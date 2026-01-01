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Полёт в Антарктиду. Роскошный кэмп Echo

Мечтаете об Антарктиде? Этот тур подарит вам незабываемые впечатления и максимальный комфорт.

Вам предоставится удивительная возможность увидеть Южный полюс, посетить колонию императорских пингвинов в глубине континента, отправиться максимально далеко от городской суеты, совершить перелет на частном самолете и побывать роскошном удаленном кэмпе. Продолжительность тура в зависимости от заезда может меняться от 6 до 9 дней.
Полёт в Антарктиду. Роскошный кэмп EchoФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Полёт в Антарктиду. Роскошный кэмп EchoФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Полёт в Антарктиду. Роскошный кэмп EchoФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Перелет из Кейптауна в Антарктиду

Прибыть в Кейптаун необходимо за два дня до запланированного полета в Антарктиду.

За день до вылета будет проведен обязательный брифинг по безопасности, на котором мы проверим у вас наличие всей необходимой экипировки для посещения Антарктики.

Свободное время в Кейптауне. Кейптаун — красивейший город с огромным количеством достопримечательностей и развлечений. Дополнительно организуем для вас индивидуальный тур по городу и его окрестностям.

Перелет из Кейптауна проходит на роскошном частном самолете. На борту вам будет предложено питание, снеки и напитки.

Примерное время полета в Антарктиду — 5 часов.

Вы прилетаете на взлетно-посадочную полосу Wolf’s Fang, где вас ждет трансфер в самый роскошный и самый отдаленный кэмп Echo.

Перелет из Кейптауна в АнтарктидуПерелет из Кейптауна в АнтарктидуПерелет из Кейптауна в АнтарктидуПерелет из Кейптауна в Антарктиду
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Активности вокруг кэмпа

В зависимости от погодных условий наши гиды предложат вам на выбор несколько экскурсий и активностей, которые можно совершить из кэмпа.

Исследуйте окружающие вас горы и ледники, займитесь скалолазанием под присмотром наших опытных гидов или отправляйтесь в несложный поход, чтобы насладиться всеми красотами Антарктиды.

Активности вокруг кэмпаАктивности вокруг кэмпаАктивности вокруг кэмпаАктивности вокруг кэмпа
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Полет к императорским пингвинам

Полет к колонии императорских пингвинов в бухте Атка займет около 2,5 часов.

По правилам посадка самолета будет произведена не ближе чем за 1 км от колонии, поэтому вам потребуется немного времени, чтобы пешком дойти до колонии.

Находиться рядом с колонией так близко — это поистине одно из самых захватывающих приключений!

Вы проведете в колонии столько времени, сколько позволит погода.

Закуски и горячие напитки будут доступны во время вашего пребывания в колонии.

Возвращение в кэмп.

Полет к императорским пингвинамПолет к императорским пингвинамПолет к императорским пингвинамПолет к императорским пингвинамПолет к императорским пингвинам
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Активности вокруг кэмпа

Продолжение активных приключений вокруг кэмпа.

Активности вокруг кэмпаАктивности вокруг кэмпаАктивности вокруг кэмпа
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Южный полюс

Сначала мы совершим перелет в Dixi's camp для дозаправки самолета (продолжительность полета около 5 часов).

Заправка занимает примерно 1 час, в это время вам будут предложены горячие напитки и легкие закуски.

После заправки мы продолжим путь к Южному полюсу, и нам потребуется еще 2 часа до географической точки Южного полюса (90°).

На Южном полюсе вы сможете провести около 3 часов.

Рядом с Южным полюсом находится американская научная станция Амундсен-Скотт. Здесь находится сувенирный магазин, который вы сможете посетить.

После полета к Южному полюсу на борту «Баслер» вы вернетесь в Dixi's camp. Мы разобьем здесь лагерь на ночь, и для вас это будет дополнительным приключением, опытом ночевки в палатках в Антарктиде в условиях, в которых обычно живут настоящие исследователи.

Остановка занимает около 10-12 часов, размещение будет организовано в вместительных палатках, рассчитанных на двух человек.

Южный полюсЮжный полюсЮжный полюс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Возвращение в кэмп

После завтрака Баслер совершит обратный перелет в наш кэмп. Через 5 часов после вылета вы окажетесь в нашем уютном кэмпе, где вас встретят шампанским, и вы отпразднуете достижение Южного полюса.

У вас будет время для отдыха после перелетов.

По желанию вы можете посетить научные лекции об Антарктике или принять участие в небольших экспедиционных вылазках по окрестностям кэмпа.

Также эти дни являются резервными, если по погодным условиям не удастся вылететь в колонию императорских пингвинов и Южный полюс согласно предварительному расписанию.

Возвращение в кэмпВозвращение в кэмпВозвращение в кэмп
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Возвращение в кэмп

У вас будет время для отдыха после перелетов.

По желанию вы можете посетить научные лекции об Антарктике или принять участие в небольших экспедиционных вылазках по окрестностям кэмпа.

Также эти дни являются резервными, если по погодным условиям не удастся вылететь в колонию императорских пингвинов и Южный полюс согласно предварительному расписанию.

Возвращение в кэмпВозвращение в кэмп
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Кейптаун

Перелет в Кейптаун.

Проживание

Тур предусматривает размещение в роскошном кэмпе в Антарктиде.

Стоимость тура на 1 человека – 115 500 $.

Варианты проживания

Кэмп Echo

7 ночей

Echo — самый роскошный и самый отдаленный кемпинг на Земле. Он состоит из шести обогреваемых «небесных капсул», созданных из композитного стекловолокна.

Каждая капсула в космическом стиле рассчитана на размещение 2 путешественников и имеет панорамное окно, ультрасовременную мебель, зону для отдыха и туалетную комнату с раковиной.

Кэмп EchoКэмп EchoКэмп EchoКэмп EchoКэмп EchoКэмп EchoКэмп EchoКэмп EchoКэмп EchoКэмп Echo
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Брифинг перед вылетом в Антарктиду
  • Трансферы в/из аэропорт перед чартерными рейсами
  • Чартерный перелет Кейптаун - Антарктида - Кейптаун
  • Все запланированные перелеты в пределах Антарктиды (при благоприятных погодных условиях)
  • Горячее питание в кэмпе и напитки, включая алкогольные
  • Празднование по случаю достижения Южного полюса
  • Услуги опытного экспедиционного персонала
  • Активные программы с гидом в кэмпе
  • Размещение в кэмпе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Кейптауна и обратно
  • Питание и проживание в ЮАР
  • Все трансферы, не указанные в программе
  • Персональное снаряжение и одежда
  • Дополнительные расходы, связанные с возможной задержкой вылета из Кейптауна или из Антарктиды
  • Спутниковая связь в Антарктике
  • Обязательная медицинская страховка с покрытием эвакуации из удаленных труднодоступных мест
  • Дополнительная программа в ЮАР
Место начала и завершения?
Г. Кейптаун
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Наша зимняя спортивная одежда вполне соответствует климатическим условиям во время большинства наших путешествий. Термобелье, ветро- и водонепроницаемая одежда, резиновые сапоги станут надежной основой вашего комфорта в полярных регионах.

Многослойность в одежде — самое важное в арктических экспедициях. Лучше надеть несколько легких предметов одежды, чем один очень теплый. Это поможет вам оптимально приспосабливаться к изменению температуры: всегда легче снять слой одежды, если вам стало жарко, или надеть что-то еще, если стало прохладно.

  1. Базовый слой. Термобелье из шерсти мериноса или полипропилена подберите в зависимости от температуры региона и планируемого уровня активности.
  2. Средний слой. Шерстяные или флисовые свитера, лонгсливы, водолазки для создания слоев одежды. Средние слои можно носить под паркой.
  3. Верхний слой. Ветро- и водонепроницаемая парка и брюки. Парка может быть однослойной (утепленной с защитой от ветра и воды) или двухслойной (состоять из теплого слоя и верхнего ветро- и водозащитного слоя).
  4. Обувь и аксессуары. Резиновые сапоги (обычные или утепленные) — самый подходящий вариант для экспедиций. Возьмите с собой несколько пар перчаток/варежек (1 легкие, 1 теплые водонепроницаемые, 1 запасные), шапку, шарф/бафф, несколько пар теплых (например, шерстяных) и обычных носков.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты от/до Кейптауна не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Что важно знать перед отправлением в тур?

Кэмп находится на самом изолированном и самом ветреном континенте на планете.

Мы предпримем все усилия, чтобы следовать заявленному графику, но будьте готовы к изменениям программы из-за погодных условий! Не планируйте ничего важного около недели после вашего запланированного возвращения.

Каждый участник программы обязан заполнить конфиденциальную медицинскую форму и оформить обязательную медицинскую страховку с покрытием экстренной эвакуации. Мы предоставим вам подробное описание необходимой экипировки, включая одежду, и ответим на все ваши вопросы, возникающие в ходе подготовки.

По вашему желанию, мы готовы предложить вам дополнительную программу в ЮАР.

Продолжительность тура в зависимости от заезда может меняться от 6 до 9 дней.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Обязательная медицинская страховка с покрытием эвакуации из удаленных труднодоступных мест не входит в стоимость тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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