Ваш круиз начнётся в очаровательном городе Ушуайя, где совершите
Программа тура по дням
Буэнос-Айрес
Ночь в отеле в Буэнос-Айресе перед круизом.
Ушуайя. Посадка на борт судна
Утром трансфер в аэропорт.
Чартерный перелет в г. Ушуайя.
Посадка на борт.
Начало круиза.
Колоритные улочки Ушуайи, расположенные у подножия заснеженного горного хребта Мартиал, и разномастные здания каскадом спускаются с величественных гор, а затем резко обрываются на берегах канала Бигл.
Ушуайя, один из самых южных городов мира, славится своей репутацией «места, где наступает конец света». Этому, безусловно, способствуют капризная погода и живописные окрестности.
Перед отправлением в путешествие по одному из самых очаровательных регионов мира, где царит дикая природа, поднимитесь на борт вашего корабля-бутика.
Пролив Дрейка
День в море.
Пересечение пролива Дрейка.
Пролив Дрейка
День в море.
Пересечение пролива Дрейка.
Исследование Антарктиды. Море Уэдделла
По плану экспедиции с 5 по 10 день мы будем исследовать Антарктический полуостров.
Исследование Антарктиды. Море Уэдделла
Антарктический полуостров, окруженный завораживающими ледниками, величественными айсбергами и заснеженными островами, является местом, где большинство посетителей Белого континента воплощают в жизнь свою мечту об Антарктиде.
Исследование Антарктиды. Море Уэдделла
Вас ждёт самая доступная часть с научными базами и невероятными пейзажами, такими как фотогеничный канал Лемер.
Исследование Антарктиды. Море Уэдделла
Экскурсии по берегу могут включать посещение гавани Миккельсен, где среди пингвинов генту, снежных клювокрылов и поморников обитают антарктические тюлени Уэдделла.
Исследование Антарктиды. Море Уэдделла
Продолжаем исследовать Антарктический полуостров.
Исследование Антарктиды. Море Уэдделла
Продолжаем исследовать Антарктический полуостров.
Пролив Дрейка
День в море.
Пересечение пролива Дрейка.
Пролив Дрейка
День в море.
Пересечение пролива Дрейка.
Прибытие в Ушуайю
Прибытие в Ушуайю.
Высадка.
Трансфер в аэропорт.
Чартерный перелет в Буэнос-Айрес.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- 1 ночь в отеле Буэнос-Айреса накануне круиза;
- 11 ночей на судне SH DIANA.
Стоимость тура в зависимости от размещения:
|Каюта
|Стоимость на 1 человека в двухместной каюте
|Каюта с окном OD4 (нос 4 палубы)
|12 575 $
|Каюта с окном OM4 (середина 4 палубы)
|13 200 $
|Каюта с балконом BD5 (нос и корма 5 палубы)
|15 100 $
|Каюта с балконом BM5 (середина 5 палубы)
|15 725 $
|Каюта с балконом BD6 (6 палуба)
|16 500 $
|Джуниор сьют с террасой
|19 100 $
|Сьют с террасой
|22 225 $
Цены динамичны. Уточняйте наличие мест и стоимость на момент бронирования у менеджера.
В экспедиционной команде будут находиться русскоязычные сотрудники. Русскоговорящий представитель на борту.
Судно ледового класса «Diana».
SH Diana является вторым в серии из трех креативно задуманных и спроектированных экспедиционных судов повышенного полярного класса нового поколения, предназначенных для кругосветных путешествий с фокусом на высокоширотные регионы.
Ее ледопроходимость составляет 80 — 100 см, судно способно самостоятельно идти в разреженных однолетних льдах.
SH Diana, построенная на судоверфи Хельсинки и названная в честь древнеримской богини света, луны, охоты и дикой природы, сочетает в себе новейшие технологии судов полярного экспедиционного класса с элегантными и изысканными интерьерами. Ее можно сравнить с уютным бутик-отелем с современным утонченным дизайном в стиле скандинавский шик.
Просторные открытые палубы и панорамные виды на море, открытый бассейн-инфинити с видом на океан, рестораны высокой кухни, стильные интерьеры, лучшие материалы в отделке, уютные и просторные каюты с каминами — на борту гостей ждет уровень комфорта и сервиса, к которому они привыкли.
Судно оборудовано аккумуляторными технологиями для бесшумного хода, а также системами очистки выхлопных газов, современными системами очистки сточных вод и хранилищами для отходов, необходимыми для эксплуатации в уязвимых полярных регионах.
СПА и отдых.
СПА и салон красоты на борту предлагает перечень процедур на любой вкус: массаж, ароматерапия, СПА-процедуры. Мы знаем всё о расслаблении и удовольствии.
Бассейн инфинити с подогревом создан для того, чтобы участники экспедиций могли расслабиться после насыщенного дня и по-настоящему погрузиться во вдохновляющие пейзажи за бортом.
Панорамная сауна — здесь, после расслабляющего массажа, гости могут любоваться видами.
Гидромассажные ванны на открытой палубе позволяют гостям освежиться после посещения сауны.
Тренажерный зал на борту оснащен всем необходимым оборудованием. К услугам гостей кардиотренажеры, ленты для растяжки, свободные веса и, конечно, групповые и персональные тренировки: от йоги и пилатеса до медитации и тренировок с отягощениями.
Питание на борту.
Ресторан — элегантный ресторан с впечатляющими панорамными окнами, в котором под руководством шеф-повара, с акцентом на сезонные продукты от местных фермеров и рыболовов, создаются изыски современной и традиционной кухни.
Изобилие дерева и теплых природных материалов, а также изменения в освещении и сервировке стола превращают дневной повседневный комфорт в изысканное место для ужина вечером. Доступно диетическое, вегетарианское, безглютеновое меню.
Частные ужины в основном ресторане. В сопровождении индивидуально подобранной коллекции вин гостям предлагаются эксклюзивные блюда, созданные при участии шеф-поваров Мишлен Андреа Рибалдоне и Санг Кеун Ох и воплощенные в жизнь шеф-поваром Йоргом Лехманном.
Каждый бокал, подаваемый к новому курсу блюд, дополняется детальными комментариями сомелье. Частные ужины предлагаются за дополнительную плату и требуют предварительного бронирования.
Клубный лаунж – яркий и гостеприимный лаунж, идеальное место для общения и встреч с друзьями, оборудован уютными креслами и голографическим камином. Здесь подают пиццу из специальной итальянской печи и традиционные тапас.
Клубный лаунж также идеальное место для того, чтобы дополнить закат ярким вкусом и ароматом. Свежая выпечка, легкие закуски и круглосуточный «шведский стол» с самообслуживанием.
В уютном кафе подаются эспрессо, латте, капучино и фирменные чайные напитки. В течение всего дня и до позднего вечера здесь можно заказать бокал вина или коктейль.
Гриль-бар у бассейна – идеальное место, чтобы насладиться не только гастрономической составляющей – блюдами, созданными из местных свежих сезонных продуктов, и ароматными винами, но и меняющимися пейзажами городов и стран, из которых они были доставлены.
Обслуживание в каюте позволяет в любое время суток сделать заказ по специально разработанному меню с доставкой в каюту, в котором представлены блюда интернациональной кухни.
Технические характеристики:
SH Diana
Ввод в эксплуатацию
апрель 2023 г.
Порт приписки
Монровия (Либерия)
Пассажирских кают
96 кают
Пассажировместимость
192 чел.
Экипаж
141 чел.
Количество палуб
9
Длина
125 м
Ширина
23 м
Тоннаж
12 100 тонн
Варианты проживания
Каюта с окном
Площадь 19-20 м².
Уютная зона гостиной располагает диваном, кофейным столиком и плазменным ТВ. Зона спальни оснащена двуспальной кроватью, конвертируемой в две односпальные по запросу, и оборудована голографическим камином с эффектом живого пламени. Элегантная ванная комната оснащена душевой кабиной.
Каюта с балконом
Площадь 25-28 м².
Благодаря наличию панорамного балкона каюта всегда наполнена светом. Завтрак на собственном балконе, отдых в зоне гостиной после насыщенного дня или послеобеденный сон – комфортное зонирование каюты позволяет гостям следовать собственным биологическим часам и не зависеть от планов своего спутника.
Джуниор Сьют
Площадь 32-36 м².
Элегантный Джуниор Сьют — это уникальное сочетание комфорта каюты с балконом и изящества сьюта. Спальня оснащена кроватью, гостиная оборудована большим голографическим камином с эффектом живого пламени и кухней. Элегантная ванная комната оснащена душем и ванной.
Сьют
Площадь 41-44 м².
Просторный сьют с собственным панорамным балконом – выбор взыскательных путешественников. Спальня оснащена кроватью, гостиная оборудована большим голографическим камином с эффектом живого пламени. Элегантная ванная комната оснащена душем и ванной.
Отель 4-5* в Буэнос-Айресе
В туре предусмотрена 1 ночь с завтраком в отеле 4-5* в Буэнос-Айресе перед круизом.
Ответы на вопросы
Что включено
- Чартерные рейсы в порт посадки/высадки (Буэнос-Айрес - Ушуайя - Буэнос-Айрес)
- Групповой трансфер из аэропорта в круизный порт и обратно и обратно в отель
- Проживание на одну ночь в отеле Буэнос-Айреса перед круизом с завтраком в 4/5* отеле
- Выбранная вами каюта
- Питание на борту в полном объеме
- Бесплатные горячие и холодные напитки, пиво, вино и другие спиртные напитки в любое время на протяжении всего круиза
- Круглосуточное обслуживание номеров
- Лекционные программы от команды экспедиции и приглашенных докладчиков
- Одна выбранная береговая экскурсия в каждом порту захода
- Все места высадки в экспедиции
- Wi-Fi начального уровня (доступны обновленные пакеты услуг)
- Тренажерный зал, сауна, бассейн
- Круглосуточная прачечная самообслуживания
- Водонепроницаемый рюкзак и многоразовая бутылка с водой, которые вы можете взять с собой
- В полярных регионах: фирменная парка, которую вы можете взять с собой, и резиновые сапоги
- Памятный пакет
- Бортовые чаевые и портовые сборы
Что не входит в цену
- Международный перелет до Буэнос Айреса и обратно
- Обязательное медицинское страхование
- Страхование от невыезда
- Дополнительные услуги, не включенные в стоимость
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для наших соотечественников подбор одежды для полярных экспедиционных круизов не составит труда: наша зимняя спортивная одежда вполне соответствует климатическим условиям во время большинства наших путешествий. Термобелье, ветро- и водонепроницаемая одежда, резиновые сапоги станут надежной основой вашего комфорта в полярных регионах.
Многослойность в одежде — самое важное в арктических экспедициях. Лучше надеть несколько легких предметов одежды, чем один очень теплый. Это поможет вам оптимально приспосабливаться к изменению температуры: всегда легче снять слой одежды, если вам стало жарко, или надеть что-то еще, если стало прохладно.
- Базовый слой. Термобелье из шерсти мериноса или полипропилена подберите в зависимости от температуры региона и планируемого уровня активности.
- Средний слой. Шерстяные или флисовые свитера, лонгсливы, водолазки для создания слоев одежды. Средние слои можно носить как под паркой на высадках, так и на борту судна.
- Верхний слой. Ветро- и водонепроницаемая парка и брюки. Парка может быть однослойной (утепленной с защитой от ветра и воды) или двухслойной (состоять из теплого слоя и верхнего ветро- и водозащитного слоя).
- Обувь и аксессуары. Резиновые сапоги (обычные или утепленные) — самый подходящий вариант для экспедиций. Возьмите с собой несколько пар перчаток/варежек (1 легкие, 1 теплые водонепроницаемые, 1 запасные), шапку, шарф/бафф, несколько пар теплых (например, шерстяных) и обычных носков.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты от/до Буэнос-Айреса не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Нужна ли специальная подготовка?
Уровень физической подготовки для экспедиционных круизов не важен. Любой человек, способный поднять и спуститься по трапу судна, пройдет через любую высадку в дичайших местах без затруднений. Наоборот, желающим получить некоторую нагрузку будут предложены более продолжительные прогулки по пересеченной местности.
Но стоит помнить, что вы окажитесь в труднодоступных местах и ближайшая больница может находиться в тысячах километрах от вас, поэтому, если вы страдаете хроническими заболеваниями, перед путешествием проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
Есть ли дресс-код на борту?
Главный фактор при выборе одежды на борту судна — удобство.
Одежда может быть повседневной и неформальной.
Но если вы путешествуете на судах класса люкс и мега-яхтах, рекомендуем на борту придерживаться повседневного стиля и сделать исключение для вечерних праздничных мероприятий, например, коктейля с капитаном, прощального гала-ужина, празднования знаменательных дат, для которых стоит подобрать элегантную вечернюю одежду.
Как проходит день в круизе?
Для экспедиционных программ никогда не предлагается фиксированное ежедневное расписание, так как большинство маршрутов пролегают в удаленных, труднодоступных и малоисследованных регионах с экстремальными климатическими условиями.
Предложенные программы служат примерным ориентиром того, что вы можете увидеть или посетить во время путешествия, но посещение определенных мест или встреча определенных животных не может быть гарантирована.
Пожалуйста, помните, что во время полярных экспедиций изменения в программе и маршруте происходят каждый день, поэтому, возможно, нам придется корректировать программу и в течение дня.
Во время круиза капитан и экспедиционный лидер будут постоянно следить за погодой и ледовой обстановкой, чтобы создать для вас как можно больше возможностей насладиться высадками на берег.
Будет ли у меня морская болезнь?
Мы можем столкнуться с волнениями на море в любой экспедиции. Заранее подберите и возьмите с собой подходящее лекарство от морской болезни: таблетки, лейкопластыри, браслеты от укачивания.
Большинство профилактических лекарств от морской болезни необходимо принимать заранее, пока вы чувствуете себя хорошо.
Если вы склонны к укачиванию, избегайте алкоголь, табак, лишние жидкости и ограниченные пространства.
Что ещё нужно знать?
Прогулки на снегоступах в Антарктиде — это невероятный способ исследовать нетронутые ледяные ландшафты и познакомиться с бескрайней дикой природой полярного региона. Это позволяет любителям приключений пройти по глубокому снегу и насладиться уникальными видами впечатляющих ледников, айсбергов и разнообразной дикой природы в тихой, захватывающей обстановке. Опытные гиды проведут вас по маршруту, гарантируя безопасность и незабываемые впечатления. Пожалуйста, обратите внимание, что прогулка на снегоступах зависит от погодных условий, а уровень снега может варьироваться в зависимости от сезона и местоположения.
Послушайте симфонию природы, наблюдая, как трескаются и распадаются высокие айсберги и колоссальные ледники.
Познакомьтесь поближе с колониями пингвинов Адели, Генту и Чинстрапа.