Посетить главные места города и прикоснуться к его истории на автопешеходной экскурсии
Приглашаю на комфортную обзорную экскурсию по Архангельску! Вы полюбуетесь архитектурой прошлого и настоящего.
Насладитесь неброской северной красотой города и услышите о связанных с ним известных личностях: Пётре I, Александре I, Иване Грозном и других.
Раскроете, почему Архангельск ассоциируется с «доской, треской и тоской», кто такие кудесники и другие интересные факты.
Насладитесь неброской северной красотой города и услышите о связанных с ним известных личностях: Пётре I, Александре I, Иване Грозном и других.
Раскроете, почему Архангельск ассоциируется с «доской, треской и тоской», кто такие кудесники и другие интересные факты.
Ближайшие даты:
16
дек
дек
17
дек
дек
23
дек
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24
дек
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30
дек
дек
31
дек
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янв
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Описание
Что вас ожидает
Вы увидите главные достопримечательности города: Гостиные дворы, подворья северных монастырей, Михайло-Архангельский кафедральный собор и «высотку». Прогуляетесь по набережной Северной Двины, проедете по Троицкому проспекту и оцените старинные особняки Немецкой слободы. А также познакомитесь с архитектурными доминантами знаковых площадей: Профсоюзов, Ленина и Мира. Я расскажу:
- Почему жителей города называют «архангелогородцы»
- Как городские памятники меняли свое местоположение
- Как Пётр I испортил биографию Архангельска
- Почему самое высокое здание города не использовалось несколько лет
- Как тюлени стали одним из символов военного Архангельска
- Зачем художник и сказочник Степан Писахов носил с собой валерьянку
- Как оказаться на «Тошном острове» и увидеть город с нового ракурса
- Почему местные жители говорят о Белом море: «Море — наше поле»
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле. Транспорт включён в стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном вам месте в центре города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Архангельске
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Татьяна, и я с удовольствием расскажу вам о Русском Севере и о столице Поморья — городе Архангельске. Я выросла в Архангельске, изучала его историю и культуру и полагаю, что они не оставят равнодушным ни одного человека. Я увлекаюсь поездками по Архангельской области, ведь Русский Север — это удивительный по своей красоте край! Поэтому мне хочется поделиться своими знаниями и эмоциями, чтобы впечатления от поездки на Русский Север навсегда остались в вашем сердце.
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