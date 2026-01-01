Круиз на Антарктический полуостров и море Уэдделла

Вас ждет незабываемое приключение в составе русской группы в Антарктиде! Вы встретитесь с первозданной природой — величественные айсберги, дикие животные и бескрайние ледяные пейзажи буквально заставят затаить дыхание.

Каждый день будет
наполнен невероятными впечатлениями: вы будете наслаждаться видами заснеженных гор, покоряющих своим величием, и наблюдать за китами и тюленями, плавающими в ледяных водах.

Путешествие пройдёт на роскошной яхте, где внимание к деталям и забота экипажа создадут атмосферу полного комфорта. Захватывающие экскурсии, высадки и вкуснейшее питание сделают каждый день интересным и насыщенным. Отправляйтесь в Антарктиду и испытайте на себе магию этого уникального региона!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Буэнос-Айрес. Размещение в отеле

Добро пожаловать в Буэнос-Айрес, где вас ждёт ночь в отеле.

Город, прозванный «южноамериканским Парижем», чарует элегантностью ар-нуво, уличными кафе и парками, но в его сердце бьётся страстная латинская душа — в любви к футболу и танго.

Не пропустите Ла-Боку — яркий богемный квартал с обязательной прогулкой среди уличного искусства, и Сан-Тельмо — бывший аристократический район, где особняки XIX века, пережив эпидемию, превратились в атмосферные отели, антикварные лавки и танго-клубы.

2 день

Перелет Буэнос-Айрес - Ушуайя. Размещение на мега-яхте

Ваше путешествие начинается с перелета из Буэнос-Айреса в Ушуайю — город, известный как самый южный город в мире, ворота в Огненную Землю.

Экипаж тепло поприветствует вас, когда вы подниметесь на борт. Располагайтесь в своем роскошном люксе и познакомьтесь с удобствами мирового класса на яхте.

Поднимите бокал, покидая Южную Америку, и наслаждайтесь видами живописного пролива Бигль, названного так в честь корабля Дарвина. Драматичные панорамы Андских гор открываются с вашей частной веранды или с просторной смотровой палубы.

3 день

Пролив Дрейка. Ознакомительная презентация

Во время круиза по знаменитому проливу Дрейка отдохните, привыкая к ритму океана. Закажите завтрак в свою каюту через дворецкого или присоединяйтесь к другим гостям в Яхт Клуб.

Посетите ознакомительную презентацию команды гидов в ультрасовременном театре. Пока вы будете готовиться к своей первой высадке, они поделятся с вами практической информацией о вашей полярной экспедиции.

Здесь же днем вас ждут лекции и документальное кино, а вечером — изысканные шоу и игры. Расслабьтесь и наслаждайтесь барами, лаунжами, ресторанами и СПА-процедурами во время круиза.

4 день

Антарктика

Сегодня мы войдем в воды Антарктики — мир непредсказуемый и невероятно прекрасный.

Наденьте вашу фирменную полярную парку и поднимитесь на смотровую палубу, чтобы увидеть айсберги.

В течение следующих дней, следуя сквозь льды, мы сможем исследовать уникальные локации. Например, остров Десепшн, в чью кальдеру спящего вулкана могут заходить суда, или впечатляющую ледяную скалу Браун-Блафф.

Мы совершим прогулку на «Зодиаках» у захватывающего Духа Дьявола (Devil Island) и высадимся в заливе Телефон, чтобы наблюдать за пингвинами и тюленями.

По плану экспедиции с 4 по 6 день мы будем исследовать Антарктику. Распределение программы по дням является условным и дает общее представление о том, что мы планируем увидеть и посетить за эти дни.

5 день

Антарктика

В ваше экспедиционное путешествие включены мероприятия, такие как экскурсии на «Зодиаках», высадки и походы на берегу.

Вы также можете заняться каякингом и паддлбордингом, что станет одним из ваших любимых занятий в Антарктиде.

Обязательно возьмите с собой купальный костюм. Для многих полярное погружение — это возможность, которая выпадает раз в жизни, и обряд посвящения для людей, отправляющихся в экспедицию в Антарктиду.

6 день

Антарктика

В один из дней вы сможете полетать на вертолете или погрузиться на субмарине, чтобы оказаться в числе избранных, кто видел морское дно Антарктики.

Вас ждут удивительные встречи с природой: на полуострове обитает около 12 миллионов пингвинов. Посещение их колонии — это ярчайшее впечатление. А в море можно увидеть горбатых, синих китов, финвалов и даже косатку.

Уникальный опыт: забронируйте вертолетную экскурсию на остров Сноу-Хилл к колонии императорских пингвинов. Вы совершите посадку и пройдете 1,5 км с гидом, чтобы увидеть этих величественных птиц. Эта исключительная возможность доступна лишь в начале сезона на данном маршруте полярного дня.

7 день

Море Уэдделла

Мы заходим в гипнотическое море Уэдделла — место, где в 1915 году была раздавлена льдами трехмачтовая баркентина «Эндьюранс» Эрнеста Шеклтона (но экипаж экспедиции чудом спасся). Сегодня это царство первозданной тишины и льда.

Ваша мега-яхта будет прокладывать путь среди ледяных полей и айсбергов-исполинов.

Прислушайтесь с вашей веранды к призрачным звукам тюленей Уэдделла — самых южных млекопитающих планеты, приветствующих вас в своих владениях.

Исследуйте: прогулки на «Зодиаках» среди ледяных пейзажей, высадки на острова к лежбищам тюленей и пингвиньим базарам. Каякинг у айсбергов, где слышно, как дышит океан.

8 день

Антарктика

Дни наполнены увлекательными активностями: походами на «Зодиаках», высадками, каякингом и сапбордингом. Скользить по воде на уровне ледяных гигантов — это момент смирения и силы.

По плану экспедиции с 8 по 13 день мы будем исследовать Антарктику. Распределение программы по дням является условным и дает общее представление о том, что мы планируем увидеть и посетить за эти дни.

9 день

Антарктика

Продолжаем знакомство с Антарктикой.

Эксперты-полярники будут рядом, но иногда лучший совет — просто раствориться в этой оглушительной тишине.

10 день

Антарктика

Начинайте ваше утро с йоги, затем — медитация под чаши.

За обедом с новыми друзьями делитесь самыми яркими кадрами и впечатлениями.

А вечером поднимите бокал в лаунж-баре за это невероятное путешествие — выбор из 130 сортов виски или коллекционных вин к вашим услугам.

11 день

Антарктика

Контраст — душа этого путешествия. После исследований погрузитесь в атмосферу непревзойденного комфорта на борту вашей мега-яхты.

Откройте для себя все 10 ресторанов: от изысканной французской кухни до азиатского фьюжна, или устройте ужин в своей каюте.

12 день

Антарктика

Полярное купание — это обряд посвящения для каждого исследователя Антарктики. Миг перед прыжком растягивается в вечность, а затем ледяной восторг охватывает с головы до ног. После такого опыта вас ждет чувство, что для вас нет абсолютно ничего невозможного.

13 день

Антарктика

Продолжаем знакомство с Антарктикой.

14 день

Пролив Дрейка

Наша мегаяхта идет курсом на Ушуайю. Но на этом приключения не заканчиваются: мы продолжаем наблюдать за китами и морскими птицами.

15 день

Пролив Дрейка. Мероприятия на борту. Капитанский ужин

Мероприятия, устраиваемые экспедиционной командой на борту, помогают нам вновь целиком пережить наше путешествие.

У вас также будет достаточно времени, чтобы обменяться впечатлениями и фотографиями со своими новыми друзьями.

В последний вечер вас ждет прощальный капитанский ужин.

16 день

Ушуайя

После завтрака мы прощаемся с командой и яхтой в Ушуае.

Вас ждет перелет в Буэнос-Айрес, где путешествие завершится, оставив с собой целый мир незабываемых воспоминаний.

Рекомендуемое время вылета из Буэнос-Айреса домой — после 21:30.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • 1 ночь в отеле Буэнос-Айреса;
  • 14 ночей на мега-яхте Scenic Eclipse.

Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от размещения, евро:

Тип каютыСтоимость на человека в двухместной каюте
Делюкс Веранда на 5 палубе DA (32-34 м²)Мест нет
Гранд Делюкс Веранда на 5 палубе DD (38-40 м²)22 855
Делюкс Веранда на 7 палубе BA (32-34 м²)22 575
Делюкс Веранда на 8 палубе AA (32-34 м²)Мест нет
СПА сьют на 8 палубе S (46-50 м²)27 895
СПА сьют на 9 палубе SB, SA (46-50 м²)28 175
Люкс Судовладельца на 9 палубе OP (195 м²)Мест нет

Обратите внимание! Стоимость указана на человека при двухместном размещении. Стоимость указана со скидкой раннего бронирования. Скидка может быть отменена без предварительного оповещения.

Цены динамичны. Наличие мест и стоимость уточняйте при бронировании.

Scenic Eclipse – первая в мире экспедиционная яхта и первое круизное океанское судно от Scenic. Scenic Eclipse была спущена на воду в августе 2019 и установила новые стандарты в сфере люксовых океанских круизов.

Новая яхта имеет элегантные очертания, гармонично спланированные люксы и просторные велнесс зоны. Каждая деталь на Eclipse призвана обеспечить максимальное удовольствие от нахождения на борту, создавая особую атмосферу масштабного приключения в обстановке шестизвездочной роскоши.

Общественные зоны на борту:

  • зона ресепшен с лаунж зоной;
  • 9 обеденных зон;
  • круглосуточное обслуживание кают;
  • 4 бара и лаунж зон;
  • обсерватория;
  • библиотека;
  • театр для проведения лекций и развлекательных мероприятий;
  • медицинский кабинет;
  • прачечная для самостоятельного использования;
  • комната для хранения экспедиционного оборудования.
Велнес зона:
  • солнечная терраса для загара;
  • открытый и закрытый бассейн;
  • зал для занятий йогой и пилатесом;
  • спа-центр;
  • сауна;
  • хаммам;
  • джакузи;
  • салон красоты;
  • тренажерный зал.
Экспедиционный флот включает:
  • зодиаки;
  • каяки;
  • электровелосипеды;
  • вертолёт;
  • батискаф.
Варианты проживания

Делюкс Веранда 5, 6, 7, 8 палуба

14 ночей

Площадь — 32-34 м².

Вместимость до 2 пассажиров в каюте.

  • Личный балкон.
  • Роскошная кровать размера king size.
  • Зоны для отдыха и сна.
  • Личная ванная комната с душем.
  • Гипоаллегенная система очистки воздуха.
  • Личный дворецкий.
  • Обслуживание номеров 24 часа.
  • Мини-бар и принадлежности для приготовления чая и кофе.
  • Система HDTV.
Гранд Делюкс Веранда 5, 6, 7, 8 палуба

14 ночей

Площадь — 38-40 м².

Вместимость до 2 пассажиров в каюте.

  • Личный балкон.
  • Роскошная кровать размера king size.
  • Раздельные зоны для отдыха и сна.
  • Личная ванная комната с душем.
  • Гипоаллегенная система очистки воздуха.
  • Личный дворецкий.
  • Обслуживание номеров 24 часа.
  • Мини-бар и принадлежности для приготовления чая и кофе.
  • Система HDTV.
Спа сьют 8, 9 палуба

14 ночей

Площадь — 46-50 м².

Вместимость до 2 пассажиров в каюте.

  • Личный балкон.
  • Роскошная кровать размера king size.
  • Раздельные зоны для отдыха и сна.
  • Личная ванная комната с гидромассажной ванной большого размера.
  • Гипоаллегенная система очистки воздуха.
  • Личный дворецкий.
  • Обслуживание номеров 24 часа.
  • Мини-бар и принадлежности для приготовления чая и кофе.
  • Система HDTV.
Люкс судовладельца на 9 палубе

14 ночей

Площадь — 195 м².

Вместимость до 2 пассажиров в каюте.

  • Большая терраса с мебелью и джакузи.
  • Роскошная кровать размера king size.
  • Отдельная спальня.
  • Гостиная с зоной столовой.
  • Личная ванная комната с ванной.
  • Гипоаллегенная система очистки воздуха.
  • Личный дворецкий.
  • Обслуживание номеров 24 часа.
  • Мини-бар и принадлежности для приготовления чая и кофе.
  • Система HDTV.
Отель в Буэнос-Айресе

1 ночь

Тур предусматривает размещение на 1 ночь в отеле Буэнос-Айреса — ночь перед круизом. Точное название отеля будет известно ближе к началу тура.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Одна ночь в 5* отеле в Буэнос-Айресе до круиза с 03.12-04.12.2026
  • Чартерный перелет Буэнос-Айрес - Ушуайя - Буэнос-Айрес (эконом-класс)
  • Трансферы в Буэнос-Айресе и Ушуайе
  • Размещение в каюте в выбранной категории каюты
  • Питание на борту ультра всё включено (включая ужин в первый день и завтрак в последний)
  • Приветственный коктейль с капитаном и прощальный гала-ужин
  • Вечерняя развлекательная программа
  • Открытый бар и мини-бар в каюте
  • Услуги опытной экспедиционной команды
  • Высадки по программе
  • Экспедиционная куртка в подарок
  • Аренда резиновых сапог для высадок
  • Аэропортовые / портовые сборы
  • Чаевые команде
Что не входит в цену
  • Международный авиаперелет до Буэнос-Айреса и обратно
  • Обязательная медицинская страховка, покрывающая экстренную эвакуацию из Антарктиды
  • Личные расходы: прачечная, связь, спа, услуги доктора на борту
  • Визовая поддержка (если требуется)
  • Полет на вертолете
  • Погружение на подводной лодке
Место начала и завершения?
Г. Буэнос-Айрес
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Главный фактор при выборе одежды на борту судна – удобство. Одежда может быть повседневной и неформальной. Возьмите с собой ветро- и водонепроницаемую верхнюю одежду.

Не берите с собой тесную одежду, которая не оставляет пространства для воздушной прослойки, являющейся отличным изолятором. Шерсть, шёлк и некоторые современные синтетические волокна, например флис, сохраняют тепло лучше, чем хлопок.

Несколько советов, которые помогут вам чувствовать себя комфортно во время экспедиционного круиза:

  1. Не одевайтесь слишком тепло, чтобы избежать потения.
  2. Надевайте водонепроницаемую одежду из такого материала, который позволит вашему телу «дышать» и тем самым воспрепятствует конденсации влаги под одеждой.
  3. Охлаждению наиболее подвержены ноги и руки. Старайтесь, чтобы они оставались сухими и тёплыми. Наилучшим образом для северного климата подходят варежки.
  4. Мудрым решением будет взять варежки и перчатки, чтобы быть готовым к переменам погоды.
  5. 90% тепла человек теряет при охлаждении головы! Позаботьтесь, чтобы ваша голова была в тепле. Наряду с головным убором, закрывающим уши и лоб, привезите с собой шапку или капюшон, который мог бы при необходимости закрыть шею и подбородок.
  6. Отличная идея взять шерстяной или синтетический шарф: обеспечивая защиту шеи, он может быть завязан на лице, если вам придётся передвигаться против ветра.
  7. Надевайте комфортную, просторную одежду. Лучше надеть несколько лёгких вещей, чем одну тёплую. Между слоями одежды останется тонкая воздушная прослойка, которая при повышении температуры тела служит великолепным изолятором.
  8. Шерсть и шелк предпочтительней хлопка, т. к. они хорошо удерживают теплый воздух. Синтетические материалы, которые снова принимают свою форму после сжатия, тоже хороши. Если вещи намокают или отсыревают, подкладка из полистерола лучший изолятор, чем гусиный или утиный пух.
  9. Рекомендуем флисовую одежду, популярную даже у путешественников-экстремалов.

Дресс-код

  • Повседневная одежда
В течение дня на борту рекомендуется носить удобную одежду. Поскольку все судно кондиционировано, может потребоваться джемпер, легкая куртка или шаль. Когда вы находитесь в общественных местах и на палубе, лучше всего носить легкую, удобную обувь.
  • Неформальный вечер
Вечером рекомендуется нарядно-повседневная одежда, особенно во время ужина в ресторане, где не разрешается носить шорты и футболки.
Для женщин: платье, юбка или брюки, рубашка или блузка, джемпер.
Для мужчин: брюки или брюки-чинос, спортивная куртка, рубашка и джемпер.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты от/до Буэнос-Айреса не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе тура?

Описание данного маршрута является общим планом экспедиции.

Маршрут может меняться под воздействием внешних факторов: погоды, ледовой обстановки и т. д.

Как проходит день в круизе?

Для экспедиционных программ никогда не предлагается фиксированное ежедневное расписание, так как большинство маршрутов пролегают в удаленных, труднодоступных и малоисследованных регионах с экстремальными климатическими условиями.

Предложенные программы служат примерным ориентиром того, что вы можете увидеть или посетить во время путешествия, но посещение определенных мест или встреча определенных животных не может быть гарантирована.

Пожалуйста, помните, что во время полярных экспедиций изменения в программе и маршруте происходят каждый день, поэтому, возможно, нам придется корректировать программу и в течение дня.

Во время круиза капитан и экспедиционный лидер будут постоянно следить за погодой и ледовой обстановкой, чтобы создать для вас как можно больше возможностей насладиться высадками на берег и круизами на зодиаках.

Нужна ли специальная подготовка?

Уровень физической подготовки для экспедиционных круизов не важен. Любой человек, способный поднять и спуститься по трапу судна, пройдет через любую высадку в дичайших местах без затруднений. Наоборот, желающим получить некоторую нагрузку, будут предложены более продолжительные прогулки по пересеченной местности.

Но стоит помнить, что вы окажитесь в труднодоступных местах и ближайшая больница может находиться в тысячах километрах от вас, поэтому если вы страдаете хроническими заболеваниями, перед путешествием проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Обязательная медицинская страховка, покрывающая экстренную эвакуацию из Антарктиды не включена в стоимость.

По желанию вы можете оформить дополнительную страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

