7 дней
Треккинг-тур с комфортным проживанием: по Хибинам налегке
Ежедневно гулять по горам, любоваться озёрами и жить в долине среди вершин
Начало: На ж/д вокзале Хибин в 15:30, в аэропорту в 14:30
13 июл в 14:30
20 июл в 14:30
64 900₽ за человека
7 дней
Горнолыжный рай: активный отдых и достопримечательности Кольского полуострова
Посетить главные горнолыжные комплексы Мурманской области и полюбоваться Хибинами
Начало: Апатиты (аэропорт, ж. - д. вокзал), время зависит ...
22 фев в 11:00
3 мар в 11:00
73 300₽ за человека
10 дней
Удивительный Кольский: Сейдозеро, полуостров Средний и Териберка
Взойти на вершину Каскаснюнчорр, отправиться на морскую рыбалку и полюбоваться Ловозерской тундрой
Начало: Апатиты (аэропорт, ж. - д. вокзал или другая локац...
4 июл в 14:00
8 авг в 14:00
144 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- УУльяна22 марта 2023Путешествие очень понравилось! По порядку: Гид - большой молодец: встретил, донёс рюкзак до машины. В гостинице всех познакомил друг с другом,
Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «Из аэропорта»
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