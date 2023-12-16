Архангельск - столица Поморья

Индивидуальная экскурсия в Архангельске

Посетить главные места города и прикоснуться к его истории на автопешеходной экскурсии

Приглашаю на комфортную обзорную экскурсию по Архангельску! Вы полюбуетесь архитектурой прошлого и настоящего.

Насладитесь неброской северной красотой города и услышите о связанных с ним известных личностях: Пётре I, Александре I, Иване Грозном и других.

Раскроете, почему Архангельск ассоциируется с «доской, треской и тоской», кто такие кудесники и другие интересные факты.
Архангельск - столица Поморья
Архангельск - столица Поморья
Архангельск - столица Поморья
Архангельск - столица Поморья
Архангельск - столица Поморья
Архангельск - столица Поморья
Архангельск - столица Поморья
Ближайшие даты:
16
дек
17
дек
23
дек
24
дек
30
дек
31
дек
6
янв
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даты

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите главные достопримечательности города: Гостиные дворы, подворья северных монастырей, Михайло-Архангельский кафедральный собор и «высотку». Прогуляетесь по набережной Северной Двины, проедете по Троицкому проспекту и оцените старинные особняки Немецкой слободы. А также познакомитесь с архитектурными доминантами знаковых площадей: Профсоюзов, Ленина и Мира. Я расскажу:

  • Почему жителей города называют «архангелогородцы»
  • Как городские памятники меняли свое местоположение
  • Как Пётр I испортил биографию Архангельска
  • Почему самое высокое здание города не использовалось несколько лет
  • Как тюлени стали одним из символов военного Архангельска
  • Зачем художник и сказочник Степан Писахов носил с собой валерьянку
  • Как оказаться на «Тошном острове» и увидеть город с нового ракурса
  • Почему местные жители говорят о Белом море: «Море — наше поле»

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле. Транспорт включён в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном вам месте в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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