Вас ждет незабываемый тур с насыщенной программой, который подарит яркие впечатления и погружение в удивительный мир Севера!
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Программа тура по дням
Знакомство с Мурманском, «охота» на северное сияние
11:40 Встреча с группой в аэропорту. Вас встретит гид с табличкой.
Переезд в Мурманск (30 км).
Для прилетающих раньше встреча в городе у отеля «Меридиан» в 12:30.
Большая автобусная обзорная экскурсия по Мурманску.
Вас ждет знакомство с крупнейшим городом за Северным Полярным кругом, городом, расположенным на живописном скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря.
В Мурманске нет так называемого исторического центра, но вся городская жизнь концентрируется вокруг площади «Пять Углов», эта часть города представляет собой гармоничный ансамбль построек второй половины XX века.
Вы посетите главную площадь города – площадь «Пять Углов», на которой расположены все основные административные здания, проедете и по главной улице города – проспекту Ленина, увидите знаменитый атомный ледокол «Ленин», далее отправитесь к озеру Семеновскому, на берегу которого расположен храм Спас на Водах, памятник воинам-зенитчикам, Монумент жителям военного Мурманска, памятник Защитникам Советского Заполярья «Алеша».
Комплексный обед в кафе города (за дополнительную плату).
После 18:00 заселение в отель (для проживающих в отеле Cosmos Murmansk Hotel 4*).
Свободное время.
22:30 Встреча у отеля «Меридиан» на площади Пять Углов. Заезд за проживающими в отеле Cosmos Murmansk Hotel.
22:30–1:30 Охота за северным сиянием. Вы отправитесь на охоту за Авророй Бореалис!
Вы можете стать свидетелем уникального природного явления! Танцуя как пламя, оно очаровывает и запоминается навсегда.
Бодрящие напитки, вкусные закуски, отличное настроение и скрасят выход на охоту за северным сиянием.
Саамская деревня, Новый год
Завтрак (для проживающих в отеле).
Свободное время.
11:15 Встреча у отеля «Меридиан» на площади Пять Углов. Заезд за проживающими в отеле «Cosmos Murmansk Hotel 4*».
11:30–14:00 Переезд в этническую саамскую деревню.
Вас ждет традиционная саамская деревня.
Саамы, или лопари, – это коренной народ Мурманской области, а также северной Норвегии, Швеции и Финляндии.
По дороге вы узнаете о хозяйстве, быте, традиционных промыслах саамов, об их опыте выживания в арктическом климате, о праздниках, обрядах, символах, мифах, сказках саамского народа, о сакральных местах Кольского полуострова, древнем наскальном искусстве и письменности, а также о современной жизни саамов.
Интерактивная программа в деревне саамов с обедом.
Вас ждет:
- традиционная встреча гостей;
- прогулка по деревне и знакомство с саамским бытом;
- катание на оленьей упряжке и кормление северных оленей;
- общение с хаски, кроликами и другими животными;
- чаепитие со сладостями в чуме;
- народные игры и забавы.
Возвращение в Мурманск.
С 19:30 подготовка к встрече Нового года.
С ~22:00 для проживающих в отеле и за дополнительную плату праздничный новогодний банкет в Баренц-баре отеля «Cosmos Murmansk Hotel 4*» (программа и меню уточняются).
Свободный день или посещение аквазоны «Тропическая купальня» (за доп. плату)
Поздний завтрак (для проживающих в отеле).
Свободное время или посещение аквазоны «Тропическая купальня» центра отдыха и туризма «Огни Мурманска» (за дополнительную плату, 2 часа).
Тропическая купальня в «Огнях Мурманска» — оазис за полярным кругом. Только здесь круглый год температура воды в бассейне от +28°С до +30°С, в детском бассейне от +30°С до +32°С, воздуха от +28°С до +30°С.
14:00 Встреча у отеля «Меридиан» на площади Пять Углов. Заезд за проживающими в отеле «Cosmos Murmansk Hotel 4*».
14:30–17:30 Пребывание на территории туристического комплекса «Огни Мурманска».
Сауны и ванну с гидромассажем смело можно назвать SPA-зоной или зоной релаксации.
Для всех посетителей доступны сауны:
- привычная финская («на камнях»);
- турецкая («хамам»);
- инфракрасная (она активно способствует похудению, при этом температура воздуха в сауне относительно небольшая).
- ванна с гидромассажем доступна всем посетителям купальни. Ванна имеет сообщение с общей чашей и находится под куполом с растениями, что создает атмосферу настоящего тропического рая.
~18:00 Возвращение на площадь «Пять углов».
Экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня", музейно-выставочный центр "Апатит"
Завтрак (для проживающих в отеле).
07:45 Встреча у отеля «Меридиан» на площади Пять Углов. Заезд за проживающими в отеле «Cosmos Murmansk Hotel 4*».
08:00 Выезд в Кировск.
11:00–13:30 Посещение экскурсионно-туристического центра «Снежная деревня» с экскурсией.
«Снежная деревня» – уникальный проект, который с успехом реализуется с 2008 года.
Как только в Хибинах выпадает первый снег, у подножия горы Вудъяврчорр начинается снежное строительство.
Снег и лед – необычные материалы, но именно они позволяют создавать невероятные по своей красоте фигуры и образы, а фантазия, ум и стойкость человека помогают реализовать самые смелые идеи.
Комплексный обед в кафе города (за дополнительную плату).
Посещение музейно-выставочного центра «Апатит» (желающие смогут воспользоваться аудиогидом).
Центр «Апатит» – корпоративный музей Кировского филиала АО «Апатит», входящего в Группу компаний «ФосАгро».
Здание МВЦ с часовой башней, архитектурная доминанта заполярного Кировска, находится на центральной площади города и располагает коллекцией минералов (>3500 образцов), подробными макетами горных работ, мультимедийными экспозициями и фиджитал-экспонатами.
~15:30–18:00 Трансфер в аэропорт Мурманска.
Проживание
Тур предусматривает как тариф без проживания, так и по желанию можно выбрать тариф с проживанием.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа, руб:
- без проживания — 31400;
- Cosmos Murmansk (номер TWIN) — 51050;
- Cosmos Murmansk (номер SGL) — 59700.
Варианты проживания
Гостиница «Cosmos Murmansk»
Гостиница «Cosmos Murmansk» находится в городе Мурманск. В отеле есть всё необходимое для комфортного отдыха: баня, бассейн, салон красоты, парковка и Wi-Fi.
Для размещения предлагаются номера разных категорий. В каждом номере есть телевизор, удобная мебель, кондиционер, холодильник и просторная ванная комната с одноразовыми средствами гигиены. Из окон открывается живописный вид.
В непосредственной близости от гостиницы находятся городские достопримечательности, кафе и магазины.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле «Cosmos Murmansk Hotel 4*» с завтраками, при выборе тарифа с проживанием
- Питание, указанное в программе (2 обеда)
- Экскурсии по программе
- Транспортно-экскурсионное обслуживание на маршруте
- Трансферы из/в аэропорт, на ж/д вокзал по договорённости
- Выезд «Охота за северным сиянием»
- Услуги гида и сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Проживание (при выборе тарифа без проживания)
- Питание, не указанное в программе тура или указанное за доп. плату (2 обеда) - 1600 рублей
- Завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Новогодний банкет в отеле «Cosmos Murmansk Hotel 4*» - 10 000 рублей
- Посещение аквазоны "Тропическая купальня" центра отдыха и туризма "Огни Мурманска" - 1100 рублей
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для желающих посетить «Тропическую купальню» необходимо взять с собой купальные принадлежности.
Для всех участников тура рекомендуем взять несколько комплектов теплой и удобной одежды, ветростойкую верхнюю одежду, теплую непромокаемую обувь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
- Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные с погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
- В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, лесные пожары, смог и пр.), организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены — исключать объекты из программы.
- Места в автобусе распределяются по мере продажи путёвок.
- В случае перегруженности саамской деревни организатор имеет право заменить объект на аналогичный.
Когда покупать авиабилеты?
Просим приобретать авиабилеты только после того, как тур будет объявлен гарантированным. Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиабилетов до момента гарантированного набора группы.
Какие документы необходимо иметь при себе?
При себе обязательно иметь паспорт РФ и медицинский полис.
Мы точно сможем увидеть северное сияние?
Северное сияние — природное явление, и мы не можем дать абсолютную гарантию, что оно будет на небе во время программы.