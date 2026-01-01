Полет на Южный Полюс. Роскошный кэмп Whichaway

Добро пожаловать в увлекательный тур через кэмп Whichaway! Это путешествие дает удивительную возможность побывать на Южном полюсе и посетить колонию императорских пингвинов в глубине континента в окружении роскоши. Вас ждёт перелёт в Антарктиду на самолёте и размещение в шикарном кэмпе.
Программа тура по дням

1 день

Перелет в Антарктиду

Обратите внимание! Прибыть в Кейптаун необходимо за три дня до запланированного полета в Антарктиду.

За день до вылета будет проведен обязательный брифинг по безопасности, на котором мы проверим у вас наличие всей необходимой экипировки для посещения Антарктики.

Свободное время в Кейптауне для осмотра достопримечательностей. Кейптаун — красивейший город с огромным количеством достопримечательностей и развлечений.

Перелет из Кейптауна проходит на роскошном самолете. На борту вам будет предложено питание, снеки и напитки.

Примерное время полета в Антарктиду – 5 часов, общая дальность полета (в одну сторону) – 4150 км.

Вы прилетаете на взлетно-посадочную полосу Wolf’s Fang. По прилету вы пересядете на меньший самолет Basler DC3, предназначенный для внутренних перелетов.

Короткий 25-минутный перелет доставит вас ближе к лагерю.

После выхода из самолета на специально модифицированном транспорте 4х4 за 15 минут вас доставят в лагерь Whichaway.

Кэмп Whichaway является одним из самых отдаленных роскошных кэмпов на планете.

2 день

Кэмп Whichaway

В зависимости от погодных условий наши гиды предложат вам на выбор несколько экскурсий и активностей, которые можно совершить из кэмпа.

Если вы не хотите участвовать в экскурсиях, вы можете провести в лаундже или библиотеке нашего кэмпа.

При благоприятных погодных условиях вы сможете отправиться в поход к Оазису Ширмахера, исследовать потрясающие ледяные туннели, увидеть колонию пингвинов Адели.

3 день

Полет к императорским пингвинам

Полет к колонии императорских пингвинов в бухте Атка займет около 2,5 часов.

По правилам посадка самолета будет произведена не ближе чем за 1 км от колонии, поэтому вам потребуется немного времени, чтобы пешком дойти до колонии.

Находиться рядом с колонией так близко — это поистине одно из самых захватывающих приключений!

Вы проведете в колонии столько времени, сколько позволит погода.

Закуски и горячие напитки будут доступны во время вашего пребывания в колонии.

Возвращение в кэмп.

4 день

Кэмп Whichaway

Продолжение активных приключений вокруг кэмпа.

По возможности посещение близлежащей научной станции.

5 день

Южный полюс

Сначала мы совершим перелет на заправочную станцию FD83 для дозаправки самолета (продолжительность полета около 5 часов).

Заправка занимает примерно 1 час, в это время вам будут предложены горячие напитки и легкие закуски.

После заправки мы продолжим путь к Южному полюсу, и нам потребуется еще 2 часа до географической точки Южного полюса (90°).

На Южном полюсе вы сможете провести около 3 часов.

Рядом с Южным полюсом находится американская научная станция Амундсен-Скотт. Здесь находится сувенирный магазин, который вы сможете посетить.

После полета к Южному полюсу на борту «Баслер» вы вернетесь к заправочной станции FD83.

Мы разобьем здесь лагерь на ночь, и для вас это будет дополнительным приключением, опытом ночевки в палатках в Антарктиде в условиях, в которых обычно живут настоящие исследователи.

Остановка занимает около 10-12 часов, размещение будет организовано во вместительных палатках, рассчитанных на двух человек.

После завтрака «Баслер» совершит обратный перелет в наш кэмп.

Через 4,5 часа после вылета вы окажетесь в нашем уютном кэмпе, где вас встретят шампанским, и вы отпразднуете достижение Южного полюса.

6 день

Кэмп Whichaway

У вас будет время для отдыха после перелетов.

По желанию вы можете посетить научные лекции об Антарктике или принять участие в небольших экспедиционных вылазках по окрестностям кэмпа.

7 день

Кэмп Whichaway

Также эти дни являются резервными, если по погодным условиям не удастся вылететь в колонию императорских пингвинов и Южный полюс согласно предварительному расписанию.

8 день

Кейптаун

Перелет в Кейптаун.

Улетать после тура из Кейптауна необходимо через два дня после его окончания.

Проживание

Тур предусматривает размещение в роскошном кэмпе в Антарктиде.

Стоимость тура на 1 человека – 110 000 $.

Варианты проживания

Кэмп Whichaway

7 ночей

Whichaway — лагерь, расположенный на берегу одного из пресноводных озер оазиса Ширмахера.

В лагере 6 отапливаемых «полярных капсул» с ультрасовременными внешними и старинными внутренними интерьерами, которые навевают мысли о богатом наследии исследований Антарктиды.

Гости лагеря очень любят посидеть и пообщаться в общей гостиной, библиотеке и обеденной зоне с изумительными видами на Антарктиду.

Whichaway состоит из коллекции высокотехнологичных полярных куполов, установленных на берегах замерзшего озера и окруженного великолепным 60-метровым (200-футовым) ледопадом.

Здесь тепло и комфортно, и это идеальная домашняя база для ежедневных занятий или для того, чтобы просто отдохнуть, когда вы хотите просто отдохнуть.

Вы сможете отведать изысканные блюда, приготовленные вашим личным шеф-поваром, насладиться сауной с видом на ледник и выпить коктейли у камина.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Брифинг перед вылетом в Антарктиду
  • Трансферы в/из аэропорт перед чартерными рейсами
  • Чартерный перелет Кейптаун - Антарктида - Кейптаун
  • Все запланированные перелеты в пределах Антарктиды (при благоприятных погодных условиях)
  • Горячее питание в кэмпе и напитки
  • Празднование по случаю достижения Южного полюса
  • Услуги опытного экспедиционного персонала
  • Активные программы с гидом в кэмпе
  • Размещение в кэмпе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Кейптауна и обратно
  • Питание и проживание в ЮАР
  • Все трансферы, не указанные в программе
  • Персональное снаряжение и одежда
  • Дополнительные расходы, связанные с задержкой вылета из Кейптауна или из Антарктиды
  • Телефонная связь в Антарктике
  • Обязательная медицинская страховка с покрытием эвакуации из удаленных труднодоступных мест
  • Дополнительная программа в ЮАР
Место начала и завершения?
Г. Кейптаун
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Наша зимняя спортивная одежда вполне соответствует климатическим условиям во время большинства наших путешествий. Термобелье, ветро- и водонепроницаемая одежда, резиновые сапоги станут надежной основой вашего комфорта в полярных регионах.

Многослойность в одежде — самое важное в арктических экспедициях. Лучше надеть несколько легких предметов одежды, чем один очень теплый. Это поможет вам оптимально приспосабливаться к изменению температуры: всегда легче снять слой одежды, если вам стало жарко, или надеть что-то еще, если стало прохладно.

  1. Базовый слой. Термобелье из шерсти мериноса или полипропилена подберите в зависимости от температуры региона и планируемого уровня активности.
  2. Средний слой. Шерстяные или флисовые свитера, лонгсливы, водолазки для создания слоев одежды. Средние слои можно носить под паркой.
  3. Верхний слой. Ветро- и водонепроницаемая парка и брюки. Парка может быть однослойной (утепленной с защитой от ветра и воды) или двухслойной (состоять из теплого слоя и верхнего ветро- и водозащитного слоя).
  4. Обувь и аксессуары. Резиновые сапоги (обычные или утепленные) — самый подходящий вариант для экспедиций. Возьмите с собой несколько пар перчаток/варежек (1 легкие, 1 теплые водонепроницаемые, 1 запасные), шапку, шарф/бафф, несколько пар теплых (например, шерстяных) и обычных носков.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты от/до Кейптауна не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Что важно знать перед отправлением в тур?

Кэмп находится на самом изолированном и самом ветреном континенте на планете.

Мы предпримем все усилия, чтобы следовать заявленному графику, но будьте готовы к изменениям программы из-за погодных условий! Не планируйте ничего важного около недели после вашего запланированного возвращения.

Каждый участник программы обязан заполнить конфиденциальную медицинскую форму и оформить обязательную медицинскую страховку с покрытием экстренной эвакуации.

Мы предоставим вам подробное описание необходимой экипировки, включая одежду, и ответим на все ваши вопросы, возникающие в ходе подготовки. По вашему желанию, мы готовы предложить вам дополнительную программу в ЮАР.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

