым только исполнилось 3 года, и те, кому за 80.
Могу ли я поехать в круиз один?
Конечно. Мы с радостью подберем для вас одноместное размещение.
В зависимости от судна, одноместное размещение может быть предоставлено без доплат или с доплатой от 25 до 100%.
На определенных круизах, где за одноместное размещение взимается доплата, мы можем обеспечить размещение с подселением.
Можно ли поехать в экспедиционный круиз с детьми?
Конечно. Но в зависимости от тура минимальный возраст детей, допускаемых до участия в экспедиционных круизах, может начинаться от 3 до 8 лет. Перед бронированием уточняйте возможность участия ребенка в определенном круизе.
Несовершеннолетние дети должны находиться под постоянным наблюдением родителей. Возможно, для детей младше 8 лет мы попросим вас заполнить отказ от ответственности. Обращаем ваше внимание, что не на всех судах есть спасательные жилеты и экипировка детских размеров.
Может ли измениться маршрут круиза?
Экипаж судна и экспедиционная команда прилагают все усилия, чтобы придерживаться запланированного маршрута, но важно понимать, что отличительной особенностью экспедиционных программ является гибкость маршрута и возможные изменения по погодным и ледовым условиям или по другим непредвиденным обстоятельствам.
Описание маршрута является общим планом экспедиции. Маршрут может меняться под воздействием внешних факторов: погоды, ледовой обстановки и т. д.
Как мы будем высаживаться на берег?
Для высадки мы используем прочные лодки, называемые зодиаками.
Поскольку в большинстве мест по маршруту экспедиционных круизов нет портов, мы используем зодиаки для высадки на необитаемые берега.
Какие развлечения есть на борту?
На экспедиционных круизах не предусмотрена развлекательная программа или анимация. Исключение составляют только круизы на нескольких судах класса люкс, на которых по вечерам вы сможете насладиться живой музыкой и шоу-программами.
Одним из основных отличий экспедиционных круизов является проведение на борту научно-познавательных лекций экспедиционными гидами – специалистами и учеными в разных научных областях.
Сколько человек будет на борту?
В зависимости от выбранной экспедиции и судна, в среднем количество человек на борту варьируется от 12 до 200 человек.
На каком языке проходит программа?
Английский язык является основным на подавляющем большинстве экспедиционных круизов.
Требуются ли прививки?
Для полярных регионов прививки не требуются, но, если вы направляетесь в другие регионы, уточняйте информацию у вашего менеджера перед бронированием круиза.
Опасны ли экспедиционные круизы?
По данным Международной морской организации ООН, морские круизы – наиболее безопасный вид отдыха в мире.
Все круизные суда прошли самую строгую международную сертификацию, команда регулярно отрабатывает нештатные ситуации, на борту есть полный комплект аварийно-спасательного оборудования.
Что требуется от вас? Обязательно участвовать во всех брифингах и учениях (а они – непременный атрибут морских путешествий), знать, где находится ваш спасательный жилет и уметь им пользоваться, выучить путь эвакуации. Неукоснительно соблюдать все правила, в том числе те, которые относятся к курению.
Если вы путешествуете с детьми – не упускать их из виду.
Когда лучше ехать в экспедиционный круиз?
Это зависит от того, в какой регион вы планируете отправиться.
Антарктида:
- С конца октября по начало декабря континент полностью покрыт снегом и это самая активная пора у пингвинов — они протаптывают тропы к воде, строят гнезда и откладывают яйца.
- С декабря по февраль снег отступает, обнажая скалистые мысы, а у пингвинов вылупляются первые птенцы. В это время вероятность солнечных дней выше и пролив Дрейка спокойнее.
- С середины февраля по середину марта киты возвращаются на кормежку, тюлени чаще вылезают на берег, а пингвины начинают линять. Антарктида готовится к долгим месяцам темноты.
Когда лучше бронировать экспедиционный круиз?
Самые выгодные и низкие цены доступны при старте продаж – как минимум за год до начала путешествия.
Какие документы нужно предоставить для экспедиционного круиза?
При бронировании круиза для заключения договора требуется копия общегражданского паспорта (основная страница и регистрация) и копии основных страниц загранпаспорта всех путешественников, если вы путешествуете не по России.
За несколько месяцев до вашего путешествия мы попросим вас заполнить медицинские формы, в которых необходимо честно указать состояние вашего здоровья, перенесенные или имеющиеся заболевания, принимаемые лекарства, аллергии и т. д. Одновременно с медицинской формой необходимо предоставить копию полиса медицинского страхования, отвечающего всем требованиям вашей экспедиции.
Если вы бронировали авиабилеты и размещение до и после круиза самостоятельно, мы также попросим вас предоставить нам эту информацию.
Все экспедиционные круизы проходят на ледоколах?
Нет. Большая часть экспедиционных круизов проходит на судах ледового класса. На ледоколе ежегодно проходит круиз на Северный полюс и единичные эксклюзивные экспедиции.
Где начинается и заканчивается круиз?
Тур начинается и заканчивается в круизном порту Ушуайи.
Трансфер в стоимость не включен, вы самостоятельно добираетесь до/из круизного порта Ушуайи.
Рекомендуем прибытие в Ушуайю утренним рейсом или накануне.
Рекомендуем обратные рейсы во второй половине дня, т. к. из-за погодных условий могут быть задержки прибытия в порт.
Необходимо согласовать с организатором время рейсов при бронировании круиза.