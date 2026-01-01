Вас ждет незабываемое экспедиционное путешествие в Антарктиду на борту мега-яхты класса люкс! В этом круизе вы пересечете легендарный пролив Дрейка и отправитесь к Южным Шетландским островам и Антарктическому полуострову.Вас ждут

живописные острова, встречи с многочисленными колониями пингвинов, наблюдение за китами и тюленями, а также путешествие среди сверкающих айсбергов. Благодаря гибкому маршруту и сопровождению опытной экспедиционной команды каждый день будет открывать новые места и впечатления — от красочных ледяных пейзажей залива Парадайз до исторического наследия островов и научных станций. В путешествии своими знаниями и опытом поделятся гиды и лекторы, которые помогут узнать больше об истории, природе и удивительном животном мире Антарктиды. А возвращаясь через пролив Дрейка, вы сможете продолжить наблюдение за полярной фауной и насладиться последними моментами экспедиции.

Позавтракав, мы покинем борт лайнера и трансфером отправимся в аэропорт города Ушуайи, чтобы возвратиться в Буэнос-Айрес.

Мы сможем и дальше наблюдать за полярной фауной, а экспедиционная команда предложит увлекательные мероприятия.

Лайнер направляется в обратный путь. Но это не значит, что приключения закончились.

Вокруг станции спокойно прогуливаются пингвины Генту, не обращая внимания на людей. Этих обитателей Антарктиды туристы любят фотографировать на фоне флага Британии.

Остров Годье, порт Локрой. В период Второй мировой войны на острове был сооружен пункт, предназначенный для перехвата важной информации. Позже на месте этого пункта организовали научную станцию. Сейчас здесь функционируют музей и магазинчик, в котором можно приобрести сувениры на память для себя и друзей. К тому же на острове есть британское почтовое отделение, откуда желающие смогут отправить открытку родственникам.

Остров Десепшен, Китовая бухта, порт Фостер. Этот остров образовался из потухшего вулкана, кратер которого упал в воду вследствие разрушения одного склона. Войти в бухту можно только через узенький проход, получивший название «Мехов Нептуна». Ранее здесь располагалась китобойная станция, что отразилось в названии бухты. И сейчас здесь заметны осколки котлов, применяемых для плавки китового жира.

Остров Плено. Он расположился у южного берега пролива Лемэр, известного также как «Долина Айсбергов». Это место считается самым красочным на Белом континенте. Туристы на время отвлекутся от полярной фауны, пораженные изумительным пейзажем, который составляют многовековые льды и айсберги, обладающие причудливыми формами и отражающиеся в водном «зеркале» океана.

Остров Петерманн. Высадившись на острове, мы не сможем оторвать взгляда от захватывающего пейзажа, среди которого величественно дрейфуют айсберги и периодически выныривают киты. Здесь мы увидим бакланов, пингвинов Адели и Генту.

Остров Паулет. Рассмотреть его поверхность невозможно из-за многочисленной колонии пингвинов Адели. Остров населяет 90 тысяч этих уникальных неуклюжих и симпатичных птиц. Подобное зрелище можно увидеть крайне редко, и запомнится оно надолго. Но это еще не все местные обитатели. На близлежащем холме располагается колония синеглазых бакланов. Здесь же стоит хижина. Гид сообщит, что в ней зимовали члены шведской экспедиции Норденшельда.

Залив Парадайз. Местность поражает туристов ошеломляющими и завораживающими пейзажами, состоящими из гор, айсбергов и ледяной пустыни. Здесь начинается Антарктида. Подплывая к континенту, мы увидим научную станцию Браун . Высадившись на берег, мы пойдем искать китов Минке и тюленей-крабоедов. В этой экспедиции нас будут сопровождать опытные экскурсоводы.

Остров Кувервилль. Этот остров, имеющий вид огромных голых скал, в конце XIX столетия открыла Бельгийская экспедиция. Но несмотря на «спартанские условия», здесь великолепно себя чувствуют местные обитатели – буревестники и пингвины Генту. В водах, окружающих остров, плавают морские леопарды и тюлени Уэдделла.

Полуостров Табарин, гора Браун Блафф, или «Бурый утёс». Эта скала вулканического происхождения, покрытая льдом, поднимается ввысь на 745 метров. Она служит местом гнездования для чаек, буревестников и пингвинов Адели. Прогуливаясь по полуострову, можно увидеть множество тюленей Уэдделла, греющих спинки под солнцем.

Южные Шетландские острова. Здесь нас встретят любопытные местные обитатели (пингвины Генту и антарктические пингвины), которые совсем не опасаются людей. На обратной дороге к лайнеру нас проведут морские леопарды и львы.

В остальное время мы будем крейсировать среди айсбергов , сверкающих под солнечными лучами разными цветами.

Мы ежедневно будем выходить «на сушу» в неизученных бухтах, заходя «в гости» в колонию пингвинов или посещая научные станции.

Здесь можно полюбоваться горбатыми китами , величественно плавающими в океанских водах, и принимающими солнечные ванны тюленями , удобно расположившимися на дрейфующих льдах.

По плану экспедиции с 5 по 9 день мы будем исследовать Южные Шетландские острова и Антарктический полуостров. Распределение программы по дням является условным и дает общее представление о том, что мы планируем увидеть и посетить за эти дни.

Когда корабль пройдет область Антарктической Конвергенции, станет заметным резкое увеличение (до нескольких тысяч) числа морских птиц. Какова причина подобного явления? Ответ на этот вопрос дадут лекторы, входящие в состав команды. Также они расскажут и о других интересных фактах.

18:00 Участники тура знакомятся с командой и персоналом экспедиции, прощаются с «Землей, расположенной на краю света», и судно отправляется в путь к Антарктиде.

Проживание

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении:

Люкс Стоимость на человека Сьюпериор Нет в наличии Делюкс Нет в наличии Престиж на 4 палубе Нет в наличии Престиж на 5 палубе Нет в наличии Престиж на 6 палубе 18 400 € Люкс Делюкс 26 070 € Люкс Престиж на 5 палубе Нет в наличии Люкс Престиж на 6 палубе 28 530 € Люкс Судовладельца 35 890 €

Наличие мест и стоимость уточняйте при бронировании. Стоимость может измениться без предупреждения.

Роскошная мега-яхта «L'Austral»

«Детище» итальянской судоверфи Italian Fincantieri shipyard, роскошная мега-яхта «L'Austral», несомненно, впитала в себя французскую изысканность своих владельцев – яхта выполняет экспедиционные круизы по всему миру под французским флагом. Еще бы, ведь над этой изысканностью поработал великолепный французский дизайнер Жан-Филипп Нюэль (Jean-Philippe Nuel). «L'Austral», как и другие наши суда класса люкс, остается верной следующей философии: на борту царит уникальная атмосфера – искусная комбинация роскоши, приватности и благосостояния.

Обтекаемый силуэт, смягченный элегантно-гладкими контурами, большие арочные окна, раскрывающиеся навстречу океанической стихии и свету – все это придает яхте «L'Austral» ее неповторимую форму. Дорогие качественные материалы, утонченная элегантность и совершенный баланс между шиком и повседневным стилем – все это позволит гостям «L'Austral» чувствовать себя как на собственной яхте. Дизайн искусно смешивает традиционные и инновационные веяния с легким привкусом морского настроения.

Вас ждут уникальные маршруты и знакомство с уголками Антарктиды и других отделенных регионов, недоступных для больших судов, а также атмосфера роскоши и элегантности, внимательный и персонифицированный сервис и изысканная кухня.

По канонам великих французских традиций, кухня на борту судна сравнима с кухнями лучших ресторанов мира, а утонченный внимательный сервис в ресторане является обязательной визитной карточкой. Добро пожаловать в 2 наших ресторана на завтрак, обед и ужин. Главный ресторан расположен на палубе Либерти (Le Liberty Deck). Здесь вас угостят блюдами французской и интернациональной кухни и тонким вином. Если во время трапезы вы желаете наслаждаться ландшафтами и свежим морским бризом – добро пожаловать в открытый зал гриль-ресторана. Здесь предлагается шведский стол и тематические ужины.

Мы сделали все, чтобы не нарушать привычный уклад вашей жизни и предусмотреть все ваши желания: в комфортабельных салонах проводятся шоу и презентации, предлагается спа в партнерстве с Carita™, более приватная атмосфера доступна в библиотеке и интернет-центре. Комфортабельные каюты и люксы доступны для размещения семей как трехместные или смежные. К вашим услугам также игровая комната с игровыми приставками Wii™.

Зоны общего пользования:

L'Austral располагает большим количеством общих зон, спроектированных и оснащенных так, чтобы удовлетворить все ваши потребности, оберегая при этом личное пространство каждого пассажира. В зоне ресепшн находится:

стойка ресепшн;

экспедиционное бюро;

административные службы судна;

бутик, где можно купить одежду, драгоценности, косметические продукты, открытки и аксессуары.

Лаунж-зоны:

главный лаунж-бар и живой музыкой в избранные вечера;

панорамный лаунж-бар / Библиотека.

Зоны отдыха и развлечений:

Зона фитнеса и красоты:

фитнес-зал.

салон красоты и спа: парикмахерская, массажные кабинеты, сауна, маникюрный кабинет.

Плавательная зона:

открытый бассейн с подогревом.

Лекционный зал:

место проведения конференций и живых концертов;

новейшие аудио и видео технологии.

Другие зоны общего пользования:

медицинский центр.

Технические характеристики: