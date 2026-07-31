Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску, где вы сможете насладиться его неповторимой архитектурой и услышать истории о знаменитых личностях, связанных с городом.
Вас ждет знакомство с главными достопримечательностями: от Гостиных дворов
Вас ждет знакомство с главными достопримечательностями: от Гостиных дворов
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
- 🏛️ Исторические и архитектурные достопримечательности
- 📜 Увлекательные рассказы о знаменитых личностях
- 🌊 Прогулка по набережной Северной Двины
- 🦭 Интересные факты о символах города
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии в Архангельске - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками и видами города. Весной и осенью, в мае и сентябре, также можно приятно провести время, хотя стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия тоже возможна, но холод и снег могут усложнить передвижение и сократить время на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Гостиные дворы
- Подворья северных монастырей
- Михайло-Архангельский кафедральный собор
- Высотка
- Набережная Северной Двины
- Троицкий проспект
- Старинные особняки Немецкой слободы
- Площадь Профсоюзов
- Площадь Ленина
- Площадь Мира
Описание экскурсии
Вы увидите главные достопримечательности города: Гостиные дворы, подворья северных монастырей, Михайло-Архангельский кафедральный собор и «высотку». Прогуляетесь по набережной Северной Двины, проедете по Троицкому проспекту и оцените старинные особняки Немецкой слободы. А также познакомитесь с архитектурными доминантами знаковых площадей: Профсоюзов, Ленина и Мира. Я расскажу:
- Почему жителей города называют «архангелогородцы»
- Как городские памятники меняли свое местоположение
- Как Пётр I испортил биографию Архангельска
- Почему самое высокое здание города не использовалось несколько лет
- Как тюлени стали одним из символов военного Архангельска
- Зачем художник и сказочник Степан Писахов носил с собой валерьянку
- Как оказаться на «Тошном острове» и увидеть город с нового ракурса
- Почему местные жители говорят о Белом море: «Море — наше поле»
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле. Транспорт включён в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 14.5 часов
Провела экскурсии для 891 туриста
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Я являюсь аттестованным гидом и с удовольствием расскажу вам о Русском Севере и о столице Поморья — городе Архангельске. Я выросла в Архангельске, изучала его историю и
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 53 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
замечательная экскурсия! Спасибо!
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Н
Очень понравилось. Комфортная машина, приятно слушать. Любопытные факты о городе и его истории. Снежно и интересно. 10 козуль из 10.
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Т
Экскурсия по Архангельску с гидом Татьяной очень понравилась. Информация была интересной, локаничной, насыщенной. Спасибо большое.
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Замечательный гид и экскурсия! У меня немного задержался прилет самолета, поэтому я опоздал где-то на час от назначенного времени, Татьяна совершенно спокойно под это подстроилась и помогла решить вопрос с
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А
Спасибо за отличную экскурсию! Несмотря на проливной дождь, наше знакомство с Архангельском прошло в теплой обстановке. Татьяна очень интересно рассказывала о многом. Указывала нам на детали, которые мы вряд ли бы заметили самостоятельно. Рекомендуем 100%!
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Э
Материалом и подачей его довольны, но не надо на пронзительнои ветре 40 мин. вести экскурсию. Специально пожилые брали автобусную, а не пешеходную
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