Туры из аэропорта Апатиты

Найдено 3 тура в категории «Из аэропорта» в Апатиты, цены от 64 900 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Треккинг-тур с комфортным проживанием: по Хибинам налегке
Пешая
1 отзыв
7 дней
Треккинг-тур с комфортным проживанием: по Хибинам налегке
Ежедневно гулять по горам, любоваться озёрами и жить в долине среди вершин
Начало: На ж/д вокзале Хибин в 15:30, в аэропорту в 14:30
13 июл в 14:30
20 июл в 14:30
64 900 за человека
Горнолыжный рай: активный отдых и достопримечательности Кольского полуострова
7 дней
Горнолыжный рай: активный отдых и достопримечательности Кольского полуострова
Посетить главные горнолыжные комплексы Мурманской области и полюбоваться Хибинами
Начало: Апатиты (аэропорт, ж. - д. вокзал), время зависит ...
22 фев в 11:00
3 мар в 11:00
73 300 за человека
Удивительный Кольский: Сейдозеро, полуостров Средний и Териберка
10 дней
Удивительный Кольский: Сейдозеро, полуостров Средний и Териберка
Взойти на вершину Каскаснюнчорр, отправиться на морскую рыбалку и полюбоваться Ловозерской тундрой
Начало: Апатиты (аэропорт, ж. - д. вокзал или другая локац...
4 июл в 14:00
8 авг в 14:00
144 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • У
    Ульяна
    22 марта 2023
    Треккинг-тур с комфортным проживанием: по Хибинам налегке
    Путешествие очень понравилось! По порядку: Гид - большой молодец: встретил, донёс рюкзак до машины. В гостинице всех познакомил друг с другом,
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    играл в настолки по вечерам. Очень ответственно подходил к каждому дню тура. У него всегда были и еда, и вода, и лекарства. Ещё он носил с собой лодку на озёра, поэтому у нас была отличная возможность поплавать. Также у него был дрон, который снимал нас на видео с воздуха. Гостиница: простенькая, но все удобства были. Отдельное спасибо поварам, кормили вкусно, полезно и сытно. Маршрут: потрясающий! Были непростые подъемы, но осилить вполне реально. Какой-то специальной подготовки не потребовалось. Организация: всё чётко, проинформировали куда и во сколько приезжать, в день приезда привезли в гостиницу, в день отъезда привезли на вокзал, без опозданий

    Путешествие очень понравилось! По порядку:

Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «Из аэропорта»

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  1. Треккинг-тур с комфортным проживанием: по Хибинам налегке
  2. Горнолыжный рай: активный отдых и достопримечательности Кольского полуострова
  3. Удивительный Кольский: Сейдозеро, полуостров Средний и Териберка
Сколько стоит тур в Апатиты в феврале 2025
Сейчас в Апатиты в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 тура от 64 900 до 144 800. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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