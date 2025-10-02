1 день

Знакомство с Мурманском, «охота» на северное сияние

11:40 Встреча с группой в аэропорту. Вас встретит гид с табличкой.

Переезд в Мурманск (30 км).

Для прилетающих раньше встреча в городе у отеля «Меридиан» в 12:30.

Большая автобусная обзорная экскурсия по Мурманску.

Вас ждет знакомство с крупнейшим городом за Северным Полярным кругом, городом, расположенным на живописном скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря.

В Мурманске нет так называемого исторического центра, но вся городская жизнь концентрируется вокруг площади «Пять Углов», эта часть города представляет собой гармоничный ансамбль построек второй половины XX века.

Вы посетите главную площадь города – площадь «Пять Углов», на которой расположены все основные административные здания, проедете и по главной улице города – проспекту Ленина, увидите знаменитый атомный ледокол «Ленин», далее отправитесь к озеру Семеновскому, на берегу которого расположен храм Спас на Водах, памятник воинам-зенитчикам, Монумент жителям военного Мурманска, памятник Защитникам Советского Заполярья «Алеша».

Комплексный обед в кафе города (за дополнительную плату).

После 18:00 заселение в отель (для проживающих в отеле Cosmos Murmansk Hotel 4*).

Свободное время.

22:30 Встреча у отеля «Меридиан» на площади Пять Углов. Заезд за проживающими в отеле Cosmos Murmansk Hotel.

22:30–1:30 Охота за северным сиянием. Вы отправитесь на охоту за Авророй Бореалис!

Вы можете стать свидетелем уникального природного явления! Танцуя как пламя, оно очаровывает и запоминается навсегда.

Бодрящие напитки, вкусные закуски, отличное настроение и скрасят выход на охоту за северным сиянием.