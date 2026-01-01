1 день

Перелет из Кейптауна в Антарктиду

Прибыть в Кейптаун необходимо за два дня до запланированного полета в Антарктиду.

За день до вылета будет проведен обязательный брифинг по безопасности, на котором мы проверим у вас наличие всей необходимой экипировки для посещения Антарктики.

Свободное время в Кейптауне. Кейптаун — красивейший город с огромным количеством достопримечательностей и развлечений. Дополнительно организуем для вас индивидуальный тур по городу и его окрестностям.

Перелет из Кейптауна проходит на роскошном частном самолете. На борту вам будет предложено питание, снеки и напитки.

Примерное время полета в Антарктиду — 5 часов.

Вы прилетаете на взлетно-посадочную полосу Wolf’s Fang, где вас ждет трансфер в самый роскошный и самый отдаленный кэмп Echo.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160