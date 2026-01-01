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1 чел. По популярности На вертолёте 16 дней 6% Круиз на Антарктический полуостров и море Уэдделла Начало: Г. Буэнос-Айрес «В один из дней вы сможете полетать на вертолете или погрузиться на субмарине, чтобы оказаться в числе избранных, кто видел морское дно Антарктики» от €18 795 €19 920 за человека На вертолёте Прогулки на каяках 13 дней 15% Новогодний круиз в Антарктиду Начало: Г. Буэнос-Айрес «В один из дней вы сможете полетать на вертолете или погрузиться на субмарине, чтобы оказаться в числе избранных, кто видел морское дно Антарктики» от €19 125 €22 560 за человека На вертолёте На яхте 13 дней 15% Круиз в Антарктиду на мега-яхте класса люкс Начало: Г. Буэнос-Айрес «Именно здесь вы получите возможность наблюдать за постоянно меняющимися пейзажами Антарктического полуострова, отправиться изучать просторы на «Зодиаках», погрузиться в нетронутые воды на подводной лодке или подняться в воздух на вертолетах» от €20 295 €23 940 за человека Все туры Антарктиды

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