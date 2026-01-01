Приглашаем в незабываемое приключение к морю Уэдделла! Вас ждёт встреча с величественной Антарктидой — миром ослепительных ледников, гигантских айсбергов и удивительных животных.Ваш круиз начнётся в очаровательном городе Ушуайя, где совершите

посадку на борт и отправитесь покорять знаменитый пролив Дрейка. Вы окажитесь в сердце Белого континента, где каждый пейзаж — открытка, а каждое мгновение — вдохновение. Это не просто тур, а настоящее путешествие к мечте!

Экскурсии по берегу могут включать посещение гавани Миккельсен, где среди пингвинов генту, снежных клювокрылов и поморников обитают антарктические тюлени Уэдделла.

Вас ждёт самая доступная часть с научными базами и невероятными пейзажами, такими как фотогеничный канал Лемер.

Антарктический полуостров, окруженный завораживающими ледниками, величественными айсбергами и заснеженными островами, является местом, где большинство посетителей Белого континента воплощают в жизнь свою мечту об Антарктиде.

По плану экспедиции с 5 по 10 день мы будем исследовать Антарктический полуостров.

Перед отправлением в путешествие по одному из самых очаровательных регионов мира, где царит дикая природа, поднимитесь на борт вашего корабля-бутика.

Ушуайя, один из самых южных городов мира, славится своей репутацией «места, где наступает конец света». Этому, безусловно, способствуют капризная погода и живописные окрестности.

Колоритные улочки Ушуайи, расположенные у подножия заснеженного горного хребта Мартиал, и разномастные здания каскадом спускаются с величественных гор, а затем резко обрываются на берегах канала Бигл.

Ночь в отеле в Буэнос-Айресе перед круизом.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

1 ночь в отеле Буэнос-Айреса накануне круиза;

11 ночей на судне SH DIANA.

Стоимость тура в зависимости от размещения:

Каюта Стоимость на 1 человека в двухместной каюте Каюта с окном OD4 (нос 4 палубы) 12 575 $ Каюта с окном OM4 (середина 4 палубы) 13 200 $ Каюта с балконом BD5 (нос и корма 5 палубы) 15 100 $ Каюта с балконом BM5 (середина 5 палубы) 15 725 $ Каюта с балконом BD6 (6 палуба) 16 500 $ Джуниор сьют с террасой 19 100 $ Сьют с террасой 22 225 $

Цены динамичны. Уточняйте наличие мест и стоимость на момент бронирования у менеджера.

В экспедиционной команде будут находиться русскоязычные сотрудники. Русскоговорящий представитель на борту.

Судно ледового класса «Diana».

SH Diana является вторым в серии из трех креативно задуманных и спроектированных экспедиционных судов повышенного полярного класса нового поколения, предназначенных для кругосветных путешествий с фокусом на высокоширотные регионы.

Ее ледопроходимость составляет 80 — 100 см, судно способно самостоятельно идти в разреженных однолетних льдах.

SH Diana, построенная на судоверфи Хельсинки и названная в честь древнеримской богини света, луны, охоты и дикой природы, сочетает в себе новейшие технологии судов полярного экспедиционного класса с элегантными и изысканными интерьерами. Ее можно сравнить с уютным бутик-отелем с современным утонченным дизайном в стиле скандинавский шик.

Просторные открытые палубы и панорамные виды на море, открытый бассейн-инфинити с видом на океан, рестораны высокой кухни, стильные интерьеры, лучшие материалы в отделке, уютные и просторные каюты с каминами — на борту гостей ждет уровень комфорта и сервиса, к которому они привыкли.

Судно оборудовано аккумуляторными технологиями для бесшумного хода, а также системами очистки выхлопных газов, современными системами очистки сточных вод и хранилищами для отходов, необходимыми для эксплуатации в уязвимых полярных регионах.

СПА и отдых.

СПА и салон красоты на борту предлагает перечень процедур на любой вкус: массаж, ароматерапия, СПА-процедуры. Мы знаем всё о расслаблении и удовольствии.

Бассейн инфинити с подогревом создан для того, чтобы участники экспедиций могли расслабиться после насыщенного дня и по-настоящему погрузиться во вдохновляющие пейзажи за бортом.

Панорамная сауна — здесь, после расслабляющего массажа, гости могут любоваться видами.

Гидромассажные ванны на открытой палубе позволяют гостям освежиться после посещения сауны.

Тренажерный зал на борту оснащен всем необходимым оборудованием. К услугам гостей кардиотренажеры, ленты для растяжки, свободные веса и, конечно, групповые и персональные тренировки: от йоги и пилатеса до медитации и тренировок с отягощениями.

Питание на борту.

Ресторан — элегантный ресторан с впечатляющими панорамными окнами, в котором под руководством шеф-повара, с акцентом на сезонные продукты от местных фермеров и рыболовов, создаются изыски современной и традиционной кухни.

Изобилие дерева и теплых природных материалов, а также изменения в освещении и сервировке стола превращают дневной повседневный комфорт в изысканное место для ужина вечером. Доступно диетическое, вегетарианское, безглютеновое меню.

Частные ужины в основном ресторане. В сопровождении индивидуально подобранной коллекции вин гостям предлагаются эксклюзивные блюда, созданные при участии шеф-поваров Мишлен Андреа Рибалдоне и Санг Кеун Ох и воплощенные в жизнь шеф-поваром Йоргом Лехманном.

Каждый бокал, подаваемый к новому курсу блюд, дополняется детальными комментариями сомелье. Частные ужины предлагаются за дополнительную плату и требуют предварительного бронирования.

Клубный лаунж – яркий и гостеприимный лаунж, идеальное место для общения и встреч с друзьями, оборудован уютными креслами и голографическим камином. Здесь подают пиццу из специальной итальянской печи и традиционные тапас.

Клубный лаунж также идеальное место для того, чтобы дополнить закат ярким вкусом и ароматом. Свежая выпечка, легкие закуски и круглосуточный «шведский стол» с самообслуживанием.

В уютном кафе подаются эспрессо, латте, капучино и фирменные чайные напитки. В течение всего дня и до позднего вечера здесь можно заказать бокал вина или коктейль.

Гриль-бар у бассейна – идеальное место, чтобы насладиться не только гастрономической составляющей – блюдами, созданными из местных свежих сезонных продуктов, и ароматными винами, но и меняющимися пейзажами городов и стран, из которых они были доставлены.

Обслуживание в каюте позволяет в любое время суток сделать заказ по специально разработанному меню с доставкой в каюту, в котором представлены блюда интернациональной кухни.

Технические характеристики: