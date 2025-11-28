Узнайте неожиданные факты о продовольственной истории Архангельска: от развития мельничного дела до работы хлебозаводов в военные годы.
Описание экскурсии
Хлебная история Севера
Экскурсия знакомит с историей хлебопечения в Архангельске, где несмотря на умеренно-арктический климат всегда было развито мельничное дело и выращивание злаковых. Вы узнаете о традициях торговли зерном и мукой, которые сложились в регионе.
Военные годы и хлебозаводы
Особое внимание уделяется периоду Великой Отечественной войны, когда Архангельск занимал второе место по смертности от недоедания, несмотря на прибытие северных конвоев. Рассказ включает историю работы на хлебозаводах в послевоенное время и особенности организации «горячих цехов».
Современное производство
Завершающая часть экскурсии посвящена современным предприятиям — «Архангельскхлебу» и его сотрудничеству с Архангельским водорослевым комбинатом. Вы узнаете о развитии пищевой промышленности в современных условиях.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторические места, связанные с хлеботорговлей
- Памятные локации периода интервенции и ВОВ
- Современные производственные предприятия
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр Архангельска
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
