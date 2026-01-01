1 день

Прибытие в Буэнос-Айрес. Размещение в отеле

Добро пожаловать в Буэнос-Айрес, где вас ждёт ночь в отеле.

Город, прозванный «южноамериканским Парижем», чарует элегантностью ар-нуво, уличными кафе и парками, но в его сердце бьётся страстная латинская душа — в любви к футболу и танго.

Не пропустите Ла-Боку — яркий богемный квартал с обязательной прогулкой среди уличного искусства, и Сан-Тельмо — бывший аристократический район, где особняки XIX века, пережив эпидемию, превратились в атмосферные отели, антикварные лавки и танго-клубы.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160