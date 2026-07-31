Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску, где вы сможете насладиться его неповторимой архитектурой и услышать истории о знаменитых личностях, связанных с городом.Вас ждет знакомство с главными достопримечательностями: от Гостиных дворов

до набережной Северной Двины. Узнайте, почему Архангельск ассоциируется с «доской, треской и тоской», кто такие кудесники и многое другое. Экскурсия проводится на комфортабельном легковом автомобиле, что позволит вам с комфортом исследовать каждый уголок города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Архангельске - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками и видами города. Весной и осенью, в мае и сентябре, также можно приятно провести время, хотя стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия тоже возможна, но холод и снег могут усложнить передвижение и сократить время на открытом воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.