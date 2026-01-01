Вас ждут
Программа тура по дням
Прибытие в Буэнос-Айрес
Прибытие в Буэнос-Айрес и самостоятельный трансфер в отель.
Перелет Буэнос-Айрес - Ушуайя. Размещение на мега-яхте
Групповой трансфер в аэропорт.
Чартерный перелет из Буэнос-Айреса в Ушуаю.
Во второй половине дня мы поднимемся на борт мега-яхты.
Знакомство с командой и экспедиционным персоналом на борту.
В первый вечер проводится брифинг по безопасности, присутствие на котором является обязательным.
18:00 Участники тура знакомятся с командой и персоналом экспедиции, прощаются с «Землей, расположенной на краю света», и судно отправляется в путь к Антарктиде.
Пролив Дрейка
Здесь частыми «гостями» бывают штормовые ветры, вызывающие бурление на морской глади. Постоянными нашими спутниками будут альбатросы.
Пролив Дрейка
Когда корабль пройдет область Антарктической Конвергенции, станет заметным резкое увеличение (до нескольких тысяч) числа морских птиц. Какова причина подобного явления? Ответ на этот вопрос дадут лекторы, входящие в состав команды. Также они расскажут и о других интересных фактах.
Южные Шетландские острова и Антарктический полуостров
На пути к Антарктиде путешественников постоянно будут поджидать различные приключения.
По плану экспедиции с 5 по 9 день мы будем исследовать Южные Шетландские острова и Антарктический полуостров. Распределение программы по дням является условным и дает общее представление о том, что мы планируем увидеть и посетить за эти дни.
Южные Шетландские острова и Антарктический полуостров
О приближении к Белому континенту «сообщит» паковый лед, который будет утолщаться.
Здесь можно полюбоваться горбатыми китами, величественно плавающими в океанских водах, и принимающими солнечные ванны тюленями, удобно расположившимися на дрейфующих льдах.
Мы ежедневно будем выходить «на сушу» в неизученных бухтах, заходя «в гости» в колонию пингвинов или посещая научные станции.
В остальное время мы будем крейсировать среди айсбергов, сверкающих под солнечными лучами разными цветами.
Благодаря гибкому маршруту мы сможем оптимально воспользоваться климатическими условиями.
Капитан и руководитель группы, подобно участникам великих экспедиций прошлых столетий, будут ежедневно подбирать наилучший курс.
Южные Шетландские острова и Антарктический полуостров
Во время круиза мы сможем посетить много интересных мест:
Южные Шетландские острова. Здесь нас встретят любопытные местные обитатели (пингвины Генту и антарктические пингвины), которые совсем не опасаются людей. На обратной дороге к лайнеру нас проведут морские леопарды и львы.
Полуостров Табарин, гора Браун Блафф, или «Бурый утёс». Эта скала вулканического происхождения, покрытая льдом, поднимается ввысь на 745 метров. Она служит местом гнездования для чаек, буревестников и пингвинов Адели. Прогуливаясь по полуострову, можно увидеть множество тюленей Уэдделла, греющих спинки под солнцем.
Остров Кувервилль. Этот остров, имеющий вид огромных голых скал, в конце XIX столетия открыла Бельгийская экспедиция. Но несмотря на «спартанские условия», здесь великолепно себя чувствуют местные обитатели – буревестники и пингвины Генту. В водах, окружающих остров, плавают морские леопарды и тюлени Уэдделла.
Южные Шетландские острова и Антарктический полуостров
Залив Парадайз. Местность поражает туристов ошеломляющими и завораживающими пейзажами, состоящими из гор, айсбергов и ледяной пустыни. Здесь начинается Антарктида. Подплывая к континенту, мы увидим научную станцию Браун. Высадившись на берег, мы пойдем искать китов Минке и тюленей-крабоедов. В этой экспедиции нас будут сопровождать опытные экскурсоводы.
Остров Паулет. Рассмотреть его поверхность невозможно из-за многочисленной колонии пингвинов Адели. Остров населяет 90 тысяч этих уникальных неуклюжих и симпатичных птиц. Подобное зрелище можно увидеть крайне редко, и запомнится оно надолго. Но это еще не все местные обитатели. На близлежащем холме располагается колония синеглазых бакланов. Здесь же стоит хижина. Гид сообщит, что в ней зимовали члены шведской экспедиции Норденшельда.
Остров Петерманн. Высадившись на острове, мы не сможем оторвать взгляда от захватывающего пейзажа, среди которого величественно дрейфуют айсберги и периодически выныривают киты. Здесь мы увидим бакланов, пингвинов Адели и Генту.
Южные Шетландские острова и Антарктический полуостров
Остров Плено. Он расположился у южного берега пролива Лемэр, известного также как «Долина Айсбергов». Это место считается самым красочным на Белом континенте. Туристы на время отвлекутся от полярной фауны, пораженные изумительным пейзажем, который составляют многовековые льды и айсберги, обладающие причудливыми формами и отражающиеся в водном «зеркале» океана.
Остров Десепшен, Китовая бухта, порт Фостер. Этот остров образовался из потухшего вулкана, кратер которого упал в воду вследствие разрушения одного склона. Войти в бухту можно только через узенький проход, получивший название «Мехов Нептуна». Ранее здесь располагалась китобойная станция, что отразилось в названии бухты. И сейчас здесь заметны осколки котлов, применяемых для плавки китового жира.
Остров Годье, порт Локрой. В период Второй мировой войны на острове был сооружен пункт, предназначенный для перехвата важной информации. Позже на месте этого пункта организовали научную станцию. Сейчас здесь функционируют музей и магазинчик, в котором можно приобрести сувениры на память для себя и друзей. К тому же на острове есть британское почтовое отделение, откуда желающие смогут отправить открытку родственникам.
Вокруг станции спокойно прогуливаются пингвины Генту, не обращая внимания на людей. Этих обитателей Антарктиды туристы любят фотографировать на фоне флага Британии.
Пролив Дрейка
Лайнер направляется в обратный путь. Но это не значит, что приключения закончились.
Мы сможем и дальше наблюдать за полярной фауной, а экспедиционная команда предложит увлекательные мероприятия.
Пролив Дрейка
Можно будет пополнить свою коллекцию уникальными фотографиями.
В последний вечер круиза капитан пригласит путешественников на прощальный ужин.
Завершение круиза
Позавтракав, мы покинем борт лайнера и трансфером отправимся в аэропорт города Ушуайи, чтобы возвратиться в Буэнос-Айрес.
На место мы прибудем в 16:00-18:00.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении:
|Люкс
|Стоимость на человека
|Сьюпериор
|Нет в наличии
|Делюкс
|Нет в наличии
|Престиж на 4 палубе
|Нет в наличии
|Престиж на 5 палубе
|Нет в наличии
|Престиж на 6 палубе
|18 400 €
|Люкс Делюкс
|26 070 €
|Люкс Престиж на 5 палубе
|Нет в наличии
|Люкс Престиж на 6 палубе
|28 530 €
|Люкс Судовладельца
|35 890 €
Наличие мест и стоимость уточняйте при бронировании. Стоимость может измениться без предупреждения.
Роскошная мега-яхта «L'Austral»
«Детище» итальянской судоверфи Italian Fincantieri shipyard, роскошная мега-яхта «L'Austral», несомненно, впитала в себя французскую изысканность своих владельцев – яхта выполняет экспедиционные круизы по всему миру под французским флагом. Еще бы, ведь над этой изысканностью поработал великолепный французский дизайнер Жан-Филипп Нюэль (Jean-Philippe Nuel). «L'Austral», как и другие наши суда класса люкс, остается верной следующей философии: на борту царит уникальная атмосфера – искусная комбинация роскоши, приватности и благосостояния.
Обтекаемый силуэт, смягченный элегантно-гладкими контурами, большие арочные окна, раскрывающиеся навстречу океанической стихии и свету – все это придает яхте «L'Austral» ее неповторимую форму. Дорогие качественные материалы, утонченная элегантность и совершенный баланс между шиком и повседневным стилем – все это позволит гостям «L'Austral» чувствовать себя как на собственной яхте. Дизайн искусно смешивает традиционные и инновационные веяния с легким привкусом морского настроения.
Вас ждут уникальные маршруты и знакомство с уголками Антарктиды и других отделенных регионов, недоступных для больших судов, а также атмосфера роскоши и элегантности, внимательный и персонифицированный сервис и изысканная кухня.
По канонам великих французских традиций, кухня на борту судна сравнима с кухнями лучших ресторанов мира, а утонченный внимательный сервис в ресторане является обязательной визитной карточкой. Добро пожаловать в 2 наших ресторана на завтрак, обед и ужин. Главный ресторан расположен на палубе Либерти (Le Liberty Deck). Здесь вас угостят блюдами французской и интернациональной кухни и тонким вином. Если во время трапезы вы желаете наслаждаться ландшафтами и свежим морским бризом – добро пожаловать в открытый зал гриль-ресторана. Здесь предлагается шведский стол и тематические ужины.
Мы сделали все, чтобы не нарушать привычный уклад вашей жизни и предусмотреть все ваши желания: в комфортабельных салонах проводятся шоу и презентации, предлагается спа в партнерстве с Carita™, более приватная атмосфера доступна в библиотеке и интернет-центре. Комфортабельные каюты и люксы доступны для размещения семей как трехместные или смежные. К вашим услугам также игровая комната с игровыми приставками Wii™.
Зоны общего пользования:
L'Austral располагает большим количеством общих зон, спроектированных и оснащенных так, чтобы удовлетворить все ваши потребности, оберегая при этом личное пространство каждого пассажира. В зоне ресепшн находится:
- стойка ресепшн;
- экспедиционное бюро;
- административные службы судна;
- бутик, где можно купить одежду, драгоценности, косметические продукты, открытки и аксессуары.
Лаунж-зоны:
- главный лаунж-бар и живой музыкой в избранные вечера;
- панорамный лаунж-бар / Библиотека.
Зоны отдыха и развлечений:
Зона фитнеса и красоты:
- фитнес-зал.
- салон красоты и спа: парикмахерская, массажные кабинеты, сауна, маникюрный кабинет.
Плавательная зона:
- открытый бассейн с подогревом.
Лекционный зал:
- место проведения конференций и живых концертов;
- новейшие аудио и видео технологии.
Другие зоны общего пользования:
- медицинский центр.
Технические характеристики:
- длина – 142 м;
- ширина – 18 м;
- водоизмещение – 10944 т.;
- скорость – 16 узлов;
- год обновления – 2018;
- пассажиры – 224 чел.;
- экипаж – 140 чел.;
- флаг – Франция.
Варианты проживания
Сьюпериор
Площадь – 21 м².
Вместимость до 3 пассажиров в каюте.
- Индивидуальное кондиционирование.
- Двуспальная кровать или две односпальные.
- Софа.
- Минибар.
- Обслуживание в номере 24 часа.
- Спутниковое ТВ, телевизор с плоским экраном.
- Видео по запросу.
- Док-станции для IPod ™.
- Сейф.
- Ванная комната с душем.
- Французская косметика в ванной комнате.
- Туалетный столик с феном.
- Банный халат и тапочки.
- Спутниковый телефон с прямой линией.
- Безлимитный WiFi.
- Электрические розетки 110/220.
Делюкс
Площадь – 18 м².
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
- Личный балкон 4 м².
- Индивидуальное кондиционирование.
- Двуспальная кровать или две односпальные.
- Минибар.
- Обслуживание в номере 24 часа.
- Спутниковое ТВ, телевизор с плоским экраном.
- Видео по запросу.
- Док-станции для IPod ™.
- Сейф.
- Ванная комната с душем.
- Французская косметика в ванной комнате.
- Туалетный столик с феном.
- Банный халат и тапочки.
- Спутниковый телефон с прямой линией.
- Безлимитный WiFi.
- Электрические розетки 110/220.
Престиж на 4 палубе
Площадь – 18 м².
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
- Личный балкон 4 м².
- Индивидуальное кондиционирование.
- Двуспальная кровать или две односпальные.
- Минибар.
- Обслуживание в номере 24 часа.
- Спутниковое ТВ, телевизор с плоским экраном.
- Видео по запросу.
- Док-станции для IPod ™.
- Сейф.
- Ванная комната с душем.
- Французская косметика в ванной комнате.
- Туалетный столик с феном.
- Банный халат и тапочки.
- Спутниковый телефон с прямой линией.
- Безлимитный WiFi.
- Электрические розетки 110/220.
Престиж на 5 палубе
Площадь – 18 м².
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
- Личный балкон 4 м².
- Индивидуальное кондиционирование.
- Двуспальная кровать или две односпальные.
- Минибар.
- Обслуживание в номере 24 часа.
- Спутниковое ТВ, телевизор с плоским экраном.
- Видео по запросу.
- Док-станции для IPod ™.
- Сейф.
- Ванная комната с душем.
- Французская косметика в ванной комнате.
- Туалетный столик с феном.
- Банный халат и тапочки.
- Спутниковый телефон с прямой линией.
- Безлимитный WiFi.
- Электрические розетки 110/220.
Престиж на 6 палубе
Площадь – 18 м².
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
- Личный балкон 4 м².
- Индивидуальное кондиционирование.
- Двуспальная кровать или две односпальные.
- Минибар.
- Обслуживание в номере 24 часа.
- Спутниковое ТВ, телевизор с плоским экраном.
- Видео по запросу.
- Док-станции для IPod ™.
- Сейф.
- Ванная комната с душем.
- Французская косметика в ванной комнате.
- Туалетный столик с феном.
- Банный халат и тапочки.
- Спутниковый телефон с прямой линией.
- Безлимитный WiFi.
- Электрические розетки 110/220.
Люкс Делюкс
Площадь – 27 м².
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
- Личный балкон 6 м².
- Индивидуальное кондиционирование.
- Двуспальная кровать или две односпальные.
- Софа.
- Минибар.
- Обслуживание в номере 24 часа.
- Спутниковое ТВ, телевизор с плоским экраном.
- Видео по запросу.
- Док-станции для IPod ™.
- Сейф.
- Ванная комната с душем.
- Французская косметика в ванной комнате.
- Туалетный столик с феном.
- Банный халат и тапочки.
- Спутниковый телефон с прямой линией.
- Безлимитный WiFi.
- Электрические розетки 110/220.
Люкс Престиж на 5 палубе
Площадь – 36 м².
Вместимость до 4 пассажиров в каюте.
- Личный балкон 8 м².
- Индивидуальное кондиционирование.
- Двуспальная кровать или две односпальные.
- Диван (трансформируется в двуспальную кровать).
- Минибар.
- Обслуживание в номере 24 часа.
- Спутниковое ТВ, 2 телевизора с плоским экраном.
- Видео по запросу.
- Док-станции для IPod ™.
- Сейф.
- Ванная комната с душем.
- Французская косметика в ванной комнате.
- Туалетный столик с феном.
- Банный халат и тапочки.
- Спутниковый телефон с прямой линией.
- Безлимитный WiFi.
- Электрические розетки 110/220.
Люкс Престиж на 6 палубе
Площадь – 36 м².
Вместимость до 4 пассажиров в каюте.
- Личный балкон 8 м².
- Индивидуальное кондиционирование.
- Двуспальная кровать или две односпальные.
- Диван (трансформируется в двуспальную кровать).
- Минибар.
- Обслуживание в номере 24 часа.
- Спутниковое ТВ, 2 телевизора с плоским экраном.
- Видео по запросу.
- Док-станции для IPod ™.
- Сейф.
- Ванная комната с душем.
- Французская косметика в ванной комнате.
- Туалетный столик с феном.
- Банный халат и тапочки.
- Спутниковый телефон с прямой линией.
- Безлимитный WiFi.
- Электрические розетки 110/220.
Люкс Судовладельца
Площадь – 50 м².
Вместимость до 2 пассажиров.
- Личный балкон 9 м².
- Индивидуальный климат-контроль.
- Кровать king-size/2 twin.
- Имеются смежные люксы.
- Ванная комната.
- Мини-бар.
- 2 телевизора, спутниковое TV.
- Письменный стол.
- DVD, CD и Ipod™.
- Видео.
- Сейф.
- Фен.
- Банный халат.
- Прямой спутниковый телефон.
- Электрические розетки 110/220 v.
- Франц. туалетные принадлежности.
- Сервис 24 часа
- Wifi
- Большая ванна
- Софа
- Стол и 4 стула
- Кресло и круглый стол
Отель в Буэнос-Айресе
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Ответы на вопросы
Что включено
- Чартерный перелет Буэнос-Айрес - Ушуайя - Буэнос-Айрес
- Трансферы в Ушуайе
- Аэропортовые сборы
- Портовые сборы
- Размещение в каюте выбранной категории
- Полный пансион на борту
- Приветственный коктейль с капитаном и прощальный гала-ужин
- Чай, кофе, вода, прохладительные напитки за ужином
- Вечерняя развлекательная программа
- Открытый бар
- Услуги опытной экспедиционной команды
- Высадки по программе
- Экспедиционная куртка в подарок
- Аренда резиновых сапог
Что не входит в цену
- Международный авиаперелет до г. Буэнос-Айреса и обратно
- Личные расходы: прачечная, связь, спа, услуги доктора на борту
- Обязательная медицинская страховка - 10 € в день на человека
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Наша зимняя спортивная одежда вполне соответствует климатическим условиям во время большинства наших путешествий. Термобелье, ветро- и водонепроницаемая одежда, резиновые сапоги станут надежной основой вашего комфорта в полярных регионах.
Многослойность в одежде — самое важное в арктических экспедициях. Лучше надеть несколько легких предметов одежды, чем один очень теплый. Это поможет вам оптимально приспосабливаться к изменению температуры: всегда легче снять слой одежды, если вам стало жарко, или надеть что-то еще, если стало прохладно.
- Базовый слой. Термобелье из шерсти мериноса или полипропилена подберите в зависимости от температуры региона и планируемого уровня активности.
- Средний слой. Шерстяные или флисовые свитера, лонгсливы, водолазки для создания слоев одежды. Средние слои можно носить как под паркой на высадках, так и на борту судна.
- Верхний слой. Ветро- и водонепроницаемая парка и брюки. Парка может быть однослойной (утепленной с защитой от ветра и воды) или двухслойной (состоять из теплого слоя и верхнего ветро- и водозащитного слоя).
- Обувь и аксессуары. Резиновые сапоги (обычные или утепленные) — самый подходящий вариант для экспедиций. Возьмите с собой несколько пар перчаток/варежек (1 легкие, 1 теплые водонепроницаемые, 1 запасные), шапку, шарф/бафф, несколько пар теплых (например, шерстяных) и обычных носков.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты от/до Буэнос-Айреса не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Нужна ли специальная подготовка?
Уровень физической подготовки для экспедиционных круизов не важен. Любой человек, способный поднять и спуститься по трапу судна, пройдет через любую высадку в дичайших местах без затруднений. Наоборот, желающим получить некоторую нагрузку будут предложены более продолжительные прогулки по пересеченной местности.
Но стоит помнить, что вы окажитесь в труднодоступных местах и ближайшая больница может находиться в тысячах километрах от вас, поэтому, если вы страдаете хроническими заболеваниями, перед путешествием проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
Как проходит день в круизе?
Для экспедиционных программ никогда не предлагается фиксированное ежедневное расписание, так как большинство маршрутов пролегают в удаленных, труднодоступных и малоисследованных регионах с экстремальными климатическими условиями.
Предложенные программы служат примерным ориентиром того, что вы можете увидеть или посетить во время путешествия, но посещение определенных мест или встреча определенных животных не может быть гарантирована.
Программа на день, расписание высадок, лекций, время работы ресторана на следующий день будут доступны накануне вечером каждого дня.
Пожалуйста, помните, что во время полярных экспедиций изменения в программе и маршруте происходят каждый день, поэтому, возможно, нам придется корректировать программу и в течение дня. Обо всех новых изменениях капитан или экспедиционный лидер будут информировать вас по громкой связи.
Во время круиза капитан и экспедиционный лидер будут постоянно следить за погодой и ледовой обстановкой, чтобы создать для вас как можно больше возможностей насладиться высадками на берег и путешествием на зодиаках.
Будет ли у меня морская болезнь?
Мы можем столкнуться с волнениями на море в любой экспедиции. Заранее подберите и возьмите с собой подходящее лекарство от морской болезни: таблетки, лейкопластыри, браслеты от укачивания.
Большинство профилактических лекарств от морской болезни необходимо принимать заранее, пока вы чувствуете себя хорошо.
Если вы склонны к укачиванию, избегайте алкоголь, табак, лишние жидкости и ограниченные пространства.
Может ли измениться маршрут круиза?
Описание данного маршрута является общим планом экспедиции. Маршрут может меняться под воздействием внешних факторов: погоды, ледовой обстановки и т. д.