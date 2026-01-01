Программа тура по дням
Перелет в Антарктиду
Обратите внимание! Прибыть в Кейптаун необходимо за три дня до запланированного полета в Антарктиду.
За день до вылета будет проведен обязательный брифинг по безопасности, на котором мы проверим у вас наличие всей необходимой экипировки для посещения Антарктики.
Свободное время в Кейптауне для осмотра достопримечательностей. Кейптаун — красивейший город с огромным количеством достопримечательностей и развлечений.
Перелет из Кейптауна проходит на роскошном самолете. На борту вам будет предложено питание, снеки и напитки.
Примерное время полета в Антарктиду – 5 часов, общая дальность полета (в одну сторону) – 4150 км.
Вы прилетаете на взлетно-посадочную полосу Wolf’s Fang. По прилету вы пересядете на меньший самолет Basler DC3, предназначенный для внутренних перелетов.
Короткий 25-минутный перелет доставит вас ближе к лагерю.
После выхода из самолета на специально модифицированном транспорте 4х4 за 15 минут вас доставят в лагерь Whichaway.
Кэмп Whichaway является одним из самых отдаленных роскошных кэмпов на планете.
Кэмп Whichaway
В зависимости от погодных условий наши гиды предложат вам на выбор несколько экскурсий и активностей, которые можно совершить из кэмпа.
Если вы не хотите участвовать в экскурсиях, вы можете провести в лаундже или библиотеке нашего кэмпа.
При благоприятных погодных условиях вы сможете отправиться в поход к Оазису Ширмахера, исследовать потрясающие ледяные туннели, увидеть колонию пингвинов Адели.
Полет к императорским пингвинам
Полет к колонии императорских пингвинов в бухте Атка займет около 2,5 часов.
По правилам посадка самолета будет произведена не ближе чем за 1 км от колонии, поэтому вам потребуется немного времени, чтобы пешком дойти до колонии.
Находиться рядом с колонией так близко — это поистине одно из самых захватывающих приключений!
Вы проведете в колонии столько времени, сколько позволит погода.
Закуски и горячие напитки будут доступны во время вашего пребывания в колонии.
Возвращение в кэмп.
Кэмп Whichaway
Продолжение активных приключений вокруг кэмпа.
По возможности посещение близлежащей научной станции.
Южный полюс
Сначала мы совершим перелет на заправочную станцию FD83 для дозаправки самолета (продолжительность полета около 5 часов).
Заправка занимает примерно 1 час, в это время вам будут предложены горячие напитки и легкие закуски.
После заправки мы продолжим путь к Южному полюсу, и нам потребуется еще 2 часа до географической точки Южного полюса (90°).
На Южном полюсе вы сможете провести около 3 часов.
Рядом с Южным полюсом находится американская научная станция Амундсен-Скотт. Здесь находится сувенирный магазин, который вы сможете посетить.
После полета к Южному полюсу на борту «Баслер» вы вернетесь к заправочной станции FD83.
Мы разобьем здесь лагерь на ночь, и для вас это будет дополнительным приключением, опытом ночевки в палатках в Антарктиде в условиях, в которых обычно живут настоящие исследователи.
Остановка занимает около 10-12 часов, размещение будет организовано во вместительных палатках, рассчитанных на двух человек.
После завтрака «Баслер» совершит обратный перелет в наш кэмп.
Через 4,5 часа после вылета вы окажетесь в нашем уютном кэмпе, где вас встретят шампанским, и вы отпразднуете достижение Южного полюса.
Кэмп Whichaway
У вас будет время для отдыха после перелетов.
По желанию вы можете посетить научные лекции об Антарктике или принять участие в небольших экспедиционных вылазках по окрестностям кэмпа.
Кэмп Whichaway
Также эти дни являются резервными, если по погодным условиям не удастся вылететь в колонию императорских пингвинов и Южный полюс согласно предварительному расписанию.
Кейптаун
Перелет в Кейптаун.
Улетать после тура из Кейптауна необходимо через два дня после его окончания.
Проживание
Тур предусматривает размещение в роскошном кэмпе в Антарктиде.
Стоимость тура на 1 человека – 110 000 $.
Варианты проживания
Кэмп Whichaway
Whichaway — лагерь, расположенный на берегу одного из пресноводных озер оазиса Ширмахера.
В лагере 6 отапливаемых «полярных капсул» с ультрасовременными внешними и старинными внутренними интерьерами, которые навевают мысли о богатом наследии исследований Антарктиды.
Гости лагеря очень любят посидеть и пообщаться в общей гостиной, библиотеке и обеденной зоне с изумительными видами на Антарктиду.
Whichaway состоит из коллекции высокотехнологичных полярных куполов, установленных на берегах замерзшего озера и окруженного великолепным 60-метровым (200-футовым) ледопадом.
Здесь тепло и комфортно, и это идеальная домашняя база для ежедневных занятий или для того, чтобы просто отдохнуть, когда вы хотите просто отдохнуть.
Вы сможете отведать изысканные блюда, приготовленные вашим личным шеф-поваром, насладиться сауной с видом на ледник и выпить коктейли у камина.
Что включено
- Брифинг перед вылетом в Антарктиду
- Трансферы в/из аэропорт перед чартерными рейсами
- Чартерный перелет Кейптаун - Антарктида - Кейптаун
- Все запланированные перелеты в пределах Антарктиды (при благоприятных погодных условиях)
- Горячее питание в кэмпе и напитки
- Празднование по случаю достижения Южного полюса
- Услуги опытного экспедиционного персонала
- Активные программы с гидом в кэмпе
- Размещение в кэмпе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Кейптауна и обратно
- Питание и проживание в ЮАР
- Все трансферы, не указанные в программе
- Персональное снаряжение и одежда
- Дополнительные расходы, связанные с задержкой вылета из Кейптауна или из Антарктиды
- Телефонная связь в Антарктике
- Обязательная медицинская страховка с покрытием эвакуации из удаленных труднодоступных мест
- Дополнительная программа в ЮАР
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Наша зимняя спортивная одежда вполне соответствует климатическим условиям во время большинства наших путешествий. Термобелье, ветро- и водонепроницаемая одежда, резиновые сапоги станут надежной основой вашего комфорта в полярных регионах.
Многослойность в одежде — самое важное в арктических экспедициях. Лучше надеть несколько легких предметов одежды, чем один очень теплый. Это поможет вам оптимально приспосабливаться к изменению температуры: всегда легче снять слой одежды, если вам стало жарко, или надеть что-то еще, если стало прохладно.
- Базовый слой. Термобелье из шерсти мериноса или полипропилена подберите в зависимости от температуры региона и планируемого уровня активности.
- Средний слой. Шерстяные или флисовые свитера, лонгсливы, водолазки для создания слоев одежды. Средние слои можно носить под паркой.
- Верхний слой. Ветро- и водонепроницаемая парка и брюки. Парка может быть однослойной (утепленной с защитой от ветра и воды) или двухслойной (состоять из теплого слоя и верхнего ветро- и водозащитного слоя).
- Обувь и аксессуары. Резиновые сапоги (обычные или утепленные) — самый подходящий вариант для экспедиций. Возьмите с собой несколько пар перчаток/варежек (1 легкие, 1 теплые водонепроницаемые, 1 запасные), шапку, шарф/бафф, несколько пар теплых (например, шерстяных) и обычных носков.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты от/до Кейптауна не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что важно знать перед отправлением в тур?
Кэмп находится на самом изолированном и самом ветреном континенте на планете.
Мы предпримем все усилия, чтобы следовать заявленному графику, но будьте готовы к изменениям программы из-за погодных условий! Не планируйте ничего важного около недели после вашего запланированного возвращения.
Каждый участник программы обязан заполнить конфиденциальную медицинскую форму и оформить обязательную медицинскую страховку с покрытием экстренной эвакуации.
Мы предоставим вам подробное описание необходимой экипировки, включая одежду, и ответим на все ваши вопросы, возникающие в ходе подготовки. По вашему желанию, мы готовы предложить вам дополнительную программу в ЮАР.