1 день

Перелет в Антарктиду

Обратите внимание! Прибыть в Кейптаун необходимо за три дня до запланированного полета в Антарктиду.

За день до вылета будет проведен обязательный брифинг по безопасности, на котором мы проверим у вас наличие всей необходимой экипировки для посещения Антарктики.

Свободное время в Кейптауне для осмотра достопримечательностей. Кейптаун — красивейший город с огромным количеством достопримечательностей и развлечений.

Перелет из Кейптауна проходит на роскошном самолете. На борту вам будет предложено питание, снеки и напитки.

Примерное время полета в Антарктиду – 5 часов, общая дальность полета (в одну сторону) – 4150 км.

Вы прилетаете на взлетно-посадочную полосу Wolf’s Fang. По прилету вы пересядете на меньший самолет Basler DC3, предназначенный для внутренних перелетов.

Короткий 25-минутный перелет доставит вас ближе к лагерю.

После выхода из самолета на специально модифицированном транспорте 4х4 за 15 минут вас доставят в лагерь Whichaway.

Кэмп Whichaway является одним из самых отдаленных роскошных кэмпов на планете.

