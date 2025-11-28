Хлебная история Севера

Экскурсия знакомит с историей хлебопечения в Архангельске, где несмотря на умеренно-арктический климат всегда было развито мельничное дело и выращивание злаковых. Вы узнаете о традициях торговли зерном и мукой, которые сложились в регионе.

Военные годы и хлебозаводы

Особое внимание уделяется периоду Великой Отечественной войны, когда Архангельск занимал второе место по смертности от недоедания, несмотря на прибытие северных конвоев. Рассказ включает историю работы на хлебозаводах в послевоенное время и особенности организации «горячих цехов».

Современное производство

Завершающая часть экскурсии посвящена современным предприятиям — «Архангельскхлебу» и его сотрудничеству с Архангельским водорослевым комбинатом. Вы узнаете о развитии пищевой промышленности в современных условиях.